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Новини Агресія Росії проти України
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"Міноборони" Нагірного Карабаху повідомило про загибель 202 своїх військових у боях у зоні конфлікту

Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) повідомило ще про 51 загиблого військовослужбовця у боях з супротивником в зоні карабаського конфлікту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Украиїна".

Усього, за уточненими даними Міноборони невизнаної НКР, від початку бойових дій 27 вересня загинули 202 військовослужбовці армії НКР.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня міністерство оборони Вірменії повідомило, що Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі. Пізніше офіційний Єреван заявив, що наступ Азербайджану зупинено.

Також читайте: Міноборони Вірменії заявляє, що наступ Азербайджану в Карабасі зупинено

Азербайджан (858) Вірменія (738) втрати (4447) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+15
"Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики" - уже смешно.
крошат видимо там азербайджанцы ето министерство - можно смело умножать на 10.
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03.10.2020 16:02 Відповісти
+13
"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта - Цензор.НЕТ 968
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03.10.2020 15:55 Відповісти
+11
_Азербайджан освобождает от оккупанта свою территорию. А Украина... не чуя себя, в зероиновой коме несётся к обрыву, направляемая марионетками путлера.
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03.10.2020 15:56 Відповісти
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Як вже обридли ці кацапи зі своєма "самопровозглашонными".
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03.10.2020 15:54 Відповісти
Однозначно. И какой смысл в этих смертях? А никакого. Просто плешивому надо такие конфликты на всех территориях бывшего совка, чтоб никто не мог идти своим путём.
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03.10.2020 16:34 Відповісти
"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта - Цензор.НЕТ 968
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03.10.2020 15:55 Відповісти
Там на нейтралці десятки азерских трупів. Заберить)))
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03.10.2020 16:44 Відповісти
Кацапсько-армянське лайно, сідай на пляшку.
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03.10.2020 16:48 Відповісти
Ну так встань,щоб можно було сісти))) Турецьке азерботське путинське Пуйло,ну так заберите свое лайно чи ні?))) Аліеву свому апзелин відправте. Він в ці хвилини в Пуйла причиндали шлифує🇦🇿🐷🤣
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03.10.2020 17:04 Відповісти
Эта очин хароший новост !!!Нада щащлик делат и Агдам пакупай!
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03.10.2020 15:55 Відповісти
_Азербайджан освобождает от оккупанта свою территорию. А Украина... не чуя себя, в зероиновой коме несётся к обрыву, направляемая марионетками путлера.
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03.10.2020 15:56 Відповісти
Освобождает? Є конкретні відомості про щось звільнене?))
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03.10.2020 16:43 Відповісти
на Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.
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03.10.2020 16:52 Відповісти
Та Ви шо?! ))) Ох ці казки,ох ці казкарі😂😂
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03.10.2020 16:55 Відповісти
видео с армянскими беженцами говорит лучше всяких слухов.
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03.10.2020 17:18 Відповісти
Ще одна фейкова новина від азероновин)))
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03.10.2020 18:52 Відповісти
Исходя из "революционной" целесообразности под давлением партии большевиков России в 20-х годах христианский Нагорный Карабах без причины включили в состав мусульманской Азербайджанской республики. Это произошло несмотря на то, что в этих местах проживало сильное большинство армян, которые не были мусульманами, а христианами, и проживали на этих территориях очень давно. Компартия России продавила это решение, чем обострила давний конфликт между армянами и азербайданцами. На сегодня Карабах по факту населён армянами более, чем на 90%, и произошло это не в результате оккупации азербайджанских земель армянами, а по факту исконного проживания там большинства армян с давних времён.
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03.10.2020 19:51 Відповісти
До сраки! Є чітко визначені кордони держав.
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03.10.2020 21:30 Відповісти
"Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики" - уже смешно.
крошат видимо там азербайджанцы ето министерство - можно смело умножать на 10.
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03.10.2020 16:02 Відповісти
министерство по грибам еще там создайте.
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03.10.2020 16:05 Відповісти
Жаль конечно.Но никто им не виноват.
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03.10.2020 16:06 Відповісти
не жаль.оккупант должен быть уничтожен.без разницы 18 ему лет или 70,взял оружие-сдохни.
помню как во время чеченских войн в том числе и украинцы осуждали за то что рюским п@здюкам 18 летним резали бошки.сейчас многие понимают-МАЛО РЕЗАЛИ
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03.10.2020 16:11 Відповісти
А хто там окупант?)) Крим звільняти думаєш?))
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03.10.2020 16:42 Відповісти
Це разом з кацарилими, чи тільки ари?
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03.10.2020 16:07 Відповісти
Это только ары, падёж ихтамнетов ***** засекретило😂
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03.10.2020 16:21 Відповісти
Надо этому "министерству" ролики из сети переслать - пусть сядут, подсчитают хотя бы то, что разлетается там в разные стороны..
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03.10.2020 16:08 Відповісти
ВС Баку только что ****** по мосту над рекой Хакари. Трасса связывает Армению с Карабахом перекрыта
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03.10.2020 16:13 Відповісти
https://minval.az/news/124038650

