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Новини Коронавірус і карантин
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Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини

Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини

За минулу добу, 2 жовтня, виявили 4661 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19 серед жителів України. Це черговий антирекорд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Ради національної безпеки і оборони.

Крім того, за минулу добу померли ще 92 пацієнти з коронавірусом, одужали - 2146 осіб.

Також повідомляється, що на сьогодні понад 119 тисяч українців хворіють на COVID-19. Усього від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 222 тисячі випадків.

Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини 01

Також читайте: "Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Ні одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви поздихали!" - Зеленському в Чернівцях розповіли про "безкоштовне" лікування. ВIДЕО

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Майстер спорту по ковід. Земразь.
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03.10.2020 09:17 Відповісти
+20
В первую очередь виноваты люди, выйдешь на улицу, к никто и никаких мер предосторожности не принимает. Если люди продолжат так игнорировать, то треть Украины вымрет. И при такой зараженности у нас вовсю идёт предвыборная компания... Агитаторы разносят заразу по домам...Как власть собирается потом смотреть в глаза народу ума не приложу. Когда один агитатор пройдя по всей улице разнесет заразу в каждый дом и подъезд.
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03.10.2020 09:27 Відповісти
+15
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 1910
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03.10.2020 09:35 Відповісти
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т.е это начальный уровень Италии...где медицина гораздо выше
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03.10.2020 09:52 Відповісти
Столичный испанский регион Мадрид ввели локдаун. Предварительно, он продлиться две недели.
Об этомhttps://elpais.com/sociedad/2020-10-02/ultimas-noticias-del-coronavirus-en-espana-y-en-el-mundo-en-directo.html сообщает El Pais.
По словам министра здравоохранения Энрике Руис Эскудеро, ограничения на поездки вне региона вступают в силу в пятницу, 2 октября, в 22:00.
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03.10.2020 09:54 Відповісти
Влада столиці Італії Риму й столичного регіону Лаціо поширила обов'язкове носіння масок на вулиці, а не лише в закритих громадських місцях, як-от магазини, кінотеатри та громадський транспорт, як було дотепер. Про посилення протиепідемічних заходів у столиці Італії та околицях стало відомо в п'ятницю, 2 жовтня.
За словами представників місцевої влади, такий крок покликаний запобігти подальшому зростанню темпів поширення коронавірусу, передає інформагенція AFP. Напередодні в Італії було зафіксовано понад дві тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Такий високий показник фіксується вперше з квітня цього року.
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03.10.2020 09:55 Відповісти
Ну так одень маску, залезь под кровать и сиди там - чтоб не заразиться повторно.

Нормальные люди, которые не тянут в рот что попало или, в крайнем случае, соблюдают элементарные правила гигиены и ведут здоровый образ жизни - не болеют.

Попробуй сбросить жирок, мыться почаще (хотя бы руки) и может поможет.
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03.10.2020 10:12 Відповісти
В маске мы в Словакии ходим везде
И руки антисептиком обрабатываем около всех магазинов и офисов
И В САМОИЗОЛЯЦИИ ВСЕ СИДЯТ ПО 14 дней
И больницы оснащены всем необходимым , в отличии от Украины
И Словакия выпускает собственное оборудование для подачи кислорода больным
А ты, троль кацапский, Брысь с Цензора
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03.10.2020 10:18 Відповісти
ну так я ж об этом же

Воно тобі помогло? Воно помогло матеріально тим, що сказали що в тебе "коронавірус"


