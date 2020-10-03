Президент Азербайджану Алієв: "У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт треба вирішити зараз"

У Азербайджану немає часу, щоб чекати мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі ще 30 років, тому конфлікт має бути врегульовано зараз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв, повідомляє його пресслужба.

За його словами, Вірменія домагається того, щоб цей конфлікт став регіональним.

"Ось чому вони придумують фейкові новини про деяку іноземну підтримку Азербайджану. Але водночас вони самі хочуть підтримки ззовні", - зазначив Алієв.

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Він додав, що якби сьогодні визначався склад Мінської групи ОБСЄ, то він був би зовсім іншим.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цьому конфлікту і як можна швидше знайти рішення. Ми не в змозі слухати такі заяви, як "припини, ми будемо працювати, ми будемо вести переговори, ми допоможемо". Ми чули це багато разів. У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт треба вирішити зараз", - додав Алієв.

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