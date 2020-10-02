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Новини Місцеві вибори-2020
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Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука

Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.

Про це повідомив кандидат на посаду мера Кременчука Сергій Ярош, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Влада застосовує весь арсенал, вона влаштовує провокації. Ми сьогодні цілий день провели під Полтавським адміністративним судом. Ця ганебна постанова скасована. Дякуємо нашій юридичній команді і рухаємось вперед до перемоги", – зазначив Сергій Ярош.

Сьогодні у Полтаві сотні небайдужих людей вийшли на акцію протесту проти порушень виборчого законодавства і тиску на опозицію. Учасники акції закликали суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій із реєстрацією кандидатів.

"Зараз в Україні відбуваються ганебні речі. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської, опозиційної партії "Європейської Солідарності". Тому що "ЄС" і її підтримка зараз зростає. Вони продовжують тиск на нас по всій Україні. Ми вимагаємо у влади прозорих, чесних виборів. Не можете нас перемогти в чесній боротьбі і тому творите те, що зараз відбувається. Ми закликаємо вас припинити це робити і дати можливість кременчужанам зробити свій вибір", – зазначив Андрій Карпов "Полтава", який балотується на посаду міського голови.

Дивіться також: У Кременчуці протестують проти відмови ТВК реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради: "Вимагаємо прозорих і чесних виборів". ФОТОрепортаж

Як відомо, у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

"Очевидно, відбувається це під тиском мафії, яка править Кременчуком протягом уже багатьох років. Тому що більшість політичних сил тут знаходяться під такою, як кажуть, "фіолетовою" владою. Абсолютно корумпованою, проти якої ведеться безліч розслідувань. Яка фактично окупувала це велике українське місто і не дає йому розвиватися", – зауважив народний депутат з "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"Європейська Солідарність" неодноразово заявляла, що у Зеленського через падіння рейтингів партії "Слуга народу" готують масштабні фальсифікації і порушення виборчого процесу. Зокрема, знімають з реєстрації найбільш рейтингових опозиційних до влади кандидатів".

Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від ЄС до міськради Кременчука 01

Автор: 

Кременчук (297) місцеві вибори (1366) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+19
Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука - Цензор.НЕТ 2551
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02.10.2020 22:43 Відповісти
+13
ЗЕбил есть ещё хуже новости для тебя...
В Мелитополе, «Слуги урода» оседлали лист фанеры и отправились на нём в сексуальный полёт. Допустили СЕМЬ ошибок в документах и тем самым пролетают мимо местных выборов.
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02.10.2020 22:49 Відповісти
+12
Ваши - за поребриком.
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02.10.2020 23:00 Відповісти
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- Брехуни! Душогуби! Страшні душогуби!

