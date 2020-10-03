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Новини
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Обшуки СБУ на Дніпропетровському стрілочному заводі пов'язуємо з діями конкурентів, - юрист підприємства Набоков

Обшуки СБУ на Дніпропетровському стрілочному заводі пов'язуємо з діями конкурентів, - юрист підприємства Набоков

Представник юрвідділу Дніпропетровського стрілочного заводу Андрій Набоков повідомив, що його підприємство вже понад 10 років постачає УЗ клеми для залізничних колій, виготовлені з дотриманням всіх необхідних вимог і технічних характеристик.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Однак, зазначає він, в 2018 році на замовлення конкурентів підприємства була проведена експертиза, яка нібито показала, що продукція АТ "Дніпропетровський стрілочний завод" неякісна. На підставі цієї експертизи Нацполіцією було ініційовано кримінальне провадження.

У відповідь, як стверджує юрист, підприємством була замовлена ​​контрекспертиза, яка встановила, що вироблені ним клеми відповідають стандартам якості. Після цього кримінальна справа була закрита. Однак уже в цьому році СБУ домоглася відновлення кримінального провадження.

Таку ситуацію Набоков пов'язує з відновленням недобросовісних дій конкурентів, які, на його думку, знайшли спосіб привернути для "вирішення питання" правоохоронні органи.

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Дніпро (3300) обшук (1983) СБУ (12973) Укрзалізниця (6903)


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Инвестиционные няни из помойки черта баканова продолжают "заботится" о бизнес климате в стране.
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03.10.2020 13:01 Відповісти
Кращого часу для беззаконня ніж президенство зєбіла важко придумати.
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03.10.2020 13:02 Відповісти
Стрелочный завод уникален в том, кто его руководители. В большей степени завод принадлежит семье Загида Краснова - это политический оппонент Бориса Филатова. Но, по данным СМИ, около 20% акций завода у сестры Корбана, друга и ближайшего соратника Филатова. Вот такие хитросплетения. Где-то грызутся, а где-то денежку делят Хотя может это какой-то завуалированный откат или попытка перекупить завод, всякое может быть.
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03.10.2020 13:24 Відповісти
А хто в них там з СБУ конкурує?
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03.10.2020 17:16 Відповісти
Загид Краснов он не Филатова оппонент. Он лет 25 участвует во всех выборах от верховной рады до районной - и нигде не разу не проходил.(могу ошибаться) Личность известная, его по- своему любят в Днепре за его предвыборные шоу и детские утренники. Зачем он это делает - загадка.
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03.10.2020 18:51 Відповісти
 
 