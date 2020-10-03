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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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У нас є питання до організації навчальних польотів, - Уруський про катастрофу Ан-26

У нас є питання до організації навчальних польотів, - Уруський про катастрофу Ан-26

Державна комісія з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 вивчатиме організацію навчальних польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав віцепрем'єр-міністр, голова урядової комісії з розслідування причин трагедії Олег Уруський в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Слідству доведеться встановлювати дуже багато чинників. З одного боку це технічна справність літака - що саме стало причиною відмови двигуна, або скажімо так не виходу двигуна на той режим в якому він повинен був працювати. А також вивчити всю систему польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил. Тому ще є багато питань до організації польотів і дій екіпажу", - сказав Уруський.

За його словами, на сьогодні експертиза тіл загиблих фактично завершена, а також відновлена ​​половина польоту - встановлюються параметри польоту до другого розвороту. Уруський додав, що прощання і похорони загиблих і членів екіпажу можуть відбутися наступного тижня.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що також вже встановлено деякі обставини катастрофи. Зокрема відомо, що під час польоту командир літака повідомив керівнику польотів про падіння індикатора крутного моменту лівого двигуна.

"Після чого політ був продовжений, хоча виконання польотного завдання керівництвом польотів було припинено" - зазначив Уруський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздоваього тижня, - ДБР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) розслідування (2279) Харківщина (6054) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+3
У нас есть вопросы к организации учебных полетов, - Уруский о катастрофе Ан-26 - Цензор.НЕТ 4016

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03.10.2020 00:34 Відповісти
+2
Интересно, из какой части Российской Империи происходит фамилия Уруский ?
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03.10.2020 00:23 Відповісти
+2
из Забухалово
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03.10.2020 00:28 Відповісти
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Ну це до того що загиблих могло бути менше, але чому впав літак?
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03.10.2020 00:14 Відповісти
Когда на Боинге за случайности стали увольнять, то случайностей стало намного меньше.
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03.10.2020 00:31 Відповісти
Не припоминаю такого
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03.10.2020 03:59 Відповісти
Когда черные ящики расшифровали, этот вопрос должен давно снят с повестки...
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03.10.2020 00:31 Відповісти
Интересно, из какой части Российской Империи происходит фамилия Уруский ?
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03.10.2020 00:23 Відповісти
из Забухалово
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03.10.2020 00:28 Відповісти
У нас есть вопросы к организации учебных полетов, - Уруский о катастрофе Ан-26 - Цензор.НЕТ 4016

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03.10.2020 00:34 Відповісти
Турчаников
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03.10.2020 01:07 Відповісти
расследуйте, носом землю ройте, и шо бы потом никогда и ни разу.
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03.10.2020 00:25 Відповісти
кому говорить, челу с лицом тока шо опохмелившегося?...
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03.10.2020 00:29 Відповісти
других нет, ето все шо в наличии
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03.10.2020 00:32 Відповісти
пане хороший, а попудрите, пана Балаганова с одной пани, как когда-то вы -меня с паном Льодяником, щоби жили в злагодi. Бо це своi, до того ж , они до любой заковыки докопаются и Васька не чешись... Буду очень благодарен...
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03.10.2020 00:38 Відповісти
Пан Льодяник то Яр? - поважаю вас обох, тому и прикро, коли свои сваряться...
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03.10.2020 00:46 Відповісти
айслэнд -бойова одиниця (катер сторожовий).
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03.10.2020 00:48 Відповісти
а з приводу iдентичностi, я вам не можу бути в нагодi. Знаю , що туман яром. й коли закоцюбнеш, то перед очима - компанiя з глибокого бурiння, потрапить в любу шпаринку, бо заре технологii випереджають час.
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03.10.2020 00:57 Відповісти
Я знаю, тому й звернувся за допомогою, бо ви маете магiчну силу. А шо це не чути пана Смереки, мабуть з початку вересня.
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03.10.2020 00:50 Відповісти
вже багато кого не чути на превеликий жаль.
стараюся не думати про найгiрше....
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03.10.2020 00:55 Відповісти
а про Вурдалаку е який позитив?
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03.10.2020 00:58 Відповісти
Бачiв його комменти десь днiв пару тому...
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03.10.2020 01:02 Відповісти
Ху, i то вже легше.
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03.10.2020 01:04 Відповісти
пан Пiстолет останнiм часом також став пропадати надовго.
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03.10.2020 01:00 Відповісти
стомилися всi вiд цiеi зеленои муйнi - розумiю тих хто не вiдписyеться.
в самого вже бажання близько до нуля....
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03.10.2020 01:07 Відповісти
Вас зрозумiв... Але ж бо з пошаною пам`таю притомних офiцерiв, котрi не вмiють клоунадити, вiддавати iнавгурацiйну честь.
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03.10.2020 01:10 Відповісти
А колись, бiля 2010-го року, був з американським стягом пан Михась, може чули що про нього. Патрiот-людина , з великоi букви.
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03.10.2020 01:03 Відповісти
Шобы никогда и ни разу - это к 73% электората, бо систем ценностей вкорне нужно менять.
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03.10.2020 00:31 Відповісти
хм... а до этого что вопросов не было к оганизации учебных полетов !? или пока гром не ударит... и может теперь у вас поцев еще появились вопросы к О.К.Антонову (Царство ему небесное)
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03.10.2020 00:35 Відповісти
главнокомандуючу бубочку, который украл деньги на ремонт двигателей самолета следствие пощупает или обосыца?
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03.10.2020 00:54 Відповісти
шо-та номерные зашевелились, на мордоре шо час опохмела закончился?
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03.10.2020 01:07 Відповісти
Я и знать не знал, что вице-премьер, а так же члены комиссии имеют по двадцать лет выслуги на летных должностях в учебных полках авиации.
Счас как поднимут качество подготовки летно- подъёмного состава....
Пропал дом(с)
PS
Справедливости ради, дом и ранее фасадом не радовал, а теперь...
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03.10.2020 01:31 Відповісти
К организации полетом может быть только одна претензия. Кажется, это был 7-й вылет за день. Если с одним экипажем, то тут может быть просто накопленная усталость и приглушенная внимательность. Это обычная реакция обычных людей. Не забывайте, что опытные летчики тоже люди, они тоже устают.
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03.10.2020 07:09 Відповісти
...во время полета командир самолета сообщил руководителю полетов о падении индикатора крутящего момента левого двигателя... Источник: https://censor.net/ru/n3222674
Падение индикатора... Что оно несет? Это куда индикатор упал, на землю или под ноги пилоту? Полагаю, что эти "грамотные специалисты" имели ввиду падение показаний на индикаторе. Не удивительно: какие супер проФФесионалы у руля страны, такие и в комиссии по расследованию.
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03.10.2020 07:43 Відповісти
Да движок стал между дальним и ближним, провал тяги, крен, разворот в сторону не работающего и, как у нас говорили, "полный рот земли".
Кто на яму не ездил...
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03.10.2020 11:08 Відповісти
Как по мне, после остановки движка у него винт не зафлюгировался и сразу же появилось сильнейшее встречное сопротивление с потерей скорости и отклонением в сторону неработающего двигателя, с которыми пилот на критически малой высоте просто не смог справиться.
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03.10.2020 11:21 Відповісти
Может и так. На флюгирование тоже время нужно. Но, то что был провал тяги - это точно. Тянуть на себя - бесполезно, нет запаса высоты и скорости.
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03.10.2020 11:25 Відповісти
 
 