ЛитПолУкрбриг потрібно залучати до участі в міжнародних миротворчих операціях, - міністр оборони Таран

Міжнародну литовсько-польсько-українську бригаду ЛитПолУкрбриг потрібно залучати до участі в міжнародних миротворчих операціях, зокрема в Косово.

На цьому під час виступу в штабі ЛитПолУкрбриг у польському Любліні з нагоди 5-річчя створення бригади заявив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мою думку, успішне багаторічне існування бригади є підставою для розширення шляхів і форматів її подальшого застосування, зокрема залучення командування з’єднання до заходів бойової підготовки, навчань і тренувань, що проводяться альянсом та Євросоюзом. Враховуючи надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями пропоную відновити розгляд питання потенційної можливості залучення бригади до виконання завдань у складі міжнародних операцій та місій, наприклад до операцій в Косово",- заявив Таран.

Він зазначив, що реалізація цієї ініціативи сприятиме поширенню міжнародного іміджу бригади та підтвердить незворотність процесів інтеграції України в євроатлантичну систему колективної безпеки.

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Нагадуємо, угоду про створення ЛитПолУкрбригу було підписано у вересні 2014 року, остаточно вона була сформована восени 2015 року, а оперативну спроможність з'єднання досягло в січні 2017 року. Восени 2017 бригада отримала бойовий прапор і почесне ім'я імені Костянтина Острозького. Командування бригади розташоване в Любліні, вище командування змінюється що три роки.