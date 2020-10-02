УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7278 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 611 24

Велика Британія ввела санкції проти причетних до будівництва й експлуатації Керченського мосту

Велика Британія ввела санкції проти причетних до будівництва й експлуатації Керченського мосту

Велика Британія запровадила санкції проти двох фізичних та чотирьох юридичних осіб, причетних до побудови Керченського мосту до окупованого РФ Криму.

Про це йдеться на сайті британського Міністерства фінансів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

До списку внесли Олександра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", що здійснює залізничне сполучення між РФ та анексованим Кримом, та Леоніда Риженькіна, заступника генерального директора з інфраструктурних проєктів ТОВ "Стройгазмонтаж", що з 2015 року займався будівництвом моста через Керченську протоку.

Під санкції потрапили також чотири компанії: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", "Крымская железная дорога" та "Крымская первая страховая компания".

Санкції передбачають замороження фінансових активів людей та юридичних осіб на території Великої Британії. Ведення будь-яких фінансових справ, пов’язаних з цими активами, є кримінальним злочином.

Читайте також: Рада ЄС розширила список антиросійських санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з будівництвом Керченського моста

Автор: 

Велика Британія (5661) росія (66037) санкції (12097) Керченський міст (536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста - Цензор.НЕТ 367
показати весь коментар
02.10.2020 20:43 Відповісти
+7
А Україна ввела санкції?
показати весь коментар
02.10.2020 21:13 Відповісти
+5
Щось ці гори останнім часом народжують лише мишенят ....
показати весь коментар
02.10.2020 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось ці гори останнім часом народжують лише мишенят ....
показати весь коментар
02.10.2020 20:43 Відповісти
З величезним затримкою ...
показати весь коментар
02.10.2020 20:43 Відповісти
проше пана - какие санкции ввела украина ?
показати весь коментар
03.10.2020 16:58 Відповісти
Под санкции попали также четыре компании: ... "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск ...

Вот сейчас якутам стало обидно
показати весь коментар
02.10.2020 20:43 Відповісти
Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста - Цензор.НЕТ 367
показати весь коментар
02.10.2020 20:43 Відповісти
На правах рекламы.
ТОВ "Веселая струя" совместно с авикомпанией "Воздушный поцелуй" приглашает всех совершить увлекательный полет в воздушном пивном пабе, оборудованном на базе В-52. Полет состоится над территорией оккупированного крыма.
Свежее пиво, симпатичные стюардессы и хорошее настроение ждут вас.
Туалеты начнут работают работать сразу после пересечения воздушного пространства админграницы.
Желающие могут взять с собой камни.
Не дадим засохнуть крыму.
показати весь коментар
02.10.2020 20:46 Відповісти
Думаю что маленький подводный безпилотник, это то, что должно быть введено кем-то рано или поздно, как самая действенная и полезная санкция против керченского моста оккупанта!
показати весь коментар
02.10.2020 20:47 Відповісти
Быстро среагировали.
показати весь коментар
02.10.2020 20:47 Відповісти
а что - это на них напали ? или это их крым ?
показати весь коментар
03.10.2020 16:55 Відповісти
Не забудьте ще глибоке занепокоєнні виразити! Скажіть будь ласка хто небудь може я пропустив які покарання понесла фірма "Сіменс" за продані в окупований Крим турбіни в обхід санкцій? Те саме буде і з фірмами які будували міст!
показати весь коментар
02.10.2020 20:47 Відповісти
Очередная тема для юмористических передач
показати весь коментар
02.10.2020 20:52 Відповісти
Оце тепер накінець срашці пестець!
показати весь коментар
02.10.2020 20:57 Відповісти
Надо чтобы вата ещё и колючкой отгородилась от всего мира . как это было не так давно и ) И в середине тоже колючек понастроила вокруг ватных бараков , городов и деревух ) Вот тогда ватный скот точно заживёт счастливо и красиво ) Главное чтобы спички , соль , керосин и хозяйственное мыло было .А больше пацакам ничего и не надо ) Ну разве что по станкану мутного самогона на День Пабедобесия )
показати весь коментар
02.10.2020 21:08 Відповісти
А Україна ввела санкції?
показати весь коментар
02.10.2020 21:13 Відповісти
Спасибо , но " воз и ныне там " .
показати весь коментар
02.10.2020 21:39 Відповісти
А вы хотите, чтобы кто-то за вас ваш воз тянул, а вы бы ещё и погоняли?
показати весь коментар
02.10.2020 22:04 Відповісти
С миру по нитке-Путлеру веревка.
показати весь коментар
03.10.2020 00:24 Відповісти
Великобритания, как всегда на высоте.
показати весь коментар
03.10.2020 09:36 Відповісти
Там должен быть и петя, поставлявший аккумуляторы для камазов на эту стройку.
показати весь коментар
03.10.2020 13:02 Відповісти
ПРАВИЛЬНО !!! И СЧЕТА ЭТИХ ПДРОВ ВСЕХ ЗАБЛОКИРУЙТЕ !!!
показати весь коментар
03.10.2020 13:10 Відповісти
Вот - настоящий принципиальный "гарант". Помимо глубокой озабоченности, как мощно выступил на защиту демократии! Не прошло и пяти лет. Теперь россияне точно уж будут страшиться что-либо менять в Крыму.
показати весь коментар
05.10.2020 11:07 Відповісти
 
 