На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова
Син-курсант командувача ПС ЗСУ Сергія Дроздова перебував на борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що впав під Харковом.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив сам Сергій Дроздов, інформує Цензор.НЕТ.
"Як усі батьки, я отримав інформацію про те, що літак розбився, і впродовж 20 хвилин я був у такому ж стані", - сказав він.
Губернатор Харківської області Олексій Кучер зазначив, що літак, на борту якого перебував син Дроздова, був справний, а Ан-26 - ні.
"Другий борт, було відомо на момент посадки першого борта, що він був несправний... Скажіть, будь ласка, за наявності цієї інформації якому борту вони мали віддати пріоритет?" - запитав Кучер Дроздова.
"Літак, який перебував на посадці - віддалення 4 км, чи літак, який перебував на траверзі, і ще мав пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку - то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів", - відповів Дроздов.
"Жодної вказівки керівнику польотів я не робив... Я навпаки скажу, що був у такому ж стані, як всі ті батьки. І якщо ви просто-напросто хочете сказати, що Харківський університет не може забезпечити польоти чи організацію, то, будь ласка, прийдіть до Харківського університету, подивіться на тренажери, як виконують заходи, посадки, і тоді буде ясно", - додав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Вариант, что сообщение в СМИ об отказе было просто взято с потолка Вами не рассматривается вообще? Или не засунуть политику не позволяет образование?
Ну так-то да, но вопрос все-таки есть - шо це було, якесь НЛО?