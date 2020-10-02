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Новини
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"Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ

Під час Євромайдану Олександр Дубінський виконував замовлення оточення Януковича з дискредитації Революції Гідності та Віталія Кличка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти оприлюднили переписку Дубінського з Ольгою Семченко, головою медіахолдингу "Вести" і цивільною дружиною тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Дубінський розписав план "Майдан меншості", який серед іншого включав відомий фейк "про повій на Майдані", а також "активності" щодо Кличка. Так, за сценарієм Дубінського було знято постановочний відеоролик за участю повій, які розповідали про те, що вони надають секс-послуги учасникам Євромайдану.

Крім того, Дубінський запропонував очорнити Віталія Кличка фейковими польотами в Москву. "Багато обговорюється фейковий сюжет про Віталія Кличка (в листуванні - ред.). Ідея в тому, щоб показати, як Кличко літає в Москву. Для цього Дубінський пропонує орендувати один із чартерних літаків, яким користується і Кличко, зганяти цей літак у Росію, а потім просто намалювати дані про перетин кордону. У тексті сюжету, який Дубінський висилає Ользі, окремо виділено "фотошоп" і "підставний реалістичний спікер", - повідомив Бігус.

Дивіться також: "Слуга народу" Дубінський є автором фейку про "повій Майдану", - ЗМІ. ВIДЕО

Фейкове "розслідування" про польоти Кличка мало вийти у двох серіях. Дубінський підготовку і подальшу рекламу оцінив у 50 тис. доларів. Загальна вартість плану "Майдан меншості " становила 500 тис. доларів.

Дубінський продовжує кампанію з дискредитації Кличка досі. Нагадаємо, 16 липня 2020 року на з'їзді партії "Слуга народу" за участі президента і вищих керівників країни, Дубінський запропонував використовувати кримінальні справи проти оточення Кличка на місцевих виборах.

Автор: 

