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Новини
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За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, - "слуга народу" Буймістер. ДОКУМЕНТ

За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, -

"Укренерго" планує наступного року надати пільговий тариф на передачу струму заводу Віктора Пінчука "Інтерпайп Сталь" на 200 млн грн, за що заплатять всі українці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в фейсбуці.

За словами депутата, в проєкті тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" на 2021 пропонується встановити в п'ять разів нижче тариф для підприємств "зеленої металургії", до категорії яких відноситься сталеплавильний завод "Інтерпайп Сталь" олігарха Віктора Пінчука.

"З січня, якщо для всіх тариф на передачу "Укренерго" буде складати 50 коп/кВт-год, то для заводу "Інтерпайп Сталь" Пінчука всього лиш 9 копійок. Розумієте різницю?" - написала Буймістер.

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Вона повідомила, що за підрахунками "Укренерго", для "зеленої металургії" в рік знадобиться 878 млн кВт-год електроенергії, 500 млн з яких щорічно споживає завод "Інтерпайп Сталь". Тобто завод Пінчука за рахунок пільгового тарифу зможе заощадити понад 200 млн грн.

"Це означає економію для приватної компанії понад 200 млн гривень, які переплатимо ми з вами, магазини і підприємства. Тобто бізнес і кожен українець має заплатити більше, щоб завод "Інтерпайпу" заплатив менше", - пояснила Буймістер.

При цьому вона нагадала, що ця поправка була пролобійована народним депутатом фракції "Слуга народу" Дмитром Кисилевським, який до депутатства працював в компанії "Інтерпайп" Пінчука головним піарником.

За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, - слуга народу Буймістер 01
За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, - слуга народу Буймістер 02

Нагадаємо, в законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроєкті №3658 щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємства "зеленої" електрометалургії - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не буде включати тарифні витрати "Укренерго" на виплати за "зеленомим" тарифом. Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.

За словами Кисилевського, в групу "зеленої" електрометалургії потрапляють завод "Дніпросталь" (м. Дніпро, власник - Interpipe Steel Віктора Пінчука), "Дніпроспецсталь" (м. Запоріжжя, один з власників - VS Energy Олександра Бабакова), "Електросталь "(м. Курахове Донецька обл., власник - бізнесмен Ігор Андрєєв) та  "АзовЕлектроСталь "(м.Маріуполь).

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена металургія" дозволить економити компанії Інтерпайп Віктора Пінчука $12-15 млн щорічно.

Голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю БізнесЦензор заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такою що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять всі інші споживачі", - сказав Кудрицький.

Пінчук Віктор (377) Укренерго (2721) Інтерпайп (213) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+16
Не для того цю ганчирку олігархи вкидували у крісло президента, що б ще й за електроенергію платити.
За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3069
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03.10.2020 11:55 Відповісти
+16
Десь поділися зелені "лєнточкі" у тих, хто голосував за "йєто"...

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 266
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03.10.2020 11:57 Відповісти
+15
Зєблєти ще ті

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 4278
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03.10.2020 11:58 Відповісти
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Зелебобіки ви зробили це разом
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03.10.2020 11:54 Відповісти
Десь поділися зелені "лєнточкі" у тих, хто голосував за "йєто"...

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 266
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03.10.2020 11:57 Відповісти
Да, разом вы ето сделали. Януковощ- Парашенко-Зелупа сделали вас разом. А вы им еще и не кожаной флейте подыграли под соревнование кто из них больший патрийот
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03.10.2020 12:21 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/461407 досі не розуміє, що він саме себе зробив разом з іншими зебілами.
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03.10.2020 12:34 Відповісти
А ты, мил человек, сам то, за кого во втором туре голосовал?
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03.10.2020 12:37 Відповісти
воно, лише смердіти натренувалось... Тхори аж дохнуть.
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03.10.2020 12:52 Відповісти
Как обычно. Феодалам все, остальным закон
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03.10.2020 11:55 Відповісти
Віслюк Оманський виконав обіцянку!
З січня 2021, якщо для всіх тариф на передачу «Укренерго» буде складати 50 коп/кВт-год, то для заводу «Інтерпайп Сталь» Пінчука всього лиш 9 копійок. Тобто завод Пінчука за рахунок пільгового тарифу зможе зекономити понад 200 млн грн.
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03.10.2020 12:00 Відповісти
Не для того цю ганчирку олігархи вкидували у крісло президента, що б ще й за електроенергію платити.
За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3069
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03.10.2020 11:55 Відповісти
Зєблєти ще ті

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 4278
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03.10.2020 11:58 Відповісти
А й дійсно- готичний середньовічний живопис багато втратив)))
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03.10.2020 13:00 Відповісти
Да репы отпад..
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03.10.2020 14:38 Відповісти
ну и рожи, типичные дегенераты. ни одна рожа не обезображена интелектом .
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03.10.2020 21:06 Відповісти
Укрэнерго" планирует в следующем году предоставить льготный тариф на передачу тока Источник: https://censor.net/ru/n3222697....................

