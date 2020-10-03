Командування Повітряних сил про заяву губернатора Кучера: Це брехня і маніпуляція, його риторику завтра радісно підхопить Скабєєва. ВIДЕО
Заява голови Харківської ОДА Олексія Кучера про нібито надання пріоритету в посадці літаку з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який згодом зазнав катастрофи, є брехнею і маніпуляцією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці в фейсбуці.
"Хоч на ефір пан Кучер не прийшов, у прямому включені він ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних Сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш.
Брехня і маніпуляція!
Абсурдність тверджень цього чиновника підтвердили усі гості студії Шустера, і навіть однопартійка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Намагались втихомирити молодого очільника області, наводили зрозумілі аргументи, але марно..." - йдеться в повідомленні.
"Можливо пора вже дзвонити очільнику Служби безпеки України з приводу цього "губєрнатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні!
Шановні журналісти, блогери, державні діячі, які минулого вечора скопіювали гучний "сенсаційний" заголовок із "літаком сина командувача". Це відверта брехня та маніпуляція! Цей літак жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26Ш!
Триває розслідування жахливої авіакатастрофи. Треба встановити істину, винних і усі деталі трагедії. Закликаємо не піддаватись на маніпуляції, і користуватись даними з достовірних джерел.
Не дамо перетворити цю трагічну історію в чиюсь піар-кампанію!" - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.
При цьому сам Дроздов підкреслив, що жодної вказівки керівнику польотів не давав.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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И будет это выглядеть примерно так:
Судя по переговорам с диспетчерами, которые мы публикуем ниже, пилоты подали сигнал аварийной ситуации и доложили об отказе одного двигателя практически сразу после взлёта. Диспетчеры, в свою очередь, несколько раз предупредили пилотов о перелётных птицах.
Обозначения:
Гордый - радиопозывной аэропорта Жуковский.
СЖР178 - позывной борта рейса U6178.
ПАН-ПАН - сигнал аварийной ситуации.
Переговоры с диспетчером аэропорта:
06:00:32 - 06:01:45
Пилот: Гордый руление, доброе утро, СЖР 178 на стоянке, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.
Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определён, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелёты птиц. На вылет рассчитывайте 12-ю полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь по курсу взлёта набирайте 900 метров, связь с Гордым 125,25. Сквок будет дополнительно.
Пилот: Информацию принял. Полоса в работе 12-я. По прямой набираем 900, работаем 125,25. Сквок дополнительно, СЖР178.
Диспетчер: Всё верно.
06:05:38 - 06:05:54
Пилот: Разрешите буксировку и запуск.
Диспетчер: Буксировку на вторую точку разрешаю, запуск по готовности.
Пилот: На вторую разрешили, запуск по готовности, СЖР 178.
06:09:25 - 06:09:46
Пилот: СЖР 178, Прошу руление.
Диспетчер: СЖР 178, предварительный ВПП 12 разрешаю. ВПП 12 за машиной сопровождения на В7.
Пилот: Предварительный полосы 12 разрешили, по В7 за машиной сопровождения.
06:11:20 - 06:11:38
Пилот: СЖР 178, предварительный полосы 12.
Диспетчер: СЖР 178, работайте. Счастливого пути!
Пилот: Работа. 125,250. Спасибо большое, и вам всего доброго!
Переговоры с авиадиспетчером:
06:11:39 - 06:11:57
Пилот: Гордый старт, СЖР 178, предварительный ВПП 12.
Диспетчер: СЖР 178, доброе утро! Занимайте исполнительный ВПП 12. Ветер у земли 110 градусов, 4 метра в секунду.
06:12:28 - 06:12:51
Пилот: СЖР 178. К взлёту готов.
Диспетчер: ВПП 12. Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.
06:14:10 - 06:14:21
Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.
06:14:29 - 06:14:39
Диспетчер: СЖР 178.
Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure.
Деспетчер: SVR 178, your decision.
06:14:55 - 06:15:09
Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.
Диспетчер: Разрешил обратным заход.
Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.
Но разворачивать самолёт обратно в аэропорт пилоты не стали. https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/pilot_a321_o_posadke-491676/ По словам КВС Дамира Юсупова, вернуться они хотели после отказа одного двигателя. После того как пилоты поняли, что второй двигатель начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать самолёт в ближайшем месте - на кукурузном поле.
.....
Ну и тому подное, там много еще копировать.
Так вот я и хочу услыхать последние 5 минут общения вышки непосредственно с этим бортом и с другими кто был поблизости, а так же запись из кабины.
Наступним рівнем, що вказує на наявність безпосередньої небезпеки людського життя або транспортному засобу, є сигнал https://uk.wikipedia.org/wiki/Mayday Mayday .Понятно, что написано?
Я к чему? Стали расследовать причины аварии, а он и объяснить-то толком ничего не может. Говорит, что огни посадочные ослепили, слившись в какой-то светящийся круг. И это, ребята, боевой летчик, подполковник, с налетом 3 000 часов. Так до конца и не разобрались, как он такую херню мог утворить.
Все это называется - человеческий фактор.
Не мешало бы Геращенко видео с камеры наблюдения выложить с момента минут за 5 до начала падения.
Комиссия по расследованию работает, ждем официальных результатов.
Смешно и страшно такое читать. Теперь у нас Ирина Верещук и гости Шустера определяют причины катастрофы военных самолетов. К сожалению в Украине выросло целое поколение дебилов с раздутой самооценкой и иллюзией компетентности. Не обладая соответствующими знаниями и опытом эти люди ходят по ТВ-студиям и дают свою оценку различным ситуациям. В науке подобное называется эффект Даннинга-Крюгера. Но это еще полбеды. Беда в том, что эти люди потихоньку начинают занимать руководящие позиции в различных сферах деятельности и даже принимать судьбоносные для страны решения.
А ДИМУ БЕЗ ВОГНЮ НЕ БУВАЄ