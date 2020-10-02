"Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ

Під час Євромайдану Олександр Дубінський виконував замовлення оточення Януковича з дискредитації Революції Гідності та Віталія Кличка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти оприлюднили переписку Дубінського з Ольгою Семченко, головою медіахолдингу "Вести" і цивільною дружиною тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Дубінський розписав план "Майдан меншості", який серед іншого включав відомий фейк "про повій на Майдані", а також "активності" щодо Кличка. Так, за сценарієм Дубінського було знято постановочний відеоролик за участю повій, які розповідали про те, що вони надають секс-послуги учасникам Євромайдану.

Крім того, Дубінський запропонував очорнити Віталія Кличка фейковими польотами в Москву. "Багато обговорюється фейковий сюжет про Віталія Кличка (в листуванні - ред.). Ідея в тому, щоб показати, як Кличко літає в Москву. Для цього Дубінський пропонує орендувати один із чартерних літаків, яким користується і Кличко, зганяти цей літак у Росію, а потім просто намалювати дані про перетин кордону. У тексті сюжету, який Дубінський висилає Ользі, окремо виділено "фотошоп" і "підставний реалістичний спікер", - повідомив Бігус.

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Фейкове "розслідування" про польоти Кличка мало вийти у двох серіях. Дубінський підготовку і подальшу рекламу оцінив у 50 тис. доларів. Загальна вартість плану "Майдан меншості " становила 500 тис. доларів.

Дубінський продовжує кампанію з дискредитації Кличка досі. Нагадаємо, 16 липня 2020 року на з'їзді партії "Слуга народу" за участі президента і вищих керівників країни, Дубінський запропонував використовувати кримінальні справи проти оточення Кличка на місцевих виборах.