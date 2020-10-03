Обшуки СБУ на Дніпропетровському стрілочному заводі пов'язуємо з діями конкурентів, - юрист підприємства Набоков

Представник юрвідділу Дніпропетровського стрілочного заводу Андрій Набоков повідомив, що його підприємство вже понад 10 років постачає УЗ клеми для залізничних колій, виготовлені з дотриманням всіх необхідних вимог і технічних характеристик.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Однак, зазначає він, в 2018 році на замовлення конкурентів підприємства була проведена експертиза, яка нібито показала, що продукція АТ "Дніпропетровський стрілочний завод" неякісна. На підставі цієї експертизи Нацполіцією було ініційовано кримінальне провадження.

У відповідь, як стверджує юрист, підприємством була замовлена ​​контрекспертиза, яка встановила, що вироблені ним клеми відповідають стандартам якості. Після цього кримінальна справа була закрита. Однак уже в цьому році СБУ домоглася відновлення кримінального провадження.

Таку ситуацію Набоков пов'язує з відновленням недобросовісних дій конкурентів, які, на його думку, знайшли спосіб привернути для "вирішення питання" правоохоронні органи.

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