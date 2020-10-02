"Крайній політ став останнім": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять чому загинули 26 військових під час навчального польоту на Харківщині
Сьогодні, 2 жовтня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть, чому загинули 26 військових під час навчального польоту на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Чому загинули 26 військових під час навчального польоту? В якому стані українська військова авіація? Чи є майбутнє у Повітряних сил України? Війна між Вірменією й Азербайджаном, що зараз відбувається в Нагірному Карабасі?
Також говоритимуть про протести спортсменів у Білорусі.
Гостями ток-шоу стануть:
Олег Уруський, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, який очолив державну комісію з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26;
Сергій Дроздов, командувач Повітряних сил Збройних сил України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ України, експрезидент Грузії;
Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат від "Європейської солідарності";
Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації;
Ігор Смешко, ексголова СБУ, лідер партії "Сила і честь";
Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗС України, генерал-лейтенант запасу;
Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;
Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
Денис Томенчук, редактор інформаційного ресурсу MilitaryAviation.in.ua;
Катерина Снітина, капітан збірної Білорусі з баскетболу.
Всенародне чесне голосування – щотижня, а не раз на декілька років. Таку мету ставить команда "Електронної демократії".
Це незалежний онлайн-проєкт з вивчення громадської думки, який створив Савік Шустер разом з кращими програмістами та соціологами України.
Приєднуйтеся до найактивніших та прогресивних громадян України вже зараз. Дивіться сьогодні прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера" і беріть участь у голосуванні. Для цього просто додайте на ваш телефон чи комп’ютер бот "Електронної демократії" та дотримуйтеся підказок електронного помічника:
Telegram — http://t.me/svoboda_slova_bot
Viber — http://savikshuster.com/viber
Viber — http://savikshuster.com/viber
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар02.10.2020 17:40 Відповісти Посилання
+4 Simon Bolivar #452049
показати весь коментар02.10.2020 17:40 Відповісти Посилання
+2 Вася Пупикин
показати весь коментар02.10.2020 17:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яке може бути обговорення, коли немає висновків!!!!
І ніхто нічого толком не знає, одне патякання!!!
ЛІТАК БУВ ЗБИТИЙ, АБО ЗВАЛЕНИЙ!!!!