А люди живут полноценной жизнью и живут нормально. Каждый выбирает сам себе свой путь.
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 220
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03.10.2020 10:28 Відповісти
Вір тупий. Бо якщо все як він каже чому лікарі хворіють?
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03.10.2020 10:42 Відповісти
Это кацапский троль - ЕГО ЦЕЛЬ ПОДБУРЮВАТЬ ЛЮДЕЙ К НЕПОВИНОВЕНИЮ И СОЗДАНИЮ ХАОСА
В бан надо за такую пропаганду отправлять
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03.10.2020 10:44 Відповісти
Держава не закупила ЖОДНОГО апарату ШВЛ. Увага. Ще раз. З 60 мільярдного ковідного фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, що має рятувати життя людям. Про це зявив голова рахункової палати України.
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03.10.2020 16:13 Відповісти
На Украине, в отличие от Словакии, есть всё необходимое в больницах, кроме того, Украина выпускает аппараты ИВЛ на заводе "Аверс-агро" https://avers-agro.com.ua/apparat_ivl
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03.10.2020 11:26 Відповісти
Вам к психиатру
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03.10.2020 13:51 Відповісти
А вам к ветеринару.
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03.10.2020 13:54 Відповісти
"На Украине..." ну-ну .. вали на хйу ватник сранный...
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03.10.2020 23:57 Відповісти
4.5 процентов умерли от количества что выздоровело. Вот это реальная смертность. А из тех кто сейчас болеет сколько умрет никто не знает. Так что маски не носите, это как обычный насморк. Но когда попадете в эту 20 - 1 умерший вам станет значительно легше , ведь вас уже ничего беспокоить не будет, ведь вы будете лежать в целофановом мешке и вам все как и было все будет пофиг. Но а я желаю вам , чтобы вы выжили и всю жизнь дышали с большим трудом. Вот чем может Украине обойтись наш пофигизм . Берегите себя. Раssийких троллей это не касается.
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03.10.2020 11:26 Відповісти
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 3943

Словаччина повторно запровадила надзвичайний стан через коронавірус
СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ 2020, 14:44

Надзвичайний стан знову почне діяти у Словаччині з 1 жовтня.
У країні вже був запроваджений надзвичайний стан під час першої хвилі пандемії - він в основному стосувався сфери охорони здоров'я та соціальних послуг і тривав 90 днів, з 16 березня по 14 червня.
Поки невідомо, якою мірою уряд буде застосовувати його цього разу.
Прем'єр Ігор Матович повідомив, що поки надзвичайний стан запроваджується на 45 днів. За його словами, після цього уряд оцінить, чи є можливим повернення до нормального життя.
Матович раніше оголосив, що тепер надзвичайний стан має бути введений у всіх департаментах. Він називав це "запасною зброєю".
"Мова йде не тільки про охорону здоров'я, це буде загальний надзвичайний стан", - сказав він.
Однак міністр економіки Річард Сулик заявляв, що не бачить причин оголошувати надзвичайний стан для всієї країни.
Згідно з Конституцією Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю і здоров'ю людини. Основні права і свободи можуть бути обмежені під час надзвичайного стану.
У Словаччині протягом останньої доби зафіксували 567 нових випадків коронавірусу, загальне число заражень перевищило 10 тисяч.
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03.10.2020 09:59 Відповісти
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 5278

Чехія вдруге запровадила надзвичайний стан через коронавірус
СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ 2020, 16:56

Міністр охорони здоров'я Роман Примула заявив, що уряд запровадить надзвичайний стан на 30 днів, і принаймні протягом перших двох тижнів обмежить зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень.
Крім того, буде заборонено відвідувати спортивні заходи, загальноосвітні школи повинні бути закриті в регіонах з вищим ризиком зараження.
Примула обґрунтував необхідність відновлення надзвичайного стану тим, що потрібно обмежити розповсюдження вірусу та зменшити репродуктивне число (скільки людей може заразити один пацієнт) до рівня 1.
За його словами, закону про охорону здоров'я населення, згідно з яким до цього часу оголошувалися карантинні заходи, вже недостатньо.
У порівнянні з чинними законами надзвичайний стан дозволить уряду обмежувати збори людей або, наприклад, залучати до практики медиків пенсійного віку, якщо це необхідно.
Попередній надзвичайний стан діяв у Чехії 12 березня по 17 травня.
Чехія опиниласяhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/21/7114535/ на другому місці у Європі за швидкістю зростання кількості заражень коронавірусом. 18 вересня у 10-мільйонній Чехії вперше з початку епідемії виявили https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/18/7114472/ більше 3 тисяч випадків коронавірусу за добу.
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03.10.2020 10:00 Відповісти
.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/22/7113503/ "Мы были правы": премьер Швеции .

.
https://zn.ua/WORLD/luchshaja-iz-khudshikh-shvedskaja-ekonomika-postradala-iz-za-koronavirusa-menshe-vsekh-stran-v-evrope.html Шведскую стратегию борьбы с коронавирусом уже не раз приводят в пример.

