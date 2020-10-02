Забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги, - Сухопутні війська ЗСУ
Забезпечення снайперських підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України перебуває на належному рівні і військовослужбовці не мають потреби в додатковій допомозі для придбання теплого одягу та взуття.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Останнім часом в окремих засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах розповсюджується інформація із закликами до громадян України щодо збору грошових коштів на закупівлю теплого обмундирування та взуття для військовослужбовців-снайперів. З метою недопущення некоректного розуміння ситуації, спроб маніпуляції суспільною думкою надаємо роз’яснення щодо забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що на сьогодні особовий склад всіх без винятку снайперських підрозділів Сухопутних Військ Збройних Сил України повністю забезпечений належним речовим майном, у тому числі і теплим зимовим та необхідним інвентарним майном.
"Разом з тим, групою підготовки снайперів Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України проводиться постійна робота щодо удосконалення як системи підготовки снайперів, так і екіпірування з урахуванням стандартів НАТО та досвіду АТО/ООС.
Так були опрацьовані пропозиції щодо внесення змін в норми забезпечення снайперів. Згідно з цими нормами службовий одяг, предмети екіпірування, зброя та спорядження снайпера відповідатимуть стандартам НАТО.
"Сформована потреба і спланований відповідний фінансовий ресурс. Закупівлю цього майна сплановано розпочати уже наприкінці поточного року та продовжити протягом 2021 року, а забезпечення буде здійснюватися після проходження військовослужбовцями-снайперами відповідної фахової підготовки у школі снайперів Сухопутних Військ ЗС України та отримання сертифікату снайпера. Таким чином, реальний стан забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги", - заявили в Сухопутних військах.
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У Ріфа сьогодні день народження.
В ФБ буде багато привітань, які він не прочитає. За інших обставин в цей день друзі взяли б пляшечку віскаря, смаколики дітям і були б пісні, сміх, радість, багато гумору - як зазвичай. Але не сьогодні, вірно?
Проте я точно знаю те, чому він буде дійсно радіти. Це ті смаколики дітям, які ви не зможете принести, але його дружина купить, якщо буде за що купити. Це впевненість, що родині є за що придбати їжу, одяг, медичні маски, антисептик, ліки.
І це буде найкраще привітання, бо коли ти там, більш за все виносить мозок власна безпорадність по відношенню до рідних та їх проблем.
Мова не йде про великі суми, повірте, як волонтер я точно знаю, що 50- 100 грн, але всією патріотичною спільнотою рятує світ.
Давайте привітаємо Ріфа!
Юля Кузьменко і вся група підтримки.
Ще важливо всім патріотам зібратися в Києві 6 жовтня 14.00 в суді Солом'янська 2А. Це реальна можливість здобути справедливу свободу політв'язню Андрію Антоненку!!! Просимо підтримати сержанта ССО Ріффмастера небайдужим зі всіх областей України!
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козломордый детектед. в бан урода!
На тому виступі у Домі Офіцерів, Порошенком було сказано: «Українська Армія, все одно б перемогла россійських агресорів, але без Добробатів, це було б набагато важче.»
(в тире или на стрельбище...это не то....ибо кроме прицельной стрельбы (со всевозможными поправками) необходимо отрабатывать умение маскироваться на местности и "обживать" саму местность, плюс маршрут отхода и прикрытия (т.е взаимодействия с другими подразделениями)
снайперам всегда не хватает современных разработок, дополняющих их безопасность и усиливающие их опасность для врага...