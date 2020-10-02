ЗС США літають на літаках, старших за наші, - командувач ПС ЗСУ Дроздов
Літаки-винищувачі ЗС України були виготовлені наприкінці 80-х. А в Сполучених Штатах літають і літаки 70-х рр виробництва.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач ПС ЗСУ Сергій Дроздов, інформує Цензор.НЕТ.
"F-15, який літає у США - вони випуску 1972-1974 року. Наші літаки-винищувачі, штурмовики - випуску 1988-1991 року", - сказав він.
За словами Дроздова, з початком збройної агресії Росії проти України військову авіацію довелося відновлювати практично з нуля. За останні шість років було відновлено 87 літаків. Налагодити виробництво нових літаків при цьому не вдалося, зазначив Дроздов.
"Зараз ми тільки виходимо на те, що Ан-178 протягом 2 років, можливо, буде в повітряних силах. Але до того в нас не було такої можливості, наші заводи не могли зробити. Навіть обіцянки зробити на ДП "Антонов" легкий штурмовик - теж вони за ці роки не були виконані. І всі заходи, які ми виконуємо, ми виконуємо на тій техніці, яка літає", - пояснив він.
"У нас є потужні збройні сили. На чому вони літають? На тому, що держава може забезпечити. Ми маємо надію на те, що держава виділить кошти, щоб ми і далі могли забезпечити надійний захист державі", - додав командувач ПС ЗСУ.
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Курсанты в США не летают на самолётах с движками. выработавшими ресурс.
Это вообще был бы позор для рукводства так относиться к своим курсантам.
Старый дармоед Дроздов должен идти нах на пенсию за внуками смотреть.
само бы оно на таком самолете точно не полетело!
Догоним и перегоном Америку 🌅
Помолчать гораздо лучше, чем сказать пустое. © Насир Хосроу
Для початку треба визначитись:
- що таке ринкова вартість цих запчастин, ким і яким чином вона визначалась, на підставі яких документів?
-як, ким і коли визначалась вартість перевезення цих запчастин із країни агресора до України?
Скільки і яких підрозділів було задіяно в цій операції.
-яка собівартість виготовлення цих запчастин в Україні з урахуванням переоснащення технологічних ліній на діючих заводах чи побудові нового заводу.
І наостанок, звідкіля у цього пі...дора данні про вартість запчастин, точніше на підставі чого всі ці зєльоні тварюки взяли ці цифри?
Відповідь дуже проста. Навіть, якщо всі цифри, наведені журнашлюхами, правдиві, вартість ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРУ З КРАЇНИ-АГРЕСОРА В УКРАЇНУ КОШТУЄ ДОРОГО І НА ЦЮ ПОСЛУГУ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ НЕ ІСНУЄ В ПРИНЦИПІ. Прикладом може бути операція відомства Шеленберга,під час війни, по транспортуванню потрібних для авіації і танків підшипників із США через Швецію.
Десь так. За помилки зазделегіть вибачаюсь.