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Новини Агресія Росії проти України
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Забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги, - Сухопутні війська ЗСУ

Забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги, - Сухопутні війська ЗСУ

Забезпечення снайперських підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України перебуває на належному рівні і військовослужбовці не мають потреби в додатковій допомозі для придбання теплого одягу та взуття.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом в окремих засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах розповсюджується інформація із закликами до громадян України щодо збору грошових коштів на закупівлю теплого обмундирування та взуття для військовослужбовців-снайперів. З метою недопущення некоректного розуміння ситуації, спроб маніпуляції суспільною думкою надаємо роз’яснення щодо забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні особовий склад всіх без винятку снайперських підрозділів Сухопутних Військ Збройних Сил України повністю забезпечений належним речовим майном, у тому числі і теплим зимовим та необхідним інвентарним майном.

"Разом з тим, групою підготовки снайперів Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України проводиться постійна робота щодо удосконалення як системи підготовки снайперів, так і екіпірування з урахуванням стандартів НАТО та досвіду АТО/ООС.

Так були опрацьовані пропозиції щодо внесення змін в норми забезпечення снайперів. Згідно з цими нормами службовий одяг, предмети екіпірування, зброя та спорядження снайпера відповідатимуть стандартам НАТО.

"Сформована потреба і спланований відповідний фінансовий ресурс. Закупівлю цього майна сплановано розпочати уже наприкінці поточного року та продовжити протягом 2021 року, а забезпечення буде здійснюватися після проходження військовослужбовцями-снайперами відповідної фахової підготовки у школі снайперів Сухопутних Військ ЗС України та отримання сертифікату снайпера. Таким чином, реальний стан забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги", - заявили в Сухопутних військах.

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Автор: 

армія (3778) оборона (4825) снайпери (363) ЗСУ (7661)


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Топ коментарі
+13
Значить потребують.
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02.10.2020 21:14 Відповісти
+8
Впервые слышу, чтобы во время войны армейское обмундирование было лишним. Сучья банда, живет на правительственных дачах, за наш счет, но экономит на обмундировании для защитников Родины. Такой сволочной власти в Украине еще не было
Забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги, - Сухопутні війська ЗСУ - Цензор.НЕТ 249
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02.10.2020 21:45 Відповісти
+7
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=AZVxKh9SwytYGpHtYAcdt39CStsBrG3Dp232DKZ20Sz03f6H7u6umb4FK_4t_H4oqJ9lldDyHYCqf-******************************************-DQ1jVs0nJIyvlr1ziPjWE3XtTH7YFAv9yOQ5z_B7vfyhwRdGYAGHHPcyGntGcIRXTB81XFPHlU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3179728745490264?__cft__[0]=AZVxKh9SwytYGpHtYAcdt39CStsBrG3Dp232DKZ20Sz03f6H7u6umb4FK_4t_H4oqJ9lldDyHYCqf-******************************************-DQ1jVs0nJIyvlr1ziPjWE3XtTH7YFAv9yOQ5z_B7vfyhwRdGYAGHHPcyGntGcIRXTB81XFPHlU&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год

У Ріфа сьогодні день народження.

В ФБ буде багато привітань, які він не прочитає. За інших обставин в цей день друзі взяли б пляшечку віскаря, смаколики дітям і були б пісні, сміх, радість, багато гумору - як зазвичай. Але не сьогодні, вірно?
Проте я точно знаю те, чому він буде дійсно радіти. Це ті смаколики дітям, які ви не зможете принести, але його дружина купить, якщо буде за що купити. Це впевненість, що родині є за що придбати їжу, одяг, медичні маски, антисептик, ліки.
І це буде найкраще привітання, бо коли ти там, більш за все виносить мозок власна безпорадність по відношенню до рідних та їх проблем.
Мова не йде про великі суми, повірте, як волонтер я точно знаю, що 50- 100 грн, але всією патріотичною спільнотою рятує світ.
Давайте привітаємо Ріфа!

Юля Кузьменко і вся група підтримки.