"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта - Цензор.НЕТ 9262
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03.10.2020 16:15 Відповісти
Совсем армяне охренели, своего пулеметчика на цепь посадили, как собаку, чтобы не убежал.
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03.10.2020 16:24 Відповісти
Дуже сумнивне джерело))
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03.10.2020 16:41 Відповісти
Не увидел я там пулемёта. Хотя потёртость от цепи прижизненная, т.е. не на труп приковали
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03.10.2020 19:17 Відповісти
Свежие зашкварки
https://youtu.be/ZSPydmJxYNg
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03.10.2020 16:26 Відповісти
Угу

https://youtu.be/RAdgEnbBgyA
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03.10.2020 16:40 Відповісти
Ирада,шо ваша армія за стільки днів звильнила?)))
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03.10.2020 16:37 Відповісти
ЗСУ освободили большую часть Донбасса, мордор без обьявления войны,вероломно вторгся в Украину , который превосходил по всем военным параметрам. У врага потери на порядки выше. Сил набираемся, кацапы слабеют. И не "освободим", а грохнем рашистов как и вышибут армян с территории Азербайджана. Это вопрос времени.
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03.10.2020 16:49 Відповісти
Молодці ЗСУ, мій син відслужили півтора року. Я про Крим. Чому айзерам не допомогли відстояти Крим? Там ж їх брати татари під геетгм Пуйла... Та и Пердоган,крім слів чимось допоміг?))
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03.10.2020 17:01 Відповісти
Армянин, не переживай за Крым и другие суверенные территории Украины, говори за свой народ и ваши проблемы. У вас армян гнилая тактика смешивать свои шкурные интересы и переплетать и провоцировать другие народы в кучу. Со своим эдмондом саакяном лучше едь защищать Иреван и область. Хто зна, можливо у майбутньому Азербайджан захоче повернути також Південний Азербайджан, це також історічни землі Азербайджану.
Слава Україні та смерть кацапам та їх маріонєткам-сателітам.
"Кунем ворт, люби свой город"))))))
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03.10.2020 17:55 Відповісти
Чому це я не маю хвилюватись за Крим,азер?)) Пиши по українські,я москалячу мову не розумію)))
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03.10.2020 18:49 Відповісти
Бо ти кацапський покидьок та мокшанська шавка, не маєш ніякого відношення до України. Я на твоїй свинячій мові напишу, щоб ти добре мене зрозумів.

Ес ко мамаит берана жаж там, бози вастак. Шат карч жаманукум менк пити дзер берана куненк, ев мэр hохера азатенк, хахпи тха.
Клрис глох, гитес те ко кунац азги лезун ченк асканум, бози серунд?
Мамат кунем, де карас ми ерку бар ко шан лезвов гри, ай шуртвац клрис карабахци. Кунем ес ко азги берана!
hайери маман, минчев hеранан!
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04.10.2020 00:19 Відповісти
З череди російських подлянок на постсовку Карабах перший
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03.10.2020 16:54 Відповісти
Можеш расповести чи це твоі фантазії?)) Вірмени почали розпад Союза. Ти сумуеш?))
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03.10.2020 18:51 Відповісти
Карабах, Придністров'я, Абхазія, Осетія, Крим, Донбас ...я щось пропустив ? Де ще на постсовку нападали на величну росіюшку ?
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03.10.2020 21:37 Відповісти
как то не архетипично. 300 армянцев имело бы совсем другой коленкор ))
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03.10.2020 16:52 Відповісти
Гимн Азербайджана, на Украинском. Живи и процветай Украина ! ДЯКУЮ! https://www.youtube.com/watch?v=sOnqterGEAA
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03.10.2020 17:01 Відповісти
Такий самий гимн е і на вірменьской мове. І пиши по українські,москалю))
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03.10.2020 18:48 Відповісти
Хде плядь ихтамнеты лапотные??? Байрактары шо, зря ждут, отстреливая черножопых хачей? Так и хачей никаких не хватит...
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03.10.2020 19:27 Відповісти
Все границы когда-то кем-то были нарезаны, какие-то захвачены, какие-то куплены, и не только. Нет одной точки отката - их много, поэтому ни одну из них нельзя считать единственно верной. Если в одностороннем порядке откатывать на любую из этих точек, мир постоянно будет жить в состоянии войны. Так случалось, что Карабах - признанная миром территория Азербайджана. Ну вот так уже сложилось, и так признает весь мир, кроме Армении. Поощрение независимости армян по какому-то древнему праву равно поощрение независимости Абхазии, Осетии и любых других территорий, что произошло в одностороннем порядке, без одобрения международного сообщества.
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04.10.2020 02:55 Відповісти
 
 