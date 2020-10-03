МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі. ВIДЕО

Наразі в цілому по Україні заповнено вже 53,9% ліжко-місць, і з кожним днем госпіталізують все більше пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на сьогодні в лікарнях з коронавірусом перебуває 16 076 осіб.

"Ця цифра збільшується щодня ... Це говорить про те, що кількість людей з протіканням хвороби у важкій або середньо-тяжкій формі зростає ... У нас заповнюються ліжко-місця, на сьогодні це 53,9% загалом по Україні", - заявив Степанов .

Він також додав, що в зв'язку з цим підписав розпорядження про введення ще п'яти лікарень в різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів із COVID-19.

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