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Президент Азербайджану Алієв: "У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт треба вирішити зараз"

Президент Азербайджану Алієв:

У Азербайджану немає часу, щоб чекати мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі ще 30 років, тому конфлікт має бути врегульовано зараз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв, повідомляє його пресслужба.

За його словами, Вірменія домагається того, щоб цей конфлікт став регіональним.

"Ось чому вони придумують фейкові новини про деяку іноземну підтримку Азербайджану. Але водночас вони самі хочуть підтримки ззовні", - зазначив Алієв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії

Він додав, що якби сьогодні визначався склад Мінської групи ОБСЄ, то він був би зовсім іншим.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цьому конфлікту і як можна швидше знайти рішення. Ми не в змозі слухати такі заяви, як "припини, ми будемо працювати, ми будемо вести переговори, ми допоможемо". Ми чули це багато разів. У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт треба вирішити зараз", - додав Алієв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нагірний Карабах показує, що "заморожених" конфліктів не існує, і на Донбасі такого бути не повинно, - Зеленський

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+95
Вот это я понимаю, слова президента и борца за свой народ.
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03.10.2020 10:33 Відповісти
+71
правильно смерть кацапам!
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03.10.2020 10:32 Відповісти
+66
Президент прав. Он не зеленый идиот и понимает, что конфликт не прекратится, пока Кацапия будет его поддерживать и подбрасывать дровишки.
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03.10.2020 10:42 Відповісти
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так и есть, классический абсолютно отрезанный от Армении анклав, до которого из Армении можно было добраться только по Лачинскому ущелью...Но сейчас НКР, а по сути Армения оккупировали и территорию с запада и юго-запада НКР, и поэтому добраться до НКР Азербайджан может только с севера, где воевать очень сложно - придется выгрызать высоты метр за метром.
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03.10.2020 12:55 Відповісти
Про пленных ни гугу с обеих сторон..Видимо не тот случай..
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03.10.2020 13:20 Відповісти
Мокшанський військовий експерт Юій Подоляка каже, що в полон не беруть з обох боків, і то добре(на його думку) бо вірмени будуть битись до кінця.
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03.10.2020 13:38 Відповісти
До якого кінця? Відсмокчуть у азерів?
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03.10.2020 13:58 Відповісти
Мацква-ацтой..Турки сбили литачок кацапский и чьо? Турки умножили на зироу газпотоки и чьо? Турки хрен положили на мокшан в Сирии,Ливии и чьо? Ацтой..
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03.10.2020 13:28 Відповісти
Турки не закупают жЫжу уралс у мордвы и чьо?
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03.10.2020 13:30 Відповісти
Сколько ж на Цензоре ватного говна! С киселёзом мозга и повторяющих, как макаки, про цветные революции. Такого ж ублюдка от Беларуси недавно мы слышали в ООН, заявившего о попытке сделать цветную революцию.
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03.10.2020 15:57 Відповісти
ПОРА ВЗРЫВАТЬ ГАЗОПРОВОДЫ В РОССИИ !)
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03.10.2020 13:00 Відповісти
Ось цей президент ввійде в історію Азейбарджана і його пам'ятники стоятимуть 1000 років по всій країні. В нас Зеленський і він буде в історії України як епізод про який не згадають майбутні покоління. Хіба що будують згадувати як лоха який заглядав в очі зу@ла і став на коліна перед козлолюбом кадировим.
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03.10.2020 13:32 Відповісти
Не ходи по гадалкам. Баба Ванга і та...так далеко не бачила.
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03.10.2020 13:37 Відповісти
Правда. Люди входять в історію з епітетами "великий", "хоробрий", "мудрий", а зелена шмаркля увійде як "плюгавий", "сцикливий", "нікчемний" або просто "*******".
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03.10.2020 16:01 Відповісти
Ну зачем Вы это сказали в слух, теперь "не лох" и аппарат оного не будут спать ночами ведь надо хоть как то среагировать на высказывание президента Алиева. Это тебе не курс доллара задирать к выборам тут много у а не надо , тут президент дело делает для своей нации и не бздит при слове рассея.
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03.10.2020 13:32 Відповісти
правильно. вот, например у потужного было 5 лет на освобождение.
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03.10.2020 13:34 Відповісти
Не напоминай им этого труса. У них он воображаемый всепобедитель.
Он тоже наступал...оккупировал Польшу миллионой армией украинцев.
Его потужні реформы так пустили корни в головы некоторых бестолочей, что при его упоминании вызывают сопли умиления и восторг.
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03.10.2020 13:45 Відповісти
Да, куда там Пете до Янелоха, течешь от Бубочки?😉
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03.10.2020 14:00 Відповісти
Точно. Він же міністром в самого януковича був. Має досвід. 20 років на держслужбі і мільярдер. Не те, що клован.
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03.10.2020 20:30 Відповісти
"Слышу речь не мальчика,но мужа!" (с)
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03.10.2020 13:41 Відповісти
какой стыд, что Украина не помогает Айзербайджану в такой ситуации...
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03.10.2020 13:44 Відповісти
Помощь бывает разная. Умная и тупая.
Можно побежать в атаку, всех поубивать на хрен на какой то территории. Это подход ордынцев.
А можно организовать коалицию и требовать введения настоящих санкций, которые развалят Мордор быстрее, чем любая победоносная война в локальном конфликте.
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03.10.2020 22:06 Відповісти
это их война
Нам тоже никто не помогает, тем более азербайджан
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03.10.2020 22:18 Відповісти
Представляю, какой грязью на этом форуме поливали бы Алиева на протяжении 17 лет, с 2003 года, как он стал президентом: "ну что за сопля, почему нет приказа освобождать Карабах?", "посмотрите на США, вот пример, до лампочки Совбез ООН, отутюжили Саддама, красавчики! Не то что наш Алиев", "Эй, мы зачем тебя президентом избрали, у нас тут толпы в военкоматы, давай оружие и приказ!" и т.д. и т.п.
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03.10.2020 13:44 Відповісти
Зебилы сделали морду кирпичем и вид, что они не поняли сарказма
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04.10.2020 02:48 Відповісти
Армении надо признать существующие границы между государствами и забрать армянское население из Карабаха с последующим обустройством в Армении. Финансы должны дать США и ЕС , где большие армянские диаспоры ( они же избиратели в этих странах ). Возможно удастся договорить с Азебрайджаном за обмен территориями , отдав малую часть своей территории Азербайджану за транспортный коридор к Нахичевани и оставив себе большую часть Карабаха ... Это вопрос переговоров . Но оставлять ситуацию так как оно есть сейчас - это в будущем губительно для самой Армении ! В конце концов 3 миллиона судетских немцем были обустроены в ФРГ после их депортации ( за предательство ) из Чехословакии после падения 3-го Рейха. За 30 лет Карабах превратился в убогую помойку , которая убивает всю Армению. Пора армянскому руководству вернуться из иллюзий начала 20-го века в реальный мир 21-го столетия.
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03.10.2020 13:45 Відповісти
Лучше часть Карабаха с коридором в Армению оставить армянам. Они не захотят оттуда выселяться, так как считаю это место своей землёй. За эти уступки Азербайджан должен получить другую часть Армении с выселением оттуда невоевавших армян, по взаимной договорённости.
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03.10.2020 22:55 Відповісти
отдав малую часть своей территории Азербайджану за транспортный коридор к Нахичевани и оставив себе большую часть Карабаха

