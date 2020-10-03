Україна виконала одну з вимог МВФ - створено територіальні органи ДПС

Державна податкова служба України створила територіальні органи, як її відокремлені підрозділи, що було одним із завдань визначених для ДПС низкою рішень уряду і структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Відповідний наказ підписано головою ДПС Олексієм Любченком та погоджено міністром фінансів України Сергієм Марченком.

"Забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи є­ однією з пріоритетних задач, визначених для ДПС низкою рішень уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ. Тому утворення територіальних органів за новим принципом є важливим кроком у виконанні цього завдання", - зазначив голова ДПС Олексій Любченко.

Надалі Державна податкова служба буде функціонувати як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб).

Такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, уникненню дублювання функцій і процедур в ДПС, забезпеченню відкритості та прозорості діяльності Служби, мінімізації корупції та покращенню надання послуг платникам податків.

До кінця року будуть реалізовані заключні кроки щодо забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи.

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