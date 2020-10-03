Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк

Розмір збитків від формули "Роттердам +" визначається розмахом рук особи, яка їх оголошує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, коментуючи недавню інформацію про те, що нова експертиза у справі "Роттердам +" підтвердила майже 40 млрд грн збитків.

Він зазначив, що це - чергове підтвердження союзу НАБУ і заводів Коломойського.

"У мережі поширюють інфо про нову експертизу, замовленої НАБУ у" незалежного "експерта з 40 млрд грн" збитків ". Але є одна важлива деталь для різкості картинки - ця сама експерт на замовлення заводів Коломойського встановила збитки для цих самих заводів.

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На підтвердження своїх слів викладаю документальне підтвердження виконання одним і тим же "незалежним" експертом "збитків" як для Нікопольського заводу феросплавів, так і на замовлення НАБУ.

Як НАБУ з ЦПК і експертами Коломойського недопрацьовують?

40 млрд грн, погодьтеся, - це дуже скромно, якщо б смішно не звучало. Тому що діячі з НАБУ не можуть наздогнати "лічильник корупційної ренти Роттердам +", вигаданий експертом Герус :)))

Цей лічильник, як в казці, "не простий, а золотий":

➡️ продовжує "крутити", хоча "Роттердам +" ще з 1 липня 2019 був замінений на відкритий ринок

➡️ "накрутив" вже 66 млрд грн, що більше річного виторгу компаній ТЕС.

Коротше, розмір збитків визначається розмахом рук особи, яка їх оголошує ", - написав Вовк, опублікувавши документи.

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