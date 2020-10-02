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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Ан-26 міг впасти під Харковом через те, що пілоти невчасно випустили закрилки, - льотчик-випробовувач Лиходід

Ан-26 міг впасти під Харковом через те, що пілоти невчасно випустили закрилки, - льотчик-випробовувач Лиходід

Причиною аварії літака Ан-26 під Харковом могла стати помилка пілотів, які невчасно випустили закрилки.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив льотчик-випробувач Олександр Лиходід, інформує Цензор.НЕТ.

"Там, очевидно, були довипущені закрилки. Є така частина крила, яка виконує функції свої на злеті і на посадці. Але в деяких випадках із закрилками треба бути дуже обережним, бо при підйомній силі вони дають дуже великий спротив. ... Знижується швидкість ... І літак падає. ... Ось так може бути", - озвучив він свою версію того, що сталося.

За словами Лиходіда, вік літака навряд чи може стати причиною катастрофи.

Читайте також: Ректор Харківського університету Повітряних сил Туринський розповів хронологію авіакатастрофи під Чугуєвом: Ан-26 доповів про готовність до посадки о 20:44, другий літак сів о 20:40

"Там нічого нового вже не придумаєш на Ан-26, надійна машина. Те, що вона стара - це інше питання. Але над нами літали Б-52, яким вже по 60 років. Ту-95 зараз літають - їм теж 60 років. ... Не варто на старому літаку планувати вбитися. Ну, нема такого. Старий - він обслужений, питань немає", - пояснив льотчик.

Також малоймовірно, що причиною катастрофи стала відмова одного з двигунів, вважає Лиходід.

