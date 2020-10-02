"ЄС" вимагає негайного скликання Ради для звіту про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19, а НАБУ має провести розслідування, - Герасимов

"Європейська Солідарність" вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради і заслухати звіт про використання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом, а також почати кримінальні провадження щодо зловживання коштами Фонду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив нардеп Артур Герасимов.

Парламентарій нагадав, що на початку епідемії парламент України виділив Зеленському та його уряду 65 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом.

"Замість боротьби з ковідом команда Зеленського зробила цей фонд зручним корупційним інструментом з відмивання коштів без нагляду", - підкреслив Герасимов.

"Було дуже сумно дивитися на висновки Рахункової палати, міністерства фінансів, інших державних установ відносно використання фонду. Знаєте, скільки закуплено апаратів штучної вентиляції легень з фонду по боротьбі з ковідом? Нуль. Знаєте, скільки закуплено обладнання для облаштування приймальних відділень опорних лікарень? Нуль. Всі говорили про доплати лікарям. Але ви знаєте скільки використано і виплачено цих доплат? 5% від того, що заплановано", - зазначив нардеп.

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Водночас, за словами Герасимова, в Україні досі найнижча в Європі кількість тестувань.

"65 мільярдів гривень, які були виділені парламентом більше ніж півроку тому, вистачило б на те, щоб зробити більше 80 мільйонів тестів. При рівні 80 тисяч тестів на добу, що достатньо з точки розу фахівців для нашої країни, нам би вистачило на більш ніж тисячу днів. Тобто майже на три роки. Але цього немає", - додав парламентарій.

"Європейська Солідарність" вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради і заслухати звіт про використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом, а також вимагає від НАБУ почати кримінальні провадження щодо зловживання коштами Фонду.

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"Перше – отримати звіт про використання коштів з фонду по боротьбі з ковідом. Друге – отримати звіт правоохоронців відносно всіх журналістських розслідувань, які показують, як розкрадаються ці кошти, і як неефективно і непрофесійно вони використовуються. Третє – ми хочемо почути від уряду Зеленського дуже чіткий план заходів по захисту лікарів. І четверте – ми хочемо, щоб терміново були прийняті зміни до бюджету та правил використання цього фонду по боротьбі з ковідом для того, щоб лікарі отримали реальний захист. Для того, щоб боротьба з коронавірусом була реальною, а не міфічною – тільки на папері", - підсумував Герасимов.