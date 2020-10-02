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Новини Підписання асоціації з ЄС
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За підсумками саміту з ЄС готується прийняття "амбітного документа" щодо подальшої співпраці Києва і Брюсселя, - Офіс президента

За підсумками саміту з ЄС готується прийняття

Спільна заява лідерів України та ЄС за підсумками саміту в Брюсселі 6 жовтня, узгодження якої зараз триває, є досить амбітним документом, який фіксує прогрес із пріоритетних для України питань у відносинах з ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Незважаючи на пандемію, яка завадила нам реалізувати деякі плани двосторонніх візитів, Україна і ЄС підійшли до саміту з серйозними напрацюваннями, які дають змогу забезпечити максимально змістовну й результативну дискусію на саміті з ключових питань порядку денного", - сказав він у коментарі агентству.

Жовква зазначив, що під час саміту важливу увагу буде приділено питанням відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. У цьому контексті до конкретних результатів саміту можна віднести ухвалення рішення ЄС про впровадження санкцій за будівництво Росією залізниці через Керченський міст. Також Україна представить лідерам ЄС ініціативу про створення Кримської платформи і планує обговорити шляхи залучення ЄС до її реалізації. Очікується, що за підсумками саміту сторона ЄС підтвердить, що секторальні санкції ЄС проти РФ залишатимуться в силі до повного виконання Мінських домовленостей. "На сьогодні у нас є повна підтримка з боку ЄС зусиль України в рамках мирного врегулювання на Донбасі", - наголосив Жовква.

Читайте також: Оновлення Угоди про асоціацію, інтеграція у цифровий ринок і стримування агресії РФ: Кулеба оприлюднив порядок денний саміту Україна-ЄС

Заступник глави ОП також звернув увагу, що буде відновлено участь України в операціях під проводом ЄС після майже 7-річної перерви шляхом направлення представника України до складу операції ЄС "Алтея" в Боснії та Герцеговині (EUFOR ALTHEA).

За його словами, Україна представить на саміті свої пропозиції з оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема у торговельній і галузевій частинах. "Актуальність поновлення угоди зумовлена суттєвими змінами в структурі економік України та ЄС із моменту, коли тривали переговори про угоду (2007-2011 роки), а також новими тенденціями в розвитку ЄС і прогресом України", - пояснив Жовква.

Він наголосив, що очікується домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію.

Загалом очікується, що спільна заява саміту підтвердить спільну мету щодо поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС на основі виконання Угоди про асоціацію.

Що стосується секторальної співпраці, важливим досягненням саміту стане початок роботи експертної оціночної місії щодо готовності України до укладення угоди про так званий "промисловий безвіз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення саміту Україна - ЄС заплановано на 1 жовтня, - заступник голови ОП Жовква

Жовква розповів, що також очікується узгодження термінів укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Окрім того, є всі підстави розраховувати на позитивну оцінку виконання Україною зобов'язань у рамках безвізового режиму й підтвердження готовності ЄС до повного відкриття кордонів для громадян України і відновлення свободи пересування після поліпшення епідемічної ситуації.

Він зазначив, що під час саміту відбудеться укладення фінансових угод у рамках Європейського інструменту сусідства, які передбачають залучення допомоги ЄС на загальну суму $60 млн, зокрема з підтримки сходу України (EUR30 млн), підтримки громадянського суспільства (EUR20 млн) і клімату (EUR10 млн).

Буде також укладено угоди з Європейським інвестиційним банком, що передбачають залучення фінансування на поліпшення енергоефективності громадських будівель (сума кредиту - EUR300 млн) і модернізацію й цифровізацію "Укрпошти" (кредит - EUR30 млн).

Автор: 

Євросоюз (13648) Офіс Президента (2033) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+14
а брюссель знает?
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02.10.2020 20:11 Відповісти
+13
а,ну да...

