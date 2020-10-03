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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі. ВIДЕО

Наразі в цілому по Україні заповнено вже 53,9% ліжко-місць, і з кожним днем госпіталізують все більше пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на сьогодні в лікарнях з коронавірусом перебуває 16 076 осіб.

"Ця цифра збільшується щодня ... Це говорить про те, що кількість людей з протіканням хвороби у важкій або середньо-тяжкій формі зростає ... У нас заповнюються ліжко-місця, на сьогодні це 53,9% загалом по Україні", - заявив Степанов .

Він також додав, що в зв'язку з цим підписав розпорядження про введення ще п'яти лікарень в різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів із COVID-19.

Також читайте: У світі зафіксували 34,8 млн випадків зараження на коронавірус COVID-19

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Так коронавируса же нет, и все ж хотели идти в школу
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03.10.2020 11:20 Відповісти
+1
Подякуйте "медреформі Супрун",порохофіли..

Власне вона запланувала з 1 квітня 2020
"вивести псих і тублікарні з державного підпорядкування"... Тобто скоротити..
А ЩЕ :МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі - Цензор.НЕТ 956
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03.10.2020 11:40 Відповісти
+1
Да и в них по прежнему будуть лечить вредными при вирусах антибиотиками и добивать больных в тяжелых формах неправильным использованием ИВЛ, Лучше уж дома болейте.
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03.10.2020 12:11 Відповісти
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Так коронавируса же нет, и все ж хотели идти в школу
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03.10.2020 11:20 Відповісти
ЗЕбанати вам банально не вистачає мізків. Лікарів не вистачало ще до епідемії. З її початком обіцяли підняти виплати для мотивації та засоби захисту. В результаті ні того, ні іншого. І на початок другої хвилі ми без засобів захисту, із переповненими лікарнями без медперсоналу і фінансів.
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03.10.2020 11:21 Відповісти
Подякуйте "медреформі Супрун",порохофіли..

Власне вона запланувала з 1 квітня 2020
"вивести псих і тублікарні з державного підпорядкування"... Тобто скоротити..
А ЩЕ :МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі - Цензор.НЕТ 956
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03.10.2020 11:40 Відповісти
Растение Мандрагора снимает стресс и страх,пейте вместо чая по утрам.
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03.10.2020 11:32 Відповісти
поки що,як бачу,утримується відсоток занятих ліжок за рахунок збільшення кількості відправлених лікуватись додому..

бо ліжка можна наставити ,а лікарів і медперсонал додатковий ДЕ ВЗЯТИ ?
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03.10.2020 11:38 Відповісти
К концу месяца стационары будут заполнены на 100%. Запомните этот твит.
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03.10.2020 11:48 Відповісти
К тому всё и идёт
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03.10.2020 11:56 Відповісти
Ду ю пиво еврі дей.МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі - Цензор.НЕТ 9879
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03.10.2020 12:10 Відповісти
Да и в них по прежнему будуть лечить вредными при вирусах антибиотиками и добивать больных в тяжелых формах неправильным использованием ИВЛ, Лучше уж дома болейте.
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03.10.2020 12:11 Відповісти
Ужасающие цыфры. Целых 16 тыс.
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03.10.2020 12:18 Відповісти
Уничтожение Украинской медицины удачно начал мародер вместе с Супрун когда нарушив Конституцию перевели все на платную основу. И чтобы грабить побольше сократили и врачей и больницы. Примитивные шавки "зе" только и умеют как шакалы подбирать гниль. По моему мнению национализм и тотальная тяга к воровству убьют нацию.
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03.10.2020 12:22 Відповісти
 
 