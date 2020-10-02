Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на 18:00 2 жовтня виявили тіла 8 осіб, які загинули внаслідок пожеж у Луганській області. 18 осіб травмовано, зокрема 3 працівники ДСНС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

В оперативній інформації станом на 18:00 зазначається: "Орієнтовна площа пройдена вогнем становить понад 19 тис. га.

Авіацією ДСНС протягом 2 жовтня здійснено 102 скиди (318 тон води). Від початку гасіння пожеж 162 скиди (558 тон води).

Виявлено тіла 8 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 - отриманих опіків, 3 - серцевих нападів, причина смерті 1 особи встановлюється, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісти 4 особи.

Вогнем знищено та пошкоджено понад 550 будівель та споруд.

До гасіння залучено 2 тис. 505 осіб та 260 од. техніки, у тому числі від ДСНС - 687 ос., 158 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32 П та 3 вертольоти ДСНС. Проведено ротацію особового складу Донецької та Харківської областей.

Розгорнуто Пункт управління".

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