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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Міноборони відсторонило 7 посадових осіб після аварії Ан-26 під Чугуєвом

Міноборони відсторонило 7 посадових осіб після аварії Ан-26 під Чугуєвом

Міністерство оборони усунуло сімох чиновників після катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом. З них п'ятеро - члени бригади, двоє - заступники керівника Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Указом міністра оборони відразу були відсторонені сім посадових осіб: двоє - заступники керівника університету і п'ятеро - члени бригади", - зазначив Уруський.

Раніше глава урядової комисси з розслідування катастрофи заявив, що буде проведена перевірка організації польотів в університеті ім. Кожедуба. Є питання і до дій екіпажу літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісія з розслідування трагедії з АН-26 під Чугуєвом представить свій звіт 25 жовтня, - Уруський

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+4
Не пишіть маячню, якщо не володієте інформацією. На борту Ан-26Ш встановлено 10 робочих місць для практичного навчання курсантів-штурманів в польоті та окреме місце для інструктора. Кожне робоче місце влючає стіл з приборним та радіоелектронним обладнанням та сидіння на 2-х курсантів. Це штатна компоновка.
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03.10.2020 08:21 Відповісти
+3
цвет армии в том самолете был - нема слов даже....
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03.10.2020 04:58 Відповісти
+2
Я теж ніколи не розумів, для кого ті ток-шоу роблять.
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03.10.2020 02:15 Відповісти
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Притомна людина хiба буде розважатися на ток-шоу з цего приводу?
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03.10.2020 02:03 Відповісти
Я теж ніколи не розумів, для кого ті ток-шоу роблять.
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03.10.2020 02:15 Відповісти
получается , шо для баб Юль с вице-премьер-министрами... каарочи, одесский Привоз базарных бабок.
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03.10.2020 02:33 Відповісти
Модер две новости на утро :
Самоподжог редактора в Нижнем Новгороде
гиркина подсветили лазером в театре за то что пришел без маски
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03.10.2020 04:44 Відповісти
цвет армии в том самолете был - нема слов даже....
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03.10.2020 04:58 Відповісти
Не пишіть маячню, якщо не володієте інформацією. На борту Ан-26Ш встановлено 10 робочих місць для практичного навчання курсантів-штурманів в польоті та окреме місце для інструктора. Кожне робоче місце влючає стіл з приборним та радіоелектронним обладнанням та сидіння на 2-х курсантів. Це штатна компоновка.
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03.10.2020 08:21 Відповісти
эДУАРД одним словом...хотя бы не лез в воду не зная броду....стыдно !
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03.10.2020 08:23 Відповісти
Это в гражданских авиакомпаниях типа МАУ ,розы ветров и др.Там да же стюарты пишут налет в составе экипажа,а затем их сажают на правое место 2 пилота и они вас катают.В Армии ,такое не прокатывает,! Не пиши ерунду если не в теме.Это учебный самолет и все они члены экипажа на своих рабочих местах,летчиков и штурманов. Курсанты на учебных местах для обучения ,и это все согласно инструкции по использованию самолета АН-26ш.Так что эдик лучше пиши про рыбок,а когда куда либо летишь выбирай авиакомпанию из развитых стран ,где летчики налет набирают со своих рабочих мест.
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03.10.2020 08:49 Відповісти
Отстранены = не уволены?
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03.10.2020 08:16 Відповісти
Какой бригады члены? Зачем пишите если да же точно не можете описать то про что придумали? Может группы руководства полетами это называется?
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03.10.2020 08:42 Відповісти
Треба не відстороняти а САДЖАТИ ЗА ГРАТИ БЛ#ДЬ УРОДІВ !!!
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03.10.2020 11:18 Відповісти
Кого именно? Тех кто на армии экономит? Или может тех кто в этом году не финансирует ВСУ?
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05.10.2020 09:14 Відповісти
После Скнилова тоже "наказали виноватых", а в итоге - не наказали ни одного "лампасника".
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03.10.2020 11:59 Відповісти
а дРОЗДОВА ОТСТРАНИЛИ?
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03.10.2020 12:46 Відповісти
если причина увольнения связана с происшествием,то семьи погибших могут иски коллективные предъявлять в суд. С норм.адвокатом, с адекватной компенсацией.(Конечно,если уже не подписали бумажку с отказом претензий)...
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03.10.2020 13:02 Відповісти
 
 