.
https://www.belta.by/society/view/ukraina-vnesla-belarus-v-zelenyj-spisok-po-koronavirusu-400943-2020/ Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу .
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 1523

...
тошнит от тупого быдла, которое испугали телевизором коронавирусом и стригут на нём бабло
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03.10.2020 09:55 Відповісти
Ну шо Вы несёте !!!!

У ШВЕДОВ больницы оборудованы всем необходимым и лекарств полно
А в Украине люди умирают БЕЗ КИСЛОРОДА - просто задыхаются
Власть внятно до сих пор не объяснила СКОЛЬКО В БОЛЬНИЦАХ АППАРАТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА ( не путать с ИВЛ )
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03.10.2020 10:02 Відповісти
чисто из уважения к Вам отвечаю на глупость:
1. ознакомьтесь со ссылками, приведёнными ниже и подумайте.
2. Беларусь с их массовыми протестами в зелёной зоне
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03.10.2020 10:08 Відповісти
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03.10.2020 10:09 Відповісти
ну да - думать влом и так не хочется...
проще быть быдлом и в стойле стоять...
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03.10.2020 10:15 Відповісти
Интресно ты о себе пишешь 😀😀😀
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03.10.2020 10:19 Відповісти
По данным ООН, за первое полугодие избіточная смертность в Беларуси более 4 тыс человек. А по данным Луки от ковида умерло 844 человека. Но даже брехливая статистика Луки в пересчете на население Украины дает 844*4=3376 умерших. А статистика ООН более 16 тыс.
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03.10.2020 10:41 Відповісти
У Шведов тоже "брехливая статистика"?

Или ты веришь ООН и ВООЗ, которые и живут за счёт того, что создают прецеденты и качают бабло на этом?

Умирают, я особенно протащился от реального случая: типа 96 лет, 4-я степень рака - умер от коронавируса.

люди, очнитесь!
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03.10.2020 10:53 Відповісти
По шведам дал ответ ниже. Данные ООН основаны на данных общей смертности Беларуси. Просто их чинуши не сообразили, что можно сопоставить данные и сделать выводы. Кстати, Россия о об общей смертности не дает данные ООН с 2014 года. А Украина не дает данные с 2019-го. Забавные совпадения...
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03.10.2020 10:58 Відповісти
А в Украине смертность ниже чем была до вируса...
Об этом не раз писали.

Есть обычная новая мутация какой-то заразы, под видом борьбы с которой идёт грабёж планетарного масштаба и загон быдла в стойло.
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03.10.2020 11:04 Відповісти
Да, и не раз писали и не раз объясняли почему. В Украине уже давно абсолютная смертность в каждом последующем году меньше, чем в предыдущем ро причине высоких темпов сокращения численности населения.
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03.10.2020 11:20 Відповісти
Если с 4-й степенью рака живут по году и более (реальный случай - Рейгану один метастаз вырезали в 1985, а другой в 1987, умер он в 2004). А ковидом болеют 3 недели. И если чел умер с пораженными легкими и кучей тромбов в сосудах, то от чего он умер, от рака пищевода?
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03.10.2020 11:02 Відповісти
А с чего вы решили что в Швеции всё закончилось? Коллективного имунитета у них нет. Слишком мало переболело. И там снова наблюдается рост заболеваемости.
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03.10.2020 10:26 Відповісти
а ты ссылу посмотри...
"Сейчас, по мере ослабления мер социальной дистанции, во многих европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания.
В Швеции в последние недели наблюдается снижение как количества инфекций, так и смертности."

и - вирусные заболевания были и будут - но это не значит что человек должен отказаться от жизни в угоду быдла у власти, загнавшего его в стойло.
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03.10.2020 10:31 Відповісти
Зачем ты мне соваешь какую-то гбнявую пропаганду?
Есть нормальная инфа:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Статистика по Швеции
Текущие 700+ случаев для маленькой Швеции никак не победа.
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03.10.2020 10:35 Відповісти
Робота така в нього.
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03.10.2020 10:44 Відповісти
какая победа?
победа над вирусом? уничтожить все вирусы на планете?