Ще важливо всім патріотам зібратися в Києві 6 жовтня 14.00 в суді Солом'янська 2А. Це реальна можливість здобути справедливу свободу політв'язню Андрію Антоненку!!! Просимо підтримати сержанта ССО Ріффмастера небайдужим зі всіх областей України!

https://www.facebook.com/hashtag/freeriff?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxKh9SwytYGpHtYAcdt39CStsBrG3Dp232DKZ20Sz03f6H7u6umb4FK_4t_H4oqJ9lldDyHYCqf-******************************************-DQ1jVs0nJIyvlr1ziPjWE3XtTH7YFAv9yOQ5z_B7vfyhwRdGYAGHHPcyGntGcIRXTB81XFPHlU&__tn__=*NK-R #FreeRiff !!!! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%94%D1%80?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxKh9SwytYGpHtYAcdt39CStsBrG3Dp232DKZ20Sz03f6H7u6umb4FK_4t_H4oqJ9lldDyHYCqf-******************************************-DQ1jVs0nJIyvlr1ziPjWE3XtTH7YFAv9yOQ5z_B7vfyhwRdGYAGHHPcyGntGcIRXTB81XFPHlU&__tn__=*NK-R #З_днем_народження_Ріффмастєр

Обеспечение снайперских подразделений находится на должном уровне и не нуждается в дополнительной помощи, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 1322
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02.10.2020 21:31 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=kMZQNKgePSw Софія Федина та Олег Синютка нагадали першому Президенту Леоніду Кравчуку про його минулі помилки
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02.10.2020 21:12 Відповісти
Значить потребують.
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02.10.2020 21:14 Відповісти
Або ні. 50/50.
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02.10.2020 21:19 Відповісти
Снайперов не так уж и много в войсках.
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02.10.2020 21:23 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=AZVxKh9SwytYGpHtYAcdt39CStsBrG3Dp232DKZ20Sz03f6H7u6umb4FK_4t_H4oqJ9lldDyHYCqf-******************************************-DQ1jVs0nJIyvlr1ziPjWE3XtTH7YFAv9yOQ5z_B7vfyhwRdGYAGHHPcyGntGcIRXTB81XFPHlU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3179728745490264?__cft__[0]=AZVxKh9SwytYGpHtYAcdt39CStsBrG3Dp232DKZ20Sz03f6H7u6umb4FK_4t_H4oqJ9lldDyHYCqf-******************************************-DQ1jVs0nJIyvlr1ziPjWE3XtTH7YFAv9yOQ5z_B7vfyhwRdGYAGHHPcyGntGcIRXTB81XFPHlU&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год

У Ріфа сьогодні день народження.

В ФБ буде багато привітань, які він не прочитає. За інших обставин в цей день друзі взяли б пляшечку віскаря, смаколики дітям і були б пісні, сміх, радість, багато гумору - як зазвичай. Але не сьогодні, вірно?
Проте я точно знаю те, чому він буде дійсно радіти. Це ті смаколики дітям, які ви не зможете принести, але його дружина купить, якщо буде за що купити. Це впевненість, що родині є за що придбати їжу, одяг, медичні маски, антисептик, ліки.
І це буде найкраще привітання, бо коли ти там, більш за все виносить мозок власна безпорадність по відношенню до рідних та їх проблем.
Мова не йде про великі суми, повірте, як волонтер я точно знаю, що 50- 100 грн, але всією патріотичною спільнотою рятує світ.
Давайте привітаємо Ріфа!

Юля Кузьменко і вся група підтримки.

Ще важливо всім патріотам зібратися в Києві 6 жовтня 14.00 в суді Солом'янська 2А. Це реальна можливість здобути справедливу свободу політв'язню Андрію Антоненку!!! Просимо підтримати сержанта ССО Ріффмастера небайдужим зі всіх областей України!

https://www.facebook.com/hashtag/freeriff?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxKh9SwytYGpHtYAcdt39CStsBrG3Dp232DKZ20Sz03f6H7u6umb4FK_4t_H4oqJ9lldDyHYCqf-******************************************-DQ1jVs0nJIyvlr1ziPjWE3XtTH7YFAv9yOQ5z_B7vfyhwRdGYAGHHPcyGntGcIRXTB81XFPHlU&__tn__=*NK-R #FreeRiff !!!! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%94%D1%80?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxKh9SwytYGpHtYAcdt39CStsBrG3Dp232DKZ20Sz03f6H7u6umb4FK_4t_H4oqJ9lldDyHYCqf-******************************************-DQ1jVs0nJIyvlr1ziPjWE3XtTH7YFAv9yOQ5z_B7vfyhwRdGYAGHHPcyGntGcIRXTB81XFPHlU&__tn__=*NK-R #З_днем_народження_Ріффмастєр

