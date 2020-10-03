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Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк

Експертка, яка нарахувала 40 млрд

Розмір збитків від формули "Роттердам +" визначається розмахом рук особи, яка їх оголошує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, коментуючи недавню інформацію про те, що нова експертиза у справі "Роттердам +" підтвердила майже 40 млрд грн збитків.

Він зазначив, що це - чергове підтвердження союзу НАБУ і заводів Коломойського.

"У мережі поширюють інфо про нову експертизу, замовленої НАБУ у" незалежного "експерта з 40 млрд грн" збитків ". Але є одна важлива деталь для різкості картинки - ця сама експерт на замовлення заводів Коломойського встановила збитки для цих самих заводів.

Також читайте: Рішення Антикорупційного суду у справі "Роттердам+" не остаточне і може бути оскаржене в Апеляційній палаті, - НАБУ

На підтвердження своїх слів викладаю документальне підтвердження виконання одним і тим же "незалежним" експертом "збитків" як для Нікопольського заводу феросплавів, так і на замовлення НАБУ.

Як НАБУ з ЦПК і експертами Коломойського недопрацьовують?

40 млрд грн, погодьтеся, - це дуже скромно, якщо б смішно не звучало. Тому що діячі з НАБУ не можуть наздогнати "лічильник корупційної ренти Роттердам +", вигаданий експертом Герус :)))

Цей лічильник, як в казці, "не простий, а золотий":
➡️ продовжує "крутити", хоча "Роттердам +" ще з 1 липня 2019 був замінений на відкритий ринок
➡️ "накрутив" вже 66 млрд грн, що більше річного виторгу компаній ТЕС.

Коротше, розмір збитків визначається розмахом рук особи, яка їх оголошує ", - написав Вовк, опублікувавши документи.

Також читайте: ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною"

Експертка, яка нарахувала 40 млрд збитків від Роттердам +, робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк 01
Експертка, яка нарахувала 40 млрд збитків від Роттердам +, робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк 02
Експертка, яка нарахувала 40 млрд збитків від Роттердам +, робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк 03

Вовк (185) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+38
Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 6063
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03.10.2020 15:26 Відповісти
+30
Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 7180
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03.10.2020 15:28 Відповісти
+16
Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 9773
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03.10.2020 15:42 Відповісти
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Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 6063
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03.10.2020 15:26 Відповісти
«https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZXRYZ668NVakvnEwFohvedpueQatxYbwk0Rq1bkjqzxBh_hYSxHGRGMcBTpsIgGh7ZRyypLFNl6g2v-8k4F9ZSJQNAgjWyKOL09s92AXSBwuH1W_bf97HXduVxX6xVE9pE&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова
·Одразу після того, як ВАКС наприкінці вересня підтвердив обґрунтованість дій САП, що закрила провадження по справі «Роттердам+», таким чином остаточно підтвердивши законність формули, одного Шабуніна порвало від люті на тисячу маленьких пандочок. Ну класична схема «ми цього так не залишимо і атамстім» etc.
Звісно ж, вони не залишили, я навіть в цьому не сумнівалася, що будуть кусатись, бо не для того їх один бабушка викохував. І вже сьогодні ЦПК Шабуніна заявила, що в справі Роттердам+ є нова рум'яна експертиза. Найекспертніша з усіх попередніх експертиз, з СБУ включно, і яка неспростовно демонструє, що всі збитки від Роттердам+ є доведеним фактом. Але. Завжди це кляте але. Дуже швидко на питання «а експерти, власне, хто?» було знайдено відповідь. Шабунінським експертом, що зробив нову експертизу вже після того, як справа була закрита, є приватний малий підприємець. Ну майже те саме, що і ФОП. У якого з великих клієнтів був тільки… Нікопольський завод феросплавів, що належить самі знаєте кому. Плюс паралельно ЦПК і Нікопольский завод подають спільну скаргу на закриття цієї справи. І контрольний: адвокат у завода і у Шабунінської контори один і той самий. Я звісно розумію, що ця справа це по суті заруба між двома йокодзунами, але ж дивитись, як Бєня видуває з гондона земну кулю, а Шабунін & Co в акомпанементі з каналом Г+Г йому в цьому вправно допомагають, стає все веселіше, бо ці хлопці навіть вже не приховують свої палкі стосунки. Але ж антикорупціонери мають бути незалежними від олігархату, хіба нє?»
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03.10.2020 15:34 Відповісти
олена Монова очередная подстилка Зеленского и Ахметова понеслась нелегкая олигархи против мега олигархов а трещат карманы ВСЕГО НАРОДА УКРАИНЫ.. да по убивать всех тварей и давно надо а они стрелки забивают кто круче пердонет БЫЛИ И ЕСТЬ УБЫТКИ ВОРУЮТ УЖЕ СОТНЯМИ МИЛЛИАРДОВ СКОРО ТРИЛЛИОН СТАНЕТ ОБЫДЕННОСТЬЮ....
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03.10.2020 16:22 Відповісти
Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 5347
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03.10.2020 17:18 Відповісти
ЗЕзрадофил, прекращай смотреть на мир через отверстие в жопе - угол обзора маленький и все время воняет!
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03.10.2020 17:41 Відповісти
Все то ты знаешь, везде то ты побывала
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04.10.2020 06:30 Відповісти
это ж какой грязной и подлой тварью нужно быть чтобы писать такое незнакомому человеку, я поражен... не устаю удивляться человеческой глупости и подлости
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04.10.2020 08:48 Відповісти
Лохам и до сих пор нравится.
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03.10.2020 15:37 Відповісти
Та переважна кількість хохломанкуртів, саме на це й сподівалась.
На послаблення України.
І сподівається далі, що:
- «Путін прідьот і вишвирнєт етіх бєндєровцев в Галічіну !
І ми снова будєм чятітся в «Онкоклассніках» !
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03.10.2020 15:56 Відповісти
Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 7180
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03.10.2020 15:28 Відповісти
сбарыжничала тетка коломойская.