шведы живут нормальной жизнью - это победа.

А быдло или сидит в стойле или ходит в намордниках в парках...
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03.10.2020 10:57 Відповісти
В москві це розкажи... Собяніну...

Коровирус, [17.06.20 03:06]
Forwarded from БАМ (#217)
Новая вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина вновь усиливает линию напряжения на российско-китайской границе. Власти китайской столицы уже предупредили об очень высоком риске распространения инфекции, военное положение ввели в районе Фэнтай и городе Баодин (11 млн человек, провинция Хэбэй). В соседней с Приморьем провинции Хэйлунцзян обстановка пока относительно спокойная, хотя на прошлой неделе там выявили 19 бессимптомных носителей в ходе массового тестирования. Китай сохраняет на границе жесткий контроль, из-за коронавирусного рецидива в Пекине меры могут усилить. Это сильно отразится на российско-китайских экономических отношениях.
Закрытие границ уже сказалось на товарообороте между провинцией Хэйлунцзян и дальневосточными регионами: падение на 5,3% за первые четыре месяца этого года. Проблему с простоем грузовиков в очередях приморским властям удалось урегулировать, введя онлайн-заявки для грузоперевозчиков. Пришлось даже вернуться к забытой практике поставок китайских овощей по железной дороге. Однако если в провинции повторятся вспышки заболевания, товарные потоки вновь остановятся.
Не способствует открытию границы и обстановка в Приморье. За последние несколько суток темп прироста инфицированных в крае достиг показателя в 3,2, общее количество зараженных приблизилось к трем тысячам человек. Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до 30 июня, хотя часть ограничений уже сняли. Ситуация с коронавирусом по обе стороны границы не способствует восстановлению полноценного экономического обмена.
Коровирус, [17.06.20 15:07]

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 15,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 284,6 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17.06.2020 остаются 308 тыс. 896 человек.
По данным на 16 июня было выявлено 545 458 заболевших, 294 306 человек выздоровели, 7 284 скончались.
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03.10.2020 11:45 Відповісти
В последние недели в Швеции рост числа заражений ковидом. За послендние двое суток 752 и 668. В пересчете на население Украины это 3008 и 2672 соответственно. Это показатели Украины двух-четырехнедельной давности. Но в Швеции в 58% домохозяйств живет только один человек. У нас таких 18%. Теперь покажу фотографию автобусной остановки в Швеции двухгодичной давности (задолго до ковида).
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 745

https://www.reddit.com/r/pics/comments/7sx1mq/bus_stop_in_sweden_talk_about_personal_space/

Сравните с нашими в период карантина.
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03.10.2020 10:53 Відповісти
4.5 процентов умерли от количества что выздоровело. Вот это реальная смертность. А из тех кто сейчас болеет сколько умрет никто не знает. Так что маски не носите, это как обычный насморк. Но когда попадете в эту 20 - 1 умерший вам станет значительно легше , ведь вас уже ничего беспокоить не будет, ведь вы будете лежать в целофановом мешке и вам все как и было все будет пофиг. Но а я желаю вам , чтобы вы выжили и всю жизнь дышали с большим трудом. Вот чем может Украине обойтись наш пофигизм . Берегите себя. Раssийких троллей это не касается.
показати весь коментар
03.10.2020 11:28 Відповісти
Нужно заспамить эму хамовитую тётку.
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03.10.2020 13:55 Відповісти
та не - та тётка нормальная.
ну немного блондинка, но она хорошая...
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03.10.2020 15:56 Відповісти
Хабалка!
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03.10.2020 16:00 Відповісти
Смертность падает но армагедон все ближе. Спасайся кто может и быстрей по норам в стойло. Вчера главный санитар признался что 90% умерших ковидных это люди старшеи 60 лет и в большенстве с патологиями. Только так и без ковида было. И причем тут эпидемия
когда смертность падает.
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03.10.2020 09:57 Відповісти
В упорной борьбе Украина вырвалась на 12 место в мире, но по уверениям тренеров мы войдем в первую десятку уже в ближайшее время.
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03.10.2020 09:58 Відповісти
Уверен думаю может и в первую пятерку. Ну хоть в чем то мы должны быть первыми. Маски не носите, побольше набивайтесь в транспорт и будет у нас первая пятерка.
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03.10.2020 11:35 Відповісти
і не забувайте носити маску ПІД носом....