Кличко Віталій (3527) Клименко (283) Євромайдан (957) Бігус Денис (197) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+47
Кумир виборців Зеленського.
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02.10.2020 19:58 Відповісти
+35
Читаючи як це падло розвело зе-баранів " как котят " , я ні скільки не дивуюсь . Я завжди знав що він бурбелить їм прямо в очі , брехнею . Як і Шабунін - Ротердамом , і Бігус - Свинарчуками , і інші журнашлюхи - медіакілери . .
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02.10.2020 20:05 Відповісти
+29
дубинский отпетая мерзота, пробу ставить негде - слуга "бени коломойского". как и вся нынешняя власть.
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02.10.2020 19:59 Відповісти
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Кумир виборців Зеленського.
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02.10.2020 19:58 Відповісти
Читаючи як це падло розвело зе-баранів " как котят " , я ні скільки не дивуюсь . Я завжди знав що він бурбелить їм прямо в очі , брехнею . Як і Шабунін - Ротердамом , і Бігус - Свинарчуками , і інші журнашлюхи - медіакілери . .
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02.10.2020 20:05 Відповісти
У Бігуса зв'язки з ФСБ РФ, що він і сам заявляв.
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02.10.2020 20:12 Відповісти
Напевно вони йому й підкинули ту брехню по Свинарчуках . Мабуть самі не змогли розкрити канали поставок з заводів паРаші , обладнання і запчастин до військової техніки ЗСУ . Вирішили зробити це руками СБУ і ГПУ , на основі матеріалів розповсюджених БіГусьом .
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02.10.2020 20:27 Відповісти
Брат жены журналиста Бигуса Андрей Соболев является подполковником ФСБ. Его отец, бывший контрразведчик ФСБ Олег Соболев - сейчас он занимается крупным бизнесом.
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02.10.2020 20:17 Відповісти
бигус это тот же дубинский, только в профиль
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03.10.2020 01:01 Відповісти
И их собачек, которых он "рот ..."
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02.10.2020 20:07 Відповісти
в мене тільки одне питання
що мама більше любить: Ростов, чи Хайфу?
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02.10.2020 19:59 Відповісти
мама любит лохов
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02.10.2020 20:48 Відповісти
дубинский отпетая мерзота, пробу ставить негде - слуга "бени коломойского". как и вся нынешняя власть.
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02.10.2020 19:59 Відповісти
отметим - и всех этих чмирей выбрал себе в представителей "мудрый народ". Добавлю, ещё и сегодня последние опросы показывает что очень многие этим довольны, ведь слуги в лидеры до сих пор.
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02.10.2020 19:59 Відповісти
Сжечь 3,14дора!
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02.10.2020 20:02 Відповісти
К бєбєням !
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02.10.2020 20:04 Відповісти
Дубинский продолжает кампанию по дискредитации Кличко до сих пор. /Теперь понятен источник аргументов противников Кличко.
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02.10.2020 20:02 Відповісти
Человек, личность формируется с детства, в семье. Теперь понимаете, что за ублюдошная семейка, в которой родился этот урод?
"Мама любит скорость"... Нет, не так : "мама не знает, что такое совесть!". И никогда не знала, как и ее выродок.
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02.10.2020 20:02 Відповісти
Тато Дубінського- житель Донецька, активіст ;республіки;.
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02.10.2020 20:04 Відповісти
"Донецкие" - это клеймо на всю жизнь. Без исключений. В их генетическом коде записаны отсутствие совести; цинизм; подмена понятий; безудержная жажда денег; предательство и продажность; показная религиозность.
Если присутствует две-три черты из перечисленных, знайте: перед вами донецкая пошесть, враг Украины.
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02.10.2020 20:15 Відповісти
Возмущаться деятельностью "черного PR-щика" это как возмущаться поведением опарыша.
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02.10.2020 20:03 Відповісти
пусть ВИТАЛИЙ НАСТУЧИТ ЕМУ ПО ЕГО ГРОМАДНЫМ УШАМ.....)) я как вижу дубинского... так сначала его уши .а потом уже в сё остальное...))
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02.10.2020 20:03 Відповісти
жопа коломойши!мразота еще та!
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02.10.2020 20:06 Відповісти
Походу этого Дубинского кто-то заказал. Он куда-то баллотируется?
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02.10.2020 20:11 Відповісти
Может в жмуры?
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02.10.2020 20:13 Відповісти
уже в команду 200, пока только кандидатом, но будет принят 100%
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02.10.2020 20:15 Відповісти
Згадайте замовні протести під НБУ і цькування Смолія. Той же цуцик, тих же хазяїв
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02.10.2020 20:13 Відповісти
Дубінеску потрібне підвищення кваліфікації. Пропоную направити його на коучинг до Бузини.
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02.10.2020 20:14 Відповісти
Виталя, заряди в его собачий рот, сделай доброе дело! За тебя вся Украина проголосует!
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02.10.2020 20:15 Відповісти
Достойными людьми окружил себя клоун, особенно эта псина бени коломойши, профессиональная шлюха, негде печать ставить, полностью готовый клиент для сбу и набу, работы и бабла всем хватит, надо это животное брать, пока не сделал ноги.
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02.10.2020 20:39 Відповісти
Це все один колгоспний цирк, а Зеленський там Верховний Клоун та величний Присєдатєль.
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02.10.2020 22:01 Відповісти
Дубінський під час Революції Гідності створював і розкручував антимайданівські фейки - розслідування https://newsua.one/news/dubinskii-pid-chas-revolyucii-gidnosti-stvoryuvav-i-rozkruchuvav-antimaidanivski-feiki-rozsliduvannya.html… а в когось були сумніви,що Дубінеску антимайданівець?
А хіба
@ZelenskyyUa
не робив те ж саме на сцені?
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02.10.2020 20:49 Відповісти
Філатов достойну цьому покидьку приліпив клікуху - "Говорящая ЖОПА Коломойского"!!! И не поспоришь!!!
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02.10.2020 21:20 Відповісти
https://twitter.com/Spirit_Ukraine

Хуь@ві Казки
@Spirit_Ukraine

Ад пуст. Все бесы собрались в СН.
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02.10.2020 21:34 Відповісти
Надеюсь, когда-нибудь Виталя втащит этому ризеншнауцеру, шоб аж кипа слетела!
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02.10.2020 21:38 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7319
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02.10.2020 23:09 Відповісти
Это окружение плохое, Бубочка хороший.
(из новой методички зебилов)
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03.10.2020 00:43 Відповісти
давно пора Виталику, взять и сломать челюсть этому бородатому ******, реально всех достал падаль бенина!
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03.10.2020 11:46 Відповісти
ТАК ДУБИНСКИЙ ГРЯЗНЫЙ ЖД )))
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03.10.2020 13:15 Відповісти
Прочитавши всю оцю муйню зробив висновок - не вірити ні одному слову "зеленої" і "голубої" братви. Всі вони з кацапами дурять нарід, щоб його захопити і знищити, а тих хто може працювати - хай працюють під надзором. Партія жидів, кацапів-брехунів.
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03.10.2020 14:35 Відповісти
 
 