внезапно.
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03.10.2020 15:29 Відповісти
Что ты несешь, животное в доляхе. Еще языком в очко татарину залезь, чмошник.
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03.10.2020 15:30 Відповісти
Уже кукла Зеля место занял. Не пустит.

Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 1267
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03.10.2020 15:33 Відповісти
И благодарность рыжего

Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 9452
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03.10.2020 17:20 Відповісти
ЗеЛохи в экстазе,когда их делают раКом!
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03.10.2020 15:31 Відповісти
решить задачу легко если заранее оговорить что мы ищем прибыль или убытки и у кого .Если у народа то это убытки .Если у Ахметки то это прибыль !
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03.10.2020 15:31 Відповісти
Вы правы, не знаю как кого а меня выводы суда (...ротердам + працював в рамках чинного законавства, порушень немає) возмутили. То есть усіх споживачів ел. енергии отымели в непристойной позе в рамках закона и нагло улыбнулись, це повний п-ц
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04.10.2020 08:56 Відповісти
В Украине нет честных экспертов, нет законов, нет справедливости.
В свое время наша компания имела хозспор с бывшим генподрядчиком. Гендиректор и ее владелец в открытую убеждал нас, что все "за него", "все куплены", а когда показывал на его же подписи в документах, привел главный аргумент: "директор киевского института судмедэкспертизы - тоже мой человек. Он докажет, что это не мои подписи, а поддельные".
К счастью, наши юристы и партнеры нашли другие, еще более "весомые аргументы".
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03.10.2020 15:32 Відповісти
Значить вы достойны друг друга и не стоит ныть про отсутствие справедливости.
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03.10.2020 15:48 Відповісти
Та-а-ак, тут какое-то хамло не зная сути вопроса пытается давать оценочные суждения?
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03.10.2020 15:54 Відповісти
Да-да. Это хамло еще и хвастает, что его компания решает вопросы с помощью "весомых аргументов", при этом попутно оплевав Украину.
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03.10.2020 17:40 Відповісти
Тьфу на тебя и твои дурные домыслы.
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03.10.2020 19:42 Відповісти
спасибо за разьяснения, но все и так поняли кто ты
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03.10.2020 17:41 Відповісти
Сгинь, погань.
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03.10.2020 19:42 Відповісти
Бгг) знаково шо самый потерпевший от роттердам одновременно и самый самый честный. Игорь Валерьич
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03.10.2020 15:33 Відповісти
Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 9773
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03.10.2020 15:42 Відповісти
по аналогии, если "размер убытков определяется размахом рук лица, которое их объявляет", то кем тогда оплачена другая экспертиза, которая считает что их размер равен нулю? Источник: https://censor.net/ru/n3222722
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03.10.2020 15:33 Відповісти
Одна й таж морда за цим всім.
Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 3425
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03.10.2020 15:34 Відповісти
А эту новость нам сообщает Вовк, бывший шестерка менеджер банды мародёра. Ворьё всегда из одного дерьма сделано, разницы нет.
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03.10.2020 15:35 Відповісти
все кругом бандиты-мародеры) Один Игорь Валерьич няшка и душка
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03.10.2020 15:39 Відповісти
Так що тут поганого, коли урки зливають компромат інформацію на самих себе ?
Невже ти цього не помічаєш?
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03.10.2020 15:41 Відповісти
у зебанатов логика такая: "кто против святой сопли, тот порохобот"
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03.10.2020 17:43 Відповісти
Вовк шестерка "мародера"? А можно узнать что вы такое забористое курите или нюхаете? Просто интересно для статистики.
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03.10.2020 15:41 Відповісти
Напомню, что на финишной прямой комплексная экспертиза, а также другие экспертизы от Львовского, Харьковского, Киевского, Днепропетровского НДИСЭ и СБУ дали заключения, что вреда от принятия формулы установления цены на энергетический уголь нет. Большинство из них было сделано на заказ НАБУ.И что они все тоже из "банды мародера"?
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03.10.2020 15:54 Відповісти
Они наоборот насчитали миллиарды убытков от отмены Роттердам(+) и последовавшим за этим повышением цены на уголь Бениными прокладками в полтора раза

Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 3948
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03.10.2020 17:15 Відповісти
Тут началася катавасия такая,Передралася вся компания блатная.
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03.10.2020 15:38 Відповісти
значится шабунька, рассказав про фейковую "експкертизу" таки отстрочил Игорь Валерьичу)
Не удивительно
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03.10.2020 15:38 Відповісти
А куда смотрит СБУ раз имеет возможность до сих пор заниматься экономическими преступлениями? Разве нельзя у этого эксперта отозвать лицензию и осудить её саму за ущерб для экономики Украины за заведомо ложную экспертизу?
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03.10.2020 15:41 Відповісти
СБУ? Да они принимают самое активное участие в этих самых "экономических преступлениях"!
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03.10.2020 15:56 Відповісти
А что,у шабунина пониженная социальная ответственность?
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03.10.2020 15:42 Відповісти
США присвоят Коломойскому звание Герой США и дадут медальку Пурпурное Сердце...
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03.10.2020 15:43 Відповісти
Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 6685
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03.10.2020 15:46 Відповісти
а он шо, ужо раненый?
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03.10.2020 17:40 Відповісти
КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
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03.10.2020 15:44 Відповісти
Скажи спасибо что ПОРОХ не национализовал все это ДЕРЬМО...
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03.10.2020 15:53 Відповісти
зебилы, а формула "Амстердам+" - конституционная?
И, главное, вовка шмаркля и Ко, которые ввели формулу Амстердам+, аналогичную Р+ - действуют незаконнно и сознательно мародерствуют, грабя украинский бюджет?))зебилы такие лохи))
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03.10.2020 15:58 Відповісти
введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения



Это называется ссать в глаза и называть божьей росой.

Какая вообще связь между Роттердамом+ и тарифами для населения ?