Це щоб було НАДІЙНІШЕ..

Оскільки зараження більш йовірніше саме через ніс -там сприятлива флора ....
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03.10.2020 11:47 Відповісти
На 90% выноваты сами люди. В нашем городе в магазинах, на базаре - полное игнорирование масок. Власть виноваты в том, что нет жесткого контроля, а в нашем городе вообще никакого.Суды продолжают придираться к правильности оформления протоколов и виновных нет. Если пройтись по магазинам, почтовым отделением. то на камеры можно заснять 99% нарушителей карантина ихними сотрудниками, открыт не только нос , но и рот - маски на шее.Я бы сотрудников штрафовала, а посетителей не соблюдающих карантин, просто полный запрет на обслуживание
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03.10.2020 11:27 Відповісти
тому штрафи мають бути зменшені... до 1000(500 у випадку вчасного погашення)грн
Щоб уможливити їх масове застосування...

ВЧЕРГОВЕ ПОЯСНЮЮ ВЛАДНИМ ДЕБІЛАМ...
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03.10.2020 11:49 Відповісти
****,Мєнти вже півроку мали бюи ходити по зупинках,у транспорті,і превіряти документи...(вимагається правилами карантину). І просто виписувати штрафи.. МАСОВО...
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03.10.2020 11:50 Відповісти
согнать бы одобрямс-гнид в гулаги и там пусть ходят в намордниках и строем.
бык, а как конституция и права человека?
или ты опарыш комунистов?
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03.10.2020 16:01 Відповісти
особливо тупим,котрі порівнюють карантинні норми з тоталітаризмом..


При смертельних епідеміях навіть розстріл "свободолюбивих довбо..обів " вітається..

Бо вони можуть зробити "прорив" у сотні,можливо тисячі життів..
--------------------------------------------------------------
Послідовники церкви у Південній Кореї, прихожанка якої заразила коронавірусом 144 особи, "відкидають хвороби"

https://www.unn.com.ua/uk/news/1853707-poslidovniki-tserkvi-u-pivdenniy-koreyi-prikhozhanka-yakoyi-zarazila-koronavirusom-144-osobi-vidkidayut-khvorobi# Previous https://www.unn.com.ua/uk/news/1853707-poslidovniki-tserkvi-u-pivdenniy-koreyi-prikhozhanka-yakoyi-zarazila-koronavirusom-144-osobi-vidkidayut-khvorobi# Next

https://www.unn.com.ua/uploads/media/photo/2020/02/21/1***************************************.jpg Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 7026 https://www.unn.com.ua/uploads/media/photo/2020/02/21/28d5e91751e93bad658c7e00092c47b6682201e0.jpg Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 7026 https://www.unn.com.ua/uploads/media/photo/2020/02/21/25f20aa412031ab0c80b3b534536da662d22fc71.jpg Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 4661 новий випадок COVID-19, померли 92 людини - Цензор.НЕТ 7026
. 21 лютого 2020.. У Південній Кореї зафіксовано 204 випадки зараження новою коронавірусною інфекцією. Країна стала третім за масштабом осередком епідемії після Китаю (http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202002/ac1e98495cb04d36b0d0a4e1e7fab545.shtml понад 75 тисяч заражених) і Японії (https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200220_45/ понад 700 заражених), пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, які проаналізували деталі масового розповсюдження вірусу COVID-19 на території республіки.


Ще на початку тижня пацієнтів з новим вірусом у Південній Кореї було менше 30, вже до четверга їх кількість зросла до 100, а до п'ятниці перевалила за 200. Головним осередком COVID-19 стало місто Тегу, що розташоване в 300 кілометрах від Сеула і нараховує 2,4 мільйони жителів.
Влада Південної Кореї https://en.yna.co.kr/view/AEN20200221005151315 пов'язує як мінімум 144 випадки зараження з 204 з християнською релігійною організацією Сінчонджі. Її заснував в 1984 році південнокорейський проповідник Лі Ман Хі, який називає себе новим втіленням Ісуса Христа. Організація, яку вважають сектою, налічує понад 200 тисяч послідовників в різних країнах. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200220000811 Повідомляється , що члени Сінчонджі практикують фізичний контакт під час служб і байдужі до хвороб. Вони вірять у вічне життя і вважають, що якщо людина захворіла і померла, це означає, що її віра була слабкою.
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03.10.2020 17:11 Відповісти
карантинні науково-обґрунтовані норми потрібно виконувати.

