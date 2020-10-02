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Новини
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За минулу добу поліція затримала 6 нелегальних туристів у зоні відчуження ЧАЕС. ФОТО

Порушники незаконно проникли в зону відчуження оминаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

У повідомленні зазначається: "Так, під час патрулювання поліцейські зони ЧАЕС виявили групу молодиків поблизу відселеного села Глинка. Четверо 22-річих хлопців приїхали до зони ЧАЕС зі столиці з метою екстремального туризму.

Ще двох, незаконних "туристів" правоохоронці виявили біля залізничної станції "Семиходи". Ними виявились кияни 27 та 23 років".

"Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали адміністративних справ направлені до суду для прийняття рішення", - підкреслили в поліції.

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За минулу добу поліція затримала 6 нелегальних туристів у зоні відчуження ЧАЕС 01
За минулу добу поліція затримала 6 нелегальних туристів у зоні відчуження ЧАЕС 02

Автор: 

ЧАЕС (544) зона відчуження (326) сталкери (3)


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Топ коментарі
+4
S.T.A.L.K.E.R тайные тропы 3
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02.10.2020 20:45 Відповісти
+3
Монолит ищут, че непонятного?
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02.10.2020 20:33 Відповісти
+3
говновлогеры я брюкзак себе конфисковал- иди маслину поймай и сапожищи хреновые получи фраер не духарься
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03.10.2020 01:32 Відповісти
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Монолит ищут, че непонятного?
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02.10.2020 20:33 Відповісти
bad guys.
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02.10.2020 20:34 Відповісти
За минулу добу згоріли тисячі гектарів лісу на Луганщині.
Нехай влада іде ***** з такими здобутками у безпеці ЧАЕС
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02.10.2020 20:44 Відповісти
S.T.A.L.K.E.R тайные тропы 3
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02.10.2020 20:45 Відповісти
Тень Чернобыля
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02.10.2020 21:54 Відповісти
о, кормилец, с чем пришел?) Фельдшер на стадионе Припяти
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03.10.2020 00:28 Відповісти
кал оф припять
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03.10.2020 01:33 Відповісти
ЗЕПЕДА догоняли в велопробержке,зачем? Поц в Черновцах себя показал с уличным типа
музухантой(за наши,пиля,налоги)...
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02.10.2020 20:54 Відповісти
це хлопці правосекі збирають матеріали для подарунку масковскаму царю
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02.10.2020 22:30 Відповісти
говновлогеры я брюкзак себе конфисковал- иди маслину поймай и сапожищи хреновые получи фраер не духарься
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03.10.2020 01:32 Відповісти
 
 