Міськрада Дніпра спростовує повідомлення про брак ліжок для хворих на Covid-19

Головлікар обллікарні і кандидат у мери Дніпра від СН Сергій Риженко заявив, що в медустанові закінчуються ліжка для хворих на коронавірус. Його слова спростувала заступниця директора департаменту охорони здоров'я міськради Дніпра Юлія Вікленко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Дніпро оперативний".

"Лікарня імені Мечникова перебуває в обласному підпорядкуванні, проте, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України, лікарня ім. Мечникова - одна з тих, які надають допомогу хворим на коронавірус у місті Дніпро, попри те, що вона обласного підпорядкування. Серед таких лікарень - №16, №8, №21 для дорослих, лікарня ім. Мечникова і №6 для дітей. Попри підвищений рівень захворюваності, ліжок вистачає. У лікарні ім. Мечникова перебуває 61 особа за наявності 180 вільних ліжок. В інших лікарнях теж є вільні ліжка", - заявила Вікленко.

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Вікленко вважає, що теперішня ситуація є закономірною і типовою для осіннього сезону.

"Настала осінь. У нас є зростання захворюваності на ГРВІ, також зростання коронавірусної інфекції не лише на території всієї України, а й в усій Європі. Ми інформуємо людей, щоб вони носили маски, дотримувалися дистанції, обробляли руки. На жаль, не всі люди дотримуються цих правил", - сказала Вікленко.

"Також є цікавий момент. У тій же лабораторії лікарні Мечникова роблять тести на коронавірус, і приходить позитивна відповідь. А коли люди перевіряють у лабораторіях інших міст, то діагноз не підтверджується", - додала вона.

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