Для каких дебилов писалось это откровенное враньё ?
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03.10.2020 18:08 Відповісти
А если немного логики?
Шестерка ахметки жалуется на шестёрок коломойши.
Казнить и тех и тех
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03.10.2020 15:46 Відповісти
Товаристч Сралин,Гитлер напал на СССР
Не может быть,товаристч Молотов,у нас с РАБссией брацций Договор.. вот Смотри Кучма-Ельцин...подпись печать.1997 год
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03.10.2020 15:50 Відповісти
Так Коломойський же і поніс збитки.
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03.10.2020 15:53 Відповісти
Ситуация похожая на анекдот.Дональда Трампа лечат от Короны Путлера особыми тоблетками.Следующие дебаты поменяют модератора в связи с оскорблениями Байдена в сторону Трампа.Следующий тур дебатов 15 октября в штате Мичиган
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03.10.2020 16:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dbskbOHf7Ew
По полочкам всё разложено.Смотрите,украинцы,пока боты не заспамили.Олигархи наши уже освоили высший пилотаж:Не просто драть украинцев,а ещё и в интернете затыкать тех ,которые недовольны.
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03.10.2020 16:13 Відповісти
а почему честный вовк, а быстрее шакал, не в Украине,? и где так нашакалил в младые годы, что может жить припеваючи за границей? не с ротердама?
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03.10.2020 16:14 Відповісти
+100500!!салабон , шестерка сывочелого барыги быстро так свалил. знает зе мразь сопливая что виновен. честному человеку нечего боятся
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03.10.2020 20:11 Відповісти
ПРО УНИЧТОЖЕНИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КОМАНДОЙ ЗЕЛЕНСКОГО В УГОДУ ОЛИГАРХАМ
"Украина может понести большие потери из-за урезания "зеленых" тарифов. Личная ответственность - на президенте Зеленском"
- Вы собирались судиться с правительством из-за урезания тарифов. Иск уже подан или только готовится?
- Не у всех есть возможность судиться там, где можно выиграть. Иностранные компании почти все готовят иски, потому что они могут судиться в Париже, Вашингтоне или Стокгольме.
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03.10.2020 16:14 Відповісти
Интресное интервью Как олигархи у году своих прибылей уничтожают дешевую зелёную энергетику
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/24/665457/

Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 4104
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03.10.2020 16:18 Відповісти
- За государством стоят конкретные персоналии, которые принимают решения. Назовите три-пять человек, из-за которых Украина может получить иски и понести потери.

- У нас сейчас мегасконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, а кого не слушает.
На протяжении более чем года мы все просились попасть к нему на аудиенцию, за год мы написали десятки писем. Все эти письма выкидывались в мусорку.
Переговорный процесс мы вели, в конечном счете, с премьером Денисом Шмыгалем. Мы считаем, что на его позицию кардинальным образом влияли Андрей Герус, Юлия Ковалив и, наверное, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Они все вместе встречались в кабинете президента и где-то всех нас приговорили.
Поскольку мы туда не попали, нашу позицию никто не соизволил выслушать, а просто в одностороннем порядке было принято решение, то, наверное, к этим людям и будут все вопросы.
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03.10.2020 16:18 Відповісти
Следи за лексиконом , троль ахметовский
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03.10.2020 16:25 Відповісти
Наша "зелёная" энергетика-это и есть олигархиКонкретно-сговор пети и рината.Ты пока чемпион среди самых нелепых ботов на цензоре.
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03.10.2020 16:21 Відповісти
Материал читай , троль ахметовский
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/24/665457/
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03.10.2020 16:24 Відповісти
Ты бы ещё "Войну и мир" вывалила...В чём смысл этой огромной простыни?В том,что олигархи(конкретно ахметов) целиком владеют нашей "зелёной энергетикой" и дрючат нас её,как и всем остальным?Так я об этом и сказал.И я теперь ахметовский тролль?У тебя с логикой проблемы.
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03.10.2020 16:35 Відповісти
Спорить научись без хамства
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03.10.2020 16:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/367172 сорри что вмешиваюсь в ваш спор...

Вам неуважаемая https://censor.net/ru/user/357550 хочу сказать - засуньте себе эту зеленую энергетику в самое непристойное своё отверстие и поглубже, чтобы не выпала... у людей на еду уже давно нет денег люди банально голодают, нет денег на самые недорогие лекарства и мед. помощь а вы пытаетесь насильно продвигать дорогущую зеленую энергетику за их счет. Когда вы сцуки уже нажретесь, что б вас тварей всех поразрывало нахер
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04.10.2020 09:08 Відповісти
« у людей на еду уже давно нет денег люди банально голодают, нет денег на самые недорогие лекарства и мед. помощь а вы пытаетесь насильно продвигать дорогущую зеленую энергетику за их счет. Когда вы сцуки уже нажретесь, что б вас тварей всех поразрывало нахер»

