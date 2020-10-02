ЦВК рекомендує територіальним виборчим комісіям на місцевих виборах використовувати систему "Електронний кабінет"

Центральна виборча комісія (ЦВК) рекомендує територіальним комісіям використовувати електронну систему "Електронний кабінет" (ЕК) у підготовці і проведенні виборів 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба ЦВК.

"ЕК може бути застосований територіальними виборчими комісіями під час здійснення ними окремих виборчих процедур, що сприятиме вдосконаленню та спрощенню їхньої роботи. Запропонований для використання ТВК "електронний кабінет" має допоміжний характер, спрямований на забезпечення реалізації комісіями своїх повноважень. Інформація, яка буде розміщуватися в цій системі, є попередньою і не має юридичних наслідків. Тому використання ЕК ТВК не звільняє територіальну виборчу комісію від необхідності здійснення передбачених Виборчим кодексом процедур і дій", - наголошується в інформації

Як зазначається, "електронний кабінет" - це онлайн-ресурс, система для внесення та обробки інформації територіальною виборчою комісією, доступ до якої забезпечується через мережу "інтернет".

"Ця система дозволяє фіксувати відомості про виборчі округи, зареєстрованих кандидатів, перевіряти та об'єднувати відомості протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також створювати повідомлення про перебіг виборчого процесу за встановленими ЦВК формами", - додали в ЦВК.

Також у пресслужбі додали, що електронна система для автоматизації процесів, що відбуваються під час підготовки та проведення місцевих виборів на рівні територіальної виборчої комісії, "Електронний кабінет ТВК" розроблена в рамках проєкту "Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні". Комісія реалізує спільно з координатором проєктів ОБСЄ в Україні за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

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