"Тут наклалася відмова (двигуна. - Ред.). Але ця відмова не критична, ви зрозумійте, що з такими відмовами курсанти 4-го курсу удвох на Ан-26 - вони роблять 40% посадок. Виключають на будь-якій траєкторії: в зоні, на колі, після злету. Двоє курсантів 4-го курсу, пацанам по 19-20 років", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі зможуть забрати тіла загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом уже цього тижня, - ДБР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+10
Самая вероятная версия которая была озвучена до этого времени.В 95 % случаев авиакатастроф виноват человеческий фактор.
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02.10.2020 21:39 Відповісти
+7
Исключать ничего нельзя... "И на старуху бывает проруха"(с) По себе знаю, что вроде уже все выработано до автоматизма, и тут, фиг его знает по какой причине, запариваешь бок... Недовключил или недотянул... Но это совсем не значит, что нужно все повесить на погибших... Нужно расследовать все... И так, чтобы к этому расследованию было доверие...
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02.10.2020 21:55 Відповісти
+5
При падении давления в системе ИКМ менее 10кг/см2 и перемещении РУД из положения ПМГ ДО 34-36 по УПРТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОФЛЮГИРОВАНИЕ ВИНТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ. В данном случае это и произошло скорее всего плюс закрылки 38, мгновенный крен и разворот в сторону отказавшего и все. Заходили-бы с закрылками 10 или 15 справилися бы.
Скорее так и было, довыпустили закрылки и начали догонять скорость двигателем с неисправной ИКМ (руд вышел более 34 по УПРТ), хотя заранее знали об отказе. Жаль пацанов.
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02.10.2020 23:18 Відповісти
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Самая вероятная версия которая была озвучена до этого времени.В 95 % случаев авиакатастроф виноват человеческий фактор.
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02.10.2020 21:39 Відповісти
давайте дождемся экспертизы на предмет наличия следов взрывчатого вещества...о котором сегодня оповестило гбр..
а потом будем гадать, когда они появились - в момент "включения фар" или при "столкновении с землей"...эти два варианта навязывают нам "эксперты"...
и еще свидетель, кажется тарасов, который своими глазами видел падающий самолет, который не горел и загорелся при ударе о землю...ему включенные фары глаз не заслепили
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02.10.2020 22:10 Відповісти
1. Взрыва никто не слышал и не наблюдал
2. Крушение произошло, после отказа датчика и последующей попытки зайти на посадку, что не похоже на действие для взрывного устройства
3. Вы что хотите испортить Клоуну "Мирный план"?! Записать в жертвы 20 подростков, которые бы повисли тяжким грузом на рейтинге безмозглого главнокомандующего?! Ага щазззз! Про такие выводы комиссии сразу можете забыть!!!
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02.10.2020 22:34 Відповісти
Я сразу говорил, что двигатель не при чем!
А даже если и был "при чем" и отказал, то они все равно могли преспокойно его посадить скорректировав тягу механикой (рули, закрылки). Эти самолеты расчитаны на отказ 1 двигателя. Т.е. полюбому была ошибка пилота!
Остается вероятность, что ошибка пилота была вызвана ошибочными показаниями датчиков, но это будет видно после расшифровки самописцев пишущих приборы.
В любом случае, пока это самое правдоподобное объяснение
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02.10.2020 22:28 Відповісти
Тяга корректируется только тягой, иначе потеряешь высоту, что на посадочном курсе фатально.Мгновенно обороты на работающей силовой установке не вырастут, нужно некоторое время. Вот его и не хватило.
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02.10.2020 22:43 Відповісти
Имелось в виду не корректировка абсолютного значения тяги, а корректировка ее неравного распределения (вектора сил). И что значит времени не хватило?! Про инерцию массы слышали, а про крылья у самолета... тоже не?! Поэтому, даже если навернутся все двигатели, ЛЮБОЙ, даже самый ******** самолет, хоть пару минут, худо-бедно но будет планировать! Поэтому времени добавить тяги вполне достаточно. А по вашим высказываниям, выходит, что как только тяга падает, самолет моментально входит в пике, как будто это не самолет а булыжник с пропеллером
