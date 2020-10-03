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"Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич

Журналістка Ірина Славіна вибрала страшну смерть, вірячи в те, що вона допоможе розбудити інших.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич, який видав книгу під назвою "Трагедія МН17 правда і брехня".

"Ми дійсно на війні, розв'язаною окупантами. І не треба плекати ілюзій тим, що вони говорять нашою мовою і мають наше громадянство. Це - ворог, це - нелюди, що ведуть нещадну і жорстоку війну на знищення. Вони вбивають, щоб вижити, їхнє бойове гасло "Помри ти сьогодні, а я - завтра".

Будь-хто, здатний адекватно сприймати навколишню дійсність в нашій країні, тією чи іншою мірою розуміє, усвідомлює - це війна.

Кожен з нас на війні. Ми цивільні, неорганізовані, без командирів, кожен зі своїм вантажем проблем, воюємо поодинці, самостійно обираючи своє особисте місце в цьому протистоянні. Згідно з поглядами, освітою, способом життя, можливостями. Один виходить з плакатом на вулицю під гарантований автозак, інший радить "Біжіть, дурні!", третій намагається відкрито протистояти окупантам, отримуючи свою кулю або отруту, а Ірина Славіна вибрала страшну смерть, вірячи в те, що вона допоможе розбудити інших ...

Нас менше, але завдяки таким, як Ірина Славіна, - ми сильніші.

Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Хоча б тому, що ви це читаєте. Хоча б тому, що ще сотні і тисячі людей раптом зрозуміють - це війна, і вони теж на війні.

Я теж розумію, де я і що роблю.

Для мене моя чесна книга про МН17 - це професійне самоспалення. Але правда того варта, тому що будь-хто, хто прозрів із сонму очманілих телевізором і обдовбаний пропагандою, поповнює наші лави.

Не можу прийняти те, що вибрала для себе Ірина, але я її розумію, для себе вибираючи Слово".

Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші, - автор книги Трагедія МН17 правда і брехня Лукашевич 01

Нагадаємо, головний редактор незалежного новинного видання KozaPress Ірина Славіна підпалила себе біля МВС в Нижньому Новгороді. Вона загинула. Напередодні в жінці приходили з обшуком.

росія (66070) самоспалення (37) самогубство (646) Лукашевич Вадим (38) Славіна Ірина (2)


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Топ коментарі
+18
Кацапы не оценят такой поступок.
Дегенераты по своей сути, они просто не в состоянии это понять и постичь.
Будут поливать грязью, возможно кто то проявит сочувствие, но не более того.
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03.10.2020 14:53 Відповісти
+11
Глупая барышня - не себя надо было убивать,а их...... Хай спочиваеє з Богом.......
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03.10.2020 14:52 Відповісти
+8
помню во время митинга при провозглашении независимости Украины в августе 1991 года, русский демократ горячо убеждал не отделяться со словами: "вы же пропадете со своими коммунистами !"

мы со своими коммунистами покончили и развернулись в сторону демократического Запада,
они так и остались с КП-ГБ
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03.10.2020 15:06 Відповісти
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Глупая барышня - не себя надо было убивать,а их...... Хай спочиваеє з Богом.......
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03.10.2020 14:52 Відповісти
помню во время митинга при провозглашении независимости Украины в августе 1991 года, русский демократ горячо убеждал не отделяться со словами: "вы же пропадете со своими коммунистами !"

мы со своими коммунистами покончили и развернулись в сторону демократического Запада,
они так и остались с КП-ГБ
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03.10.2020 15:06 Відповісти
серьйозно?
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03.10.2020 15:13 Відповісти
как там у вас в Нарьян-Маре ?
снежок уже выпал ?
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03.10.2020 16:00 Відповісти
Смешно сейчас вспоминать! Особенно если вспомнить что росия декларацию независимости провозгласила раньше Украины. Так что что абсурд у росиянских демократов всегда в голове.
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05.10.2020 11:59 Відповісти
СУИЦИД ДАЖЕ НЕ В ПОЧЕТЕ В ЯПОНИИ... у самураев.. убить себя это сохранить свое лицо и честь не более чем... по Христианским канонам и Католицизму (протестантство допускает в отдельных моментах такое.. но не будем углубляться) ЭТО вообще самый страшный грех Душа уходит сразу к Нечести или зависает между небом и адом...
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03.10.2020 15:08 Відповісти
А ну расскажите как мне про протестантизм))) Сипициалисты-религиоведы... Понабирают по объявлениям
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03.10.2020 16:44 Відповісти
"Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич - Цензор.НЕТ 3746
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03.10.2020 14:52 Відповісти
Кацапы не оценят такой поступок.
Дегенераты по своей сути, они просто не в состоянии это понять и постичь.
Будут поливать грязью, возможно кто то проявит сочувствие, но не более того.
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03.10.2020 14:53 Відповісти
"Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич - Цензор.НЕТ 2603
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03.10.2020 14:57 Відповісти
https://twitter.com/Klan7Volturi/status/1312110947792637952 Гибель Ирины Славиной (видео)
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03.10.2020 15:08 Відповісти
"Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич - Цензор.НЕТ 6345
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03.10.2020 15:11 Відповісти
Весь мир будет жить дальше, не зная кто ты. Напрасная смерть, с головой видимо проблемы были.
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03.10.2020 15:11 Відповісти
С головой проблемы у нации, которая впала в звериное имперское мракобесие.
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03.10.2020 15:27 Відповісти
«Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Хотя бы потому, что вы это читаете. Хотя бы потому, что еще сотни и тысячи людей вдруг поймут - это война, и они тоже на войне.
Я тоже понимаю, где я и что делаю. Источник: https://censor.net/ru/n3222718»

