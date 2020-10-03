"Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич

Журналістка Ірина Славіна вибрала страшну смерть, вірячи в те, що вона допоможе розбудити інших.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич, який видав книгу під назвою "Трагедія МН17 правда і брехня".

"Ми дійсно на війні, розв'язаною окупантами. І не треба плекати ілюзій тим, що вони говорять нашою мовою і мають наше громадянство. Це - ворог, це - нелюди, що ведуть нещадну і жорстоку війну на знищення. Вони вбивають, щоб вижити, їхнє бойове гасло "Помри ти сьогодні, а я - завтра".

Будь-хто, здатний адекватно сприймати навколишню дійсність в нашій країні, тією чи іншою мірою розуміє, усвідомлює - це війна.

Кожен з нас на війні. Ми цивільні, неорганізовані, без командирів, кожен зі своїм вантажем проблем, воюємо поодинці, самостійно обираючи своє особисте місце в цьому протистоянні. Згідно з поглядами, освітою, способом життя, можливостями. Один виходить з плакатом на вулицю під гарантований автозак, інший радить "Біжіть, дурні!", третій намагається відкрито протистояти окупантам, отримуючи свою кулю або отруту, а Ірина Славіна вибрала страшну смерть, вірячи в те, що вона допоможе розбудити інших ...

Нас менше, але завдяки таким, як Ірина Славіна, - ми сильніші.

Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Хоча б тому, що ви це читаєте. Хоча б тому, що ще сотні і тисячі людей раптом зрозуміють - це війна, і вони теж на війні.

Я теж розумію, де я і що роблю.

Для мене моя чесна книга про МН17 - це професійне самоспалення. Але правда того варта, тому що будь-хто, хто прозрів із сонму очманілих телевізором і обдовбаний пропагандою, поповнює наші лави.

Не можу прийняти те, що вибрала для себе Ірина, але я її розумію, для себе вибираючи Слово".

Нагадаємо, головний редактор незалежного новинного видання KozaPress Ірина Славіна підпалила себе біля МВС в Нижньому Новгороді. Вона загинула. Напередодні в жінці приходили з обшуком.