Ан-26 міг впасти під Харковом через те, що пілоти невчасно випустили закрилки, - льотчик-випробовувач Лиходід
Причиною аварії літака Ан-26 під Харковом могла стати помилка пілотів, які невчасно випустили закрилки.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив льотчик-випробувач Олександр Лиходід, інформує Цензор.НЕТ.
"Там, очевидно, були довипущені закрилки. Є така частина крила, яка виконує функції свої на злеті і на посадці. Але в деяких випадках із закрилками треба бути дуже обережним, бо при підйомній силі вони дають дуже великий спротив. ... Знижується швидкість ... І літак падає. ... Ось так може бути", - озвучив він свою версію того, що сталося.
За словами Лиходіда, вік літака навряд чи може стати причиною катастрофи.
"Там нічого нового вже не придумаєш на Ан-26, надійна машина. Те, що вона стара - це інше питання. Але над нами літали Б-52, яким вже по 60 років. Ту-95 зараз літають - їм теж 60 років. ... Не варто на старому літаку планувати вбитися. Ну, нема такого. Старий - він обслужений, питань немає", - пояснив льотчик.
Також малоймовірно, що причиною катастрофи стала відмова одного з двигунів, вважає Лиходід.
"Тут наклалася відмова (двигуна. - Ред.). Але ця відмова не критична, ви зрозумійте, що з такими відмовами курсанти 4-го курсу удвох на Ан-26 - вони роблять 40% посадок. Виключають на будь-якій траєкторії: в зоні, на колі, після злету. Двоє курсантів 4-го курсу, пацанам по 19-20 років", - сказав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а потом будем гадать, когда они появились - в момент "включения фар" или при "столкновении с землей"...эти два варианта навязывают нам "эксперты"...
и еще свидетель, кажется тарасов, который своими глазами видел падающий самолет, который не горел и загорелся при ударе о землю...ему включенные фары глаз не заслепили
2. Крушение произошло, после отказа датчика и последующей попытки зайти на посадку, что не похоже на действие для взрывного устройства
3. Вы что хотите испортить Клоуну "Мирный план"?! Записать в жертвы 20 подростков, которые бы повисли тяжким грузом на рейтинге безмозглого главнокомандующего?! Ага щазззз! Про такие выводы комиссии сразу можете забыть!!!
А даже если и был "при чем" и отказал, то они все равно могли преспокойно его посадить скорректировав тягу механикой (рули, закрылки). Эти самолеты расчитаны на отказ 1 двигателя. Т.е. полюбому была ошибка пилота!
Остается вероятность, что ошибка пилота была вызвана ошибочными показаниями датчиков, но это будет видно после расшифровки самописцев пишущих приборы.
В любом случае, пока это самое правдоподобное объяснение
Вот же блин докалупался к слову, я уже объяснил, что имел в виду - это новостной портал, а не форум специалистов, тут не до корректности терминологии!!!
А в эродинамике и гидродинамике, разбираюсь получше вашего и отлично знаю, и что такое число Рейнольдса, и что такое ламинарный и турбулентный поток, и что такое сопротивление формы...И в теории крыла кое что понимаю
а так да,это гипотетически возможная причина...в числе еще около десятка остальных
двигатель, давно выробатавший свой ресурс, не в счет.
главный вопрос - сколько летчики провели в тренажере - тренируя посадку с отказавшим двигателем в ночное время - и как давно это было
и с етого надо начинать.
действия екипажа в аварийной ситуации ето все таки пункт 2.
так в том-то и дело - отказ двигателя не может быть причиной крушения (если пилоты способны с этим справиться).
Салленбергер посадил [b] реактивный [/b] самолет при отказе всех двигателей, а реактивный без тяги управляется намного хуже чем АН-26
тут не надо спешить и вешать сразу всех собак на екипаж.
цель расследования в конце концов, ето предотвратить подобные катастрофы в будующем, а значит нужна правда.
Рассеялось внимание на фоне усталости
тут ответственность на руководителе полетов
Монотонно отрабатывали одно и то же упражнение.
Монотонность тоже утомляет.
но что-то не спешат обнародовать... значит есть что скрывать?
"человеческий фактор"... только ...чей? на погибших легче всего навесить
2) Уникальные кадры падения АН-26 под Балашовом, 23 червня 2017
https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE
Тут видно, що один рушій нерухомий, а другий не витягує - немає тяги - і літак падає, зогорівся; загинули люди.
3) Самолет Ан-26 набитый деньгами разбился в Южном Судане. Погибли 17 человек, груз загорелся, 22 серпня 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=zArhovF8lMg
То чи такий вже надійний АН-26 якщо в нього зношені рушії???
Черные ящики расшифрованы. Публикуйте данные, будет видно.
Скорее так и было, довыпустили закрылки и начали догонять скорость двигателем с неисправной ИКМ (руд вышел более 34 по УПРТ), хотя заранее знали об отказе. Жаль пацанов.