"Міноборони" Нагірного Карабаху повідомило про загибель 202 своїх військових у боях у зоні конфлікту

Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) повідомило ще про 51 загиблого військовослужбовця у боях з супротивником в зоні карабаського конфлікту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Украиїна".

Усього, за уточненими даними Міноборони невизнаної НКР, від початку бойових дій 27 вересня загинули 202 військовослужбовці армії НКР.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня міністерство оборони Вірменії повідомило, що Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі. Пізніше офіційний Єреван заявив, що наступ Азербайджану зупинено.

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