Статью , что домохозяйка писала , или бабуля родившаяся 100 лет назад? Льготный тариф может быть на передачу электроэнергии .
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03.10.2020 12:00 Відповісти
Нуу так то недорого вроде...
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03.10.2020 12:00 Відповісти
в Европе все металлургические предприятия не платят "Зеленый налог",
выплаты зеленой энергетике сделает все энергоемкие предприятия не конкурентноспособными.
Спасибо Порошенку и товарищам за ЗЕленую энергетику
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03.10.2020 12:00 Відповісти
Кацапское мутило, ты канечно не знаешь дальше свое методички, но зеленый тариф принимали при януковиче для обогащения саши стоматолога, ахметовых, бойко и тд. Так что обтекай
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03.10.2020 12:21 Відповісти
Порох такой же рыг как и янык, я никогда не голосовал ни за рвг, низа пороха.
При яныке той генерации было гулькин нос
Все изменения и разрешения что привело к кризису делали при шоколадных
так что свое высказывание засунь себе в жопу
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03.10.2020 14:15 Відповісти
Как обычно у отмороженных мозгами шариеососов - 0 фактов, зато одни эмоции. Так навскидку пару тройку цифр за "успешные" 2012-2013-й года вдруг осилишь осмыслить: рост ввп 0% и 0%, падение промпроизводства 14% за двенадцатый год и почти 30% за тринадцатый год, курс по 8 обходился бюджету в 20 млрд баксов в год при этом золотовалютные резервы были близки к нулю!
Теперь последний год правления шоколадного барыги: рост ввп 4.5%, бездифицитный бюджет с профицитом почти 200 млрд гривен и растущая экономика.
Ну и вишенка на торте 13 месяцев правления твоего квартального дурачка. Падение ввп почти 14%, падение экономики на ровном месте 10 месяцев подряд, дефицит бюджета рекордные 300 млрд.
Так что в жопе - только ты и те кто с тобой сходили на выборы по-приколу. Вы просрали свое сытое будущее ради приколов по телику
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03.10.2020 15:42 Відповісти
Ничего страшного, нищие скинутся для олигархов, нищим всё равно терять нечего.
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03.10.2020 12:01 Відповісти
Легче всего грабить самых нищих. У нищих конечно денег мало. Зато самих нищих много, что с лихвой перекрывает етот недостаток
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03.10.2020 12:23 Відповісти
Именно.
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03.10.2020 12:26 Відповісти
Зелена влада вавсєй красє.
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03.10.2020 12:05 Відповісти
И не здохнет же тот пинчук с такими апетитами )))
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03.10.2020 12:07 Відповісти
От саме для цього олігархи і прибрали Порошенка. Він і сам не крав і їм не давав.
А нарід повірив брехні і тепер заплатить на довірливість.
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03.10.2020 12:15 Відповісти
Собрались как-то ахметов, пинчук,каломойше, мертведчук и еще некоторые на лазурном берегу, и каломойше такой: "а давайте сделаем моего придворного шута презедентом и еще больше разбогатеем на горбах лохов?".
Итак, клоун каломойши стал президентом, и олигархи действительно стали еще богаче. роттердам+ ахметова уже правильная схема, каломойша грабит бюджет на миллиарды, мертведчук зашел в раду и легко наживается на поставках углеводородов из кацапстана, теперь вот пинчук тоже нехило прибарахлится. И это только верхушка айсберга. Еще ж есть многомиллиардные тендера в обход официальных процедур, есть "зеленый тариф", есть куча других схем по обогащению спонсоров зеленского.
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03.10.2020 12:16 Відповісти
Ах***ть. *зеленая металургия* звучит как вегетарианская свинина. Сколько вы твари воровские можете издеваться над нами? Хотя с другой стороны они воруют ровно столько сколько мы им етого позволяем
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03.10.2020 12:17 Відповісти
Для *зеленой металургии* пускай Пинчук покупает *зеленую енергию* у Ахметова по *зеленым тарифам*. Ато вообще какая то х****ня получается, что все *зеленые* пользуются такой ненавистной и грязной дешовой атомной енергией а нам впаривают свою *зеленую*.
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03.10.2020 12:19 Відповісти
