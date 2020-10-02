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Відсутність Фокіна на переговорах стосовно Донбасу не стала "великою втратою", - Гармаш

Відсутність Фокіна на переговорах стосовно Донбасу не стала

Відсутність Вітольда Фокіна у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу не стала великою втратою для переговорного процесу, в тому числі з погляду Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Поки що, судячи з останнього засідання (ТКГ – прим. ред.), яке проходило вже без Фокіна, я не помітив великих втрат. І, чесно кажучи, це мене здивувало – Росія їх теж не помітила. Тобто вона жодного разу не згадала про Фокіна і не порушила питання, що нібито хороші люди йдуть, а залишаються лише "екстремісти", – сказав Гармаш.

30 вересня президент Володимир Зеленський своїм указом вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й увільнив його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в ТКГ після тривалих протестів широкої громадськості і опозиційних політичних сил. На цю посаду Зеленський призначив Фокіна, прем’єр-міністра України в 1990–1992 роках, у середині серпня.

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Автор: 

перемовини (3009) Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+22
Некоторые прогнозы сбываются 100 % ! Этот твит датирован апрелем 2019 года
Отсутствие Фокина на переговорах по Донбассу не стало "большой потерей", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4935
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02.10.2020 22:12 Відповісти
+22
А ви знали, що Фокін весь цей час,з 1991го, живе у держрезиденції за державний кошт, тобто на гроші платників податків, і отримує пенсію 40 тис.грн.?
Що такого чудового воно зробило для країни, що ми його так солодко годуємо, не підкажете?
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02.10.2020 22:13 Відповісти
+14
Немає нічого гіршого, а ніж "увійти в історію" так як нікчема фокін. Більшої ганьби і бесчестя годі і шукати. Отримав свої 5 хвилин слави поплескавшись в калюжі лайна на центральній площі. Чесне слово, гірше Герострата. Останнього, до речі, катували після його 5 хвилин слави.
Нвкчему факіна через де-який час навіть не згадають, бо по великому рахунку, він "говорящій рот". А от зебанат купається в гівні постійно. І вхід в історію, як найнікчемніший президент він собі вже забезпечив.
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02.10.2020 22:21 Відповісти
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...Я теж підозрюю, що свіженька спроба "обнулити" зараз українську державність на рівень палеозою, тобто Кравчука з Фокіним, - це замовлення Москви: ці двоє тоді були в Кремля "на хорошем счету", а що Кравчук українців, побачених півмільйонною страйкарською масою в жовтневому Києві-1990, резонно злякався був БІЛЬШЕ, ніж Москви, і тому через рік у Біловезькій пущі навідріз відмовився від "оновленого Союзу", попередньо заручившись результатами референдуму (і так, по факту, "українські студенти розвалили СРСР" - sic!!!), - то тепер йому Москва якраз і дає нагоду "исправить свои ошибки и разоружиться перед органами", це типово чекістське міфологічне мислення, ще сталінського розливу.))
Але і з цього сценарію нічого в них не вийде - спізнились, проїхали. Нема вже їхньої сили над нами - крім тої, яку, на тисячі ладів, а найбільше обманом, викачують - із нас-таки. - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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02.10.2020 22:06 Відповісти
Немає нічого гіршого, а ніж "увійти в історію" так як нікчема фокін. Більшої ганьби і бесчестя годі і шукати. Отримав свої 5 хвилин слави поплескавшись в калюжі лайна на центральній площі. Чесне слово, гірше Герострата. Останнього, до речі, катували після його 5 хвилин слави.
Нвкчему факіна через де-який час навіть не згадають, бо по великому рахунку, він "говорящій рот". А от зебанат купається в гівні постійно. І вхід в історію, як найнікчемніший президент він собі вже забезпечив.
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02.10.2020 22:21 Відповісти
ДА ПРОСТОЙ ОТВЕТ даже в Кремлядске поняли какой же дебил этот Фокин что своими поносами он только еще больше разжигал в Украине ненависть граждан Украины к России в том числе а это перебор гадить позволено только Кремлядску там у них такие кретины на зарплате сидят а у нас ..всякие зеленские и только ОНИ не понимали- что такое Фокин??!!!
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02.10.2020 22:38 Відповісти
Не існує ні якого дебіла фокіна чи кравчука. Е відверний ватник зеленський а кадри він підбирає по своїм переконанням. То вони лише громовідводи для зеленського. Бо зеленський насажує те що казав фокін а всі каменюки летять саме у фокіна
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02.10.2020 22:42 Відповісти
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє усіх кретинів і нікчем, і розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
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03.10.2020 07:16 Відповісти
Фокин 1-коммуняа и друг Кравчука 2-отстал и не ориентируется во времени и событиях 3-ему пора принимать ихтиоловые свечи и думать о правнуках а так же о том что бы не завели уголовное дело
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02.10.2020 22:09 Відповісти
И ещё ,Витольд редкое имя ,попробуйте угадать какому народу принадлежит изначально
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02.10.2020 22:29 Відповісти
Неужто, француз?
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02.10.2020 22:31 Відповісти
Присущие имени жизненные качества взятые из викопедии : отсутствие системности, духовность, творчество, открытость, мелочность, умение сглаживать острые углы в отношениях, дружелюбие
