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Новини Коронавірус і карантин
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Міськрада Дніпра спростовує повідомлення про брак ліжок для хворих на Covid-19

Міськрада Дніпра спростовує повідомлення про брак ліжок для хворих на Covid-19

Головлікар обллікарні і кандидат у мери Дніпра від СН Сергій Риженко заявив, що в медустанові закінчуються ліжка для хворих на коронавірус. Його слова спростувала заступниця директора департаменту охорони здоров'я міськради Дніпра Юлія Вікленко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Дніпро оперативний".

"Лікарня імені Мечникова перебуває в обласному підпорядкуванні, проте, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України, лікарня ім. Мечникова - одна з тих, які надають допомогу хворим на коронавірус у місті Дніпро, попри те, що вона обласного підпорядкування. Серед таких лікарень - №16, №8, №21 для дорослих, лікарня ім. Мечникова і №6 для дітей. Попри підвищений рівень захворюваності, ліжок вистачає. У лікарні ім. Мечникова перебуває 61 особа за наявності 180 вільних ліжок. В інших лікарнях теж є вільні ліжка", - заявила Вікленко.

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Вікленко вважає, що теперішня ситуація є закономірною і типовою для осіннього сезону.

"Настала осінь. У нас є зростання захворюваності на ГРВІ, також зростання коронавірусної інфекції не лише на території всієї України, а й в усій Європі. Ми інформуємо людей, щоб вони носили маски, дотримувалися дистанції, обробляли руки. На жаль, не всі люди дотримуються цих правил", - сказала Вікленко.

"Також є цікавий момент. У тій же лабораторії лікарні Мечникова роблять тести на коронавірус, і приходить позитивна відповідь. А коли люди перевіряють у лабораторіях інших міст, то діагноз не підтверджується", - додала вона.

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Автор: 

Дніпро (3302) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
"Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - добавила она.

Зелёные пургоносцы. Их если слушать, то у нас люди уже на улицах падают.
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03.10.2020 16:43 Відповісти
+2
4.5 процентов умерли от количества что выздоровело. Вот это реальная смертность. А из тех кто сейчас болеет сколько умрет никто не знает. Так что маски не носите, это как обычный насморк. Но когда попадете в эту 20 - 1 умерший вам станет значительно легше , ведь вас уже ничего беспокоить не будет, ведь вы будете лежать в целофановом мешке и вам все как и было все будет пофиг. Но а я желаю вам , чтобы вы выжили и всю жизнь дышали с большим трудом. Вот чем может Украине обойтись наш пофигизм . Берегите себя. Раssийких троллей это не касается.
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03.10.2020 19:27 Відповісти
+1
Тесты не работают зато пропаганда коронобесов старается во всю. Пора казать правду что
мир в тупике в нынешней парадигме ненасытного потребления. Наркомания поребления погубила эту систему и экологию, но коронобесы хотят ее сохранить только для себя любимых. Остальных загнать в стойло.Крарантин пробная недолугая попытка подмять под себя всех несогласных.
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03.10.2020 17:33 Відповісти
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"Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - добавила она.

Зелёные пургоносцы. Их если слушать, то у нас люди уже на улицах падают.
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03.10.2020 16:43 Відповісти
Тесты не работают зато пропаганда коронобесов старается во всю. Пора казать правду что
мир в тупике в нынешней парадигме ненасытного потребления. Наркомания поребления погубила эту систему и экологию, но коронобесы хотят ее сохранить только для себя любимых. Остальных загнать в стойло.Крарантин пробная недолугая попытка подмять под себя всех несогласных.
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03.10.2020 17:33 Відповісти
4.5 процентов умерли от количества что выздоровело. Вот это реальная смертность. А из тех кто сейчас болеет сколько умрет никто не знает. Так что маски не носите, это как обычный насморк. Но когда попадете в эту 20 - 1 умерший вам станет значительно легше , ведь вас уже ничего беспокоить не будет, ведь вы будете лежать в целофановом мешке и вам все как и было все будет пофиг. Но а я желаю вам , чтобы вы выжили и всю жизнь дышали с большим трудом. Вот чем может Украине обойтись наш пофигизм . Берегите себя. Раssийких троллей это не касается.
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03.10.2020 19:27 Відповісти
Помню эпидемию грипа, в каждом классе болело около десяти каждый день но за месяц все кончилось без всякого карантина, тестов и вакцин. Вирус и человек приспособились. Все что надо знать о вирусах.
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04.10.2020 06:17 Відповісти
Лахті продовжує (((

Юрочка.. відсьогодні ти у мене будеш вилітати постійно на...уй у спам...
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04.10.2020 11:47 Відповісти
Наші люди *******, коли їм плачуть...
А тут ще й вибори...
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03.10.2020 16:54 Відповісти
Авторы и исполнители барановирусной афёры повиснут на одном каштане.
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03.10.2020 17:20 Відповісти
Щоб койок було достатньо треба що робити? Більше виписувати хворих Так це й працює.
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03.10.2020 19:40 Відповісти
так і роблять..
Бо що робити ....?
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04.10.2020 11:48 Відповісти
О, уже сдвиг: люди начали перепроверять свои анализы, правда за свои кровные.
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03.10.2020 21:52 Відповісти
Та називайте місто по-українськи, як його назвали 1918 р.: Січеслав.
Нащо ото весь час його назву калічити - то під московсько-комуністичних зайд,
то під жидо-масонів...
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03.10.2020 22:30 Відповісти
//Это только начало грандиозного шухера. Максимально защитите себя и своих близких

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Міськрада Дніпра спростовує повідомлення про брак ліжок для хворих на Covid-19 - Цензор.НЕТ 8217
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська

С начала роста заболеваемости на COVID-19 доктора заполняют тонны бумаги с никому, я так понимаю, не нужной информацией в двадцать пять разных инстанций. Сколько СИЗов, сколько коек, кто лежит, кто выписался, у кого какие глаза и цвет лица, как-то так...
В конечном итоге случилось "неожиданное" - начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжёлых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера.
А ведь мы все, читая документы ВОЗ, в своих лекциях предупреждали давно.
Но у нас были реформы.
С ботофермами (**** для підтримки "реформ Супрун")
. С тупыми, как все грантоедское, лозунгами, типа этого, которым обклеили все стены государственных учреждений, как обоями: "ніщо не може зупинити змін, час яких настав".
Ну, а для наших людей лозунги - это как мантра.

Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям.

Теперь всем советую только одно - просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного.

И будьте здоровы.
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04.10.2020 11:45 Відповісти
 
 