Депутати не приходять в Раду через місцеві вибори - показник відвідуваності рекордно знизився, - Комітет виборців

Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради на початку осені 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці КВУ.

Зазначається, що в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низькими показниками. Як правило, кількість депутатів, які відвідують засідання у ВР 9 скликання становить понад 300 депутатів.

Найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів "Європейської солідарності". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції.

Нижчі результати в групи "Довіра" та депутатів "Слуги народу" – в середньому 59% відвідування.

У депутатів "Голосу" показники відвідування на рівні 54%, "Опозиційної платформи За життя" - 46%, ВО "Батьківщина" - 43%, групи "За майбутнє" - 40%.

Верховна Рада України внесла зміни до свого календарного плану нинішньої сесії. У жовтні 2020 парламент проведе тільки одне пленарне засідання - 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 у другому читанні.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля "на низьку відвідуваність депутатів вплинуло не лише загострення пандемії коронавірусу, але й початок місцевих виборів. У результаті частина політиків перебувають із виборчими турами по регіонах, а не в сесійній залі парламенту. Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота парламенту фактично є паралізованою".

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