Комісія з розслідування трагедії з АН-26 під Чугуєвом представить свій звіт 25 жовтня, - Уруський

Державна комісія з розслідування катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві має представити свій звіт до 25 жовтня 2020 року. Для комісії щодо встановлення технічних причин визначено інші строки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів глава урядової комісії, віцепрем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Уруський.

Комісія з технічних причин відзвітує про своє розслідування в листопаді.

"До 25 жовтня, згідно з рішенням Кабінету міністрів, має бути представлений звіт. Водночас комісія, яка встановлює технічні причини (катастрофи. - Ред.), має два місяці і має доповісти до 25 листопада", - зазначив Уруський.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.