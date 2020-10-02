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У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції

У

Центр протидії корупції оприлюднив дані словацького бізнес-реєстру про наявність в країнах ЄС бізнесу у народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда" з посиланням на Центр протидії корупції.

Як пише "УП", від 30 березня 2019 року до 14 лютого 2020 року він був єдиним акціонером словацької компанії DubPro S.r.o, проте не вказав це в декларації. За твердженням ЦПК, 18 лютого 2020 року акціонером компанії DubPro S.r.o стала дружина Дубінського Леся Цибко. У липні Солом’янський районний суд Києва за її заявою постановив, що вона володіє 100% корпоративних прав у ТОВ "DubPro" з вересня 2019 року. У Центрі протидії корупції підтвердили інформацію, що це могло бути зроблено, щоб Дубінський уникнув притягнення до адміністративної відповідальності за недекларування.

Раніше адвокат Назар Чорний у виданні "Букви" написав, що Дубінський намагався приховати від НАЗК і НАБУ наявність у нього корпоративних прав у зареєстрованих за кордоном компаніях за допомогою українського суду. Адвокат пише, що 17 липня 2020 Солом'янський райсуд Києва виніс рішення у справі № 760/6437/20, за заявою Цибко Лесі до Дубінського, згідно з яким той з 28 вересня 2019 не є власником і учасником зареєстрованого у Словаччині ТОВ "DubPro", а з 5 березня по 27 вересня 2019 не був керівником підприємства. На думку автора, Дубінський не тільки не вніс у декларацію інформацію про продаж частки компанії, а й залишався її повноправним власником місяць після складання присяги народного депутата, а за даними Комерційного реєстру райсуду Братислави - до лютого 2020. У розслідуванні наводяться факти системного недекларування Дубінським інформації про володіння корпоративними правами у словацькій компанії, даних про прибуток від продажу корпоративних прав. На думку автора, присутня маніпуляція з термінами, коли Дубінський керував компанією.

"Згідно зі словацьким реєстром, Олександр Дубінський був вказаний як керівник компанії до 14 лютого 2020 року, однак український суд встановив, що лише з 5 березня по 27 вересня 2019 Дубінський не був керівником ТОВ "DubPro". Але перевірки причетності Дубінського до управління словацькою компанією в період з 27 вересня 2019 по 14 лютого український суд не проводив і не довів, що депутат не був керівником словацької компанії будучи народним обранцем. Тобто Олександр підпадає під дію статті 1724 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - робить висновок Назар Чорний.

Автор робить висновок, що розслідуванням мають займатися правоохоронні органи, тому що або існувала змова Цибко і Дубінського, щоб ввести суд в оману, або судом було винесено неправомірне рішення.

Раніше Bihus.info опублікував розслідування, в якому перерахував власність Дубінского, його мами і дружини. Нардеп і його сім'я впродовж останніх років стали власниками 24 квартир, 17 авто, двох будинків і 70 соток землі на суму близько 2 млн дол. При цьому "офіційні доходи сім'ї не могли дозволити йому придбання майна". За 5 років Дубінський придбав 10 нових авто. У матері нардепа за 5 років з'явилося сім елітних авто, зокрема Maserati. З 2014 року Дубінському належать 2 квартири на Подолі. Нардепу належать 6 земельних ділянок у селі Хотів Київської області, будинок у Солом'янському районі, квартира на Печерську і на Теремках. Ще сімома квартирами володіє дружина Дубінського. 19 об'єктів нерухомості (квартири і гаражі в Києві) належать матері Дубінського.

Автор: 

Центр протидії корупції (268) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+35
Все просто: у власти моральные выродки.
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02.10.2020 18:30 Відповісти
+26
мама любит активы в Евросоюзе... и шо тут криминального ????
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02.10.2020 18:30 Відповісти
+24
Не мамалыгой единой......, да, ЗеДятлы? 😄
Ну, как вам без барИги?
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02.10.2020 18:31 Відповісти
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мама любит активы в Евросоюзе... и шо тут криминального ????
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02.10.2020 18:30 Відповісти
Интересно, а в Евросоюзе, куда мы идём, есть депутаты, непонятно откуда вылезшие, с десятками авто, квартир и земельных участков, а также с мамками-гонщицами и жёнами сплошь, как на подбор, бизнесвуменшами?
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02.10.2020 18:36 Відповісти
Агент фсб зельцман никогда не говорил, что он ведет страну в европу.
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02.10.2020 18:38 Відповісти
Словакия кстати очень быстро ЛИШАЕТ ГРАЖДАНСТВА И ОТБИРАЕТ ВИД НА ВРЕМЕННОЕ ИЛИ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА по фактам коррупции...а если Гражданство было скажем так куплено то Гражданство аннулируется... суд Словакии признает деньги грязными и изымает их просто в бюджет..а человека заносят в Черную Базу Интерпола, ЕС, Шенгенской зоны и так далее..
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02.10.2020 19:56 Відповісти
Ой сказки! Покажите мне пример хоть одного такого случая. У них суды длятся десятилетиями.
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02.10.2020 21:00 Відповісти
в Словакии как ни странно убийство журналистки которая выявила коррупцию в высших эшелонах власти привела к массовым протестам арестам увольнениям и отставкам без судов даже за 2 недели народ раскачал лодку так- что дурно стало даже в Брюсселе...
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02.10.2020 21:42 Відповісти
Г**ноед !
У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 3565
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02.10.2020 19:59 Відповісти
саша по кликухе ложь-киздеж - на редкость конченная тварь. Настолько конченная, что даже кичится везде своей подлостью и возможностью безнаказанно творить мерзости куче народу, брехать и оббрехивать десятки людей, получая кучу денег от такого же конченного бени бабломойского за свои "достоинства".
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02.10.2020 23:37 Відповісти
Все просто: у власти моральные выродки.
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02.10.2020 18:30 Відповісти
А шо ему. Рот то собачий.
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02.10.2020 18:31 Відповісти
Гельмінт олександр дубинський - наймерзенніша **********, обличчя партії на ім' я зеленського - слуги наріду.
Займався і займається тим, що за великі гроші годує лайном виборців зеленського.
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02.10.2020 18:34 Відповісти
Не мамалыгой единой......, да, ЗеДятлы? 😄
Ну, как вам без барИги?
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02.10.2020 18:31 Відповісти
І оця шобла найголовніше волала про кричущу корупцію у попередників. Напевне тому, що дуже хотіла зайняти їхні місця.
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02.10.2020 18:31 Відповісти
От ніколи такого не було, і от знову! Дубинський - лайно. Теж мені новина.
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02.10.2020 18:33 Відповісти
Чувак снимавший фейки о проститутках на майдане, в реале сам оказался проституткой олигархов
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02.10.2020 18:37 Відповісти
члены опг неприкасаемы, иначе все разбегутся
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02.10.2020 18:38 Відповісти
Який мерзенний тип!
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02.10.2020 18:39 Відповісти
євреї всі такі
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02.10.2020 18:43 Відповісти
В тюрьму сабаку.
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02.10.2020 18:41 Відповісти
"У "слуги народа" Дубинского обнаружены активы..."

