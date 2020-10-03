З виборів мера в Одесі зняли "двійників" Зеленського, Філімонова та Саакашвілі
Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами на посаду міського голови тезок Олега Філімонова, Володимира Зеленського та Саакашвілі.
Про це повідомили в пресслужбі комісії, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що скарга надійшла від одеського відділення політичної партії "Слуга народу". Політсила вимагала визнати "бездіяльність" Одеської ТВК і "неналежну перевірку документів" чотирьох кандидатів з прізвищами Філімонов, двох Зеленських і Саакашвілі.
У ЦВК перевірили постанови "двійників" і заявили, що в їх документах немає інформації про внесення грошової застави. Також в Центральній виборчій комісії припустили, що реєстрація цих кандидатів може свідчити про "свідоме введення виборців в оману". Постанови скасували.
Також Одеську ТВК зобов'язали до 21:00 3 жовтня повторно розглянути документи щодо Філімонова, Зеленських і Саакашвілі. Крім того, комісія повідомила про звернення до Національної поліції, щоб правоохоронці перевірили обставини реєстрації кандидатів.
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А то, что их сняли по надуманным причинам и по "указанию сверху" - это уже нарушение.
Нужно сначала законы привести в порядок.
тому знято їх законно..
Інше питання про БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ виборчих комісій -чому це раніше не перевірили...
Саме вони порушили закон...
Україна ,що вже не світська держава ,що віру внесено у паспорт?
І це дуже погано, що зеленський такий же юридично безграмотний як лукашенко і путєн. Не вспіли оком моргнути, як вже потрібно залишатися в крслі диктатором довічно бо стільки беззаконня накоїли, що з трону дорогу або на суд і шибеницю або в труну.
Це дуже погано.
Випровадження зеленського з крісла президента буде дуже довга й жорстока історія. Це вже видно.
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Звісно ж, вони не залишили, я навіть в цьому не сумнівалася, що будуть кусатись, бо не для того їх один бабушка викохував. І вже сьогодні ЦПК Шабуніна заявила, що в справі Роттердам+ є нова рум'яна експертиза. Найекспертніша з усіх попередніх експертиз, з СБУ включно, і яка неспростовно демонструє, що всі збитки від Роттердам+ є доведеним фактом.
Але.
Завжди це кляте але. Дуже швидко на питання «а експерти, власне, хто?» було знайдено відповідь. Шабунінським експертом, що зробив нову експертизу вже після того, як справа була закрита, є приватний малий підприємець. Ну майже те саме, що і ФОП. У якого з великих клієнтів був тільки… Нікопольський завод феросплавів, що належить самі знаєте кому. Плюс паралельно ЦПК і Нікопольский завод подають спільну скаргу на закриття цієї справи. І контрольний: адвокат у завода і у Шабунінської контори один і той самий.
Я звісно розумію, що ця справа це по суті заруба між двома йокодзунами, але ж дивитись, як Бєня видуває з гондона земну кулю, а Шабунін & Co в акомпанементі з каналом Г+Г йому в цьому вправно допомагають, стає все веселіше, бо ці хлопці навіть вже не приховують свої палкі стосунки.
Але ж антикорупціонери мають бути незалежними від олігархату, хіба нє?»
Еще не успел разгореться жаркий спор о том, является ли Сазонова Елена Романовна, обвиняемая в мошенничестве автором обличающей статьи, той самой, знакомой многим Оленой Моновой, как наша героиня уже частично подтвердила эту информацию в своем Facebook. Мол, да, она действительно в свое время публиковалась на указанном сайте под ником http://www.alterlit.ru/accounts/users/alevtina66/about mamalukabubu , но в остальном же ее якобы оклеветали.
https://medium.com/@cyberseekers/who-is-mrs-monova-fe34c0b1e697 Who is Mrs. Monova?
Вот еще любопытная информация на заметку, так сказать, последние штрихи для завершения портрета аферистки:
я абсолютно уверена, что новоявленный Филимонов "филимонистей" (..овнис...тее) самого Филимонова !
все что не запрещено - разрешено!
меняйте закон о выборах и изменении фамилий и тогда все будет норм
Если это нарушение, то почему не привлечены к ответственности члены ТИК, которые зарегистрировали кандидатов? И наоборот, если нарушения нет, по какому праву сняли?
Назови статью УК........
у випадку пови однофамільців застава збільшується у 10 раз ,і після виборів 9/10 цієї застави повертається тому,хто набрав найбільше голосів.
І ВСЕ.)
хтио відмовляється -його застава пропадає ))
как дракон себя жрет - с хвоста.