Російські найманці один раз порушили режим тиші поблизу Мар'їнки, - Міноборони

Російські найманці від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Близько 5-ї години ранку ворог провокував наших воїнів неприцільними пострілами поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано 2 постріли із ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

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Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.