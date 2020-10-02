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Новини Силовики
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СБУ затримала чоловіка, який погрожував підірвати всі електростанції країни і вимагав $1 мільйон

СБУ затримала чоловіка, який погрожував підірвати всі електростанції країни і вимагав $1 мільйон

Оперативники Служби безпеки України затримали мешканця Запорізької області, який повідомив поліції про замінування всіх електростанцій країни. Чоловік казав, що підірве їх, якщо не отримає мільйон доларів.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Невідомий вимагав мільйон доларів США, аби не сталися вибухи. Оперативники СБУ негайно розпочали термінові заходи зі встановлення мінера та швидко його вирахували", - зазначили правоохоронці.

Телефонним терористом виявився 46-річний житель області, уродженець міста Василівка. Свій вчинок чоловік пояснити жодним чином не зміг.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

здирство (284) затримання (4355) мінування (1218) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12964) силовики (2515) Запорізька область (3732)


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Топ коментарі
+5
Чтобы заминировать все электростанции страны, надо потратить минимум 10 миллионов долларов )))
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02.10.2020 17:56 Відповісти
+4
Сильно бухой был злодей?
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02.10.2020 18:08 Відповісти
+4
Там для медиков работа а не для СБУ ...
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02.10.2020 18:08 Відповісти
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Чтобы заминировать все электростанции страны, надо потратить минимум 10 миллионов долларов )))
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02.10.2020 17:56 Відповісти
очередной "Сабакин сын", работает за пару сотен баксов
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02.10.2020 19:28 Відповісти
Уже просчитывали смету? Откуда такие цифры?
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03.10.2020 13:52 Відповісти
количество всех электростанций,
на каждую по 2-3 внедренца,
каждому начальнику охраны за принятие внедренцев на работу
покупка закладок или материалов на их изготовление
тудым-сюдым
и немного себе

вот и 10 лямов
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03.10.2020 17:22 Відповісти
что стремление к халяве (даже не наживе) с людьми делает
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02.10.2020 17:56 Відповісти
Сильно бухой был злодей?
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02.10.2020 18:08 Відповісти
Там для медиков работа а не для СБУ ...
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02.10.2020 18:08 Відповісти
Потом для медиков, но выловить идиота должно СБУ!
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02.10.2020 23:51 Відповісти
если бы он требовал один доллар и миллион вертолетов
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02.10.2020 18:13 Відповісти
центами ?
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02.10.2020 18:18 Відповісти
сообщил полиции о минировании всех электростанций страны
...
Голос з натовпу. Ні х*я собі!

(с) Лесь Подерв'янський "Данко"
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02.10.2020 18:24 Відповісти
та оно... п*дло...все электростанции даже не перечислит...взрыватель хренов!
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02.10.2020 18:35 Відповісти
Ага. Пусть занимает очередь за ахметкой и марамойшей!
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02.10.2020 19:00 Відповісти
https://youtu.be/qfV0jTUHGBk?t=56
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02.10.2020 19:24 Відповісти
И на всех электростанциях будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи
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02.10.2020 19:34 Відповісти
И блэкджек с верещук
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02.10.2020 22:47 Відповісти
- Наворовали денег, а теперь в казино обедают, твари !

- В казино играют.

-Вот-вот, они обедают, а им играют !
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03.10.2020 17:25 Відповісти
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02.10.2020 21:47 Відповісти
Точно е...тый за такую работу один лимон запросил, просто объехать все лимона может не хватить. Таких казлов надо тоже закрывать надолго, дабы другим не повадно было.
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02.10.2020 22:36 Відповісти
ДОВЕЛИ НАРОД КОРРУПЦИОНЕРЫ ГАЛИМЫЕ !!!
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03.10.2020 13:20 Відповісти
 
 