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МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі. ВIДЕО
Наразі в цілому по Україні заповнено вже 53,9% ліжко-місць, і з кожним днем госпіталізують все більше пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, на сьогодні в лікарнях з коронавірусом перебуває 16 076 осіб.
"Ця цифра збільшується щодня ... Це говорить про те, що кількість людей з протіканням хвороби у важкій або середньо-тяжкій формі зростає ... У нас заповнюються ліжко-місця, на сьогодні це 53,9% загалом по Україні", - заявив Степанов .
Він також додав, що в зв'язку з цим підписав розпорядження про введення ще п'яти лікарень в різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів із COVID-19.
Топ коментарі
+1 Dmitiry Vizhutkin
показати весь коментар03.10.2020 11:20 Відповісти Посилання
+1 Pavlo Dudra
показати весь коментар03.10.2020 11:40 Відповісти Посилання
+1 Propan
показати весь коментар03.10.2020 12:11 Відповісти Посилання
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Власне вона запланувала з 1 квітня 2020
"вивести псих і тублікарні з державного підпорядкування"... Тобто скоротити..
А ЩЕ :
бо ліжка можна наставити ,а лікарів і медперсонал додатковий ДЕ ВЗЯТИ ?