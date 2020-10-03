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Новини Місцеві вибори-2020
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З виборів мера в Одесі зняли "двійників" Зеленського, Філімонова та Саакашвілі

З виборів мера в Одесі зняли

Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами на посаду міського голови тезок Олега Філімонова, Володимира Зеленського та Саакашвілі.

Про це повідомили в пресслужбі комісії, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що скарга надійшла від одеського відділення політичної партії "Слуга народу". Політсила вимагала визнати "бездіяльність" Одеської ТВК і "неналежну перевірку документів" чотирьох кандидатів з прізвищами Філімонов, двох Зеленських і Саакашвілі.

У ЦВК перевірили постанови "двійників" і заявили, що в їх документах немає інформації про внесення грошової застави. Також в Центральній виборчій комісії припустили, що реєстрація цих кандидатів може свідчити про "свідоме введення виборців в оману". Постанови скасували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК рекомендує територіальним виборчим комісіям на місцевих виборах використовувати систему "Електронний кабінет"

Також Одеську ТВК зобов'язали до 21:00 3 жовтня повторно розглянути документи щодо Філімонова, Зеленських і Саакашвілі. Крім того, комісія повідомила про звернення до Національної поліції, щоб правоохоронці перевірили обставини реєстрації кандидатів.

двійники (6) місцеві вибори (1366) Одеса (5499) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+13
Потому, что законных оснований их не регистрировать нет!
А то, что их сняли по надуманным причинам и по "указанию сверху" - это уже нарушение.
Нужно сначала законы привести в порядок.
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03.10.2020 11:34 Відповісти
+10
Ага.

«https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZWAza0C1d38GjZjXqgFpN7L9hwrvOhbfN_ecaqGL9tWOySsxtXCmgXWZ0ETSmpv5ZGEdlN1vdu51BYbzJ0qR7ezqzLB9wfVmgcYsG4DYRbnu7bqvpTC5u4IhM1ZutpW-9A&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3700694296630637?__cft__[0]=AZWAza0C1d38GjZjXqgFpN7L9hwrvOhbfN_ecaqGL9tWOySsxtXCmgXWZ0ETSmpv5ZGEdlN1vdu51BYbzJ0qR7ezqzLB9wfVmgcYsG4DYRbnu7bqvpTC5u4IhM1ZutpW-9A&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год. · Одразу після того, як ВАКС наприкінці вересня підтвердив обґрунтованість дій САП, що закрила провадження по справі «Роттердам+», таким чином остаточно підтвердивши законність формули, одного Шабуніна порвало від люті на тисячу маленьких пандочок. Ну класична схема «ми цього так не залишимо і атамстім» etc.

Звісно ж, вони не залишили, я навіть в цьому не сумнівалася, що будуть кусатись, бо не для того їх один бабушка викохував. І вже сьогодні ЦПК Шабуніна заявила, що в справі Роттердам+ є нова рум'яна експертиза. Найекспертніша з усіх попередніх експертиз, з СБУ включно, і яка неспростовно демонструє, що всі збитки від Роттердам+ є доведеним фактом.

Але.

Завжди це кляте але. Дуже швидко на питання «а експерти, власне, хто?» було знайдено відповідь. Шабунінським експертом, що зробив нову експертизу вже після того, як справа була закрита, є приватний малий підприємець. Ну майже те саме, що і ФОП. У якого з великих клієнтів був тільки… Нікопольський завод феросплавів, що належить самі знаєте кому. Плюс паралельно ЦПК і Нікопольский завод подають спільну скаргу на закриття цієї справи. І контрольний: адвокат у завода і у Шабунінської контори один і той самий.

Я звісно розумію, що ця справа це по суті заруба між двома йокодзунами, але ж дивитись, як Бєня видуває з гондона земну кулю, а Шабунін & Co в акомпанементі з каналом Г+Г йому в цьому вправно допомагають, стає все веселіше, бо ці хлопці навіть вже не приховують свої палкі стосунки.

Але ж антикорупціонери мають бути незалежними від олігархату, хіба нє?»
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03.10.2020 11:37 Відповісти
+8
А кто определял кто "однофамилец", а кто "оригинал"? Монетку подбрасывали? Или сверху подсказали?
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03.10.2020 11:36 Відповісти
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Почему дают их регистрировать? Почему просто снимают, а не наказывают?
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03.10.2020 11:26 Відповісти
Потому, что законных оснований их не регистрировать нет!
А то, что их сняли по надуманным причинам и по "указанию сверху" - это уже нарушение.
Нужно сначала законы привести в порядок.
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03.10.2020 11:34 Відповісти
вони не внесли заставу..

тому знято їх законно..

