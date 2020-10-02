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Новини Хабарники
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У Харкові проректора університету затримали на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі проректора одного з університетів Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Харкові проректора університету затримали на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція 01

Проректор вишу хотів отримати 21 тис. грн за вирішення питання щодо укладення договору на відповідальне тимчасове зберігання майна підприємця на території навчального закладу.

Хабарника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

У Харкові проректора університету затримали на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція 02

Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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Автор: 

хабар (4733) виш (553) Нацполіція (15272) Харків (5689)


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Топ коментарі
+1
Проєктор мав засвітітись - засвітився ****.
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02.10.2020 21:34 Відповісти
+1
Юридический, этот универ есть кузница коррупции ,потом коммерческие суды благодаря депутатам , законами крутят как им выгодно или как сверху скажут, вы думаете взяточник будет сидеть от 5 лет до 8 лет? СМЕШНЫЕ ВЫ.
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02.10.2020 22:37 Відповісти
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Проєктор мав засвітітись - засвітився ****.
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02.10.2020 21:34 Відповісти
Это проректор Харьковского университета Воздушных сил. Ну не пруха этому универу
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02.10.2020 22:23 Відповісти
Тацій не бере - брехня.
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02.10.2020 21:36 Відповісти
на то він і проректор щоб головою не брати а - заробляти ...
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02.10.2020 21:59 Відповісти
И шо, посадят? Кого уже посадили зе-борцуны с корупцией?
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03.10.2020 09:35 Відповісти
А чего так скромно? Сказали А - говорите и Б. Что за универ?
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02.10.2020 22:30 Відповісти
Юридический, этот универ есть кузница коррупции ,потом коммерческие суды благодаря депутатам , законами крутят как им выгодно или как сверху скажут, вы думаете взяточник будет сидеть от 5 лет до 8 лет? СМЕШНЫЕ ВЫ.
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02.10.2020 22:37 Відповісти
140 реформ за пять лет.(2014-2019)И та же безнадёга?Не поверю.Та же азиатская безнаказанная корупция?!Это злые наговоры.Попытка очернить все понимаем кого.
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03.10.2020 00:12 Відповісти
для себя, что ли?
всё - в семью, всё - деткам...
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03.10.2020 07:20 Відповісти
 
 