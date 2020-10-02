Щоб кількість німецьких інвестицій в Україну зросла, потрібно провести судову реформу, - посол Фельдгузен

В Україні необхідно провести судову реформу для того, щоб кількість німецьких інвестицій у країну зросла.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мені дуже сумно було, коли я приїхала рік тому: німецькі інвестиції поки що на тому самому рівні, що й у 2015 році, коли я залишила Україну востаннє. Це, чесно кажучи, через нестачу судової реформи. Просто наші інвестори не вважають, що вони можуть тут захистити свої права перед справедливим судом, і це їм заважає прийти. Всі про це знають, тому що одна компанія розповідає іншій. Це дуже погано. Я з усіма наразі про це говорю, тому що зацікавленість німецьких інвесторів була великою до кризи, і, я думаю, буде великою після кризи", - сказала пані посол.

Фельдгузен наголосила, що нині в Україні є "вікно можливостей", щоб робити більше, для того щоб судова реформа розпочалася.

"І український народ, я думаю, хоче справедливого суду, судової реформи. Наші інвестори цього хочуть. Я думаю, що малий і середній бізнес в Україні також цього хоче. Найбільше великі компанії та олігархи зацікавлені, щоб нічого не змінилося. Але це буде дуже складна робота. І мені здається, що всім треба співпрацювати, щоб цей ризик подолати", - додала вона.

Дипломат також наголосила на можливості, що через кризу навколо COVID-19 Німеччина могла б перевезти в Україну свої виробництва ліків.

"Я думаю, що ми можемо перевезти сюди виробництва, наприклад ліків, які наразі в Китаї або Індії, і ми дізналися, що краще мати їх ближче, є логістичні проблеми їх привезти до Німеччини. Фармацевтична галузь в Україні - досить сильна. І, чесно кажучи, єдина нова інвестиція в останні місяці - це була купівля одного фармацевтичного заводу в Білій Церкві німецькою кампанією", - пояснила Фельдгузен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен