Російська опозиційна журналістка Славіна спалила себе біля будівлі МВС у Нижньому Новгороді

Головна редакторка незалежного новинного видання KozaPress Ірина Славіна підпалила себе біля МВС у Нижньому Новгороді. Вона загинула. Напередодні до жінки приходили з обшуком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее Время".

Напередодні у Славіної і деяких інших опозиціонерів із Нижнього Новгорода пройшли обшуки.

"Сьогодні о 6:00 у мою квартиру з бензорізом і фомкою увійшли 12 осіб: співробітники СКР, поліції, СОБР, поняті. Двері відчинив чоловік. Я, будучи голою, одягалася вже під наглядом незнайомої мені дами, - розповіла Славіна. - Проводили обшук . Адвокатові подзвонити не дали. Шукали брошури, листівки, рахунки "Відкритої Росії", можливо, ікону з образом Михайла Ходорковського. Нічого цього у мене немає".

До цього Славіну кілька разів штрафували через опозиційну діяльність. Вперше це сталося у березні 2019 року. Тоді суд стягнув із журналістки 20 тисяч рублів (7233 грн. - Ред.), визнавши її винною в організації неузгодженої ходи пам'яті Бориса Нємцова. Після цього восени 2019 року суд Нижнього Новгорода оштрафував Славіну вже на 70 тисяч рублів (25 318 грн. - Ред.) за статтею про неповагу до влади і суспільства (частина 3 статті 20.1 КоАП).

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Справу на журналістку було заведено через її пост у Фейсбуці. У ньому Славіна написала: "Після того, як у нижегородській Шахуньї на будинку повісили морду Сталіна, пропонується перейменувати населений пункт на Ша***ню". Назву російського міста Шахунья вона переінакшила так, що коренем в ньому стало нецензурне слово, яке означає чоловічий статевий орган. Заяву на Славіну до Слідчого комітету подали представники нижегородського відділення КПРФ.

Самоспалення Славіної - це друге таке гучне самогубство в Росії. У вересні 2019 року в Удмуртії біля будівлі Державної ради республіки в Іжевську підпалив себе заслужений діяч Удмуртії Альберт Разін. Він прийшов до Держради з плакатом, на якому написано: "І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти".

Разін зазнав практично 100% опіків тіла і помер через кілька годин.