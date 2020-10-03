Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини

За минулу добу, 2 жовтня, виявили 4661 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19 серед жителів України. Це черговий антирекорд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Ради національної безпеки і оборони.

Крім того, за минулу добу померли ще 92 пацієнти з коронавірусом, одужали - 2146 осіб.

Також повідомляється, що на сьогодні понад 119 тисяч українців хворіють на COVID-19. Усього від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 222 тисячі випадків.

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