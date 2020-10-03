"Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич
Журналістка Ірина Славіна вибрала страшну смерть, вірячи в те, що вона допоможе розбудити інших.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич, який видав книгу під назвою "Трагедія МН17 правда і брехня".
"Ми дійсно на війні, розв'язаною окупантами. І не треба плекати ілюзій тим, що вони говорять нашою мовою і мають наше громадянство. Це - ворог, це - нелюди, що ведуть нещадну і жорстоку війну на знищення. Вони вбивають, щоб вижити, їхнє бойове гасло "Помри ти сьогодні, а я - завтра".
Будь-хто, здатний адекватно сприймати навколишню дійсність в нашій країні, тією чи іншою мірою розуміє, усвідомлює - це війна.
Кожен з нас на війні. Ми цивільні, неорганізовані, без командирів, кожен зі своїм вантажем проблем, воюємо поодинці, самостійно обираючи своє особисте місце в цьому протистоянні. Згідно з поглядами, освітою, способом життя, можливостями. Один виходить з плакатом на вулицю під гарантований автозак, інший радить "Біжіть, дурні!", третій намагається відкрито протистояти окупантам, отримуючи свою кулю або отруту, а Ірина Славіна вибрала страшну смерть, вірячи в те, що вона допоможе розбудити інших ...
Нас менше, але завдяки таким, як Ірина Славіна, - ми сильніші.
Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Хоча б тому, що ви це читаєте. Хоча б тому, що ще сотні і тисячі людей раптом зрозуміють - це війна, і вони теж на війні.
Я теж розумію, де я і що роблю.
Для мене моя чесна книга про МН17 - це професійне самоспалення. Але правда того варта, тому що будь-хто, хто прозрів із сонму очманілих телевізором і обдовбаний пропагандою, поповнює наші лави.
Не можу прийняти те, що вибрала для себе Ірина, але я її розумію, для себе вибираючи Слово".
Нагадаємо, головний редактор незалежного новинного видання KozaPress Ірина Славіна підпалила себе біля МВС в Нижньому Новгороді. Вона загинула. Напередодні в жінці приходили з обшуком.
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мы со своими коммунистами покончили и развернулись в сторону демократического Запада,
они так и остались с КП-ГБ
снежок уже выпал ?
Дегенераты по своей сути, они просто не в состоянии это понять и постичь.
Будут поливать грязью, возможно кто то проявит сочувствие, но не более того.
Я тоже понимаю, где я и что делаю. Источник: https://censor.net/ru/n3222718»
І скільки диванних серунів кинулися поливати Людину.
Христос що, теж надарма загинув на хресті ?
Расея - территория зла и бесправия. Путин - не только вор и негодяй, это профессиональный убийца.
А на війні треба вижити, померти повинні вороги!
А все ж спочивай з миром!
гниды подтягиваются срубить деньжат на трагедии...
Зе будет иметь оплёванный вид.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
так что лучше помолчать, даже если не согласны с её поступком.
Теперь в Московии будут знать, что когда в 6 утра вырезают дверь, потому что пришли
"с законным обыском", то их надо встречать огнём на поражение или гранатами.
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