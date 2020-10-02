"Крайній політ став останнім": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять чому загинули 26 військових під час навчального польоту на Харківщині

Сьогодні, 2 жовтня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть, чому загинули 26 військових під час навчального польоту на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чому загинули 26 військових під час навчального польоту? В якому стані українська військова авіація? Чи є майбутнє у Повітряних сил України? Війна між Вірменією й Азербайджаном, що зараз відбувається в Нагірному Карабасі?

Також говоритимуть про протести спортсменів у Білорусі.





Гостями ток-шоу стануть:

Олег Уруський, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, який очолив державну комісію з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26;

Сергій Дроздов, командувач Повітряних сил Збройних сил України;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ України, експрезидент Грузії;

Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат від "Європейської солідарності";

Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації;

Ігор Смешко, ексголова СБУ, лідер партії "Сила і честь";

Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗС України, генерал-лейтенант запасу;

Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

Денис Томенчук, редактор інформаційного ресурсу MilitaryAviation.in.ua;

Катерина Снітина, капітан збірної Білорусі з баскетболу.

Всенародне чесне голосування – щотижня, а не раз на декілька років. Таку мету ставить команда "Електронної демократії".

Це незалежний онлайн-проєкт з вивчення громадської думки, який створив Савік Шустер разом з кращими програмістами та соціологами України.

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