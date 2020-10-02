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Новини Агресія Росії проти України
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ЗС США літають на літаках, старших за наші, - командувач ПС ЗСУ Дроздов

ЗС США літають на літаках, старших за наші, - командувач ПС ЗСУ Дроздов

Літаки-винищувачі ЗС України були виготовлені наприкінці 80-х. А в Сполучених Штатах літають і літаки 70-х рр виробництва.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач ПС ЗСУ Сергій Дроздов, інформує Цензор.НЕТ.

"F-15, який літає у США - вони випуску 1972-1974 року. Наші літаки-винищувачі, штурмовики - випуску 1988-1991 року", - сказав він.

За словами Дроздова, з початком збройної агресії Росії проти України військову авіацію довелося відновлювати практично з нуля. За останні шість років було відновлено 87 літаків. Налагодити виробництво нових літаків при цьому не вдалося, зазначив Дроздов.

"Зараз ми тільки виходимо на те, що Ан-178 протягом 2 років, можливо, буде в повітряних силах. Але до того в нас не було такої можливості, наші заводи не могли зробити. Навіть обіцянки зробити на ДП "Антонов" легкий штурмовик - теж вони за ці роки не були виконані. І всі заходи, які ми виконуємо, ми виконуємо на тій техніці, яка літає", - пояснив він.

"У нас є потужні збройні сили. На чому вони літають? На тому, що держава може забезпечити. Ми маємо надію на те, що держава виділить кошти, щоб ми і далі могли забезпечити надійний захист державі", - додав командувач ПС ЗСУ.

Читайте також: Літак ВПС США здійснив екстрену посадку в Одесі, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

авіація (4165) літак (2962) шоу Шустера (309) ДП "Антонов" (241) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+19
она не столько надежнее...просто у них нет проблем с запчастями...а у нашей техники критически значимое количество производится в стране -агрессоре.
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02.10.2020 22:11 Відповісти
+16
не надо равнять! это как сравнивать Chevrolet Camaro 80-х и Москвич-2140SL тех же годов. Это тоже что сравнивать говно с повидлом
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02.10.2020 22:07 Відповісти
+11
Вот только в штатах организация технического обслуживания, модернизационные программы и финансирования ремонтов авиатехники абсолютно не соизмеримы с нашими реалиями.
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02.10.2020 22:09 Відповісти
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В США денежная единица доллар а у нас грн и она постарше но гривна сосо Павлиашвили к доллару
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02.10.2020 23:20 Відповісти
Какого иглесиаса ты у меня с языка снял?
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02.10.2020 23:23 Відповісти
А исчо в США доляр старше гривны! Падумаешь, инфляцыя!
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02.10.2020 23:22 Відповісти
а ещё в США зайцы пожилые...они старше наших, они такие в годах-в годах... их никто не ловит, потому что они не бегают
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02.10.2020 23:25 Відповісти
Але вони літають і не падають,а на обслуговування виділяють великі кошти,а не крадуть.
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02.10.2020 23:43 Відповісти
А мы США ???
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02.10.2020 23:49 Відповісти
а ще в США середня зарплата майже в ДЕСЯТЬ раз більша ніж в Україні! І ЩО???
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03.10.2020 03:56 Відповісти
В США летают самолёты и 60-х, и 70-х, потому что двигатели заменяются вовремя.
Курсанты в США не летают на самолётах с движками. выработавшими ресурс.
Это вообще был бы позор для рукводства так относиться к своим курсантам.
Старый дармоед Дроздов должен идти нах на пенсию за внуками смотреть.
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03.10.2020 05:38 Відповісти
Для літаків вартість яких висока строки експлуатації 50 років і більше це нормально, їх фюзеляжі і проектують на такі терміни, інше діло, що є технічне обслуговування, є система діагностики , є ресурс частин і двигунів, який не повинен перевищувати гарантовані строки експлуатації. І є банальні помилки пілотів. Тобто, на якомусь етапі був косяк, однак в формулярі на літак повинно все бути відображенно, тому слідчим потрібно чітко розібратись хто і що зробив чи недоробив.
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03.10.2020 06:02 Відповісти
....................................................................
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03.10.2020 06:54 Відповісти
Оправдание идиотское, а отношение к службе халатное, вот и оправдывается хенерал.
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03.10.2020 06:56 Відповісти
ЗС США літають на літаках, старших за наші, - командувач ПС ЗСУ Дроздов - Цензор.НЕТ 4954
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03.10.2020 07:21 Відповісти
Не ну если штаты изберут пророссийского клоуна тогда и сравнивать нужно.
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03.10.2020 07:53 Відповісти
Вже 4 роки, як ...
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03.10.2020 10:28 Відповісти
Так у американцев система "новый самолёт в старом корпусе", а у нас "старый самолёт в старом корпусе"
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03.10.2020 08:56 Відповісти
Можно добавить - новый генерал со старой начинкой
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03.10.2020 09:51 Відповісти
Прстыдился бы сравнивать!
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03.10.2020 09:49 Відповісти
Так то воно так, але порівнювати фінансування воєнки і відповідно затрат на технічне обслуговування літаків США і України - скажемо так, не варто.
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03.10.2020 09:50 Відповісти
именно эту РОЖУ надо первым сажать за убитых в АН-26 парней!!! именно этот м удак должен обеспечить своевременность и полноту всех регламентных работ на технике ВС!!! тюрьма ему это поблажка! его расстреливать нужно!!!