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03.10.2020 18:57 Відповісти
За 30 лет в авиации я совсем чуть-чуть, что-то, канешна, узнал. Сынок, ты про аэродинамику хоть что-то слышал? Или тока про "неравное распределение тяги"? Ну как так можно, нихера не зная лезть со своими умозаключениями?
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03.10.2020 20:42 Відповісти
Мария, Вы случайно не та самая "бабушка с половым органом дедушки..."?!
Вот же блин докалупался к слову, я уже объяснил, что имел в виду - это новостной портал, а не форум специалистов, тут не до корректности терминологии!!!
А в эродинамике и гидродинамике, разбираюсь получше вашего и отлично знаю, и что такое число Рейнольдса, и что такое ламинарный и турбулентный поток, и что такое сопротивление формы...И в теории крыла кое что понимаю
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03.10.2020 23:12 Відповісти
Винні льотчики. Аякже...
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02.10.2020 21:39 Відповісти
скорее всего не летчики, а те кто контролирует их навыки
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02.10.2020 21:51 Відповісти
по статистиці найчастіше розбиваються досвідчені льотчики після 700 годин нальоту - у них притупляється інстинкт самозбереження
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03.10.2020 00:10 Відповісти
да к сожалению это так и не всегда пилоты а техники на земле топливозаправщик цистерну которого вовремя не помыли засор попал в топливо и все маслопровод попало грязное масло опять же по недосмотру.. бывало так что техник закручивал гайку она сама слетела внутри крыла пробила топливный бак а он резиновый и топливо потекло а уже на стоянке топливо попало на раскаленный двигатель и все бабах и нема самолета... авиация на то и самая опасная что там нет на глазок или не по регламенту написано 200 моточасов все 199.999 натикало а техники уже стоят у прибора двигателя и готовятся к регламентным работам... вот есть такой похожий на АН 26 самолет фарнко итальянской корпорации АТР АТР 42-72... там еще модификации так вот там по регламенту строгому снимают двигатель например правый и меняют местами с левым- а почему- да потому- что в самолете этом нет ВУС вольтажное устройство старта чтобы самолет запускался в нашем АН 26 он был у военных 99% имеют такие ВУС гражданские имеют реактивные все а вот турбовинтовые не все Бомбардирер ДАШ Q8-200-300-400 имеет а ATR42-72.... не имеет- а стартовый там правый запуск с зарядного пускового на аэродроме - а поскольку правый стартовый и рулежный т.е. при рулежке после посадки левый выключают- а правый крутит- так вот перевешивая двигатели через равные промежутки МОТОЧАСОВ уравнивают равномерность износа обоих двигателей...а если пропустить регламент перестановки что будет ясно что ЧП будет...
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02.10.2020 21:54 Відповісти
Началось....Вот так летают летчики и гадают при каждой посадке-а вовремя ли мы закрылки выпустили или уже поздно?
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02.10.2020 21:40 Відповісти
сильно много колбасы
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02.10.2020 21:40 Відповісти
Пусть в начале расследуют, зачем гадать.
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02.10.2020 21:41 Відповісти
Гадание на кофейной гуще? Про блок сбора полетной информации не слышал?
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02.10.2020 21:42 Відповісти
у него нет допуска к материалам ОК.они арестованы ДБР.
а так да,это гипотетически возможная причина...в числе еще около десятка остальных
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02.10.2020 22:04 Відповісти
человеческий фактор.
двигатель, давно выробатавший свой ресурс, не в счет.
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02.10.2020 21:44 Відповісти
этот тип самолетов может садиться вообще без двигателей - как планер

