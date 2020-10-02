Забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги, - Сухопутні війська ЗСУ

Забезпечення снайперських підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України перебуває на належному рівні і військовослужбовці не мають потреби в додатковій допомозі для придбання теплого одягу та взуття.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом в окремих засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах розповсюджується інформація із закликами до громадян України щодо збору грошових коштів на закупівлю теплого обмундирування та взуття для військовослужбовців-снайперів. З метою недопущення некоректного розуміння ситуації, спроб маніпуляції суспільною думкою надаємо роз’яснення щодо забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні особовий склад всіх без винятку снайперських підрозділів Сухопутних Військ Збройних Сил України повністю забезпечений належним речовим майном, у тому числі і теплим зимовим та необхідним інвентарним майном.

"Разом з тим, групою підготовки снайперів Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України проводиться постійна робота щодо удосконалення як системи підготовки снайперів, так і екіпірування з урахуванням стандартів НАТО та досвіду АТО/ООС.

Так були опрацьовані пропозиції щодо внесення змін в норми забезпечення снайперів. Згідно з цими нормами службовий одяг, предмети екіпірування, зброя та спорядження снайпера відповідатимуть стандартам НАТО.

"Сформована потреба і спланований відповідний фінансовий ресурс. Закупівлю цього майна сплановано розпочати уже наприкінці поточного року та продовжити протягом 2021 року, а забезпечення буде здійснюватися після проходження військовослужбовцями-снайперами відповідної фахової підготовки у школі снайперів Сухопутних Військ ЗС України та отримання сертифікату снайпера. Таким чином, реальний стан забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги", - заявили в Сухопутних військах.

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