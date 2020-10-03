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Російські найманці один раз порушили режим тиші поблизу Мар'їнки, - Міноборони

Російські найманці один раз порушили режим тиші поблизу Мар'їнки, - Міноборони

Російські найманці від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Близько 5-ї години ранку ворог провокував наших воїнів неприцільними пострілами поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано 2 постріли із ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

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Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Міноборони (7478) обстріл (29195) Донбас (22357)


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Президент Турции https://strana.ua/news/292837-zhena-erdohana-zajmetsja-postojannoj-bazoj-turtsii-v-antarktike.html Реджеп ***** Эрдоган считает , что Иерусалим является турецким городом.
Об этом он заявил, выступая перед депутатами турецкого парламента в Анкаре, передает https://www.timesofisrael.com/jerusalem-is-our-city-turkeys-erdogan-declares/ "Times of Israel" .
Так, по словам президента Турции Реджепа Эрдогана, "палестинцы жили в этом городе тысячу лет".
"В городе, который мы были вынуждены оставить после Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Так что Иерусалим - это наш город, город от нас. Наша первая кибла (направление молитвы) - это Аль-Акса", - сказал он.
Также он заявил, что палестинцев в Иерусалиме оккупировал Израиль, который нарушает их права. При этом в Турции считают честью поддерживать палестинский народ.
"Иерусалим для нас - не просто геополитический вопрос. Нынешний облик Старого Города был создан при султане Сулеймане Великолепном. Наши предки выражали уважение городу на протяжении веков", - сказал он.
МИД Израиля пока не прокомментировал заявление Эрдогана.
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03.10.2020 13:22 Відповісти
маленький гитлер. или путин.
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03.10.2020 13:29 Відповісти
Один Раз - кацап не 314дарас...
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03.10.2020 13:29 Відповісти
Один раз порушили- на тиждень закрили пунткти пропуску для кармільцев.
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03.10.2020 13:41 Відповісти
Не при цій владі.

Це лише в зеленський голові могла виникнути така цинічна спотворена ідея - що постріли вважаються порушенням припинення вогню лише на момент політу кулі. А після того як долетіла вже порушення немає.
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03.10.2020 14:00 Відповісти
Знову пишуть, що неприцільний вогонь, як будто би там були і разом цілилися по наших позиціях. Мужики, не йдіть на поводу у ворога України, у якого війна вже закінчилася. Бо ворог стріляє прицільно, просто папасти не завжди може.
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03.10.2020 14:04 Відповісти
Ці порушення з боку російських окупантів тривають кожного дня.
Це системні порушення чи ще ні?
Чи, може, Зеленський намагається сховати злочини російських окупантів?
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03.10.2020 14:31 Відповісти
А поджигание посчитали?
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03.10.2020 14:37 Відповісти
Один раз нарушили, пять раз, сто раз. Главное, что оно не соблюдается и это понятно было изначально. Верили в это только боты. Учитесь у Азербайджана, надо так действовать, чтобы враги умоляли о переговорах, а еще лучше о капитуляции. А с такой слабой властью только позор, унижение и все равно потери, как людей, так и нашей земли.
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03.10.2020 15:42 Відповісти
 
 