главный вопрос - сколько летчики провели в тренажере - тренируя посадку с отказавшим двигателем в ночное время - и как давно это было
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02.10.2020 21:50 Відповісти
не большой авиатор, но отказавший в пoлете двигатель уже предполагает внештатную ситуацию и отказала техника.
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02.10.2020 21:55 Відповісти
отказ двигателя - ситуация, безусловно, нештатная - но для АН-26 не фатальная - если летчики, конечно, натренированы как в ней действовать
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02.10.2020 21:57 Відповісти
дождемся результатов расследования, но первопричина вроде была отказ двигателя
и с етого надо начинать.
действия екипажа в аварийной ситуации ето все таки пункт 2.
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02.10.2020 22:03 Відповісти
есть надежда, что результаты нам честно расскажут ?
так в том-то и дело - отказ двигателя не может быть причиной крушения (если пилоты способны с этим справиться).
Салленбергер посадил [b] реактивный [/b] самолет при отказе всех двигателей, а реактивный без тяги управляется намного хуже чем АН-26
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02.10.2020 22:11 Відповісти
все о чем я говорю, ето надо пройти всю цепочку, с момента возникновения нештатной ситуации до момента крушения самолета.
тут не надо спешить и вешать сразу всех собак на екипаж.
цель расследования в конце концов, ето предотвратить подобные катастрофы в будующем, а значит нужна правда.
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02.10.2020 22:17 Відповісти
Вы внимательно читаете что Вам пишут ? Отказ двигателя не может быть причиной катастрофы если пилоты "компетентны". А до того чтоб вешать собак на пилотов слишком далеко - есть еще масса возможных причин.
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02.10.2020 22:23 Відповісти
При чем здесь невовремя? Есть контрольная карта чеклист, которая выполняется строго на определенных высотах скоростях и условиях пилотирования. Тут своеволие неприменимо
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02.10.2020 21:52 Відповісти
в нештатных ситуациях (отказ двигателя, например) - все немного не так просто
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02.10.2020 21:53 Відповісти
возможно их вообще не стоило выпускать на 38 градусов...не хватило тяги-упала скорость.только вот в чем причина нехватки тяги?
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02.10.2020 22:06 Відповісти
Диванщики не вмешивайтесь пожалуйста в серьёзные вопросы там где вы не компетентны можете даже считать для себя что лётчик перепутал педали тормоза и газа которых там просто нет ,так даже будет лучше
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02.10.2020 21:55 Відповісти
все там есть и тормоз и газ, посередине ,индивидуальньій для каждого двигателя,"от себя" -полньій газ,"на себя" -уменьшение газа,тьі скажи, вот почему стоп -кран, тормоз в поезде красньій, а в самолете синий??
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03.10.2020 01:14 Відповісти
Исключать ничего нельзя... "И на старуху бывает проруха"(с) По себе знаю, что вроде уже все выработано до автоматизма, и тут, фиг его знает по какой причине, запариваешь бок... Недовключил или недотянул... Но это совсем не значит, что нужно все повесить на погибших... Нужно расследовать все... И так, чтобы к этому расследованию было доверие...
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02.10.2020 21:55 Відповісти
Это был 15-й взлет-посадка за несколько часов.
Рассеялось внимание на фоне усталости
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02.10.2020 21:57 Відповісти
очень важный фактор - количество допустимых рабочих часов без отдыха - могли и нарушить
тут ответственность на руководителе полетов
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02.10.2020 22:00 Відповісти
В количество часов они укладывались.
Монотонно отрабатывали одно и то же упражнение.
Монотонность тоже утомляет.
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02.10.2020 22:05 Відповісти
вариант утраты пространственной ориентации в ночных условиях...не рассматривается?
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02.10.2020 22:01 Відповісти
для этого надо сначала предположить отказ КГС
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02.10.2020 22:05 Відповісти
Киевгорстроя?
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03.10.2020 07:56 Відповісти
Курсо-глиссадной системы
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03.10.2020 09:52 Відповісти
вряд ли...а поле зрения светящаяся полоса и огни посадочного горизонта.ночью ориентироваться проще даже,чем днем.
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02.10.2020 22:08 Відповісти
С херов ли? Не над морем же, ночью.
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02.10.2020 22:34 Відповісти
Огни подхода, приближения, охренения... Там целая новогодняя елка сияет и переливается всеми цветами.
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02.10.2020 22:47 Відповісти
А що ж чорній скрині?...
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02.10.2020 22:04 Відповісти
зебилы стали лётными экспердами, совсем исключили кацапский (нечеловеческий) фактор и грят что летать самолетом было бы совсем безопасно, если бы не было земли...
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02.10.2020 22:08 Відповісти
зебилы + порохоботы х рыги =0, х-й десятых
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03.10.2020 01:16 Відповісти
Юля рулит.
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03.10.2020 12:31 Відповісти
Ой, а сколько с не выпущенными колесами садились, мама не горюй. "На посадочном, шасси, закрылки выпустил, к посадке готов". ******, на второй круг: молодняк заходит на посадку, надо уступить. Второй так разок, третий, а потом пистык... и уже на пузе едешь по полосе, в огненном шару.
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02.10.2020 22:24 Відповісти
Хорошо, если подвесные баки, на них, как на лыжах, тока огонь от трения об полосу, шо пестец. РП орет "3-28, катапультируйтесь!" А тут главное уже не дергаться. После остановки, пламени, как и не бывало. Аппарат быстро отремонтировали, тока баки потерлись, но писты ввалили капитально.
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02.10.2020 22:30 Відповісти
"черные ящики" уже расшифровали...
но что-то не спешат обнародовать... значит есть что скрывать?
"человеческий фактор"... только ...чей? на погибших легче всего навесить
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02.10.2020 22:30 Відповісти
Стосовно мови: 1) не московський льотчик, а український летун - термін на 3-4 роки старший за москвинський "льотчік"; 2) не московський "двигун", а український рушій.
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02.10.2020 22:45 Відповісти
Рушій , синонім слова - двигун .Яке теж є в укр мові .
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03.10.2020 08:39 Відповісти
1) Стосовно катастрофи: може літак АР-26 і надійний, але якщо лівий рушій відмовив (капітальний ремонт проходив аж в 1990 р.) і не зміг летіти лише на правому рушієві (який проходив капітальний ремонт в 1993 р), то значить цей правий рушій був на 95% непридатний для використання. Тобто, він не мав тяги і тому не вивів літак з стану падіння. Про закрилки - то другорядне в цій історії.