само бы оно на таком самолете точно не полетело!
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03.10.2020 10:08 Відповісти
Америка-загнивающая страна!
Догоним и перегоном Америку 🌅
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03.10.2020 10:32 Відповісти
Эта старая казлина вроде бы и говорит правду, а на самом деле манипулирует. Ведь там не только своевременно и качественно производят регламентные работы, но и производят модернизацию устаревшей техники. А у нас продлевают ресурс на бумажке. За это этого козла судить надо.
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03.10.2020 11:23 Відповісти
Американские самолеты проектировались как носители ядерного оружия, без компромисов по надежности.
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03.10.2020 11:54 Відповісти
Упс, а где фанаты порошенка, как же там великая экономика и развитие Антонова, о которым нам чисали последние 6 лет? ни одного самолета, Карл..
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03.10.2020 12:19 Відповісти
если посмотреть на Зелю, то Порох вообще святой, так что заткнись
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03.10.2020 13:12 Відповісти
Не суди, о чем не знаешь, - правило простое:
Помолчать гораздо лучше, чем сказать пустое. © Насир Хосроу
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03.10.2020 13:57 Відповісти
Учиться надо не на старье , а на новых самолётах..
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03.10.2020 12:27 Відповісти
хенерал покрывает своих "благодетелей", ведь тот же министр обороны или же наш Зе не пользуются авиацией 70-80 -х годов, да и олигархи с депутатами не пользуются Ту-154 и на это есть финансы, а вот для пушечного мяса как всегда денег нет, но вы держитесь, как была "гниль" при власти так она никуда не делась.
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03.10.2020 12:42 Відповісти
Если перестать 3.14-ть и откатывать - то к весне уже можно купить две-три эскадрильи эф16-х.... Но все же понятно, что это нереальное условие.
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03.10.2020 12:57 Відповісти
КОГДА ЭТИХ ПДРОВ С РУССКИМИ ФАМИЛИЯМИ ВСЕХ ПОУВОЛЬНЯЮТ С ГОСОРГАНОВ !!!???
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03.10.2020 13:07 Відповісти
Таке враження,що цей тіпа командуючий порівнює буй з пальцем. Він би ще про В-52 згадав, від якого залишились тільки хіба що корпус та назва. А все інше там абсолютно нове (озброєння,авіоніка,двигуни і т.д). Крім того,в них нема проблем з кваліфікованим обслуговуючим персоналом та запчастинами.Це все також стосується і літаків інших типів.
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03.10.2020 13:10 Відповісти
для модернизации ВВС если нет денег, есть механизм как делали в США, они выпускали военные облигации, с листингом на мировых биржах, я уверен найдутся люди на нашем шарике, которые купили бы их, за эти деньги провести ревизию и модернизацию нужного и покупку НОвого!!!!!!!!!!!!!!!!! но при Слугах народа(но только очень богатого), нам этого не увидеть
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03.10.2020 13:18 Відповісти
поставьте главой Антонова, Саакашвили он реально сможет, а эти Лоси уничтожат завод
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03.10.2020 13:23 Відповісти
Що?
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03.10.2020 21:04 Відповісти
Пі...дор мудрий поясню тобі один раз, хоча,розумію, що це все даремно, бо ти альбо зєльоний жидівський півень на кшталт гон(р)дона чи шустрага савіка альбо, взагалі, задроч мацкальський. Тому поясню шановному товариству, чому весь гвалт пра свинарчуків і наживу - чиста на той час жидівська (гон(р)дон,шустрий, бєня і Со.) проти Пороха, бо зєльоному пі...дору дуже хатєлась стать справжнім, а не кіношним, прєпіздєнтом.Про що ці щєльоні мразі серуть ротом. Про те,що вартість запчастин до бойової техніки виробництва кацапстану була "в рази? вища за її ринкову вартість".
Для початку треба визначитись:
- що таке ринкова вартість цих запчастин, ким і яким чином вона визначалась, на підставі яких документів?
-як, ким і коли визначалась вартість перевезення цих запчастин із країни агресора до України?
Скільки і яких підрозділів було задіяно в цій операції.
-яка собівартість виготовлення цих запчастин в Україні з урахуванням переоснащення технологічних ліній на діючих заводах чи побудові нового заводу.
І наостанок, звідкіля у цього пі...дора данні про вартість запчастин, точніше на підставі чого всі ці зєльоні тварюки взяли ці цифри?
Відповідь дуже проста. Навіть, якщо всі цифри, наведені журнашлюхами, правдиві, вартість ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРУ З КРАЇНИ-АГРЕСОРА В УКРАЇНУ КОШТУЄ ДОРОГО І НА ЦЮ ПОСЛУГУ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ НЕ ІСНУЄ В ПРИНЦИПІ. Прикладом може бути операція відомства Шеленберга,під час війни, по транспортуванню потрібних для авіації і танків підшипників із США через Швецію.
Десь так. За помилки зазделегіть вибачаюсь.
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06.10.2020 23:45 Відповісти
У нас можно все круто строить, если б рабочие были не тупые селяне и оборудование поновее. А то вместо хлева они прутся на заводы, и типа работают. А потом техника разваливается на ходу.
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12.03.2021 17:12 Відповісти
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