По итогам саммита с ЕС готовится принятие "амбициозного документа" по дальнейшему сотрудничеству Киева и Брюсселя, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6659
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02.10.2020 20:17 Відповісти
+8
амбіційна заява - безвізу кирдик?
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02.10.2020 20:12 Відповісти
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а брюссель знает?
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02.10.2020 20:11 Відповісти
А яке це має значення?
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02.10.2020 20:13 Відповісти
а,ну да...

По итогам саммита с ЕС готовится принятие "амбициозного документа" по дальнейшему сотрудничеству Киева и Брюсселя, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6659
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02.10.2020 20:17 Відповісти
Та байдуже, що там собі той Зебородько і навіть той Брюсель зі свома "санкціями", разом з так зв. "формулою Штайнмаєра". Для України найголовніше підтримка США та в перспективі членство в НАТО, це №1, усе інше, це вже №2.
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03.10.2020 08:48 Відповісти
Доказал, одними матёрными словами говорят, их набор уже заканчивается.
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03.10.2020 08:51 Відповісти
амбіційна заява - безвізу кирдик?
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02.10.2020 20:12 Відповісти
Взять еще в долг? Амбициозно, че
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02.10.2020 20:12 Відповісти
Так ЗЕлупе же сказали, что ЕС - не банкомат.
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03.10.2020 13:36 Відповісти
Отказ в кредитах та безвізі?
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02.10.2020 20:12 Відповісти
Сорі - відмова
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02.10.2020 20:13 Відповісти
Не каже гоп...
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02.10.2020 20:12 Відповісти
Не кажи гоп...
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02.10.2020 20:13 Відповісти
обісраному клоуну зеленському пообіцяли 50 млн?
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02.10.2020 20:13 Відповісти
Какое там! ЕС не банкомат!
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03.10.2020 08:52 Відповісти
Хорошо ,главное,чтобы ЕС был в курсе ...
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02.10.2020 20:13 Відповісти
І що тут амбіційного? Поклянчити ще грошей? Цирк-шапіто і блазень на арені. Нехай бубочка піаніно візьме і заграє на саміті тоді може й справді дадуть
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02.10.2020 20:24 Відповісти
Ну я думаю якщо грандіозний - то як мінімум безвіз відмінять... Ще треба в Грецію скататится - з Томосом "порішать" ...
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02.10.2020 20:39 Відповісти
Для зелених важливі не справи, а слова, якими вони розкажуть про них. Бо українці реагують як раз на слова, не контролюючи їх відповідність справам. На жаль.
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02.10.2020 22:16 Відповісти
хорошо. правильно.
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02.10.2020 23:59 Відповісти
Как бы не получилось как у того пана, обучавшемуся кузнечному делу, - пшик. "Зашквары" стали привычными, "пшиков" не хватает.
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03.10.2020 08:48 Відповісти
Дебилам же понятно объяснили , что ЕС не банкомат . А Ослу Оманскому от них кроме бабок не хрена не надо , не нравится ему , когда дяди и тети из ЕС в обмен на бабки требуют бороться с коррупцией и реформы проводить . Ну не может Осел бороться сам с собой и с товарищами олигархами , особенно с Беней. Его надежды сводятся к тому , что ЕС и Штаты просто не допустят до голодных бунтов и хаоса в Украине , но иди знай Осел может и ошибаться . Хаос им точно не нужен , но что бы до него не доводить им проще пустить Осла на мясо.
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03.10.2020 10:40 Відповісти
А помните с чего начался обратный отсчёт правления петуховича? С саммита Украина-ЕС. Вобщем, пристегните ремни - зебилов ждет грандиозный шухер
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03.10.2020 11:43 Відповісти
Я думаю ,называется этот документ,окончание безвизового вьезда граждан Украины на территорию ЕС ! Так или по другому?
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03.10.2020 12:31 Відповісти
ПОРА ОТРЕЗАТЬ МОСКВУ И ПИТЕР !!!
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03.10.2020 13:49 Відповісти
Зеленсеий и балалайка
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03.10.2020 15:03 Відповісти
 
 