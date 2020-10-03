За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, - "слуга народу" Буймістер. ДОКУМЕНТ

"Укренерго" планує наступного року надати пільговий тариф на передачу струму заводу Віктора Пінчука "Інтерпайп Сталь" на 200 млн грн, за що заплатять всі українці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в фейсбуці.

За словами депутата, в проєкті тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" на 2021 пропонується встановити в п'ять разів нижче тариф для підприємств "зеленої металургії", до категорії яких відноситься сталеплавильний завод "Інтерпайп Сталь" олігарха Віктора Пінчука.

"З січня, якщо для всіх тариф на передачу "Укренерго" буде складати 50 коп/кВт-год, то для заводу "Інтерпайп Сталь" Пінчука всього лиш 9 копійок. Розумієте різницю?" - написала Буймістер.

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Вона повідомила, що за підрахунками "Укренерго", для "зеленої металургії" в рік знадобиться 878 млн кВт-год електроенергії, 500 млн з яких щорічно споживає завод "Інтерпайп Сталь". Тобто завод Пінчука за рахунок пільгового тарифу зможе заощадити понад 200 млн грн.

"Це означає економію для приватної компанії понад 200 млн гривень, які переплатимо ми з вами, магазини і підприємства. Тобто бізнес і кожен українець має заплатити більше, щоб завод "Інтерпайпу" заплатив менше", - пояснила Буймістер.

При цьому вона нагадала, що ця поправка була пролобійована народним депутатом фракції "Слуга народу" Дмитром Кисилевським, який до депутатства працював в компанії "Інтерпайп" Пінчука головним піарником.





Нагадаємо, в законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроєкті №3658 щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємства "зеленої" електрометалургії - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не буде включати тарифні витрати "Укренерго" на виплати за "зеленомим" тарифом. Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.

За словами Кисилевського, в групу "зеленої" електрометалургії потрапляють завод "Дніпросталь" (м. Дніпро, власник - Interpipe Steel Віктора Пінчука), "Дніпроспецсталь" (м. Запоріжжя, один з власників - VS Energy Олександра Бабакова), "Електросталь "(м. Курахове Донецька обл., власник - бізнесмен Ігор Андрєєв) та "АзовЕлектроСталь "(м.Маріуполь).

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена металургія" дозволить економити компанії Інтерпайп Віктора Пінчука $12-15 млн щорічно.

Голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю БізнесЦензор заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такою що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять всі інші споживачі", - сказав Кудрицький.