Так это еще не все, уверовавшим в зарплаты в 4000 у.е. учителям и проголососвавшим за него посвящается : "В Украине Кабинет министров планирует отменить повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021-го. Соответствующий проект постановления уже разработан.Документ опубликовала на своей сайте Федерация профсоюзов. Причина такого решения - отсутствие средств для реализации повышения. Ранее предыдущий состав правительства отсрочил повышение минимального оклада до уровня трех прожиточных минимумов для работоспособных (6810 грн) на 2021-й. Теперь же Кабинет министров предлагает не повышать оклады до 2022 года.Согласно действующему постановлению:минимальный оклад с 1 января 2021 года - 3 ПМ (6810 грн на данный момент); повышение планируют отменить;минимальный оклад с 1 января 2022 года - 3,5 ПМ (повышение останется в силе);минимальный оклад с 1 января 2021 года - 4 ПМ (повышение останется в силе)." Что касается повышения с 2022 года так будет по-принципу: или ишиак сдохнет или падишах помрет. А да : Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3991, принятие которого дает возможность Кабинету министров отменять ограничение максимальных заработных плат для чиновников, менеджеров государственных компаний и членов наблюдательных советов.
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03.10.2020 12:23 Відповісти
Тобто результат постійного скиглення зеленського за інвестиціями по закордонах прийшло до свого логічного завершення у вигляді - - отсутствие средств для реализации повышения?
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03.10.2020 12:27 Відповісти
"За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер." - если избавиться от всех олигархов вместе с ихними наследниками, украинцам от этого станет хуже или лучше?
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03.10.2020 12:31 Відповісти
А кто от олигархов будет избавляться?! Ставленник олигархов - зеленский?! Это как мыши против сыра?
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03.10.2020 15:44 Відповісти
з олігархами вже поборолись, га, 73/43%зебіли?
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03.10.2020 12:32 Відповісти
Не знаю, за кого мадам, "слуга НЕ українського народу", переживає, а взагалі- то, "побороли" олігархів, як зеленський і обіцяв. Такого відвертого дерибану країни, навіть януковоч собі не дозволяв.
Не забудьте проголосувати на місцевих ще за чиїсь обісцянки. Головне не цікавитись, чи планують "обіщуни" їх втілювати, і КОНКРЕТНО, як вони ПЛАНУЮТЬ це робити.
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03.10.2020 12:40 Відповісти
9 копеек против 1,68 для народа😆. Что это за народ такой богатый?
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03.10.2020 12:40 Відповісти
Так держать!
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03.10.2020 12:41 Відповісти
"Зеленая энергия" по украински - взял из одной розетки (по общему тарифу) и перекинул в другую розетку (по зеленому тарифу). Разницу в карман. Между розетками - "бумажная" солнечная электростанция. Вот и вся схемка.
В Золотом теленке, у Корейко Александра Ивановича, была подобная химическая артель - "Реванш". Помните? Там где мальчишка переливал воду из одной бочки в другую.

А мой кореш забульбенил, на частном доме, охеренную солнечную электростанцию и 10 лет ее отбить не может. И не сможет.
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03.10.2020 12:47 Відповісти
О какой борец с олигархами, вмиг всех к ногтю приставил. Какое же ****** выбрали тупые зелебобики
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03.10.2020 13:06 Відповісти
не даром он в вакарчука и сэнцова вкладывался
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03.10.2020 13:19 Відповісти
Каких-то жалких пять гривен с каждого. Вам шо жалко пять гривен для хорошего человека?
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03.10.2020 13:28 Відповісти
Слава великим зеле-тварям !!!
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03.10.2020 13:47 Відповісти
Зе потрібно каструвати!!!
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03.10.2020 14:34 Відповісти
долг платежом красен,за учебу "зелени " в Карпатах,которую организовал пинчук должен народ Украины раскошелится при том трижды(не лохи)
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03.10.2020 15:56 Відповісти
За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 8161
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03.10.2020 17:40 Відповісти
За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 9764
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03.10.2020 18:38 Відповісти
полный беспредел пошел, если бы это произошло при порох то все бы на говно изошли, а при зеле вроде бы как и норма.
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03.10.2020 19:51 Відповісти
 
 