І скільки диванних серунів кинулися поливати Людину.
Христос що, теж надарма загинув на хресті ?
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03.10.2020 15:17 Відповісти
Світ так створений, що всі люди різні. І в певні моменти часу різні типи людей відіграють різні ролі. Розумники які тут критикують людину просто не мають достатньо інтелекта, зрозуміти, що якби всі були однаковими, то людина б взагалі не вижила.
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03.10.2020 15:21 Відповісти
Ну це, як уявити собі якийсь механізм, що зроблений з одних тільки однакових гвинтиків.
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03.10.2020 15:59 Відповісти
Вы правы. Не каждый сможет выдержать и устоять против путинской тьмы беззакония, бесправия и власти тьмы, что царит в РФ. Тем более, бороться против нее. Бедная женщина, испытать такое уничижение, растаптывание как личности, и неспособность защищаться себя и своих детей. Жаль, не оказалось рядом тех, кто мог бы хотя бы утешить.
Расея - территория зла и бесправия. Путин - не только вор и негодяй, это профессиональный убийца.
"Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", - автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич - Цензор.НЕТ 3586
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03.10.2020 15:27 Відповісти
Она сильный ЧЕЛОВЕК. Жаль её.
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03.10.2020 15:35 Відповісти
сильный, красивый, но глупый...
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03.10.2020 16:06 Відповісти
Если вас напичкать психотропами, вы тоже станете глупым.
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04.10.2020 08:31 Відповісти
Так, це війна!
А на війні треба вижити, померти повинні вороги!
А все ж спочивай з миром!
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03.10.2020 15:55 Відповісти
" Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми ..." - печатаем книги и рубим бабло и неплохо поживаем.

гниды подтягиваются срубить деньжат на трагедии...
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03.10.2020 16:05 Відповісти
гніди подтягіваются сюда із РАШІСТСКОЙ *********
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03.10.2020 19:01 Відповісти
Это ужасно.
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03.10.2020 16:33 Відповісти
Это ответ всем "простым" кацапам, которые блеют "А что я могу сделать ? Это все политики!"
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03.10.2020 16:59 Відповісти
Довели журналістку до самогубства, ублюдки путинские
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03.10.2020 17:00 Відповісти
В рашке к сожалению или к счастью понятия не имеют, ни кто такой этот Лукашевич, ни кто такая была эта Славина. Первый, насколько я понял, бывший неудавшийся депутат.

"Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич - Цензор.НЕТ 4565
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03.10.2020 17:11 Відповісти
Рашістская ********* - вірна назва
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03.10.2020 19:00 Відповісти
Лукашевич порядочный человек, коих в рашке один на миллион
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03.10.2020 23:50 Відповісти
Якась дурниця. А очі видряпати спочатку якомусь мусару? Зарізати якогось чинушу?
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03.10.2020 18:27 Відповісти
Саме цей експерт Лукашевич підготував до друку правду про MH-17 у трьох томах, з усіма матеріалами, які зараз знаходяться у суді , домовлено було ще привладі Порошенко видати це в Україні - зараз при владі ЗЕ-НЕлоха йому відмовили ...
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03.10.2020 18:58 Відповісти
А на Западе напечатают.
Зе будет иметь оплёванный вид.
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04.10.2020 08:33 Відповісти
Повна дурня таке самогубство.
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03.10.2020 20:13 Відповісти
Скоріше за все, бажання жити вбили у поліції.
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04.10.2020 09:07 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.10.2020 20:48 Відповісти
Ирочка-Ирочка! Зачем же ты так с собой! И ради кого?! Ради окружающего тебя тупого сырливого быдла?! Нет, твой пепел не будет стучать им в грудь-у них нет сердца.
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03.10.2020 23:26 Відповісти
Я тут не собираюсь восхищаться идиотизмом как некоторые. Дура она и есть дура. Кому она что доказала своей мученической смертью? Она просто облегчила задачу своим врагам. Самоубийство, голодовка - это методы борьбы слабаков. За свои убеждения нужно воевать, убивать если потребуется, а не умирать.
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04.10.2020 00:09 Відповісти
"Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна." - дурак ти, Вадік, хороший авіаексперт, але дурак. Якби вона спалила хоча б одного фсбешника чи мента - тоді б була не марна, а так "испугала она ежа голой задницей". Вона була чесною, совісною людиною, але це не відміняє всього мною сказаного вище.
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04.10.2020 08:23 Відповісти
Мы же не знаем всего, что с ней делали после обыска в полиции, чем обкололи,
так что лучше помолчать, даже если не согласны с её поступком.
Теперь в Московии будут знать, что когда в 6 утра вырезают дверь, потому что пришли
"с законным обыском", то их надо встречать огнём на поражение или гранатами.
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04.10.2020 08:51 Відповісти
А до тепер не знали? Ну детский сад, чесслово!
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04.10.2020 08:55 Відповісти
До теперь московитскую полицию, пришедшую "с обыском", гранатами не встречали.
,
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04.10.2020 09:05 Відповісти
 
 