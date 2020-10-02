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Новини
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"Крайній політ став останнім": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять чому загинули 26 військових під час навчального польоту на Харківщині

Сьогодні, 2 жовтня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть, чому загинули 26 військових під час навчального польоту на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чому загинули 26 військових під час навчального польоту? В якому стані українська військова авіація? Чи є майбутнє у Повітряних сил України? Війна між Вірменією й Азербайджаном, що зараз відбувається в Нагірному Карабасі?

Також говоритимуть про протести спортсменів у Білорусі.


Гостями ток-шоу стануть:

Олег Уруський, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, який очолив державну комісію з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26;
Сергій Дроздов, командувач Повітряних сил Збройних сил України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ України, експрезидент Грузії;
Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат від "Європейської солідарності";
Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації;
Ігор Смешко, ексголова СБУ, лідер партії "Сила і честь";
Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗС України, генерал-лейтенант запасу;
Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;
Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
Денис Томенчук, редактор інформаційного ресурсу MilitaryAviation.in.ua;
Катерина Снітина, капітан збірної Білорусі з баскетболу.
Всенародне чесне голосування – щотижня, а не раз на декілька років. Таку мету ставить команда "Електронної демократії".
Це незалежний онлайн-проєкт з вивчення громадської думки, який створив Савік Шустер разом з кращими програмістами та соціологами України.
Приєднуйтеся до найактивніших та прогресивних громадян України вже зараз. Дивіться сьогодні прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера" і беріть участь у голосуванні. Для цього просто додайте на ваш телефон чи комп’ютер бот "Електронної демократії" та дотримуйтеся підказок електронного помічника:

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Білорусь (7968) Шустер Савік (362) АН (174)


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Топ коментарі
+5
Савік наживається на проблемах українців.
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02.10.2020 17:40 Відповісти
+4
Что там обсуждать? Выводов комиссии еще нет. Зачем туфту разгонять?
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02.10.2020 17:40 Відповісти
+2
Толку от разговоров?
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02.10.2020 17:35 Відповісти
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02.10.2020 17:35 Відповісти
слишком много сложных тем...слишком много цвириньканья...бесполезного...
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02.10.2020 17:36 Відповісти
Что там обсуждать? Выводов комиссии еще нет. Зачем туфту разгонять?
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02.10.2020 17:40 Відповісти
Савік наживається на проблемах українців.
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02.10.2020 17:40 Відповісти
А всё потому, что нормальное слово "последний" вдруг стало суеверием.
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02.10.2020 18:05 Відповісти
Шустік - пройдисвіт-маніпулятор, вже не раз "обговорював" вагнерівців. Падлюка підбирає учасників так, щоб один казав, що операція і злив були, - і це як правило хтось з Європейської солідарності або з українських патріотів, - а проти нього гавкає штук п'ять тхорів, та роблять з нього дурня та висміюють. І це як правило, колишні риги та слуги кремля, явні і законсервовані.
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02.10.2020 17:47 Відповісти
"Крайній політ став останнім": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 3070
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02.10.2020 17:49 Відповісти
Незаміний Шустрик набрид ти вже в Україні, точно так як незаміний Аваков і авантюрист Саакавшвілі.
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02.10.2020 18:11 Відповісти
Нацмени типу Сави Шустряка вішають лапшу хохлуям, бо в Україні українців немає, одна шелуха, яка голосує за ЗЕ!
Яке може бути обговорення, коли немає висновків!!!!
І ніхто нічого толком не знає, одне патякання!!!
ЛІТАК БУВ ЗБИТИЙ, АБО ЗВАЛЕНИЙ!!!!
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02.10.2020 19:43 Відповісти
А почему авиационные эксперты в студии только Миша Саакашвили и глава Харьковской обладминистрации? Требуем приглашения мэра города Чугуева!
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02.10.2020 20:42 Відповісти
Савик похож на навозного жука. Нет г..., нет и Савика. Это такая категория псевдожурналистов" которые не могут (не способны, не хтотят) писать интересно о хорошем, им обязательно нужен скандал и гадости...А дурні слухають... Жаль!
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02.10.2020 23:57 Відповісти
ОПЯТЬ ЖДЫ НА УКРАИНСКИХ КОСТЯХ ПЛЯШУТ !!!
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03.10.2020 13:35 Відповісти
 
 