та до цих норм ну ніяк не можуть відноситись забаганки кацапогниди Степанова і всієї зе-шобли, яка залякує бидло і дерибанить країну...
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03.10.2020 17:44 Відповісти
курица, а на каком основании ты предлагаешь на людей надеть намордники?
есть научно-обоснованные выводы и это не нарушает права человека или типа тебе насрали в голову с телевизора и ты начала визжать одобрямс?

Вот такое одобрямс быдло хорошо бы в гулагах строем водить между бараками...

пока одно быдло визжит одобрямс другое быдло под этот шумок дерибанит карманы этого же быдла.
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03.10.2020 15:59 Відповісти
Не поверю никогда - покажите репортаж оттуда!
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03.10.2020 11:28 Відповісти
В России летом был спад тысяч до 4. Так что отменили почти все ограничения. Сейчас правда снова рост уже под 10, но до уровня весны пока не выросло, и карантин только начинают возобновлять.
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03.10.2020 11:46 Відповісти
В России число активно болеющих ковидом, число ежедневных заражений и число ежедневных смертей примерно в 2 раза больше, чем в Украине.
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03.10.2020 11:52 Відповісти
На единицу населения, смертность - примерно равная, заражений - чуть меньше чем у Украины (но тенденция роста - нехорошая)
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03.10.2020 11:57 Відповісти
Не треба брехати.
В Україні захворів на коронавірус кожний 201-й, а помер від нього кожний 10 248-й мешканець.
На ********* - кожен 122-й і кожен 6925-й, відповідно.
Отже, різниця у півтора рази.
Цифри на кінець минулої доби.
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03.10.2020 12:12 Відповісти
Я имею в виду текущий уровень заболеваемости и смертности. В РФ несколько месяцев назад был офигенный пик роста заболеваемости, потом спад ниже того что сейчас у Украины.

Заболели
В РФ - 9 859 за последние сутки
В Украине - 4 661.

Разница - чуть больше чем в 2 раза, а население больше - в три с лишним.

Умерли
В РФ - 186
В Украине - 69

У Украины - чуть больше, но разница - меньше чем по заболевшим.
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03.10.2020 12:49 Відповісти
Лапенко, ты?
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03.10.2020 13:56 Відповісти
население кацапии около 90 млн, т.е. в 2,5 раза больше а не в 3,5.
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03.10.2020 15:03 Відповісти
Около 146.75, по оценкам на 2020.
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03.10.2020 20:16 Відповісти
1 зараженный сам заражает в среднем 2,5-3 человека. Без особой разницы сколько всего миллионов проживает в стране. Разница бывает, когда страны сильно отличаются климатом, степенью урбанизации, мобильностью населения. Между РФ и Украиной эти параметры различаются не очень сильно.
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03.10.2020 15:07 Відповісти
у росії в статистику ковіду записують лише тих,кого не можуть записати,наприклад у "внебольничную пневмонию"...

СУТТЄВА РІЗНИЦЯ.
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03.10.2020 17:27 Відповісти
Я напротив слышал мнение, что врачам работающим с больными коронавирусом, полагается нехилая добавка к зарплате. Так что они наоборот стараются приписать короновирус всем кому могут.
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03.10.2020 20:19 Відповісти
Трамп "захворів". Точніше отримав позитивний результат фуфлотесту. Саме в цьому нічого дивного. "Усі там будемо".

Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?

Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.

Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.

Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.

Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk

Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
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03.10.2020 13:44 Відповісти
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.

це не робиться вже в час епідемії ...
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03.10.2020 17:25 Відповісти
Это всё последствия украденных выделенных 65 млрд грн,
зеленскому придётся ответить перед этим!
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04.10.2020 07:40 Відповісти
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