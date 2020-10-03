Міноборони відсторонило 7 посадових осіб після аварії Ан-26 під Чугуєвом

Міністерство оборони усунуло сімох чиновників після катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом. З них п'ятеро - члени бригади, двоє - заступники керівника Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Указом міністра оборони відразу були відсторонені сім посадових осіб: двоє - заступники керівника університету і п'ятеро - члени бригади", - зазначив Уруський.

Раніше глава урядової комисси з розслідування катастрофи заявив, що буде проведена перевірка організації польотів в університеті ім. Кожедуба. Є питання і до дій екіпажу літака.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.