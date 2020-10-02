На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова

Син-курсант командувача ПС ЗСУ Сергія Дроздова перебував на борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що впав під Харковом.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив сам Сергій Дроздов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як усі батьки, я отримав інформацію про те, що літак розбився, і впродовж 20 хвилин я був у такому ж стані", - сказав він.

Губернатор Харківської області Олексій Кучер зазначив, що літак, на борту якого перебував син Дроздова, був справний, а Ан-26 - ні.

"Другий борт, було відомо на момент посадки першого борта, що він був несправний... Скажіть, будь ласка, за наявності цієї інформації якому борту вони мали віддати пріоритет?" - запитав Кучер Дроздова.

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"Літак, який перебував на посадці - віддалення 4 км, чи літак, який перебував на траверзі, і ще мав пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку - то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів", - відповів Дроздов.

"Жодної вказівки керівнику польотів я не робив... Я навпаки скажу, що був у такому ж стані, як всі ті батьки. І якщо ви просто-напросто хочете сказати, що Харківський університет не може забезпечити польоти чи організацію, то, будь ласка, прийдіть до Харківського університету, подивіться на тренажери, як виконують заходи, посадки, і тоді буде ясно", - додав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.