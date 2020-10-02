Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС
Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на 18:00 2 жовтня виявили тіла 8 осіб, які загинули внаслідок пожеж у Луганській області. 18 осіб травмовано, зокрема 3 працівники ДСНС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
В оперативній інформації станом на 18:00 зазначається: "Орієнтовна площа пройдена вогнем становить понад 19 тис. га.
Авіацією ДСНС протягом 2 жовтня здійснено 102 скиди (318 тон води). Від початку гасіння пожеж 162 скиди (558 тон води).
Виявлено тіла 8 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 - отриманих опіків, 3 - серцевих нападів, причина смерті 1 особи встановлюється, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісти 4 особи.
Вогнем знищено та пошкоджено понад 550 будівель та споруд.
До гасіння залучено 2 тис. 505 осіб та 260 од. техніки, у тому числі від ДСНС - 687 ос., 158 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32 П та 3 вертольоти ДСНС. Проведено ротацію особового складу Донецької та Харківської областей.
Розгорнуто Пункт управління".
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Сепаратюги делают подпалы прямо на глазах наших военных, которым ЗАПРЕТИЛИ СТРЕЛЯТЬ!
В 30 сентября в 12 часов над Севером была бледно-розовая облачность, ветер с пылью. Я сначала думал, что это пыльная буря. Потом пошел огонь. Зажигательными начали шмалять по всей линии.
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В масштабных пожарах на Луганщине погибли 11 человек. Еще 17 - госпитализированы
https://www.ostro.org/lugansk/proisshestviya/news/598323/