Ан-26 міг впасти під Харковом через те, що пілоти невчасно випустили закрилки, - льотчик-випробовувач Лиходід

Причиною аварії літака Ан-26 під Харковом могла стати помилка пілотів, які невчасно випустили закрилки.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив льотчик-випробувач Олександр Лиходід, інформує Цензор.НЕТ.

"Там, очевидно, були довипущені закрилки. Є така частина крила, яка виконує функції свої на злеті і на посадці. Але в деяких випадках із закрилками треба бути дуже обережним, бо при підйомній силі вони дають дуже великий спротив. ... Знижується швидкість ... І літак падає. ... Ось так може бути", - озвучив він свою версію того, що сталося.

За словами Лиходіда, вік літака навряд чи може стати причиною катастрофи.

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"Там нічого нового вже не придумаєш на Ан-26, надійна машина. Те, що вона стара - це інше питання. Але над нами літали Б-52, яким вже по 60 років. Ту-95 зараз літають - їм теж 60 років. ... Не варто на старому літаку планувати вбитися. Ну, нема такого. Старий - він обслужений, питань немає", - пояснив льотчик.

Також малоймовірно, що причиною катастрофи стала відмова одного з двигунів, вважає Лиходід.

"Тут наклалася відмова (двигуна. - Ред.). Але ця відмова не критична, ви зрозумійте, що з такими відмовами курсанти 4-го курсу удвох на Ан-26 - вони роблять 40% посадок. Виключають на будь-якій траєкторії: в зоні, на колі, після злету. Двоє курсантів 4-го курсу, пацанам по 19-20 років", - сказав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.