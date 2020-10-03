Командування Повітряних сил про заяву губернатора Кучера: Це брехня і маніпуляція, його риторику завтра радісно підхопить Скабєєва. ВIДЕО

Заява голови Харківської ОДА Олексія Кучера про нібито надання пріоритету в посадці літаку з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який згодом зазнав катастрофи, є брехнею і маніпуляцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці в фейсбуці.

"Хоч на ефір пан Кучер не прийшов, у прямому включені він ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних Сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш.

Брехня і маніпуляція!

Абсурдність тверджень цього чиновника підтвердили усі гості студії Шустера, і навіть однопартійка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Намагались втихомирити молодого очільника області, наводили зрозумілі аргументи, але марно..." - йдеться в повідомленні.

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"Можливо пора вже дзвонити очільнику Служби безпеки України з приводу цього "губєрнатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні!

Шановні журналісти, блогери, державні діячі, які минулого вечора скопіювали гучний "сенсаційний" заголовок із "літаком сина командувача". Це відверта брехня та маніпуляція! Цей літак жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26Ш!

Триває розслідування жахливої авіакатастрофи. Треба встановити істину, винних і усі деталі трагедії. Закликаємо не піддаватись на маніпуляції, і користуватись даними з достовірних джерел.

Не дамо перетворити цю трагічну історію в чиюсь піар-кампанію!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.

При цьому сам Дроздов підкреслив, що жодної вказівки керівнику польотів не давав.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.