Суд отменил решение теризбиркома об отказе в регистрации списка кандидатов от "ЕС" в горсовет Кременчуга - Цензор.НЕТ 2518
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02.10.2020 22:35 Відповісти
Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука - Цензор.НЕТ 2551
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02.10.2020 22:43 Відповісти
Ой-вей! Наших не бьют!
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02.10.2020 22:36 Відповісти
ЗЕбил есть ещё хуже новости для тебя...
В Мелитополе, «Слуги урода» оседлали лист фанеры и отправились на нём в сексуальный полёт. Допустили СЕМЬ ошибок в документах и тем самым пролетают мимо местных выборов.
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02.10.2020 22:49 Відповісти
Ваши - за поребриком.
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02.10.2020 23:00 Відповісти
Слуга народа, послан Богом
73% народу подарил
Сыт народ Рейтингом
Сиим от пуза,отблагодарил...
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02.10.2020 22:41 Відповісти
не упоминайте Бога в суе избирательных компаний)
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02.10.2020 22:53 Відповісти
Всякая власть от Бога...сказал Апостол Петр....или книжки не читаешь?
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02.10.2020 23:02 Відповісти
Всякая власть от Бога - это то, что каждый народ заслуживает свою власть, власть - отражение народа или является коллективным бессознательным, согласно К. Юнгу
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02.10.2020 23:23 Відповісти
нужны ногтистки по бровям - такой ветер сегодня....
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02.10.2020 22:49 Відповісти
На днях анекдот услышал: "
Спрашивают "создательницу государственных деятелей", Машку Фокину:
- А где находится Пизанская башня?
- М-м-м... То ли в "Пизании", то-ли в "Пизантии"... Ну, я точно не знаю..."
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03.10.2020 01:56 Відповісти
Це добре.
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02.10.2020 22:53 Відповісти
Суд может отменить решение, но суд не может зарегистрировать, так?
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02.10.2020 22:53 Відповісти
Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов'язав повторно розглянути документи.
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02.10.2020 22:58 Відповісти
там все чисто техническое верчение законом как дышлом, нет никакого заказа, вышли протестовать и сделать на этом хайп не забыли, повернули закон в другую сторону, такая суть правосудия, точнее кривосудия...так и живем
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02.10.2020 22:57 Відповісти
Так давить зелену кодлу!...
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02.10.2020 22:58 Відповісти
Парламентская фракция ЕС мозилит быдлу ? Ах да,забыл ТОМОС-НАТО-ЕС..бритесь НАТО крысы кремлевские?Правильно делаете...Скоро Эрдоган будет в Киеве...Бойтесь...
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02.10.2020 23:05 Відповісти
Надо 5 двойников с фамилией Малецкий зарегить посмотрим что скажит суд
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02.10.2020 23:07 Відповісти
На РАБссии аж 8 ПутлеровСуд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука - Цензор.НЕТ 8684
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02.10.2020 23:10 Відповісти
8 путлеров а смерть один хрен -одна...
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02.10.2020 23:12 Відповісти
ну что зебилсы, нравится вам беспредел в стране, выбранный вами, жопы из блока вам всячески рукоплещут и помогают...
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02.10.2020 23:10 Відповісти
Двойников Гитлера убили всех,а сам фюрер удрал в Аргентину
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02.10.2020 23:14 Відповісти
ага и оттуда по мобиле командовал и страна возродилась...
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02.10.2020 23:19 Відповісти
16 мая 1945 года маршал Жюков дал пресс-конференцию в Берлине...ДОСЛОВНО...труп ГИТЛЕРА МЫ НЕ НАШЛИ...
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02.10.2020 23:26 Відповісти
не там искали , надо было в мавзолее порыться...
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02.10.2020 23:40 Відповісти
Андрей Карпов немного лукавит насчет растущей поддержки "ЕС" среди граждан Украины, ну мягко говоря, трындит Андрей Карпов как Троцкий.
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02.10.2020 23:17 Відповісти
Не знаю лукавит или нет но даже зеленые экзитполы показывает о растущем рейтинге ЕС вот ваш Жопоблок ЕС уже обогнала!
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02.10.2020 23:32 Відповісти
Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука - Цензор.НЕТ 2808
____СОВЕРШЕННО ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ!_____
-"КАК ЖАЛОК ШУТ НА ТРОНЕ КОРОЛЯ!
КАК ГЛУП НАРОД, КОТОРЫЙ ТО ПОЗВОЛИЛ!"
Р. БЁРНС.
-
73% НАИВНЫХ ГЛУПЦОВ, ОСТАЛОСЬ 30%, НЕУЖЕЛИ ВЫ НЕРАЗГЛЯДЕЛИ
ПРОДАЖНОГО ЗЕБИЛА ИУДУ -КАПИТУЛЯНТА ! ЧТО ВЫ НАДЕЛАЛИ ГЛУПЦЫ?
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03.10.2020 06:12 Відповісти
а чего в статье не пишут, что все городские ЕСовцы сложили мандаты партии,из-за того что люди жеваго проталкивают своих кандидатов под партией ЕС. Такое говнище начинается, что мама не горюй...
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03.10.2020 07:31 Відповісти
 
 