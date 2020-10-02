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Новини Місцеві вибори-2020
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Депутати не приходять в Раду через місцеві вибори - показник відвідуваності рекордно знизився, - Комітет виборців

Депутати не приходять в Раду через місцеві вибори - показник відвідуваності рекордно знизився, - Комітет виборців

Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради на початку осені 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці КВУ.

Зазначається, що в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низькими показниками. Як правило, кількість депутатів, які відвідують засідання у ВР 9 скликання становить понад 300 депутатів.

Найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів "Європейської солідарності". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції.

Нижчі результати в групи "Довіра" та депутатів "Слуги народу" – в середньому 59% відвідування.

У депутатів "Голосу" показники відвідування на рівні 54%, "Опозиційної платформи За життя" - 46%, ВО "Батьківщина" - 43%, групи "За майбутнє" - 40%.

Верховна Рада України внесла зміни до свого календарного плану нинішньої сесії. У жовтні 2020 парламент проведе тільки одне пленарне засідання - 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 у другому читанні.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля "на низьку відвідуваність депутатів вплинуло не лише загострення пандемії коронавірусу, але й початок місцевих виборів. У результаті частина політиків перебувають із виборчими турами по регіонах, а не в сесійній залі парламенту. Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота парламенту фактично є паралізованою".

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Автор: 

КВУ (135) місцеві вибори (1366) Кошель (26)


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Топ коментарі
+6
Ну якщо найвеличніший шляється по країні пропагандуючи Секту Недумків, то недоумки і подавно.
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02.10.2020 23:59 Відповісти
+4
зеголосилки флешмоб устроили в соцсетях:"я отзываю свой голос за Заленского")))))))
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03.10.2020 00:02 Відповісти
+4
голос не воробец или там горобей.
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03.10.2020 00:05 Відповісти
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Ну якщо найвеличніший шляється по країні пропагандуючи Секту Недумків, то недоумки і подавно.
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02.10.2020 23:59 Відповісти
все проще - ленивые падлюки...
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03.10.2020 00:00 Відповісти
Вони "голосують ногами"...
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03.10.2020 06:59 Відповісти
Зажрались, в дверной проём не проходят, обратно придётся увеличить финансирование на ремонтные работы.
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03.10.2020 10:00 Відповісти
зеголосилки флешмоб устроили в соцсетях:"я отзываю свой голос за Заленского")))))))
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03.10.2020 00:02 Відповісти
голос не воробец или там горобей.
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03.10.2020 00:05 Відповісти
Шо с возу упало, то не вырубишь топором
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03.10.2020 00:08 Відповісти
сколько волка не корми,а у слона все равно х..обот толще
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03.10.2020 00:13 Відповісти
Макс, в армії казали, з такого приводу, трохи по-ішому "На вкус и цвет не вырубишь топором...".
Між іншим, з Саакяном вийшло точно, як у їхньому вірменському прислів"ї, яке я йому привів - "Скисло молоко у курда - він на весь світ образився...". Заявив мені: "Забирай свої іграшки і не пісяй у мій горщик...". Наче я рвався до спілкування з ним... Ну, хто йому винен? Сам же, "напросився"... Нічого було пробувать "усістися на двох стільцях" - вважать себе, одночасно, і патріотом України і патріотом Вірменії...От йому "між двох стільців, яйця і "прищемило"...
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03.10.2020 07:09 Відповісти
Слово не воробей, вылетело - убей!
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03.10.2020 01:12 Відповісти
Проблеми ніхто не хоче вирішувати.
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03.10.2020 00:08 Відповісти
Може вони на ковід там всі хворіють, просто не всі про це кажуть, щоб не сидіти на карантині. Вони ж там в ВР всі сплять під однією ковдрою, пардон, куполом.
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03.10.2020 01:16 Відповісти
Так поддержка этой рады не больше чем предыдущего созыва - пора объявлять перевыборы , почему то можно было гнать , а эту нет ?
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03.10.2020 07:25 Відповісти
#ГАВНОНАРОДА
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03.10.2020 14:58 Відповісти
 
 