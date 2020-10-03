Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк
Розмір збитків від формули "Роттердам +" визначається розмахом рук особи, яка їх оголошує.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, коментуючи недавню інформацію про те, що нова експертиза у справі "Роттердам +" підтвердила майже 40 млрд грн збитків.
Він зазначив, що це - чергове підтвердження союзу НАБУ і заводів Коломойського.
"У мережі поширюють інфо про нову експертизу, замовленої НАБУ у" незалежного "експерта з 40 млрд грн" збитків ". Але є одна важлива деталь для різкості картинки - ця сама експерт на замовлення заводів Коломойського встановила збитки для цих самих заводів.
На підтвердження своїх слів викладаю документальне підтвердження виконання одним і тим же "незалежним" експертом "збитків" як для Нікопольського заводу феросплавів, так і на замовлення НАБУ.
Як НАБУ з ЦПК і експертами Коломойського недопрацьовують?
40 млрд грн, погодьтеся, - це дуже скромно, якщо б смішно не звучало. Тому що діячі з НАБУ не можуть наздогнати "лічильник корупційної ренти Роттердам +", вигаданий експертом Герус :)))
Цей лічильник, як в казці, "не простий, а золотий":
➡️ продовжує "крутити", хоча "Роттердам +" ще з 1 липня 2019 був замінений на відкритий ринок
➡️ "накрутив" вже 66 млрд грн, що більше річного виторгу компаній ТЕС.
Коротше, розмір збитків визначається розмахом рук особи, яка їх оголошує ", - написав Вовк, опублікувавши документи.
Будь ласка, зачекайте...
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·Одразу після того, як ВАКС наприкінці вересня підтвердив обґрунтованість дій САП, що закрила провадження по справі «Роттердам+», таким чином остаточно підтвердивши законність формули, одного Шабуніна порвало від люті на тисячу маленьких пандочок. Ну класична схема «ми цього так не залишимо і атамстім» etc.
Звісно ж, вони не залишили, я навіть в цьому не сумнівалася, що будуть кусатись, бо не для того їх один бабушка викохував. І вже сьогодні ЦПК Шабуніна заявила, що в справі Роттердам+ є нова рум'яна експертиза. Найекспертніша з усіх попередніх експертиз, з СБУ включно, і яка неспростовно демонструє, що всі збитки від Роттердам+ є доведеним фактом. Але. Завжди це кляте але. Дуже швидко на питання «а експерти, власне, хто?» було знайдено відповідь. Шабунінським експертом, що зробив нову експертизу вже після того, як справа була закрита, є приватний малий підприємець. Ну майже те саме, що і ФОП. У якого з великих клієнтів був тільки… Нікопольський завод феросплавів, що належить самі знаєте кому. Плюс паралельно ЦПК і Нікопольский завод подають спільну скаргу на закриття цієї справи. І контрольний: адвокат у завода і у Шабунінської контори один і той самий. Я звісно розумію, що ця справа це по суті заруба між двома йокодзунами, але ж дивитись, як Бєня видуває з гондона земну кулю, а Шабунін & Co в акомпанементі з каналом Г+Г йому в цьому вправно допомагають, стає все веселіше, бо ці хлопці навіть вже не приховують свої палкі стосунки. Але ж антикорупціонери мають бути незалежними від олігархату, хіба нє?»
На послаблення України.
І сподівається далі, що:
- «Путін прідьот і вишвирнєт етіх бєндєровцев в Галічіну !
І ми снова будєм чятітся в «Онкоклассніках» !
внезапно.
В свое время наша компания имела хозспор с бывшим генподрядчиком. Гендиректор и ее владелец в открытую убеждал нас, что все "за него", "все куплены", а когда показывал на его же подписи в документах, привел главный аргумент: "директор киевского института судмедэкспертизы - тоже мой человек. Он докажет, что это не мои подписи, а поддельные".
К счастью, наши юристы и партнеры нашли другие, еще более "весомые аргументы".
шестеркаменеджер банды мародёра. Ворьё всегда из одного дерьма сделано, разницы нет.
