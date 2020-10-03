Ні перенесення, ні скасування місцевих виборів не буде, - представник Кабміну в ВР Мокан

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня. Вони в жодному разі не можуть бути перенесені або скасовані, незалежно від епідеміологічної обстановки в країні.

Як передає Укрінформ, про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верхній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Вибори відбудуться у визначені Конституцією строки — 25 жовтня, і ніякого перенесення, а тим паче скасування, не буде. Для цього є правові та конституційні підстави. Тобто виборчий процес уже триває. При цьому у нас немає правового режиму надзвичайного стану, який може не скасувати, а тільки відтермінувати виборчий процес на 30 або 60 днів. Тим паче, що зараз Верховна Рада — на карантині, а найближче засідання заплановане тільки на 20 жовтня, і воно присвячене проєкту бюджету. І жодних указів Президента і голосувань у Раді з приводу місцевої кампанії не передбачається", — зазначив Мокан.

Водночас він наголосив, що на сьогодні перед державою постало інше завдання — забезпечити протиепідеміологічні заходи та безпеку для життя громадян, які масово перебуватимуть на виборчих дільницях.

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"На жаль, у Верховній Раді так і не змогли проголосувати відповідний законопроєкт, який розробляли і Центральна виборча комісія, і він уже пройшов головний комітет. Але я думаю, що в інший спосіб це буде забезпечено. В будь-якому разі, навіть якщо у виборця буде підвищена температура, він однак матиме можливість проголосувати — для цього створять окремі кабінки, окремі умови. Думаю, що на рівні уряду, ЦВК і самих виборчих комісій усе буде нормально — і вибори відбудуться," — додав представник уряду в парламенті.