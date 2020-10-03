За добу в Києві від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 441 новий випадок зараження
За минулу добу в Києві зафіксовано 441 новий випадок захворювання на коронавірус, 12 осіб померли, одужали 404 людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"У Києві не зменшується кількість виявлених хворих. За минулу добу - 441 новий випадок. 12 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 413 киян.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 24 043.
Захворіли: 232 жінки, віком від 18 до 90 років; 185 чоловіків, віком від 20 до 89 років,10 дівчаток від трьох місяців до 17 років та 14 хлопчиків від 4 років до 16.
Захворіли також 18 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Збільшилась кількість тих, хто одужали. За минулу добу 404 людини. Всього коронавірус подолали 7 657 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському та Деснянському районах – по 78 випадків. Та в Подільському районі - 40 хворих", - зазначив мер Києва.
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А найвеличніший піариться на Великому крадівництві за рахунок фонду боротьби з короною.
От имени похоронных компаний Киева и лично от кладбища "Милости просим" открываем бесплатный магазин саванов "SHOP ты сдох от COVID 19".
Хрен тебе!
Проте, влада навіть не збирається розслідувати розкрадання з коронавірусного фонду.
Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки та Водяного.
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Ну, як, прикольно вам, зебіли, які голосували за зелених ворогів?
Надо четко понимать что вся эта зеленая свора пришла не созидать и даже не разрушать , а именно растаскивать !
По этому необходимо фиксировать все ихние "достижения" и главное не упустить момента когда необходимо накрыть всю эту сволоту медным тазом , чтобы ни одна тварь не ускользнула и далее по сценарию !!