Інше питання про БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ виборчих комісій -чому це раніше не перевірили...
Саме вони порушили закон...
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03.10.2020 11:54 Відповісти
Просто Украина демократическая страна и ею могут управлять люди с разной верой
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03.10.2020 11:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-tvf6izQjxs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GT1-7xiCfJ-EuXVY1cULSpVwPh5jzWB8s6y_fQKv5WvmB3tz_9h6EPyI

С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили - Цензор.НЕТ 356
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03.10.2020 11:39 Відповісти
Особливо тупим.

Україна ,що вже не світська держава ,що віру внесено у паспорт?
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03.10.2020 11:56 Відповісти
В КУМОВСКОЙ УКРАИНЕ ВСЁ НАОБОРОТ и самое интересно ,что украинцы не управляют своим государством,или ленятся или заняты войной с оккупантами
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03.10.2020 12:56 Відповісти
Да? Действительно, они же недостойные граждане, сразу расстреливать )))
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03.10.2020 11:37 Відповісти
Тому що прокладка - зеленський їх зняв у ручному режимі.
І це дуже погано, що зеленський такий же юридично безграмотний як лукашенко і путєн. Не вспіли оком моргнути, як вже потрібно залишатися в крслі диктатором довічно бо стільки беззаконня накоїли, що з трону дорогу або на суд і шибеницю або в труну.
Це дуже погано.

Випровадження зеленського з крісла президента буде дуже довга й жорстока історія. Це вже видно.
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03.10.2020 11:38 Відповісти
Банда клоунов на Банковой испугалась, что в Одессе тоже выберут целую банду клоунов
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03.10.2020 11:44 Відповісти
Апеляційний суд відновив реєстрацію партії Підрах*я !
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03.10.2020 12:16 Відповісти
И о стране где управляют олигархи.... https://ru.slovoidilo.ua/2020/10/02/novost/jekonomika/nabu-poluchilo-novuyu-ekspertizu-delu-rotterdam-plyus-39-mlrd-grn-ubytkov НАБУ получило новую экспертизу по делу «Роттердам плюс» - 39 млрд грн убытков .
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03.10.2020 11:32 Відповісти
Ага.

«https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZWAza0C1d38GjZjXqgFpN7L9hwrvOhbfN_ecaqGL9tWOySsxtXCmgXWZ0ETSmpv5ZGEdlN1vdu51BYbzJ0qR7ezqzLB9wfVmgcYsG4DYRbnu7bqvpTC5u4IhM1ZutpW-9A&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3700694296630637?__cft__[0]=AZWAza0C1d38GjZjXqgFpN7L9hwrvOhbfN_ecaqGL9tWOySsxtXCmgXWZ0ETSmpv5ZGEdlN1vdu51BYbzJ0qR7ezqzLB9wfVmgcYsG4DYRbnu7bqvpTC5u4IhM1ZutpW-9A&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год. · Одразу після того, як ВАКС наприкінці вересня підтвердив обґрунтованість дій САП, що закрила провадження по справі «Роттердам+», таким чином остаточно підтвердивши законність формули, одного Шабуніна порвало від люті на тисячу маленьких пандочок. Ну класична схема «ми цього так не залишимо і атамстім» etc.

Звісно ж, вони не залишили, я навіть в цьому не сумнівалася, що будуть кусатись, бо не для того їх один бабушка викохував. І вже сьогодні ЦПК Шабуніна заявила, що в справі Роттердам+ є нова рум'яна експертиза. Найекспертніша з усіх попередніх експертиз, з СБУ включно, і яка неспростовно демонструє, що всі збитки від Роттердам+ є доведеним фактом.

Але.

Завжди це кляте але. Дуже швидко на питання «а експерти, власне, хто?» було знайдено відповідь. Шабунінським експертом, що зробив нову експертизу вже після того, як справа була закрита, є приватний малий підприємець. Ну майже те саме, що і ФОП. У якого з великих клієнтів був тільки… Нікопольський завод феросплавів, що належить самі знаєте кому. Плюс паралельно ЦПК і Нікопольский завод подають спільну скаргу на закриття цієї справи. І контрольний: адвокат у завода і у Шабунінської контори один і той самий.

Я звісно розумію, що ця справа це по суті заруба між двома йокодзунами, але ж дивитись, як Бєня видуває з гондона земну кулю, а Шабунін & Co в акомпанементі з каналом Г+Г йому в цьому вправно допомагають, стає все веселіше, бо ці хлопці навіть вже не приховують свої палкі стосунки.

