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Щоб кількість німецьких інвестицій в Україну зросла, потрібно провести судову реформу, - посол Фельдгузен

Щоб кількість німецьких інвестицій в Україну зросла, потрібно провести судову реформу, - посол Фельдгузен

В Україні необхідно провести судову реформу для того, щоб кількість німецьких інвестицій у країну зросла.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мені дуже сумно було, коли я приїхала рік тому: німецькі інвестиції поки що на тому самому рівні, що й у 2015 році, коли я залишила Україну востаннє. Це, чесно кажучи, через нестачу судової реформи. Просто наші інвестори не вважають, що вони можуть тут захистити свої права перед справедливим судом, і це їм заважає прийти. Всі про це знають, тому що одна компанія розповідає іншій. Це дуже погано. Я з усіма наразі про це говорю, тому що зацікавленість німецьких інвесторів була великою до кризи, і, я думаю, буде великою після кризи", - сказала пані посол.

Фельдгузен наголосила, що нині в Україні є "вікно можливостей", щоб робити більше, для того щоб судова реформа розпочалася.

"І український народ, я думаю, хоче справедливого суду, судової реформи. Наші інвестори цього хочуть. Я думаю, що малий і середній бізнес в Україні також цього хоче. Найбільше великі компанії та олігархи зацікавлені, щоб нічого не змінилося. Але це буде дуже складна робота. І мені здається, що всім треба співпрацювати, щоб цей ризик подолати", - додала вона.

Дипломат також наголосила на можливості, що через кризу навколо COVID-19 Німеччина могла б перевезти в Україну свої виробництва ліків.

"Я думаю, що ми можемо перевезти сюди виробництва, наприклад ліків, які наразі в Китаї або Індії, і ми дізналися, що краще мати їх ближче, є логістичні проблеми їх привезти до Німеччини. Фармацевтична галузь в Україні - досить сильна. І, чесно кажучи, єдина нова інвестиція в останні місяці - це була купівля одного фармацевтичного заводу в Білій Церкві німецькою кампанією", - пояснила Фельдгузен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: 

Німеччина (7479) інвестиції (2082) судова реформа (1459) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+11
Ну привет ,а Петина реформа не подходит? .. а он говорил, что всё чики-пики
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02.10.2020 20:15 Відповісти
+10
какике судебные реформы?
на венедиктову тока взлянуть, заплакать и забыть.
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02.10.2020 20:16 Відповісти
+10
Портнов вернулся, теперь все ускорится..
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02.10.2020 20:19 Відповісти
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Ну привет ,а Петина реформа не подходит? .. а он говорил, что всё чики-пики
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02.10.2020 20:15 Відповісти
німцям не підходить, їм "Північний потік-2" підходить.
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02.10.2020 20:17 Відповісти
Конечно, кацапы Сименс на болту с левой резьбой крутнули и ничего, облизнулись и дальше работают, а в Украине для них всегда будет не так
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02.10.2020 20:31 Відповісти
А пете её и не дали закончить, вувузелы с вовками сговорились страну поделить.
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02.10.2020 20:19 Відповісти
Портнов вернулся, теперь все ускорится..
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02.10.2020 20:19 Відповісти
Реформа Януковича подходила. Но Майдан все испортил.
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02.10.2020 20:19 Відповісти
Её довести до конца надо было, как было расписано по срокам.. А умники тормознули полтора года назад.
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02.10.2020 21:18 Відповісти
Разруха - она в головах.
Самая главная Петина реформа - безвиз.
Народ начал ездить в цивилизацию. Их дети уже будут другими.
Лет через 30 может быть всё и у нас заработает, если российским лаптем всё не накроется из-за клоунов-агентов.
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02.10.2020 21:18 Відповісти
Шо, Апять провести? Скільки ж можна...
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02.10.2020 20:15 Відповісти
Ну так "підрахуй" ківалов чергову партію суддів наштампував треба ж їх трудовлаштувати щоб вони повернули собі потрачені на "науку" гроші!!!
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02.10.2020 20:18 Відповісти
А як називається спеціальність у вузі, де на суддів навчають?
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02.10.2020 20:20 Відповісти
Це ти у підрахуя спитай - в його "академії" таких штампують.
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02.10.2020 20:22 Відповісти
Тобто комент просто так, а питати щось я мушу. )))
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02.10.2020 20:26 Відповісти
Бухати припиняй - відпустить!
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02.10.2020 20:38 Відповісти
У кого что болит, тот о том и говорит. )))
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02.10.2020 20:46 Відповісти
какике судебные реформы?
на венедиктову тока взлянуть, заплакать и забыть.
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02.10.2020 20:16 Відповісти
Її (реформу) вже іспішно провадили, провадять і все інше.
Влада працює сама на себе та на свою корпоративну недоторканість.
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02.10.2020 20:16 Відповісти
Супер!!! Так працює, як в усі часи і в будь-якій країні.
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02.10.2020 20:18 Відповісти
Порівнювати одне з перших місць по корупції з іншими?
Мені здається, що ми вже переплюнули зіибабве.
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02.10.2020 20:23 Відповісти
Можна посилання на "одне з перших місць в корупції", плізззз...
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02.10.2020 20:25 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption&ved=2ahUKEwjLrfm0t5bsAhXs-ioKHaROBKEQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw0cB-GpnUB1b4v4YrdZbk3J&cshid=1601660081323

