У нас є питання до організації навчальних польотів, - Уруський про катастрофу Ан-26

Державна комісія з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 вивчатиме організацію навчальних польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав віцепрем'єр-міністр, голова урядової комісії з розслідування причин трагедії Олег Уруський в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Слідству доведеться встановлювати дуже багато чинників. З одного боку це технічна справність літака - що саме стало причиною відмови двигуна, або скажімо так не виходу двигуна на той режим в якому він повинен був працювати. А також вивчити всю систему польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил. Тому ще є багато питань до організації польотів і дій екіпажу", - сказав Уруський.

За його словами, на сьогодні експертиза тіл загиблих фактично завершена, а також відновлена ​​половина польоту - встановлюються параметри польоту до другого розвороту. Уруський додав, що прощання і похорони загиблих і членів екіпажу можуть відбутися наступного тижня.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що також вже встановлено деякі обставини катастрофи. Зокрема відомо, що під час польоту командир літака повідомив керівнику польотів про падіння індикатора крутного моменту лівого двигуна.

"Після чого політ був продовжений, хоча виконання польотного завдання керівництвом польотів було припинено" - зазначив Уруський.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.