Обеспечение снайперских подразделений находится на должном уровне и не нуждается в дополнительной помощи, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 1322
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02.10.2020 21:31 Відповісти
Забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги, - Сухопутні війська ЗСУ - Цензор.НЕТ 2733
козломордый детектед. в бан урода!
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02.10.2020 21:37 Відповісти
это шо за кацапский убоёкъ ?
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02.10.2020 21:40 Відповісти
просто еще один кацапский уйобок. в бан питора!
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02.10.2020 21:41 Відповісти
эй,козломордое,покажите азерам и туркам,или на таких бутылках вы еще не сиживали ?
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02.10.2020 21:42 Відповісти
та да! рассказуйте своему лысому деду. нам власти вое рассказуют что лечение коронавируса в Украине бесплатное. только вон чегодня в Черновцах одна женщина прямо в лицо Зелу сообщила что на лечение мужа ок коронавирусы заплатила 30 000 гривен, а Зе от нее тем временем спасался бегством
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02.10.2020 21:34 Відповісти
Кто нибудь когда -нибудь пойметчто подобные сведения о состоянии армии нового вооружения идругих подобных дынных граничат с вредительством Кому Вы подаете сигналы !
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02.10.2020 21:37 Відповісти
Впервые слышу, чтобы во время войны армейское обмундирование было лишним. Сучья банда, живет на правительственных дачах, за наш счет, но экономит на обмундировании для защитников Родины. Такой сволочной власти в Украине еще не было
Забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги, - Сухопутні війська ЗСУ - Цензор.НЕТ 249
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02.10.2020 21:45 Відповісти
шутка с валодей неприлично затянулась..
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02.10.2020 21:46 Відповісти
А як щодо "ми би справілісь і без добровольців і волонтерів " ?
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02.10.2020 21:47 Відповісти
Ти доброволець чи волонтер?
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02.10.2020 21:55 Відповісти
он обеспечил всех снайперов винтовками
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02.10.2020 22:17 Відповісти
Муділо, нащо ти брешеш?
На тому виступі у Домі Офіцерів, Порошенком було сказано: «Українська Армія, все одно б перемогла россійських агресорів, але без Добробатів, це було б набагато важче.»
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02.10.2020 21:59 Відповісти
Пруфа на цитату, я так понимаю, не будет? На срувесну не надо.
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03.10.2020 08:37 Відповісти
Який ідіот повірить ZE-хенералам.
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02.10.2020 21:47 Відповісти
снайперам нужна практика...чтоб пристрелять оружие, отработать навыки и притереть форму
(в тире или на стрельбище...это не то....ибо кроме прицельной стрельбы (со всевозможными поправками) необходимо отрабатывать умение маскироваться на местности и "обживать" саму местность, плюс маршрут отхода и прикрытия (т.е взаимодействия с другими подразделениями)
снайперам всегда не хватает современных разработок, дополняющих их безопасность и усиливающие их опасность для врага...
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02.10.2020 22:10 Відповісти
Товарищ (офицер) служит в Одесской области. Вчера буквально по телефону рассказал, что если военнослужащий идет в отпуск, то отпускные в лучшем случае получает через полгода.
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02.10.2020 22:38 Відповісти
Правильно, а вдруг он не вернется.
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03.10.2020 02:27 Відповісти
Ты баран? У военных отпуск по полгода?
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03.10.2020 11:14 Відповісти
вот и хорошо.
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02.10.2020 23:57 Відповісти
Забезпечення пенсіонерів знаходиться на ДОЛЖНОМ (с) рівні і не потребує допомоги... Голова пфу. Ібонех@й.
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03.10.2020 07:21 Відповісти
Бодренько так отрапортовали что все есть, но снабжение начнется в конце года.
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03.10.2020 11:31 Відповісти
 
 