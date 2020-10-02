У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції

Центр протидії корупції оприлюднив дані словацького бізнес-реєстру про наявність в країнах ЄС бізнесу у народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда" з посиланням на Центр протидії корупції.

Як пише "УП", від 30 березня 2019 року до 14 лютого 2020 року він був єдиним акціонером словацької компанії DubPro S.r.o, проте не вказав це в декларації. За твердженням ЦПК, 18 лютого 2020 року акціонером компанії DubPro S.r.o стала дружина Дубінського Леся Цибко. У липні Солом’янський районний суд Києва за її заявою постановив, що вона володіє 100% корпоративних прав у ТОВ "DubPro" з вересня 2019 року. У Центрі протидії корупції підтвердили інформацію, що це могло бути зроблено, щоб Дубінський уникнув притягнення до адміністративної відповідальності за недекларування.

Раніше адвокат Назар Чорний у виданні "Букви" написав, що Дубінський намагався приховати від НАЗК і НАБУ наявність у нього корпоративних прав у зареєстрованих за кордоном компаніях за допомогою українського суду. Адвокат пише, що 17 липня 2020 Солом'янський райсуд Києва виніс рішення у справі № 760/6437/20, за заявою Цибко Лесі до Дубінського, згідно з яким той з 28 вересня 2019 не є власником і учасником зареєстрованого у Словаччині ТОВ "DubPro", а з 5 березня по 27 вересня 2019 не був керівником підприємства. На думку автора, Дубінський не тільки не вніс у декларацію інформацію про продаж частки компанії, а й залишався її повноправним власником місяць після складання присяги народного депутата, а за даними Комерційного реєстру райсуду Братислави - до лютого 2020. У розслідуванні наводяться факти системного недекларування Дубінським інформації про володіння корпоративними правами у словацькій компанії, даних про прибуток від продажу корпоративних прав. На думку автора, присутня маніпуляція з термінами, коли Дубінський керував компанією.

"Згідно зі словацьким реєстром, Олександр Дубінський був вказаний як керівник компанії до 14 лютого 2020 року, однак український суд встановив, що лише з 5 березня по 27 вересня 2019 Дубінський не був керівником ТОВ "DubPro". Але перевірки причетності Дубінського до управління словацькою компанією в період з 27 вересня 2019 по 14 лютого український суд не проводив і не довів, що депутат не був керівником словацької компанії будучи народним обранцем. Тобто Олександр підпадає під дію статті 1724 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - робить висновок Назар Чорний.

Автор робить висновок, що розслідуванням мають займатися правоохоронні органи, тому що або існувала змова Цибко і Дубінського, щоб ввести суд в оману, або судом було винесено неправомірне рішення.

Раніше Bihus.info опублікував розслідування, в якому перерахував власність Дубінского, його мами і дружини. Нардеп і його сім'я впродовж останніх років стали власниками 24 квартир, 17 авто, двох будинків і 70 соток землі на суму близько 2 млн дол. При цьому "офіційні доходи сім'ї не могли дозволити йому придбання майна". За 5 років Дубінський придбав 10 нових авто. У матері нардепа за 5 років з'явилося сім елітних авто, зокрема Maserati. З 2014 року Дубінському належать 2 квартири на Подолі. Нардепу належать 6 земельних ділянок у селі Хотів Київської області, будинок у Солом'янському районі, квартира на Печерську і на Теремках. Ще сімома квартирами володіє дружина Дубінського. 19 об'єктів нерухомості (квартири і гаражі в Києві) належать матері Дубінського.