У Харкові проректора університету затримали на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі проректора одного з університетів Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Проректор вишу хотів отримати 21 тис. грн за вирішення питання щодо укладення договору на відповідальне тимчасове зберігання майна підприємця на території навчального закладу.

Хабарника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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