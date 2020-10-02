ЗС США літають на літаках, старших за наші, - командувач ПС ЗСУ Дроздов

Літаки-винищувачі ЗС України були виготовлені наприкінці 80-х. А в Сполучених Штатах літають і літаки 70-х рр виробництва.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач ПС ЗСУ Сергій Дроздов, інформує Цензор.НЕТ.

"F-15, який літає у США - вони випуску 1972-1974 року. Наші літаки-винищувачі, штурмовики - випуску 1988-1991 року", - сказав він.

За словами Дроздова, з початком збройної агресії Росії проти України військову авіацію довелося відновлювати практично з нуля. За останні шість років було відновлено 87 літаків. Налагодити виробництво нових літаків при цьому не вдалося, зазначив Дроздов.

"Зараз ми тільки виходимо на те, що Ан-178 протягом 2 років, можливо, буде в повітряних силах. Але до того в нас не було такої можливості, наші заводи не могли зробити. Навіть обіцянки зробити на ДП "Антонов" легкий штурмовик - теж вони за ці роки не були виконані. І всі заходи, які ми виконуємо, ми виконуємо на тій техніці, яка літає", - пояснив він.

"У нас є потужні збройні сили. На чому вони літають? На тому, що держава може забезпечити. Ми маємо надію на те, що держава виділить кошти, щоб ми і далі могли забезпечити надійний захист державі", - додав командувач ПС ЗСУ.

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