========
Это потерять границу с Ираном, оставив себя в окружении турции и азербайджана...это нереально...на такое может поти только предатель
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03.10.2020 13:50 Відповісти
Леня,ты того,не быкуй...
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03.10.2020 13:56 Відповісти
Значит передать западную часть Нахичевани Армении в омен на кусок последней.
Договориться можно всегда, если голова холодная.
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03.10.2020 22:57 Відповісти
Кто то выбирает себе президента,а кто то шмарклю.
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03.10.2020 14:13 Відповісти
Ты кого за президента держишь? Сын которого расию не снимает что ли?
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03.10.2020 22:09 Відповісти
Ты «держишь» за земразь который сам лично не перестаёт «снимать» говноскоты с рассией а не то что там какой-то подросток в майке.
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04.10.2020 06:32 Відповісти
Президентом сей час можно назвать Алиева и Эрдогана,все остальные так себе.
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04.10.2020 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC0be_CuS2HhTFmNAYXqb-gw Фархад очень низкого мнения об Алиеве. Пока что Алиев ведет себя вполне адекватно
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04.10.2020 17:41 Відповісти
Самое главное в таких конфликтах быть сильным, создать современную армию! Наглядный урок Украине. Увидеть в бандитских глазах Путина мира может только полный дурак, или зависимый от него человек...
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03.10.2020 14:44 Відповісти
Не просто полный дурак, он еще откровенный враг Украины. У этого щенка, как и большинства ватного дерьма, в генах насрано совком, что Украина - это часть паРаши, принесшей Украине счастье. Эта ублюдочная свора не знает, например, что Ломоносов шел пешкарусом в Киево-Могилянскую академию, что в Дрезденском музее на карте 14 века написано UKRAINA (когда Москва еще Кучкой была), что за год до рождения основоположника русского языка Пушкина была опубликована Енеида Котляревского... Эти животные считают, что они принесли грамотность в Украину и осчастливили ее своими портянками и нужниками. ***...
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03.10.2020 16:21 Відповісти
Думаю, що )(уйло піде там в атаку. І не так, як в Україні, а по дорослому. В протилежному випадку він покаже, що його можна в будь якій позі нахиляти і це буде його кінець, як правителя.
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03.10.2020 20:33 Відповісти
Це - кінець, подумав Штірліц. Пістолет був у иншій кишені.
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03.10.2020 22:15 Відповісти
Никуда он там не пойдет. Там на границе стоит турецкая армия, в полной боеготовности. Если уйло рыпнется то турки попрут даже скрывать этого не будут!!!
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03.10.2020 23:30 Відповісти
надеюсь,что однажды, настоящий президент Украины скажет тоже самое, возвращая Крым и Донбасс в свою юрисдикцию.
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03.10.2020 22:20 Відповісти
нада только перестать стрелять
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04.10.2020 06:57 Відповісти
Это серьезное заявление, но надо понимать, что его поддерживает народ Азербайджана, ( как бы к нему не относились), в отличие от Украины, где есть население, а народ только формируется.
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05.10.2020 10:42 Відповісти
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