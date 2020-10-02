"ЄС" вимагає негайного скликання Ради для звіту про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19, а НАБУ має провести розслідування, - Герасимов
"Європейська Солідарність" вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради і заслухати звіт про використання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом, а також почати кримінальні провадження щодо зловживання коштами Фонду.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив нардеп Артур Герасимов.
Парламентарій нагадав, що на початку епідемії парламент України виділив Зеленському та його уряду 65 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом.
"Замість боротьби з ковідом команда Зеленського зробила цей фонд зручним корупційним інструментом з відмивання коштів без нагляду", - підкреслив Герасимов.
"Було дуже сумно дивитися на висновки Рахункової палати, міністерства фінансів, інших державних установ відносно використання фонду. Знаєте, скільки закуплено апаратів штучної вентиляції легень з фонду по боротьбі з ковідом? Нуль. Знаєте, скільки закуплено обладнання для облаштування приймальних відділень опорних лікарень? Нуль. Всі говорили про доплати лікарям. Але ви знаєте скільки використано і виплачено цих доплат? 5% від того, що заплановано", - зазначив нардеп.
Водночас, за словами Герасимова, в Україні досі найнижча в Європі кількість тестувань.
"65 мільярдів гривень, які були виділені парламентом більше ніж півроку тому, вистачило б на те, щоб зробити більше 80 мільйонів тестів. При рівні 80 тисяч тестів на добу, що достатньо з точки розу фахівців для нашої країни, нам би вистачило на більш ніж тисячу днів. Тобто майже на три роки. Але цього немає", - додав парламентарій.
"Європейська Солідарність" вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради і заслухати звіт про використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом, а також вимагає від НАБУ почати кримінальні провадження щодо зловживання коштами Фонду.
"Перше – отримати звіт про використання коштів з фонду по боротьбі з ковідом. Друге – отримати звіт правоохоронців відносно всіх журналістських розслідувань, які показують, як розкрадаються ці кошти, і як неефективно і непрофесійно вони використовуються. Третє – ми хочемо почути від уряду Зеленського дуже чіткий план заходів по захисту лікарів. І четверте – ми хочемо, щоб терміново були прийняті зміни до бюджету та правил використання цього фонду по боротьбі з ковідом для того, щоб лікарі отримали реальний захист. Для того, щоб боротьба з коронавірусом була реальною, а не міфічною – тільки на папері", - підсумував Герасимов.
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https://korrespondent.net/ukraine/politics/1554676-reshenie-espch-po-delu-timoshenko-polnyj-tekst
тут в принципе есть полный текст решения и обоснование.
Станом на 26.09 з ковід фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ.
Витрачено 25 млрд. 12, млрд на дороги 50,2% 9,2 млрд соцвиплати, 36,8% 2,8 млрд. 11,2% 0,289 млрд засоби індзахисту 1,1%.
Блд, більше половини коштів пішло на дороги і лише 1% на захист.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZWz-p42VwBr0ey0nFeCXWPc9mBjvmer0s4Ink1iPFyEVJJQev3QuzdbejiRkb55Wxnc3K4AUFqIUfkvqR_446gDZ6UmpQ8N8jz2wG2u2o6I4tAxmBUL2oDILnlW3WxqNmw&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp
1.
Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине местными выборами: "Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных".
Как всегда: виноват кто угодно, только не он. Не он продавал маски в разгар эпидемии, не при его президентстве из covid-фонда не было куплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ, а деньги без тендера ушли (якобы) на дороги. Сейчас Зе жалеет только об одном - скачок заболеваемости уже нельзя свалить на Порошенко. Кстати, этот самый Порошенко, в отличие от covid-фонда и 95-го квартала, купил и поставил в больницы 50 ИВЛов.
И ещё стесняюсь спросить... 14 "нарушений тишины" только за вчера с противотанковыми гранатомётами и трассерами для поджога леса - это уже конец перемирию или по-прежнему "неприцельные провокации"?
2.
Реальные доходы украинцев упали впервые за четыре года, а **** ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году.
Не обращайте внимания на цифры - у нас всё хорошо!
Просто один мальчик был дебилом. Но он, как и положено дебилу, не знал, что он дебил. И поэтому жил счастливо.
А другой мальчик был очень умным. Но как положено умным, находился в поисках и терзаниях. Поэтому жил тревожно и неуверенно.
