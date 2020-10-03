Президент Азербайджану Алієв: "У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт треба вирішити зараз"
У Азербайджану немає часу, щоб чекати мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі ще 30 років, тому конфлікт має бути врегульовано зараз.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв, повідомляє його пресслужба.
За його словами, Вірменія домагається того, щоб цей конфлікт став регіональним.
"Ось чому вони придумують фейкові новини про деяку іноземну підтримку Азербайджану. Але водночас вони самі хочуть підтримки ззовні", - зазначив Алієв.
Він додав, що якби сьогодні визначався склад Мінської групи ОБСЄ, то він був би зовсім іншим.
"Ми маємо зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цьому конфлікту і як можна швидше знайти рішення. Ми не в змозі слухати такі заяви, як "припини, ми будемо працювати, ми будемо вести переговори, ми допоможемо". Ми чули це багато разів. У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт треба вирішити зараз", - додав Алієв.
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Он тоже наступал...оккупировал Польшу миллионой армией украинцев.
Его потужні реформы так пустили корни в головы некоторых бестолочей, что при его упоминании вызывают сопли умиления и восторг.
Можно побежать в атаку, всех поубивать на хрен на какой то территории. Это подход ордынцев.
А можно организовать коалицию и требовать введения настоящих санкций, которые развалят Мордор быстрее, чем любая победоносная война в локальном конфликте.
Нам тоже никто не помогает, тем более азербайджан
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Это потерять границу с Ираном, оставив себя в окружении турции и азербайджана...это нереально...на такое может поти только предатель
Договориться можно всегда, если голова холодная.