Якщо є "актив", то для компенсації його потрібно зробити "пасивом".
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02.10.2020 18:41 Відповісти
"Новиє, молодиє, чесниє лиТЦа". Це не просто корумпована бидлота, це істоти без честі і совісті. Вони продадуть все, до чого дотягнуться. І Україна для них, лише товар.
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02.10.2020 18:41 Відповісти
запАлАлА дУпа У дУбинско-го,
запАлАлА -лА-лА-лА...


пІдгорела дУпа У зленскО-го,
запАлАлА -лА-лА-лА
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02.10.2020 18:42 Відповісти
Насмоктав??Нє??
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02.10.2020 18:42 Відповісти
Наколядував
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02.10.2020 18:44 Відповісти
Чего удивляться, он же румын!
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02.10.2020 18:47 Відповісти
У "слуги народа" Дубинского обнаружены активы в Евросоюзе, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 4173
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02.10.2020 18:51 Відповісти
Вата - вона така: як тягнути країну в дупу запорєбрику, так вони герої, а як бабло зберігати, так у "буржуїв"
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02.10.2020 18:54 Відповісти
а зеленского у слуги дубинского еще не обнаружили?
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02.10.2020 18:54 Відповісти
зеленский хороший. Он просто не в курсе)
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02.10.2020 19:13 Відповісти
Эта мразь не зсслуживает даже повешения, не говоря о растреле, утопил бы лично эту мерзоту в выгребной яме.
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02.10.2020 18:59 Відповісти
"У матери нардепа за 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati". - кроме того, что у этой поганой семейки полное отсутствие совести, они еще нуждаются в неотложной помощи психиатра.
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02.10.2020 18:59 Відповісти
Це як Сталін подав позов до Берії за тортури...позов задовольнили. Сталін до тортур непричетний! У чому річь??
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02.10.2020 19:09 Відповісти
Та ти шо) А чого ж ДО виборів вас дубинський не цікавив? Коли "робили це разом"
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02.10.2020 19:12 Відповісти
А какие у Дубинского есть паспорта кроме украинского ?
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02.10.2020 19:19 Відповісти
Если у него вилла в Италии , то по какому документу он туда въезжает и там находится?
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02.10.2020 19:21 Відповісти
Активи на загнівающєм Западє? Не може бути, це ж новиє ліца Буратіни.
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02.10.2020 19:26 Відповісти
У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 7792У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 6251
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02.10.2020 20:30 Відповісти
Почему-то это не удивляет. Надо було выродков не бросать в урны, а ставить к стенке. Сейчас бы Украина была бы куда чище!
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02.10.2020 19:29 Відповісти
Эта тварь не просто банальный вор - коррупционер. Это типичный выразитель расеянской идеологии, когда сам её выразитель гневно клеймит "коллективный Запад", "соросят", призывает послать нах "грабительский МВФ", выйти из под "внешнего влияния" и отправить весь "нарид", который он считает стадом, в сторону Венесуэлы и рашки. Но при этом, себе любимому и другим избранным отводит место в цивилизованном мире, готовя там запасные аэродромы в виде финансовых активов, элитной недвижимости и легального бизнеса. Он просто паразитирует на тупости местного быдла, не способного к элементарному анализу и потому верящему в тупые, лживые лозунги Слуг Народа.
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02.10.2020 21:16 Відповісти
Ихняя фирма? Гляньте - http://orsr.sk/vypis.asp?ID=460765&SID=2&P=0

TsybPro s. r. o.
Lesia Tsybko http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Tsybko&MENO=Lesia&SID=0&T=f0&R=0
ul.Šapovala 18/2a
Kyjev 031 10
Ukrajina
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03.10.2020 03:38 Відповісти
 
 