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Новини Газова війна
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За 9 місяців 2020 р транзит газу через Україну скоротився на 40% порівняно з минулим роком, - Оператор ГТС. ІНФОГРАФІКА

За 9 місяців 2020 р транзит газу через Україну скоротився на 40% порівняно з минулим роком, - Оператор ГТС. ІНФОГРАФІКА

За 9 місяців 2020 р через ГТС України транзитом транспортовано 39,5 млрд куб. м газу. Це на 40% менше, ніж за цей же період минулого року (66,3 млрд куб. м).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

Ключова причина скорочення обсягів транзиту - запуск нових газопроводів в обхід України, якими російський газ транспортується до Європи.

За 9 місяців 2020 р транзит газу через Україну скоротився на 40% порівняно з минулим роком, - Оператор ГТС 01

У західному напрямку було транзитовано 36,8 млрд куб. м газу (-40%). Зокрема, в Польщу - 2,9 млрд куб. м, Словаччину - 27,1 млрд куб. м, Угорщину - 6,8 млрд куб. м.

У південному напрямку транзит становив 2,6 млрд куб. м (-76%). З них 0,54 млрд куб. м - у Румунію і 2,05 млрд куб. м - у Молдову. Падіння транзиту по цьому маршруту пов'язано з запуском у січні 2020 року "Турецького потоку", яким доставляється газ із Росії до Туреччини, а звідти до країн Балканського півострова.

За 9 місяців 2020 р транзит газу через Україну скоротився на 40% порівняно з минулим роком, - Оператор ГТС 02

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Транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" і російським ВАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 р терміном на п'ять років, передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) в 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) в 2021-2024 роках.

Від початку 2020 року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує тільки 81%.

Автор: 

ГТС (588) транзит газу (1014) Оператор ГТС (548)


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Топ коментарі
+3
Головне що гаспрьом платить в повній мірі .. А качає ,хай скільки хоче .
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02.10.2020 19:34 Відповісти
+2
Маме в США хватает.
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02.10.2020 19:24 Відповісти
+1
При папіредниках такого не було!
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02.10.2020 19:22 Відповісти
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Как ни странно лето было не холодное ....
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02.10.2020 19:06 Відповісти
При папіредниках такого не було!
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02.10.2020 19:22 Відповісти
Маме в США хватает.
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02.10.2020 19:24 Відповісти
Від цього транзиту одні біди. Від усього що касається раші одні біди. З кацапнею ніяких відносин не повинно бути, тільки з людьми.
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02.10.2020 19:30 Відповісти
Головне що гаспрьом платить в повній мірі .. А качає ,хай скільки хоче .
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02.10.2020 19:34 Відповісти
Ну так газ агрессорский же, все правильно, че
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02.10.2020 20:14 Відповісти
Дык гейропейцам продают скрепоносцы!
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02.10.2020 20:44 Відповісти
Ну да, нормальная практика же
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02.10.2020 21:53 Відповісти
Да пофиг! Хоть 0.00. Платят все равно за 60.
Если больше 60 - допоплата по другому таифу.
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02.10.2020 20:42 Відповісти
А звідки ви знаєте що грязьпром платить ? Що рахували ті гроші ? В грудні минулого 19р раха кинула ЗЕкоманду :
Серед найважливіших домовленостей сторін:«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 рокус
торони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі - позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу
з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв'язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року після виконання цих умов - «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну

Водночас у протоколі не йдеться про позови проти Росії як держави: наприклад позов «Нафтогазу» щодо https://www.radiosvoboda.org/a/krym-nafta-haz-vydobutok/30181200.html активів, втрачених в нині окупованому Кремлем Криму .
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02.10.2020 21:36 Відповісти
Ну как эти несщасные Японцы и Англичане выживают без транзита газа--просто диву даюсь.
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02.10.2020 22:28 Відповісти
незабаром гас піде у зворотньому напрямку
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02.10.2020 22:36 Відповісти
 
 