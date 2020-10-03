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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб

Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

Минулої доби, 2 жовтня, у районах відповідальності українських бригад було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було.

Так, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Авдіївка. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного.

Від початку поточної доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї.

Тривають роботи із подолання вогняної стихії та її наслідків. Військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС локалізували осередки загорання неподалік населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Старий Айдар та Станиця Луганська. Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучено понад 700 осіб та 30 одиниць інженерної та спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти блокують рух через КПВВ "Мар'їнка", - прикордонники

обстріл (29181) Донбас (22357) найманці рф (2065) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 4436
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03.10.2020 08:35 Відповісти
+10
заживо сожжённые Люди , дома , животные природа из-за « той стороны « , а иуда Зельцман .
так бы не сказав « ,даже не рассматривает ФАКТ преступлений путлерастов предоставленный ВСУ
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03.10.2020 08:20 Відповісти
+8
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6871
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03.10.2020 08:19 Відповісти
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Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6871
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03.10.2020 08:19 Відповісти
заживо сожжённые Люди , дома , животные природа из-за « той стороны « , а иуда Зельцман .
так бы не сказав « ,даже не рассматривает ФАКТ преступлений путлерастов предоставленный ВСУ
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03.10.2020 08:20 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 4436
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03.10.2020 08:35 Відповісти
***** просит перемирие у Азербайджана чтобы собрать трупы ихтамнетов😂
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03.10.2020 08:23 Відповісти
Донецкие
инвалиды.

Справа - еще не
самый грязный автомобиль. Это с Орды налетела новая беда - пылевая буря. Капли
очень слабого дождя (впервые за два месяца) подхватывали пыль, в результате
лилась грязь.
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6794
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03.10.2020 08:31 Відповісти
"Перемирие есть в моём мозгу!" - сказал Зе-наркоман, забивая очередной косячок.
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03.10.2020 08:33 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 1661
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03.10.2020 08:35 Відповісти
Зеля обещал до нового года изгнать рюсскамирскае быдло с Дамбасса...
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03.10.2020 08:43 Відповісти
его сивошка и факин переубедили...он передумал..так ихтамнеты другой конструкции...хорошие
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03.10.2020 08:50 Відповісти
Эрдоган сказал мощно....освобождайте территорию Карабаха,это не ваша земля...иначе будет Вава...снег башка пападет...с мавзолейными крысами только так надо...
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03.10.2020 08:45 Відповісти
Я не думаю що обстріли велися з тієї сторони . Я гадаю - то в штабі шось наплутали ... Трєба разобрацца .
Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб - Цензор.НЕТ 8488 .
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03.10.2020 08:48 Відповісти
Це малюнок 15-и річної дівчини з Луганщини.
" Нудить від росіі"

Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб - Цензор.НЕТ 7884
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03.10.2020 08:57 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5343
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03.10.2020 09:03 Відповісти
Пропагандоны путлера Марго Симоньян и ее муженек Кеосаян столько говна вылили на киевскую Хунту Порошенко,что Луна бедная в затмение попала...А Бумеранг попал на Армению...Пути Господни неисповедимы...
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03.10.2020 09:10 Відповісти
Предводитель орков из «Пятнашки» «Абхаз» был героем сюжетов всех центральных ТВ-каналов.
И внезапно такой нежданчик.
Орынские пропагандоны естесссна молчат.

Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1677
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03.10.2020 09:17 Відповісти
Зеля мировой рекордсмен по короне вируса,сегодня очерендной рекорд
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03.10.2020 09:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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03.10.2020 09:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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03.10.2020 09:57 Відповісти
 
 