СБУ затримала чоловіка, який погрожував підірвати всі електростанції країни і вимагав $1 мільйон

Оперативники Служби безпеки України затримали мешканця Запорізької області, який повідомив поліції про замінування всіх електростанцій країни. Чоловік казав, що підірве їх, якщо не отримає мільйон доларів.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Невідомий вимагав мільйон доларів США, аби не сталися вибухи. Оперативники СБУ негайно розпочали термінові заходи зі встановлення мінера та швидко його вирахували", - зазначили правоохоронці.

Телефонним терористом виявився 46-річний житель області, уродженець міста Василівка. Свій вчинок чоловік пояснити жодним чином не зміг.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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