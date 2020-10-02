"БРСМ-Нафта" повідомила про незаконне захоплення нафтобази під Києвом, в компанії підозрюють Куфтирьова

У селі Переяславському Київської області відбулося рейдерське захоплення нафтобази компанії "БРСМ-Нафта".

Сьогодні, 2 жовтня, близько 100 тітушок у балаклавах під прикриттям співробітників поліції увірвалися на підприємство, передає УНІАН.

Як повідомив директор департаменту компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук у Facebook, серед нападників були представники громадської організації "Фонд подолання Васильківської трагедії" та її голова Олег Верник.

За словами Мельничука, нападники увірвалися на територію підприємства і вигнали працівників, а поліція тому, що відбувається, не перешкоджала.

Директор департаменту "БРСМ-Нафти" зазначив, що без рішення суду приватне майно було описано і передано на відповідальне зберігання Олегу Вернику, який нібито керував захопленням.

"Це абсурдно і не піддається здоровому глузду. Такі дії могли проводитися тільки за судовим рішенням, чого не було взагалі. Не чекаючи представників нашої компанії, вони почали ламати ворота і виганяти всіх співробітників з території", — розповів Мельничук.

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Він заявив: мета рейдерської атаки - зупинити нафтобазу і тим самим заблокувати роботу мережі автозаправних станцій. Він нагадав, що ГО "Фонд подолання Васильківської трагедії" кілька років судиться з "БРСМ-Нафта" і намагається стягнути 2,7 млрд грн компенсації за пожежу, що сталася на нафтобазі підприємства в червні 2015 року. "Якщо зупиниться нафтобаза, ми перестанемо отримувати нафтопродукти на наші заправні станції, вони почнуть простоювати. Це робиться спеціально, щоб змусити нас заплатити їм ті гроші, які вони вимагають... Це безпідставно, і в судах таке пройти не може. Оскільки в судах не виходить, і вони пішли за беззаконням", — сказав Мельничук.

Він заявив, що за громадською організацією стоїть відомий екорейдер Павло Куфтирьов, який нібито діє руками Верника і користується прикриттям з боку правоохоронних органів.

В результаті рейдерської атаки легальний бізнес може припинити існування, а сотні людей залишитися без роботи. "Наш президент обіцяв створити "інвестклімат", щоб приходили в країну інвестори. Зараз ми бачимо протилежне. "Криваві" інвестиційні няні рейдерять приватний чесний бізнес. Вони спокійно входять у змову з державною владою, з поліцією, з СБУ, ГПУ і творять все, що хочуть. Їм плювати на Конституцію, закони й кодекси", — заявив представник компанії.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Павло Куфтирьов фігурував у рейдерських захопленнях фармкомпанії "Дарниця", Київської фабрики технічних паперів, Украгрожитлопобутбуд, агрокомплексу "Агромас", Миколаївського глиноземного заводу. Його журналісти прозвали екорейдером за створену ним мережу кишенькових псевдоекологічних громадських організацій, активістів яких залучає до атак на бізнес.

Куфтирьов, за інформацією ЗМІ, також був одним із найчастіших відвідувачів скандального ресторану "Велюр", де в період карантину зустрічався з високопоставленими чиновниками і силовиками.



