"Міноборони" Нагірного Карабаху повідомило про загибель 202 своїх військових у боях у зоні конфлікту
Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) повідомило ще про 51 загиблого військовослужбовця у боях з супротивником в зоні карабаського конфлікту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Украиїна".
Усього, за уточненими даними Міноборони невизнаної НКР, від початку бойових дій 27 вересня загинули 202 військовослужбовці армії НКР.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня міністерство оборони Вірменії повідомило, що Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі. Пізніше офіційний Єреван заявив, що наступ Азербайджану зупинено.
Топ коментарі
+15 три - пятнадцать
показати весь коментар03.10.2020 16:02 Відповісти Посилання
+13 Люцифер
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+11 NonCFist
показати весь коментар03.10.2020 15:56 Відповісти Посилання
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крошат видимо там азербайджанцы ето министерство - можно смело умножать на 10.
помню как во время чеченских войн в том числе и украинцы осуждали за то что рюским п@здюкам 18 летним резали бошки.сейчас многие понимают-МАЛО РЕЗАЛИ
https://youtu.be/ZSPydmJxYNg
https://youtu.be/RAdgEnbBgyA
Слава Україні та смерть кацапам та їх маріонєткам-сателітам.
"Кунем ворт, люби свой город"))))))
Ес ко мамаит берана жаж там, бози вастак. Шат карч жаманукум менк пити дзер берана куненк, ев мэр hохера азатенк, хахпи тха.
Клрис глох, гитес те ко кунац азги лезун ченк асканум, бози серунд?
Мамат кунем, де карас ми ерку бар ко шан лезвов гри, ай шуртвац клрис карабахци. Кунем ес ко азги берана!
hайери маман, минчев hеранан!