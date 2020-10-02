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Новини Пожежі в Україні
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Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС

Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на 18:00 2 жовтня виявили тіла 8 осіб, які загинули внаслідок пожеж у Луганській області. 18 осіб травмовано, зокрема 3 працівники ДСНС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

В оперативній інформації станом на 18:00 зазначається: "Орієнтовна площа пройдена вогнем становить понад 19 тис. га.

Авіацією ДСНС протягом 2 жовтня здійснено 102 скиди (318 тон води). Від початку гасіння пожеж 162 скиди (558 тон води).

Виявлено тіла 8 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 - отриманих опіків, 3 - серцевих нападів, причина смерті 1 особи встановлюється, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісти 4 особи.

Вогнем знищено та пошкоджено понад 550 будівель та споруд.

До гасіння залучено 2 тис. 505 осіб та 260 од. техніки, у тому числі від ДСНС - 687 ос., 158 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32 П та 3 вертольоти ДСНС. Проведено ротацію особового складу Донецької та Харківської областей.

Розгорнуто Пункт управління".

Дивіться також: Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4351) ДСНС (5151) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+6
ЗЕлена Шмаркля стверджує що в пожежі на Луганщині мокшане невинні.
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02.10.2020 21:46 Відповісти
+4
А тут один клоун-актор, який грає роль президента, заявив офіційно, що навчився боротися з пожежами без людських жертв. Отже хтось десь збрехав. Або жертв при ліквідації пожеж не було, або цей актор - патологічний брехун.
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02.10.2020 22:28 Відповісти
+3
Вчерв один оратор говорил що це справа рук Шахова який режет на металл пролетарий и севородонецкий азот.... запомните дебили - рыгыоналам ваши жизни до ()() им лишь нужны ваши голоса и деньги
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02.10.2020 22:02 Відповісти
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ЗЕлена Шмаркля стверджує що в пожежі на Луганщині мокшане невинні.
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02.10.2020 21:46 Відповісти
Большинство с тех, кто погиб или травмировался в тех районах скажет тоже самое...Там за линией разграничения их друганы, кумы и родственники...Найдут крайних, та сдешняя сепарня скажет, что наши виноваты...
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02.10.2020 22:01 Відповісти
Вчерв один оратор говорил що це справа рук Шахова який режет на металл пролетарий и севородонецкий азот.... запомните дебили - рыгыоналам ваши жизни до ()() им лишь нужны ваши голоса и деньги
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02.10.2020 22:02 Відповісти
ЭТИ СМЕРТИ НА СОВЕСТИ ЗЕ-НАРКОМАНА!
Сепаратюги делают подпалы прямо на глазах наших военных, которым ЗАПРЕТИЛИ СТРЕЛЯТЬ!
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02.10.2020 22:02 Відповісти
Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6022
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02.10.2020 22:21 Відповісти
Общаюсь со знакомыми , они разговаривают с родственниками из Северодонецка . Пожары пошли в нескольких местах сразу , говорят , что из неподконтрольной стороны стреляли . Ругаются-матюкаются , што ветер дул из той стороны .
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02.10.2020 22:10 Відповісти
Я на аэродроме пожар тушил. Зелёным это то, что горело вчера.
В 30 сентября в 12 часов над Севером была бледно-розовая облачность, ветер с пылью. Я сначала думал, что это пыльная буря. Потом пошел огонь. Зажигательными начали шмалять по всей линии.
Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4841
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02.10.2020 23:04 Відповісти
Мне несложно пообщаться с людьми , которые живут в Северодонецке . Правда ( любая ) всё -равно выйдет наружу . Поговорю и потом расскажу .
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02.10.2020 23:16 Відповісти
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/videos/pcb.10224691781264385/10224691641380888/?type=3&theater
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03.10.2020 14:50 Відповісти
Могу немного добавить , 30 сентября в обеднее время , в Харьковской области в Боровском районе уже чувствовали гарь в воздухе .
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02.10.2020 23:24 Відповісти
Лесов жалко. Сколько труда в них предки вложили. Явно диверсия.
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02.10.2020 22:21 Відповісти
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/videos/pcb.10224691781264385/10224691641380888/?type=3&theater
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03.10.2020 14:50 Відповісти
А тут один клоун-актор, який грає роль президента, заявив офіційно, що навчився боротися з пожежами без людських жертв. Отже хтось десь збрехав. Або жертв при ліквідації пожеж не було, або цей актор - патологічний брехун.
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02.10.2020 22:28 Відповісти
Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9376
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02.10.2020 22:39 Відповісти
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/videos/pcb.10224691781264385/10224691641380888/?type=3&theater
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03.10.2020 14:51 Відповісти
Троих воскресили?
============
В масштабных пожарах на Луганщине погибли 11 человек. Еще 17 - госпитализированы

https://www.ostro.org/lugansk/proisshestviya/news/598323/

Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2699
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02.10.2020 22:41 Відповісти
Подпалы продолжаются https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=802583133809894&id=100021746451640&sfnsn=mo
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03.10.2020 09:36 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=802583133809894&id=100021746451640&sfnsn=mo Ловят поджигателей...
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03.10.2020 09:37 Відповісти
 
 