Але ж антикорупціонери мають бути незалежними від олігархату, хіба нє?»
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03.10.2020 11:37 Відповісти
СИСТЕМНИЙ троль-порохобот "Монова" час від часу активізується )))

Еще не успел разгореться жаркий спор о том, является ли Сазонова Елена Романовна, обвиняемая в мошенничестве автором обличающей статьи, той самой, знакомой многим Оленой Моновой, как наша героиня уже частично подтвердила эту информацию в своем Facebook. Мол, да, она действительно в свое время публиковалась на указанном сайте под ником http://www.alterlit.ru/accounts/users/alevtina66/about mamalukabubu , но в остальном же ее якобы оклеветали.

https://medium.com/@cyberseekers/who-is-mrs-monova-fe34c0b1e697 Who is Mrs. Monova?

Вот еще любопытная информация на заметку, так сказать, последние штрихи для завершения портрета аферистки:

З виборів мера в Одесі зняли "двійників" Зеленського, Філімонова та Саакашвілі - Цензор.НЕТ 714
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03.10.2020 12:00 Відповісти
Порт Роттердам,крупнейший в мире,грузооборот за 2019 год 643 млн.т.
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03.10.2020 11:35 Відповісти
А кто определял кто "однофамилец", а кто "оригинал"? Монетку подбрасывали? Или сверху подсказали?
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03.10.2020 11:36 Відповісти
Зачет !
я абсолютно уверена, что новоявленный Филимонов "филимонистей" (..овнис...тее) самого Филимонова !
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03.10.2020 11:43 Відповісти
на каком основании их снимают ?

все что не запрещено - разрешено!

меняйте закон о выборах и изменении фамилий и тогда все будет норм
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03.10.2020 11:38 Відповісти
А Наполеона и Ю Цезарь в списках не было?
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03.10.2020 11:38 Відповісти
А однофамилец Зеленского умеет на рояле играть? Не? Ну тогда правильно сделали, что сняли
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03.10.2020 11:39 Відповісти
"В ЦИК проверили постановления "двойников" и заявили, что в их документах нет информации о внесении денежного залога." Источник: https://censor.net/ru/n3222695

Если это нарушение, то почему не привлечены к ответственности члены ТИК, которые зарегистрировали кандидатов? И наоборот, если нарушения нет, по какому праву сняли?
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03.10.2020 11:42 Відповісти
С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили - Цензор.НЕТ 4491
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03.10.2020 11:42 Відповісти
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03.10.2020 11:56 Відповісти
Продавая газ ,уголь и нефть можно быть в убытке и нанести вред Украине.Откуда тогда столько Коломойских и Фирташей?
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03.10.2020 11:43 Відповісти
Дональд Трамп снялся с выборов и спряталься в бункере Путина.
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03.10.2020 11:47 Відповісти
Ригівське ноу-хау.
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03.10.2020 11:52 Відповісти
За реестрацию клона кандидата и тех кто его зарегестрировал нужно сажать от 2х лет. Не меньше, без права залога.
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03.10.2020 11:53 Відповісти
Статью!
Назови статью УК........
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03.10.2020 11:57 Відповісти
я би зробив зміни у законі про вибори ,щоб не допустити Клонів..
у випадку пови однофамільців застава збільшується у 10 раз ,і після виборів 9/10 цієї застави повертається тому,хто набрав найбільше голосів.
І ВСЕ.)
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03.10.2020 12:03 Відповісти
просто надсилається СМС-ка з ТВК з вимогою доплатити ..)Вже після закінчення реєстрації..
хтио відмовляється -його застава пропадає ))
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03.10.2020 12:06 Відповісти
дура, ти сьогодні гіпер активна чомусь? Десь балотуєшся двійником?
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03.10.2020 13:05 Відповісти
а вайдера оставили?
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03.10.2020 11:53 Відповісти
А Хто такий дарт Вейдер проти нашої політичної Тусовки ?))
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03.10.2020 12:07 Відповісти
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03.10.2020 12:10 Відповісти
ні, вони об'єктивні як і завжди... Чекаємо і на відміну реєстрації двійників Цебрія в Умані???
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03.10.2020 13:08 Відповісти
Мы их сделали,сказала Ольга Скабеева.Порошенко больше не президент.Владимир Соловьев подумал и говорит,Ольга,ты дура,это мы с Киселевым напугали Зеленского радиоактивным пеплом.
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03.10.2020 11:55 Відповісти
"Фантомас" разбушевался... Труханов пролетает. Мэром Одессы будет Олег Филимонов.
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03.10.2020 12:32 Відповісти
я не против! - талпайопы таки должны сожрать сами себя.
как дракон себя жрет - с хвоста.
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03.10.2020 12:39 Відповісти
"Выборы,выборы- кандидаты пид#ры!" (с)
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03.10.2020 14:08 Відповісти
Як оперативненько. Геть з дороги зеленого Філімонова.Наперед видно, що буде.
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03.10.2020 14:21 Відповісти
Ну правильно, а то это называется клокнадство.
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04.10.2020 01:13 Відповісти
 
 