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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Комісія з розслідування трагедії з АН-26 під Чугуєвом представить свій звіт 25 жовтня, - Уруський

Комісія з розслідування трагедії з АН-26 під Чугуєвом представить свій звіт 25 жовтня, - Уруський

Державна комісія з розслідування катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві має представити свій звіт до 25 жовтня 2020 року. Для комісії щодо встановлення технічних причин визначено інші строки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів глава урядової комісії, віцепрем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Уруський.

Комісія з технічних причин відзвітує про своє розслідування в листопаді.

"До 25 жовтня, згідно з рішенням Кабінету міністрів, має бути представлений звіт. Водночас комісія, яка встановлює технічні причини (катастрофи. - Ред.), має два місяці і має доповісти до 25 листопада", - зазначив Уруський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є питання до організації навчальних польотів, - Уруський про катастрофу Ан-26

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) Уруський Олег (159)


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хм.. 25-го октября будут только результаты и отчет по трагедии а векторы вами уже заданы для лохов через сми и результат отчета будет прогнозирован.. ясно.. Правды Мы не узнаем еще долго...
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03.10.2020 01:13 Відповісти
Блин , та хоть бы фильтровали фото... На предыдущих -сизый нос и рям`янi щiчки... А здесь еще и с фингалами какими-то... Вот посмотришь на эти фото, хрен поверишь в беспристрастие при расследовании.
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03.10.2020 01:19 Відповісти
Могли бы и побыстрее. Не государственная тайна.
Рашифровали черные ящики. Опубликуйте сразу. А над своими выводами можете думать до 25 ноября.
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03.10.2020 01:19 Відповісти
значит есть что-то такое...что бояться оглашать (например теракт или выстрел ПЗРК или приоритет самолету с сыначкой бонзы (который сел за 2-3 мин до этого...ну или мало ли что... но однозначно хотят прилепить погибшим пилотам - так устроит почти всех , кроме родственников...а их не так и много... некоторым льготами-квартирами заткнут клювики...и пусть я ошибаюсь!!! извинюсь при всех!)
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03.10.2020 08:57 Відповісти
А шо тут отчитываться, 1 - брак коштив \ недофинансирование+ нажива\, 2 - непрофессионализм и расхлябаность персонала, 3 - всем наплевать.
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03.10.2020 07:23 Відповісти
забрехались вы уже полностью
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03.10.2020 07:26 Відповісти
значит все таки теракт ,время тянет зеленная плесень , путина боится
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03.10.2020 07:25 Відповісти
 
 