За минулу добу поліція затримала 6 нелегальних туристів у зоні відчуження ЧАЕС. ФОТО

Порушники незаконно проникли в зону відчуження оминаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

У повідомленні зазначається: "Так, під час патрулювання поліцейські зони ЧАЕС виявили групу молодиків поблизу відселеного села Глинка. Четверо 22-річих хлопців приїхали до зони ЧАЕС зі столиці з метою екстремального туризму.

Ще двох, незаконних "туристів" правоохоронці виявили біля залізничної станції "Семиходи". Ними виявились кияни 27 та 23 років".

"Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали адміністративних справ направлені до суду для прийняття рішення", - підкреслили в поліції.

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