ДА ХВАТИТ УЖЕ ПРИКРЫВАТЬСЯ НАРОДОМ . Вся Европа пользуется дешёвой зелёной энергетикой . И ТОЛЬКО ЦУКИ ОЛИГАРХИ В УКРАИНЕ ( Ахметов, Коломойский , Суркис ) зарабатывают мильярды на лохах и рабах ,
Так шо засуньте ваш коммент себе в Ж ...
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04.10.2020 10:36 Відповісти
Петька крав, Ренат на шухере стояв.
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03.10.2020 19:12 Відповісти
Ахметов заробив на Ротердам+ 7.7 мільярдів гривень лише за останній рік
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/78901/Ahmetov_zarobyv_na_Roterdam_77_miljardiv_gryven
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03.10.2020 16:23 Відповісти
Ротердам+ був скасований 01.07.2019 у зв'язку з прийняттям закону про енергоринок. То про що ви там говорили у "останній рік"))
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03.10.2020 16:50 Відповісти
Так були ж збитки ! Ну не для держбюджета (там якраз навпаки),але для шанованого підприємця-бізнесмена-спасітєляДнєпра -були ж !
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03.10.2020 16:27 Відповісти
Щось забагато "вовків" розвелося окрім гнид.
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03.10.2020 16:28 Відповісти
вовко-гниды
свыно-патриты

они такие
кучей дерьма станут, лишь бы выгодно было
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03.10.2020 17:40 Відповісти
та кожна срана гнида мнить себе вовком
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04.10.2020 09:10 Відповісти
Ті, хто з гідністю провертав все це вротердамсиво, чесно-прозоро-авторитетно заявляють, що все те хвігня і ніяких збитків немає, а за таердженням провідних ахметівських експертів є навіть якісь мінімальні прибутки.
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03.10.2020 16:37 Відповісти
Самая известная экспертиза Слуг народа Коломойского/ Народный депутат (Слуга народа) Бабак Сергей, доктор технических наук, кандидат экономических наук, утверждал, что для того, чтобы обеспечить зарплаты для учителей на уровне 4000 долларов в месяц хватит только 0,2 млрд долларов в год. На самом деле необходимо 21,5 млрд долларов в год. Калькулятор эксперту оказался не под силу./C тех пор обещание " 4000 долл зарплаты учителю"-одно из самых цитируемых.
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03.10.2020 16:58 Відповісти
Хочуть спасти справу, але далі буде суд і там ще перевірять експертку "беніних справ" і ще буде одна справа, правда вже відносно експертки.
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03.10.2020 17:30 Відповісти
Палица на своих региональных ТВ каналах транслирует пропагандона Шария.
Вот например:Skype-інтерв'ю з відеоблогером Анатолієм Шарієм.
https://www.youtube.com/watch?v=3MLYgn3qzPM
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03.10.2020 17:31 Відповісти
Это правая рука Коломойского.
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03.10.2020 17:31 Відповісти
Сейчас прибежит секта ПП и будет рассказывать о честном и порядочном Вовке))) При чем два года назад его сами поливали такими помоями, и за тарифы и за коррупцию...
Г@вно что зеленые, что г@вно бардовые. Что одни слуги олигархов, что вторые слуги олигарха.
Воровали жестко что бордовые, что сейчас зеленые!
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03.10.2020 17:47 Відповісти
Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 2295
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03.10.2020 18:11 Відповісти
Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 7283
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03.10.2020 18:16 Відповісти
Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 745
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03.10.2020 18:54 Відповісти
За геноцид украинского народа этот выродок вовк должен быть осуждёт и повешен на Майдане в назидание потомкам! Украине пора в борьбе с коррупцией и казнокрадством которые привели к многомиллионному сокращению народа ,пойти китайским путём - смертными казнями!
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03.10.2020 19:46 Відповісти
подымите руку кто верит амхметке, коломойше,пинчуку и т.д. ?
а теперь подымите руку кто верит сопливой мрази, которую мудак порошенко поставил главой НКРЭКУ.
в 24 года глава НКРЭКУ , карл? он еще только мамкину сиську бросил сосать .
а теперь сопли пускает сидя за бугром. ему наверно очень плохо живется, последний миллион баксов доедает . интересно, сколько вашего бабла в тех 200 миллионах евро что ахметка заплатил за замок в Европе?
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03.10.2020 20:30 Відповісти
Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 718
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04.10.2020 00:03 Відповісти
Ой ржу не могу.....
И какая бене от этого выгода?
Он без + и кофе пить не пойдёт.....
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04.10.2020 00:10 Відповісти
мнения беглого шныря, проходящему по этому делу очень ценно.
вовк, возвращайся, дай честные показания.
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04.10.2020 03:00 Відповісти
 
 