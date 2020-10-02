Велика Британія ввела санкції проти причетних до будівництва й експлуатації Керченського мосту
Велика Британія запровадила санкції проти двох фізичних та чотирьох юридичних осіб, причетних до побудови Керченського мосту до окупованого РФ Криму.
Про це йдеться на сайті британського Міністерства фінансів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
До списку внесли Олександра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", що здійснює залізничне сполучення між РФ та анексованим Кримом, та Леоніда Риженькіна, заступника генерального директора з інфраструктурних проєктів ТОВ "Стройгазмонтаж", що з 2015 року займався будівництвом моста через Керченську протоку.
Під санкції потрапили також чотири компанії: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", "Крымская железная дорога" та "Крымская первая страховая компания".
Санкції передбачають замороження фінансових активів людей та юридичних осіб на території Великої Британії. Ведення будь-яких фінансових справ, пов’язаних з цими активами, є кримінальним злочином.
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