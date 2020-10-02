Відсутність Фокіна на переговорах стосовно Донбасу не стала "великою втратою", - Гармаш

Відсутність Вітольда Фокіна у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу не стала великою втратою для переговорного процесу, в тому числі з погляду Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Поки що, судячи з останнього засідання (ТКГ – прим. ред.), яке проходило вже без Фокіна, я не помітив великих втрат. І, чесно кажучи, це мене здивувало – Росія їх теж не помітила. Тобто вона жодного разу не згадала про Фокіна і не порушила питання, що нібито хороші люди йдуть, а залишаються лише "екстремісти", – сказав Гармаш.

30 вересня президент Володимир Зеленський своїм указом вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й увільнив його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в ТКГ після тривалих протестів широкої громадськості і опозиційних політичних сил. На цю посаду Зеленський призначив Фокіна, прем’єр-міністра України в 1990–1992 роках, у середині серпня.

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