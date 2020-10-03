За добу в Києві від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 441 новий випадок зараження

За минулу добу в Києві зафіксовано 441 новий випадок захворювання на коронавірус, 12 осіб померли, одужали 404 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Києві не зменшується кількість виявлених хворих. За минулу добу - 441 новий випадок. 12 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 413 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 24 043.

Захворіли: 232 жінки, віком від 18 до 90 років; 185 чоловіків, віком від 20 до 89 років,10 дівчаток від трьох місяців до 17 років та 14 хлопчиків від 4 років до 16.

Захворіли також 18 медиків.

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До лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Збільшилась кількість тих, хто одужали. За минулу добу 404 людини. Всього коронавірус подолали 7 657 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському та Деснянському районах – по 78 випадків. Та в Подільському районі - 40 хворих", - зазначив мер Києва.

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