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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 441 новий випадок зараження

За минулу добу в Києві зафіксовано 441 новий випадок захворювання на коронавірус, 12 осіб померли, одужали 404 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Києві не зменшується кількість виявлених хворих. За минулу добу - 441 новий випадок. 12 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 413 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 24 043.

Захворіли: 232 жінки, віком від 18 до 90 років; 185 чоловіків, віком від 20 до 89 років,10 дівчаток від трьох місяців до 17 років та 14 хлопчиків від 4 років до 16.

Захворіли також 18 медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі. ВIДЕО

До лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Збільшилась кількість тих, хто одужали. За минулу добу 404 людини. Всього коронавірус подолали 7 657 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському та Деснянському районах – по 78 випадків. Та в Подільському районі - 40 хворих", - зазначив мер Києва.

Також читайте: У світі зафіксували 34,8 млн випадків зараження на коронавірус COVID-19

За добу в Києві від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 441 новий випадок зараження 01

карантин (18172) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ти ба яка іпонамать. Де живе, а шо знає.
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03.10.2020 13:06 Відповісти
+3
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13253162.html Прикольно? Нових випадків Ковід за добу вже 4661.

Проте, влада навіть не збирається розслідувати розкрадання з коронавірусного фонду.
Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки та Водяного.
Говнокомандувач й досі забороняє українським бійцям стріляти у відповідь.
Сім'ї загиблих не можуть дізнатися правди по справі "вагнерівців" - у Зеленського прикривають держзрадників.
Влада виявилась не готовою до ефективної ліквідації пожеж на Луганщині.
В Україні скоротили витрати на субсидії: Зеленський підписав відповідний закон.
Подібних повідомлень щодня - безліч.
Ну, як, прикольно вам, зебіли, які голосували за зелених ворогів?
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03.10.2020 12:52 Відповісти
+3
********* агенту кремля - зельцману, Украина теперь занимает 12 место в мире по распространению короновируса. А вы говорили, что зе-сепарв плохо работают! Они действительно оказались мастерам спорта по распространению короновируса.
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03.10.2020 13:08 Відповісти
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Щас слухаю письменницю Тамару Горіха Зерня, вона розказує, як вона микається з родичами, які хворіють на корону, по приватним і державним клінікам. Всі лікарні Києва забиті хворими... Колапс в Києві...
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03.10.2020 12:31 Відповісти
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксирован 441 новый случай заражения - Цензор.НЕТ 5164

А найвеличніший піариться на Великому крадівництві за рахунок фонду боротьби з короною.
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03.10.2020 12:40 Відповісти
може, проблема в тому, що лікарень і лікарів мало?
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03.10.2020 13:58 Відповісти
Требуем больше денег из фонда КОВИД на дороги и на оплату командировок Авакова в Италию!!
От имени похоронных компаний Киева и лично от кладбища "Милости просим" открываем бесплатный магазин саванов "SHOP ты сдох от COVID 19".
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03.10.2020 12:36 Відповісти
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03.10.2020 12:41 Відповісти
Бесплатный магазин от похоронных компаний?
Хрен тебе!
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03.10.2020 13:40 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13253162.html Прикольно? Нових випадків Ковід за добу вже 4661.

Проте, влада навіть не збирається розслідувати розкрадання з коронавірусного фонду.
Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки та Водяного.
Говнокомандувач й досі забороняє українським бійцям стріляти у відповідь.
Сім'ї загиблих не можуть дізнатися правди по справі "вагнерівців" - у Зеленського прикривають держзрадників.
Влада виявилась не готовою до ефективної ліквідації пожеж на Луганщині.
В Україні скоротили витрати на субсидії: Зеленський підписав відповідний закон.
Подібних повідомлень щодня - безліч.
Ну, як, прикольно вам, зебіли, які голосували за зелених ворогів?
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03.10.2020 12:52 Відповісти
Ну ОК, проголосуют зебилы за мародёра, что изменится? Или мародер не грабил? Или мародёр не создал "мой мирный план" без сопротивления? Или это не мародёр приказал сдать Донецкий аэропорт?
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03.10.2020 12:57 Відповісти
Ти ба яка іпонамать. Де живе, а шо знає.
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03.10.2020 13:06 Відповісти
Там недалеко ще Кузькина мать живе, інфо очевидно від неї...
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03.10.2020 13:42 Відповісти
Это ж сколько уже срублено! А будет еще больше!
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03.10.2020 12:58 Відповісти
COVID рубят, маски летят...
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03.10.2020 13:44 Відповісти
********* агенту кремля - зельцману, Украина теперь занимает 12 место в мире по распространению короновируса. А вы говорили, что зе-сепарв плохо работают! Они действительно оказались мастерам спорта по распространению короновируса.
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03.10.2020 13:08 Відповісти
Поширення коронвірусу - це фальшивий показник, який спирається на результати фальшивих тестів. ПЛР-тести за твердженням винахідника ПЛР-технології НЕПРИДАТНІ для діагностування вірусних інфекцій.
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03.10.2020 13:59 Відповісти
Обвинять текущию власть в негараздах-пустая трата времени и нервов.
Надо четко понимать что вся эта зеленая свора пришла не созидать и даже не разрушать , а именно растаскивать !
По этому необходимо фиксировать все ихние "достижения" и главное не упустить момента когда необходимо накрыть всю эту сволоту медным тазом , чтобы ни одна тварь не ускользнула и далее по сценарию !!
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03.10.2020 13:49 Відповісти
Выявили записали отпустили. Чемпионы по борьбе с ковидом.
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03.10.2020 14:07 Відповісти
"Спасибо" меру за открытые школы (
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03.10.2020 14:42 Відповісти
 
 