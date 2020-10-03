Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

Минулої доби, 2 жовтня, у районах відповідальності українських бригад було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було.

Так, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Авдіївка. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного.

Від початку поточної доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї.

Тривають роботи із подолання вогняної стихії та її наслідків. Військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС локалізували осередки загорання неподалік населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Старий Айдар та Станиця Луганська. Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучено понад 700 осіб та 30 одиниць інженерної та спецтехніки.

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