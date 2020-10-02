Відсутність Фокіна на переговорах стосовно Донбасу не стала "великою втратою", - Гармаш
Відсутність Вітольда Фокіна у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу не стала великою втратою для переговорного процесу, в тому числі з погляду Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
"Поки що, судячи з останнього засідання (ТКГ – прим. ред.), яке проходило вже без Фокіна, я не помітив великих втрат. І, чесно кажучи, це мене здивувало – Росія їх теж не помітила. Тобто вона жодного разу не згадала про Фокіна і не порушила питання, що нібито хороші люди йдуть, а залишаються лише "екстремісти", – сказав Гармаш.
30 вересня президент Володимир Зеленський своїм указом вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й увільнив його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в ТКГ після тривалих протестів широкої громадськості і опозиційних політичних сил. На цю посаду Зеленський призначив Фокіна, прем’єр-міністра України в 1990–1992 роках, у середині серпня.
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Але і з цього сценарію нічого в них не вийде - спізнились, проїхали. Нема вже їхньої сили над нами - крім тої, яку, на тисячі ладів, а найбільше обманом, викачують - із нас-таки. - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
Нвкчему факіна через де-який час навіть не згадають, бо по великому рахунку, він "говорящій рот". А от зебанат купається в гівні постійно. І вхід в історію, як найнікчемніший президент він собі вже забезпечив.
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
нам как раз всё это не подходит разумеется что всё это юмор, но вот беда внучка то то не негритянка как ни как, а значит жи-ца ,а дед Витольд понимаете c глазами бурята
Що такого чудового воно зробило для країни, що ми його так солодко годуємо, не підкажете?
Стал руководителем какого-то рос.-укр. фонда. Поливал грязью Украину, страну, которая содержит этого персонажа. Все.
а то даже тут каждый второй бубнит про то, как "крым сам ушёл" и брызжет ненавистью к жителям оккупированных территорий, в точном соответствии с кремлёвскими методичками о "гражданской войне".
Много ИХТАМНЕТов полегло за Мавзолей...
В Грузии,Сирии,Ливии,Украине....
Астанавитесь,дедушка Мазай...
- боец не заметил потери яйца 🤣🤣🤣