Нагірний Карабах показує, що "заморожених" конфліктів не існує, і на Донбасі такого бути не повинно, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що на прикладі конфлікту Азербайджану та Вірменії навколо Нагірного Карабаху українці і західні партнери України мають зрозуміти, що не буває "просто так "заморожених" конфліктів".
Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю в Чернівецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я хотів би, щоб у цьому питанні наша держава, наші медіа і наше суспільство, і особливо наші західні партнери звернули увагу, що не буває просто так "заморожених" конфліктів. Їх просто не існує. І ось вам приклад. Чому? Тому що він може бути заморожений на деякий час", - сказав Зеленський.
Президент переконаний, що на Донбасі не може бути будь-якого "замороженого" конфлікту.
"Тому що буде потім, не важливо, чи то диверсія, чи то провокація, але це буде все-таки "вибух", навіть якщо минуло 30 років після того, як була війна в тому чи іншому місці на нашій планеті. Тому потрібно вирішувати питання швидко", - вказав він.
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Швидко, це через т.зв. "формулу штанмайэра"?
КЛОУН - території треба відвойовувати, а не ворогу ДУПУ ЛИЗАТИ
Может как раз таки клоунов и создали чтоб что-то лизать да подлизывать.
Наверняка там, в голове - только бабло и неважно от кого, главное, что готов "принять в любом количестве с любой стороны": от Овоща или Каломойского - "какая разница"
Откуда он может знать, где она?)))
На три месяца хватает и ладно!
Или просто клинический идиот...
турецкие дроны делают налет на живую силу противника, потом улетают
армяне присылают за 200-ми и 300-ми технику, прилетает дрон и поражает и их тоже
https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
Ты предлагаешь победить врага или капитулировать?
\риторический вопрос...... т.к. яиц и позвоночника у зеленой сопли нет\
Смотри не на Нагорный Карабах, а на историю ФРГ, НАТО и ГДР - вот тебе отлично сработавший пример для подражания.
Из штанины на землю
Говно упало
.
Наследие 30 лет предательства НАЦИИ.
26.08.20 01:57
В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден. ХА.
Азербайджан. Приднестровье - это Молдова. Абхазия и Южная Осетия - это Грузия.
Крым - это Украина... или России - быть не должно. тчк
Бабченко https://t.me/babchenko77/3384 предвкушает чуть не третью мировую войну, в которой, наконец, Турция отыграется за 200 лет беспрерывного харрасмента со стороны Российской империи в XVIII-XIX веках.
Какой-то https://ilyavaliev.livejournal.com/8745007.html ватный херостратег поднимает бокал за Армянский автономный округ в составе РФ, оргазмируя на фотку, на которой якобы «вежливые люди» якобы въезжают в свои будущие владения.
Но, пожалуй, переходящее знамя «****** года» года переходит к поехавшему кукухой Вите Шендеровичу, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3489219224480129&id=100001762579664&__cft__%5b0%5d=AZXFgVomXMLyKLON1mQwLms5JrdQZ_IB3kqAQcroYnOt21DLoL6_W0y2jnpiuMYsjzU9yV7QnELjO7okupvlmYyIi_Sm02Ku9V7-0WMgVtmqWa8ucxzY2DFh66vYj0ZPnlo&__tn__=%2CO%2CP-R накатавшему пост о том, что «наша страна», ну то есть путинский рейх, должна немедля заняться «миротворчеством» на Кавказе.
Набирал текст он одной левой рукой, правая при этом непроизвольно зиговала.
А переходит к нему указанное знамя от лысо-масона и самопровозглашенного агента влияния трех мировых правительств Валеры Соловья, объявлявшего ранее, что не позднее 10 марта сего года колонны «Армат» отправятся умиротворять Прибалтику, потому что Плешивый жаждет вяличия, а НАТО ссыт.
Впрочем, профессор еще может отыграться, я верю в его способность отжечь нипадецки.
По-моему, начинать возвращать территории нужно не с донбасса, а с крыма. Или вообще с таганрога и белгорода.
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Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия показывают, что "замороженные" конфликты без войны существуют, - Пирожок. И на Донбассе будет так же.
Да нет вапросов!
Во - первых... Конфликт-конфликту РОЗНЬ. Не надо путать Божий дар с яичницей. Конфликт в Карабахе не искусственный. Это тяжёлое наследие исторических обстоятельств и, сколько ты его ни замораживай, он всё равно ВЗОРВЁТСЯ.
Война в Донбассе- совсем другое дело. Искусственное. Его вполне можно и нужно ЗАМОРОЗИТЬ. И не нужно НАВСЕГДА. Придёт время и он будет решён. На приемлемых для Украины условиях. )))