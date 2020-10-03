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Україна виконала одну з вимог МВФ - створено територіальні органи ДПС

Україна виконала одну з вимог МВФ - створено територіальні органи ДПС

Державна податкова служба України створила територіальні органи, як її відокремлені підрозділи, що було одним із завдань визначених для ДПС низкою рішень уряду і структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

 Відповідний наказ підписано головою ДПС Олексієм Любченком та погоджено міністром фінансів України Сергієм Марченком.

"Забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи є­ однією з пріоритетних задач, визначених для ДПС низкою рішень уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ. Тому утворення територіальних органів за новим принципом є важливим кроком у виконанні цього завдання", - зазначив голова ДПС Олексій Любченко.

Надалі Державна податкова служба буде функціонувати як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб).

Такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, уникненню дублювання функцій і процедур в ДПС, забезпеченню відкритості та прозорості діяльності Служби, мінімізації корупції та покращенню надання послуг платникам податків.

До кінця року будуть реалізовані заключні кроки щодо забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи.

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МВФ (3077) податкова (711)


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Топ коментарі
+2
И должности в налоговой все так же продаются и покупаются. А это сотни тысяч в валюте. А если кандидаты инвестируют, то, значит, уверены, что инвестиции их отобьются несмотря на "рехвормы".
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03.10.2020 16:02 Відповісти
+1
Какое минимизация коррупции,никого не садят и даже не увольняют,весь порошенковский призыв взяточников в гфс на местах и при деле.
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03.10.2020 15:58 Відповісти
+1
Сподіваюсь, що зеленський буде першим президентом України відтягнувшим років 10 за корупцію.
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03.10.2020 16:04 Відповісти
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Какое минимизация коррупции,никого не садят и даже не увольняют,весь порошенковский призыв взяточников в гфс на местах и при деле.
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03.10.2020 15:58 Відповісти
И должности в налоговой все так же продаются и покупаются. А это сотни тысяч в валюте. А если кандидаты инвестируют, то, значит, уверены, что инвестиции их отобьются несмотря на "рехвормы".
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03.10.2020 16:02 Відповісти
Сподіваюсь, що зеленський буде першим президентом України відтягнувшим років 10 за корупцію.
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03.10.2020 16:04 Відповісти
Порошенко - он везде...
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03.10.2020 17:39 Відповісти
побольше органов! красивых и разных!
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03.10.2020 16:02 Відповісти
Ползучая оккупация.
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03.10.2020 16:13 Відповісти
А как же влажная мечта всех зебилов и каломойше, послать нафиг мвф?!
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03.10.2020 16:43 Відповісти
Это сбылось бы, если на его месте был бы какой-то Голобородько. А так, сидя в жопе, туда не пошлёшь, можно только приглашать по примеру северных соседей.
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03.10.2020 17:25 Відповісти
Ну скажем Япония и та же Польша дали МВФ под зад ногой- и живут припеваючи ....
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04.10.2020 04:03 Відповісти
Чувак, ты реально не в теме. Польше простили многомиллиардные долги перед вступлением в ЕС. Сейчас польша набралась огромных кредитов у международных доноров на постройку дорог и инфраструктуры, отдавать будут засчет увеличения налогов. Так что лучше жуй сопли, чем открываешь рот в том, в чем не шаришь.
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04.10.2020 09:37 Відповісти
 
 