2) Уникальные кадры падения АН-26 под Балашовом, 23 червня 2017
https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE
Тут видно, що один рушій нерухомий, а другий не витягує - немає тяги - і літак падає, зогорівся; загинули люди.

3) Самолет Ан-26 набитый деньгами разбился в Южном Судане. Погибли 17 человек, груз загорелся, 22 серпня 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=zArhovF8lMg

То чи такий вже надійний АН-26 якщо в нього зношені рушії???
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02.10.2020 22:50 Відповісти
Алень, перестань корячиться с "рушіями", переходи на мокшанский 😂
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03.10.2020 00:16 Відповісти
Что тут уже гадать? Ошибка при посадке с неработающим двигателем? Отказ двигателя при посадке?
Черные ящики расшифрованы. Публикуйте данные, будет видно.
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02.10.2020 23:00 Відповісти
им нада с сивохой пасаветывацца...
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02.10.2020 23:42 Відповісти
При падении давления в системе ИКМ менее 10кг/см2 и перемещении РУД из положения ПМГ ДО 34-36 по УПРТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОФЛЮГИРОВАНИЕ ВИНТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ. В данном случае это и произошло скорее всего плюс закрылки 38, мгновенный крен и разворот в сторону отказавшего и все. Заходили-бы с закрылками 10 или 15 справилися бы.
Скорее так и было, довыпустили закрылки и начали догонять скорость двигателем с неисправной ИКМ (руд вышел более 34 по УПРТ), хотя заранее знали об отказе. Жаль пацанов.
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02.10.2020 23:18 Відповісти
Да вроде не пацаны были в кабине... У первого пилота кажется 800 часов налёта (или нет?).
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03.10.2020 00:22 Відповісти
Нет на этом самолете автофлюгирования.
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03.10.2020 12:36 Відповісти
а как же второй пилот тоже не заметил, и зачем такое вбрасывать если есть черные ящики...
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02.10.2020 23:19 Відповісти
Подобные отказы отрабатываются на тренажере. Беда только в том что живого тренажера Ан 26 сейчас в Украине не найдешь. Когда я проходил его крайний раз примерно в 93 году в Кировограде, тренажер на ладан дышал. А у военных его наверняка нет. Отрабатывают особые случаи в кабине самолета.Только пользы от такого обучения очень мало. К сожалению человеческий фактор никто не отменял. Из-за него происходит огромное количество летных происшествий и катастроф. Украина потеряла одних из лучших...
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02.10.2020 23:43 Відповісти
У Кировоградской школьі еще бьіл учебньій аеродрод под Александрией,хороший грунтовой , оттуда даже регулярньіе рейсьі пьітались делать,хорошее бьіло обучение, ни одной аварии не бьіло
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03.10.2020 01:27 Відповісти
Счастливое. Мы на нем учебную программу отлетывали.
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03.10.2020 12:55 Відповісти
Во-во-во, сразу видно настоящего пилота с хорошей памятью, потому что Гугл за него ничего не скажет,а поля в том месте давно перепаханьі под рапс. Там можно бьіло влетать з двух полос, которьіе расположеньі под 90 градусов
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03.10.2020 13:22 Відповісти
Звиняй, но полосы были паралельные, со сдвигом по длине. На одну садились, переруливали на другую более удаленную и взлетали. Давно это было. Когда вода была мокрая а сахар сладкий. . 1983 год. Полез на Гугл... Действительно все распахали. Осталась Ротмистровка. На ней впервые в истории посадили Ан 24 с отказавшими 2 мя двигателями. По ошибке бортмеханик включил впрыск воды в ВНА двигателей на эшелоне.(Использовалось для запуска в условиях высоких температур на земле).Движки остановились. Спланировали в Ротмистровку У командира вырезали талон нарушений №1 в пилотском свидетельстве. А Антонов подарил ему золотые часы.
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03.10.2020 23:50 Відповісти
Конечно, старый обслуженный и старый недообслуженный - две большие разницы!
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03.10.2020 08:43 Відповісти
Ще будучи школотою , за один подих прочитав книжку " 10 000 часов над землей" , автора - пілота не пам"ятаю , там багато чого цікавого- приміром як це - "русскіє достіглі южного полюса " на поршнях " (Лі 2 , очевидно ) . Наліт командира цього екіпажу - 800 годин . Як на авіалюбителя - цілком достатньо , а для шеф - пілота - не впевнений .имхо .
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03.10.2020 12:50 Відповісти
 
 