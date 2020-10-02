Нагірний Карабах показує, що "заморожених" конфліктів не існує, і на Донбасі такого бути не повинно, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на прикладі конфлікту Азербайджану та Вірменії навколо Нагірного Карабаху українці і західні партнери України мають зрозуміти, що не буває "просто так "заморожених" конфліктів".

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю в Чернівецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би, щоб у цьому питанні наша держава, наші медіа і наше суспільство, і особливо наші західні партнери звернули увагу, що не буває просто так "заморожених" конфліктів. Їх просто не існує. І ось вам приклад. Чому? Тому що він може бути заморожений на деякий час", - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що на Донбасі не може бути будь-якого "замороженого" конфлікту.

"Тому що буде потім, не важливо, чи то диверсія, чи то провокація, але це буде все-таки "вибух", навіть якщо минуло 30 років після того, як була війна в тому чи іншому місці на нашій планеті. Тому потрібно вирішувати питання швидко", - вказав він.

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