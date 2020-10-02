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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова

Син-курсант командувача ПС ЗСУ Сергія Дроздова перебував на борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що впав під Харковом.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив сам Сергій Дроздов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як усі батьки, я отримав інформацію про те, що літак розбився, і впродовж 20 хвилин я був у такому ж стані", - сказав він.

Губернатор Харківської області Олексій Кучер зазначив, що літак, на борту якого перебував син Дроздова, був справний, а Ан-26 - ні.

"Другий борт, було відомо на момент посадки першого борта, що він був несправний... Скажіть, будь ласка, за наявності цієї інформації якому борту вони мали віддати пріоритет?" - запитав Кучер Дроздова.

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"Літак, який перебував на посадці - віддалення 4 км, чи літак, який перебував на траверзі, і ще мав пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку - то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів", - відповів Дроздов.

"Жодної вказівки керівнику польотів я не робив... Я навпаки скажу, що був у такому ж стані, як всі ті батьки. І якщо ви просто-напросто хочете сказати, що Харківський університет не може забезпечити польоти чи організацію, то, будь ласка, прийдіть до Харківського університету, подивіться на тренажери, як виконують заходи, посадки, і тоді буде ясно", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі зможуть забрати тіла загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом уже цього тижня, - ДБР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) шоу Шустера (309) Кучер Олексій (66)


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Топ коментарі
+35
Кучер просто недоумок.
Это его заявление, отлично характеризует уровень "менеджмента" который привел Зеленский...
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02.10.2020 23:02 Відповісти
+26
Кучер, - идиот!
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02.10.2020 23:00 Відповісти
+25
Ніхто не писав і не говорив у шустера, що обидва літаки ОДНОЧАСНО ЗАХОДИЛИ НА ПОСАДКУ. Було сказано,що : "Літак із сином главкома ВПС вже на глісаді, себто, ВЖЕ приземлявся, а аварійному борту до заходу залишалося ще два розвороти. Тобто літаки один одному НЕ ЗАВЖАЛИ ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ." Але зєльоному ідіоту-губернатору, власне, як і кожному зєльоному мудаку прописні істини не зрозумілі, самовпевнене тупе й зарозуміле, яу і все зєльоне.
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02.10.2020 23:36 Відповісти
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Да как выясняется-то? Что не было отказа двигателя? Кто-то что-то сказал ещё до расшифровки ЧЯ. Вам эта мысль понравилась -- она согласована с вашими политическими воззрениями. Вот и выяснилось, что это правда. Вам можно внушить всё что угодно.
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03.10.2020 00:37 Відповісти
а як відмова чи навіть НЕвідмова двигуна може перетинатись з політичними "воззрєніямі"??
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03.10.2020 00:54 Відповісти
Может не стоит так резко?
https://interfax.com.ua/news/general/691664.html

Вариант, что сообщение в СМИ об отказе было просто взято с потолка Вами не рассматривается вообще? Или не засунуть политику не позволяет образование?
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03.10.2020 00:54 Відповісти
Я вообще не высказываю никаких предположений по катастрофе. Я лишь утверждаю, что Вы, Ирада, воспринимаете только те версии, которые созвучны Вашему восприятию политической ситуации. Уверен, Вы не воспримите результатов следствия в любом случае.
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03.10.2020 01:00 Відповісти
Вы увидели в моих сообщениях высказанное предположение о причине катастрофы? Тогда у Вас богатое воображение. Я очевидно таким не обладаю и как пристегнуть катастрофу самолета к политической ситуации даже не представляю. Но у вас еще и дар предвидения. Можно только позавидовать.
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03.10.2020 01:19 Відповісти
а-а, крокодилы, бегемоты, а-а, обезьяны, кашалоты, а-а и зеленый далбайоб, а-а и зеленый далбайоб.
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03.10.2020 10:35 Відповісти
Тоді виходить, що теракт зробили на борту і підозра падає на мало ушкодженого.
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03.10.2020 08:33 Відповісти
ЗЕлин Кучер - кретин !
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02.10.2020 23:30 Відповісти
Новоє літсо. ****.
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02.10.2020 23:52 Відповісти
Цікава передача вийшла у шустрого, правда, не завдяки йому а завдяки запрошеним гостям. Їх височезного рівня кваліфікації і достойній громадянській позиції, хіба що, окрім, павліна Смішка. Переповідати - справа невдячна, краще подивитись і зробити висновки самому.
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02.10.2020 23:48 Відповісти
Какое же мерзкое гавно этот Кучер, который старательно примазывается к чужим смертям исключительно с целью упоминания себя как руководителя обладминистраци, назначенного великим ЗЕ. Неделю льет помои и неужели никто не может закрыть его поганый рот?
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02.10.2020 23:49 Відповісти
Сальвадор Альендэ и его чиновники тоже очень много говорили, но потом что-то пошло совсем не так, но очень правильно.
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03.10.2020 00:42 Відповісти
А хозяин сего ресурса, вижу пытается отпетлять от будущей люстрации, но очень вяло.
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03.10.2020 00:45 Відповісти
Цей придурок кучер ще й на ток-шоу поперся зі своїми гіпотєзами.. Серед слуг взагалі є притомні??
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03.10.2020 00:49 Відповісти
Життя показує,що притомність непритаманна мавпоїдним
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03.10.2020 08:03 Відповісти
що за лестощі?)) вони навіть не мавпоїдні. Равлики.
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03.10.2020 23:07 Відповісти
Знищили курсантів з бажання холуйствувати Командуючого з п'яти літер на три літери з лишенням всіх звань й привілегій Сволоту ипотрібно Тренувати! Інакше Безвихідь...
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03.10.2020 08:01 Відповісти
Все подонки !
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03.10.2020 08:13 Відповісти
Анализируя катастрофы в СССР и СНГ за последние 40 лет, я пришёл к выводу, что большинство их случилось из-за желания холуйствовать. Таков был Чернобыль. Таков был "Адмирал Нахимов" где капитан находился не на мостике, а в каюте большого босса из КГБ. И много последующих других. Так что думаю и здесь пропустили на посадку сначала самолёт с сынком начальника ВВС, а потом уже самолёт, у которого не работал 1 двигатель.
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03.10.2020 09:31 Відповісти
Всего 2 вопроса, сколько курсантов находилось на борту вместе с сыном командующего, и кто принимал решение по количеству курсантов на этих 2 бортах.
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03.10.2020 11:03 Відповісти
"Самолет, который находился на посадке - удаление 4 км, или самолет, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой порядка 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку - то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов", - ответил Дроздов.Источник: https://censor.net/ru/n3222671

Ну так-то да, но вопрос все-таки есть - шо це було, якесь НЛО?
На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 5343

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 8067

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 2786

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 7867

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 3268

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 9184

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 3076

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 980
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03.10.2020 11:25 Відповісти
Ну все к награде сына и звание полковник!
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03.10.2020 11:33 Відповісти
Кстати, если кто-то еще не видел видео, а по скриншотам ничего не понял то вот, можно посмотреть https://lb.ua/society/2020/09/26/466838_opublikovano_video_ostannih_sekund.html
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03.10.2020 11:33 Відповісти
В вопросе крушения самолета АН-26 под Харьковом ключевым вопросом остается вопрос кого и почему пропустили на посадку перед самолетом у которого уже были известны проблемы с двигателем ? Задержка посадки на 11 минут стала фатальной.
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03.10.2020 17:08 Відповісти
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