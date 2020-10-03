"Столар вже нічого не приховує і безпосередньо на своєму каналі рекламує Пальчевського", - екснардеп Левченко

Одним киянам розповідають про "опозиційного кандидата" Пальчевського, інших лякають Пальчевським і закликають залишити при владі Кличка. Насправді Пальческий - технічний кандидат від Кличка.

Так вважає колишній народний депутат Юрій Левченко. Свою позицію він озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Столар вже нічого не приховує і прямо на своєму каналі рекламує Пальчевського", - написав він..

Левченко порадив подивитися журналістське розслідування про те, як до Андрія Пальчевського регулярно приїжджає політтехнолог депутата від ОПЗЖ Вадима Столара.

"Маємо ситуацію, коли багаторічний ляльковод Кличка - його друг і подільник Столар - веде кампанію Пальчевського.... Крім цього нагадуємо, що в списку партії Пальчевського до Київради купа чинних кличківських депутатів", - написав Левченко.

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І ось одним киянам розповідають про нібито "опозиційного" кандидата до Кличка і закликають голосувати за Пальчевського. Інших киян лякають Пальчевським, розповідаючи про те, що нехай краще залишається корупціонер Кличко, аби не стало гірше. А насправді - Пальчевський просто технічний кандидат Кличка, якого намагаються "витягнути" в другий тур, аби гарантувати Кличку легку перемогу. Тож думайте, й не давайте себе задурити!" - підсумував він.

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