УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6204 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 186 6

Ні перенесення, ні скасування місцевих виборів не буде, - представник Кабміну в ВР Мокан

Ні перенесення, ні скасування місцевих виборів не буде, - представник Кабміну в ВР Мокан

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня. Вони в жодному разі не можуть бути перенесені або скасовані, незалежно від епідеміологічної обстановки в країні.

Як передає Укрінформ, про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верхній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Вибори відбудуться у визначені Конституцією строки — 25 жовтня, і ніякого перенесення, а тим паче скасування, не буде. Для цього є правові та конституційні підстави. Тобто виборчий процес уже триває. При цьому у нас немає правового режиму надзвичайного стану, який може не скасувати, а тільки відтермінувати виборчий процес на 30 або 60 днів. Тим паче, що зараз Верховна Рада — на карантині, а найближче засідання заплановане тільки на 20 жовтня, і воно присвячене проєкту бюджету. І жодних указів Президента і голосувань у Раді з приводу місцевої кампанії не передбачається", — зазначив Мокан.

Водночас він наголосив, що на сьогодні перед державою постало інше завдання — забезпечити протиепідеміологічні заходи та безпеку для життя громадян, які масово перебуватимуть на виборчих дільницях.

Також читайте: "Столар вже нічого не приховує і безпосередньо на своєму каналі рекламує Пальчевського", - екснардеп Левченко

"На жаль, у Верховній Раді так і не змогли проголосувати відповідний законопроєкт, який розробляли і Центральна виборча комісія, і він уже пройшов головний комітет. Але я думаю, що в інший спосіб це буде забезпечено. В будь-якому разі, навіть якщо у виборця буде підвищена температура, він однак  матиме можливість проголосувати — для цього створять окремі кабінки, окремі умови. Думаю, що на рівні уряду, ЦВК і самих виборчих комісій усе буде нормально — і вибори відбудуться," — додав представник уряду в парламенті.

карантин (18172) місцеві вибори (1366) COVID-19 (19765) Мокан Василь (55) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Похоже смирились.
показати весь коментар
03.10.2020 16:22 Відповісти
Смирились? Та они наоборот не хотят откладывать выборы потому что весной после повышения цен жкх рейтинга у "слуги" не будет вообще.
показати весь коментар
03.10.2020 16:35 Відповісти
Та хто зна, згідно їхнього лозунгу весною можуть бути вже "посадки", не до рейтингу.
показати весь коментар
03.10.2020 16:50 Відповісти
Ні перенесення, ні скасування місцевих виборів не буде, - представник Кабміну в ВР. А ось фальсифікації на користь "Слуги кремля" будуть - точно. Бо без цього не обійтись продажним ЗЕбілам - капітулянтам. у цих проклятих виродків катастрофічно падає рейтинг..
показати весь коментар
03.10.2020 16:57 Відповісти
Можно и коронавирус отменить и...
показати весь коментар
03.10.2020 17:36 Відповісти
Золотые слова!...
показати весь коментар
03.10.2020 20:32 Відповісти
 
 