Невже ти цього не помічаєш?
Не удивительно
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".
НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.
КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".
Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
И, главное, вовка шмаркля и Ко, которые ввели формулу Амстердам+, аналогичную Р+ - действуют незаконнно и сознательно мародерствуют, грабя украинский бюджет?))зебилы такие лохи))
Это называется ссать в глаза и называть божьей росой.
Какая вообще связь между Роттердамом+ и тарифами для населения ?
Для каких дебилов писалось это откровенное враньё ?
Шестерка ахметки жалуется на шестёрок коломойши.
Казнить и тех и тех
Не может быть,товаристч Молотов,у нас с РАБссией брацций Договор.. вот Смотри Кучма-Ельцин...подпись печать.1997 год
По полочкам всё разложено.Смотрите,украинцы,пока боты не заспамили.Олигархи наши уже освоили высший пилотаж:Не просто драть украинцев,а ещё и в интернете затыкать тех ,которые недовольны.
"Украина может понести большие потери из-за урезания "зеленых" тарифов. Личная ответственность - на президенте Зеленском"
- Вы собирались судиться с правительством из-за урезания тарифов. Иск уже подан или только готовится?
- Не у всех есть возможность судиться там, где можно выиграть. Иностранные компании почти все готовят иски, потому что они могут судиться в Париже, Вашингтоне или Стокгольме.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/24/665457/
- У нас сейчас мегасконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, а кого не слушает.
На протяжении более чем года мы все просились попасть к нему на аудиенцию, за год мы написали десятки писем. Все эти письма выкидывались в мусорку.
Переговорный процесс мы вели, в конечном счете, с премьером Денисом Шмыгалем. Мы считаем, что на его позицию кардинальным образом влияли Андрей Герус, Юлия Ковалив и, наверное, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Они все вместе встречались в кабинете президента и где-то всех нас приговорили.
Поскольку мы туда не попали, нашу позицию никто не соизволил выслушать, а просто в одностороннем порядке было принято решение, то, наверное, к этим людям и будут все вопросы.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/24/665457/
Вам неуважаемая https://censor.net/ru/user/357550 хочу сказать - засуньте себе эту зеленую энергетику в самое непристойное своё отверстие и поглубже, чтобы не выпала... у людей на еду уже давно нет денег люди банально голодают, нет денег на самые недорогие лекарства и мед. помощь а вы пытаетесь насильно продвигать дорогущую зеленую энергетику за их счет. Когда вы сцуки уже нажретесь, что б вас тварей всех поразрывало нахер
ДА ХВАТИТ УЖЕ ПРИКРЫВАТЬСЯ НАРОДОМ . Вся Европа пользуется дешёвой зелёной энергетикой . И ТОЛЬКО ЦУКИ ОЛИГАРХИ В УКРАИНЕ ( Ахметов, Коломойский , Суркис ) зарабатывают мильярды на лохах и рабах ,
Так шо засуньте ваш коммент себе в Ж ...
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/78901/Ahmetov_zarobyv_na_Roterdam_77_miljardiv_gryven
свыно-патриты
они такие
кучей дерьма станут, лишь бы выгодно было
Вот например:Skype-інтерв'ю з відеоблогером Анатолієм Шарієм.
https://www.youtube.com/watch?v=3MLYgn3qzPM
Г@вно что зеленые, что г@вно бардовые. Что одни слуги олигархов, что вторые слуги олигарха.
Воровали жестко что бордовые, что сейчас зеленые!
а теперь подымите руку кто верит сопливой мрази, которую мудак порошенко поставил главой НКРЭКУ.
в 24 года глава НКРЭКУ , карл? он еще только мамкину сиську бросил сосать .
а теперь сопли пускает сидя за бугром. ему наверно очень плохо живется, последний миллион баксов доедает . интересно, сколько вашего бабла в тех 200 миллионах евро что ахметка заплатил за замок в Европе?
И какая бене от этого выгода?
Он без + и кофе пить не пойдёт.....
вовк, возвращайся, дай честные показания.