Це анти рейтинг. 126 місце з 189
Ви пишаєтеся?
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02.10.2020 20:36 Відповісти
А можна посилання зробити активним, аби дійсно було чим пишатися?
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02.10.2020 20:47 Відповісти
Скопіюй встав в у пошук, я з планшета і браузер не дозволяе дати активне.
Тому пішов в сраку, там собою і пишайся.
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02.10.2020 20:53 Відповісти
Тобто всралася невістка, бо твої труси смердять?
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02.10.2020 21:07 Відповісти
Бизнес няни из СБУ, ЗЕшобла, жулье из европейской солидарности энд жопоблока, и лично судья Вовк, передают немецкому послу большой привет
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02.10.2020 20:17 Відповісти
Ви дали виключно ПОВНУ оцінку стану справ на теперішній момент!
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02.10.2020 20:24 Відповісти
И не только немцы
Австрийцы тоже готовы вкладывать в Украину , но надо убрать судейско криминальную мафию
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02.10.2020 20:18 Відповісти
які інвестиції ?? ви це про що ?? Який дурень буде вкладати бабло в країну Зімбабве де день через день рейдерські захоплення ?? Кому з західників потрібен цей головняк?
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02.10.2020 20:18 Відповісти
а де в статті йдеться про цю країну?
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02.10.2020 20:22 Відповісти
При Порошенко было все нормально с инвестициями и рост экономики был.Сегодня Украине не даст бабло НИКТО...Жуйте 73 % Зелемойских...
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02.10.2020 20:21 Відповісти
Ніколи в Україні не було нормально з інвестиціями. І точно, що ще довго не буде.
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02.10.2020 20:24 Відповісти
Не неси херню. Посмотри на 2005-2008-й года. Было все очень даже неплохо. Но потом пришел петухович со своей бандой.
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02.10.2020 22:33 Відповісти
Подивився. Вісім цифр і тире, а де інвестиції?
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03.10.2020 06:55 Відповісти
Все призывают и призывают, но проблемы правильное понимание, что не выгодна реформа нашей элите, нашим олигархам и высшим чиновникам у власти, ведь тогда надо же по закону жить, а кто же добровольно откажется от халявы или кому нужны конкуренты в виде инвестиций, где они полноправные паны? Вот что делать дальше, кроме призывов, кто бы сказал.
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02.10.2020 20:22 Відповісти
Уже не только украинцы, уже и немцы хотят устранения суддейской мафии.
А Зеленский укрепляет ее армией Портнова.
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02.10.2020 20:23 Відповісти
Выходит в раисси судебная система эффективнее, чем у нас, раз немецких инвестиций у них на порядок больше? По-моему бред, инвестициям нужна в первую очередь прибыль, и если её нет, никакие идеальные суды не помогут. Хотя суды важны конечно.
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02.10.2020 20:24 Відповісти
Доречно , завод "фольксваген" на росії побудували , а не в Україні .
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02.10.2020 20:32 Відповісти
Ага, кацапские полуседаны нигде кроме ********* так и не продают.
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02.10.2020 22:37 Відповісти
Канечно у кацапов на порядок больше ведь у них нефтегазодоллары и в 4 раза больше народа чем у нас.
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02.10.2020 22:36 Відповісти
При Порошенко миллиардеры Коломойский Новинский,Фирташ,Ведмедчук и прочие Могилевичи тот же Зеленский зарабатывали бабло нехило...Плохой Порох был Болваны блин...
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02.10.2020 20:26 Відповісти
а в нас тут, як раз, при владі Великий Реформатор
він реформував гру на фортепіано так, що вона вже ніколи не буде, як раніш
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02.10.2020 20:27 Відповісти
А як жеж 145 успішних реформ попередника ?
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02.10.2020 20:33 Відповісти
а як жеж 0 реформ задніка?
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02.10.2020 20:41 Відповісти
А інвестиційні няні?!
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02.10.2020 20:56 Відповісти
На сайте Кабмина есть все данные начиная с 2014 года и по сегодня по экономике.Кто из вас смотрел данные? НИКТО... уверен.А там много интероесного про Яценюка и Гросмана.. .
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02.10.2020 20:32 Відповісти
В Україні судовою системою керує якийсь кацапський зоофіл.
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02.10.2020 20:52 Відповісти
Для зеленых идиотов судреформа - это неактуально,вот кассовые аппараты малому бизнесу - это первая необходимость для страны,или там холокостный мемориал на путинские деньги,или опять поднять тарифы ради интересов ахметки,или акцизы на автогаз поднять поднять ради интересов бени.
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02.10.2020 20:53 Відповісти
та ні, треба просто перестати обирати дурнів!! Але з нашим дурним народом це неможливо
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02.10.2020 21:33 Відповісти
Лучший способ узнать про успехи в судебной реформы зе-коМанды почитать в новости: там что не день то очередной рейдерский захват: то агрофирмы, то нефтехранилища, то жилого комплекса. Каких вам еще реформ от зеленского не хватает?!
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02.10.2020 22:42 Відповісти
воно бені треба?.. у нього є окружний адмінсуд..
там все чесно..
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02.10.2020 23:16 Відповісти
фрау, здесь безбожники в судах заседают, какие инвестиции?
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02.10.2020 23:44 Відповісти
Конечно, судебную реформу необходимо делать.
Но в начале 90-х нам говорили, что как только произойдет приватизация гос. имущества, то мы заживем как на Западе. Но нас обманули, только все разокрали, а многое спустили на металолом.
Теперь говорят, что чтобы жить хорошо, нам нужны иностранные инвестиции. Может снова врут? Кстати, еще хотят додерибанить гос имущество.
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02.10.2020 23:56 Відповісти
 
 