За підсумками саміту з ЄС готується прийняття "амбітного документа" щодо подальшої співпраці Києва і Брюсселя, - Офіс президента

Спільна заява лідерів України та ЄС за підсумками саміту в Брюсселі 6 жовтня, узгодження якої зараз триває, є досить амбітним документом, який фіксує прогрес із пріоритетних для України питань у відносинах з ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Незважаючи на пандемію, яка завадила нам реалізувати деякі плани двосторонніх візитів, Україна і ЄС підійшли до саміту з серйозними напрацюваннями, які дають змогу забезпечити максимально змістовну й результативну дискусію на саміті з ключових питань порядку денного", - сказав він у коментарі агентству.

Жовква зазначив, що під час саміту важливу увагу буде приділено питанням відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. У цьому контексті до конкретних результатів саміту можна віднести ухвалення рішення ЄС про впровадження санкцій за будівництво Росією залізниці через Керченський міст. Також Україна представить лідерам ЄС ініціативу про створення Кримської платформи і планує обговорити шляхи залучення ЄС до її реалізації. Очікується, що за підсумками саміту сторона ЄС підтвердить, що секторальні санкції ЄС проти РФ залишатимуться в силі до повного виконання Мінських домовленостей. "На сьогодні у нас є повна підтримка з боку ЄС зусиль України в рамках мирного врегулювання на Донбасі", - наголосив Жовква.

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Заступник глави ОП також звернув увагу, що буде відновлено участь України в операціях під проводом ЄС після майже 7-річної перерви шляхом направлення представника України до складу операції ЄС "Алтея" в Боснії та Герцеговині (EUFOR ALTHEA).

За його словами, Україна представить на саміті свої пропозиції з оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема у торговельній і галузевій частинах. "Актуальність поновлення угоди зумовлена суттєвими змінами в структурі економік України та ЄС із моменту, коли тривали переговори про угоду (2007-2011 роки), а також новими тенденціями в розвитку ЄС і прогресом України", - пояснив Жовква.

Він наголосив, що очікується домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію.

Загалом очікується, що спільна заява саміту підтвердить спільну мету щодо поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС на основі виконання Угоди про асоціацію.

Що стосується секторальної співпраці, важливим досягненням саміту стане початок роботи експертної оціночної місії щодо готовності України до укладення угоди про так званий "промисловий безвіз".

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Жовква розповів, що також очікується узгодження термінів укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Окрім того, є всі підстави розраховувати на позитивну оцінку виконання Україною зобов'язань у рамках безвізового режиму й підтвердження готовності ЄС до повного відкриття кордонів для громадян України і відновлення свободи пересування після поліпшення епідемічної ситуації.

Він зазначив, що під час саміту відбудеться укладення фінансових угод у рамках Європейського інструменту сусідства, які передбачають залучення допомоги ЄС на загальну суму $60 млн, зокрема з підтримки сходу України (EUR30 млн), підтримки громадянського суспільства (EUR20 млн) і клімату (EUR10 млн).

Буде також укладено угоди з Європейським інвестиційним банком, що передбачають залучення фінансування на поліпшення енергоефективності громадських будівель (сума кредиту - EUR300 млн) і модернізацію й цифровізацію "Укрпошти" (кредит - EUR30 млн).