нам как раз всё это не подходит разумеется что всё это юмор, но вот беда внучка то то не негритянка как ни как, а значит жи-ца ,а дед Витольд понимаете c глазами бурята
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02.10.2020 23:02 Відповісти
его присутствие там было большой потерей.
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02.10.2020 22:10 Відповісти
Некоторые прогнозы сбываются 100 % ! Этот твит датирован апрелем 2019 года
Отсутствие Фокина на переговорах по Донбассу не стало "большой потерей", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4935
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02.10.2020 22:12 Відповісти
а его появление...ваще было необъяснимым...
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02.10.2020 22:12 Відповісти
А ви знали, що Фокін весь цей час,з 1991го, живе у держрезиденції за державний кошт, тобто на гроші платників податків, і отримує пенсію 40 тис.грн.?
Що такого чудового воно зробило для країни, що ми його так солодко годуємо, не підкажете?
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02.10.2020 22:13 Відповісти
багато крало й багато срало
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02.10.2020 22:16 Відповісти
Побыл год премьером, потом получил коленом под зад от Рады.
Стал руководителем какого-то рос.-укр. фонда. Поливал грязью Украину, страну, которая содержит этого персонажа. Все.
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02.10.2020 23:02 Відповісти
Все забыли о подонках литвиных , они тоже проживают в гос шикарных апартаментах с прислугой и охраной ! Такого беспредела нет нигде в мире !
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03.10.2020 18:48 Відповісти
не баец, паэтаму атряд патери не заметил
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02.10.2020 22:16 Відповісти
+
а то даже тут каждый второй бубнит про то, как "крым сам ушёл" и брызжет ненавистью к жителям оккупированных территорий, в точном соответствии с кремлёвскими методичками о "гражданской войне".
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03.10.2020 09:10 Відповісти
И это Гармаш ещё очень дипломатично выразился.
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02.10.2020 22:39 Відповісти
Вот и многие так ,слишком добренькие , жаль им видите-ли старикашку ! И не хотят понять , что все Кучмо ,кравчук и этот гнида факин - предатели ,сргласившиеся подтанцнвать иуде зеленскому
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03.10.2020 18:53 Відповісти
Какие результаты по переговорам у Гармаша, который сидит в ТКГ уже несколько месяцев?
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02.10.2020 22:40 Відповісти
Відсутність Фокіна на переговорах стосовно Донбасу не стала "великою втратою", - Гармаш - Цензор.НЕТ 7871
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02.10.2020 22:42 Відповісти
Тема Гармаша - не раскрыта! И второе, какой ник, такое и сообщение...
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02.10.2020 22:47 Відповісти
Хочешь чтобы Гармаш завалил кремлевского Гопника?
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02.10.2020 22:56 Відповісти
Если Гармаш там сидит не для возвращения военнопленных и крымских татар, то напрашивается простой вопрос - зачем он там сидит и сидит не один месяц? Я не думаю, что потерю Гармаша тоже кто-то заметит!
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02.10.2020 23:21 Відповісти
Зря на Гармаша бочку катите ОН ведет ОСТРОВ еще с довоенного времени и всегда занимает четкую проукраинскую позицию
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03.10.2020 10:22 Відповісти
это не заслуга Порошенко .Это заслуга добробатов . которых кормил , одевал и обувал народ , а Петя со своими тухлыми волонтёрами обворовывал это всё . Петина заслуга только в том , что он впустил в Украину Медведчука и никого не наказал из сепаратюг . К тому же помог вывести бабло Януковичу из Украины .
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02.10.2020 23:09 Відповісти
А кто им теперь старые анекдоты про Брежнева рассказывать будет? Это же его работа была.
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02.10.2020 22:47 Відповісти
Старый дедушка Мазай,не стреляй...
Много ИХТАМНЕТов полегло за Мавзолей...
В Грузии,Сирии,Ливии,Украине....
Астанавитесь,дедушка Мазай...
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02.10.2020 22:48 Відповісти
От Гармаша тоже нужно избавляться . Иначе бы эту продажную троицу не собирали бы до кучи . Тем более что Гармаш эти две тухлые консервы нахваливал .
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02.10.2020 23:06 Відповісти
Отто Скорцени был преданнейший Гитлеру человек .Но это не мешало ему работать ещё не несколько разведок . Так что доверять Гармашу нет никакого смысла .Он прокололся .
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03.10.2020 15:55 Відповісти
..Звёздочка упала в лужу у крыльца...Отряд не заметил потери бойца.. (с)
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02.10.2020 23:16 Відповісти
Или - Отряд не заметил потери бойца ,
- боец не заметил потери яйца 🤣🤣🤣
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02.10.2020 23:55 Відповісти
Я так понимаю,что Дерьмаку в ТКГ нужен преговорщик - любитель кремля..... Почти все такие сбились в кучу под вывеской ОПЗЖопа, немного всякой дряни крутится возле Шмария и Каломойского.....Богата на предателей и стая "слуг Сатаны"....Своих, "зелёных", делегировать в ТКГ нельзя - рейтинг завалят.... От конкурентов тоже нельзя приглашать - у них рейтинг повысится....Остаётся только всякая ничейная, никчемная, пропутинская мерзота, типа, кравчука, фокина, мороза, литвина, симоненко, червоненко ....
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03.10.2020 07:17 Відповісти
Якщо і Кравчука "уйдуть", то також ніхто не помітить, тільки менше його "перлів" в інформпросторі буде.
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03.10.2020 09:36 Відповісти
 
 