За 9 місяців 2020 р транзит газу через Україну скоротився на 40% порівняно з минулим роком, - Оператор ГТС. ІНФОГРАФІКА

За 9 місяців 2020 р через ГТС України транзитом транспортовано 39,5 млрд куб. м газу. Це на 40% менше, ніж за цей же період минулого року (66,3 млрд куб. м).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

Ключова причина скорочення обсягів транзиту - запуск нових газопроводів в обхід України, якими російський газ транспортується до Європи.

У західному напрямку було транзитовано 36,8 млрд куб. м газу (-40%). Зокрема, в Польщу - 2,9 млрд куб. м, Словаччину - 27,1 млрд куб. м, Угорщину - 6,8 млрд куб. м.

У південному напрямку транзит становив 2,6 млрд куб. м (-76%). З них 0,54 млрд куб. м - у Румунію і 2,05 млрд куб. м - у Молдову. Падіння транзиту по цьому маршруту пов'язано з запуском у січні 2020 року "Турецького потоку", яким доставляється газ із Росії до Туреччини, а звідти до країн Балканського півострова.

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Транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" і російським ВАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 р терміном на п'ять років, передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) в 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) в 2021-2024 роках.

Від початку 2020 року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує тільки 81%.