Однажды они встретились:
- Жизнь прекрасна! - воскликнул мальчик-дебил.
- Спорно, - ответил умный мальчик.
- Почему? - спросил мальчик-дебил.
И умный мальчик стал долго и подробно объяснять законы диалектики, экономики и другие материи, неподвластные уму мальчика-дебила.
Но тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
- Ты дебил?
И не дождавшись ответа, ускакал на одной ноге бросаться собачьими какашками по лягушкам. ©
3.
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО. Также всё больше украинцев обвиняют Россию в развязывании войны на Донбассе.
За вступление в ЕС проголосовали бы 57,6% украинцев, против - 27%; 5,3% не определились. Кроме того, 60,3% опрошенных сказали, что войну на Донбассе начала Россия (в феврале 2019 таких было 48,5%).
Это единственное, что меня радует в настоящее время. И является предохранителем от того, чем вы сейчас пугаете друг друга - мол, Зеленский уйдёт, выберут Медведчука.
Не выберут. 60% населения точно не проголосует за пророссийские партии. Вопрос в другом: КАК доступно объяснить этому самому населению, КАКИЕ именно партии являются пророссийскими и за какими "патриотическими" лозунгами они прячутся.
4.
Рейтинг «слуг народа» на местных выборах в облсоветы снизился до 15,5%, - опрос.
По моим данным, этот процент ещё ниже - 13,9%. Единственная партия, которая нарастила поддержку - "Европейская солидарность". По данным группы "Рейтинг" она имеет 11,4% поддержки, по данным независимых опросов - 12,9%. Другими словами, только на 1% отстаёт от СН. Жалко, что заболел ПАП, но Марина Порошенко в строю и всё чаще проявляет себя как харизматичная личность, способная на политическое лидерство. Пожелаем ей удачи!
5.
Суд снова отложил рассмотрение жалобы по закрытому делу "Роттердам+".
У этого дела остался один истец - Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского. Судебные инстанции, которые за 4 года не нашли ни одного нарушения в применении этой формулы, тупо ждут результатов выборов, чтобы после провала СН, послать Беню далеко в лес. Не тот уже нынче Игорь Валерьевич, не тот...
6.
Кравчук прокомментировал скандальные заявления Фокина по Донбассу - мол, в ОПУ не знали об истинных взглядах бывшего ПМ.
Уровень государственного менеджмента: назначать человека на политическую должность, не удосужившись узнать его политические взгляды. Маша дала Ермаку, Ермак поимел всю страну. Казалось бы, при чём здесь Зеленский?
- Господи, где же мы так согрешили?
- На избирательном участке.
- Господи, прости нас, мы больше не будем.
- Не льстите себе - будете...
7.
Лидеры ЕС достигли согласия по санкциям против режима Лукашенко. А белорусы массово получают СМСки от милиции о том, что они "установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий".
Такое впечатление, что белорусы жили в Бухенвальде, а сейчас с боями прорываются в Освенцим. Они думают, что нужно пройтись по улицам Минска какое-то количество километров, и Лукашенко уйдёт сам? Усатый таракан для себя уже точку невозврата прошёл и в гробу видел все эти хождения. Впрочем, каждый народ сам выбирает для себя цену, которую готов заплатить за свободу. Для Украины эта цена оказалась очень высокой, но и свобода в конце концов будет именно свободой, а не иллюзией протеста на коленях.
8.
Это моя интуиция: Климкин спрогнозировал 60% Байдена против 40% Трампа на выборах в США.
Уважаю Климкина. Но обозреватели отмечают, что если Трамп возьмёт Флориду, Аризону и Северную Каролину, ему достаточно будет выиграть в одном только Висконсине - такова система выборов в США. А дебаты большинство людей смотрит как шоу, уже будучи априори уверенными в своём выборе. Моя интуиция несколько скромнее: 52% на 48%.
Из последнего: у Трампа и еге жены - covid.
9.
Шёл 152 день реформ Саакашвили...
* * *
Ну, и традиционный пятничный анекдот:
- Е2-Е4!
- С2Н5ОН?
- Вот сволочь, всегда выигрываешь!!
Всё будет хорошо! А те, кто вас сейчас расстраивает, обязательно попадут в мир без секса, интернета, тортика, пива и Шарпа. Своим же друзьям желаю терпения и счастья - пусть небольшого, но регулярного. Шануймося, бандерівці