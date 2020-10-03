З виборів мера в Одесі зняли "двійників" Зеленського, Філімонова та Саакашвілі

Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами на посаду міського голови тезок Олега Філімонова, Володимира Зеленського та Саакашвілі.

Про це повідомили в пресслужбі комісії, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що скарга надійшла від одеського відділення політичної партії "Слуга народу". Політсила вимагала визнати "бездіяльність" Одеської ТВК і "неналежну перевірку документів" чотирьох кандидатів з прізвищами Філімонов, двох Зеленських і Саакашвілі.

У ЦВК перевірили постанови "двійників" і заявили, що в їх документах немає інформації про внесення грошової застави. Також в Центральній виборчій комісії припустили, що реєстрація цих кандидатів може свідчити про "свідоме введення виборців в оману". Постанови скасували.

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Також Одеську ТВК зобов'язали до 21:00 3 жовтня повторно розглянути документи щодо Філімонова, Зеленських і Саакашвілі. Крім того, комісія повідомила про звернення до Національної поліції, щоб правоохоронці перевірили обставини реєстрації кандидатів.