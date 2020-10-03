Міськрада Дніпра спростовує повідомлення про брак ліжок для хворих на Covid-19
Головлікар обллікарні і кандидат у мери Дніпра від СН Сергій Риженко заявив, що в медустанові закінчуються ліжка для хворих на коронавірус. Його слова спростувала заступниця директора департаменту охорони здоров'я міськради Дніпра Юлія Вікленко.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Дніпро оперативний".
"Лікарня імені Мечникова перебуває в обласному підпорядкуванні, проте, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України, лікарня ім. Мечникова - одна з тих, які надають допомогу хворим на коронавірус у місті Дніпро, попри те, що вона обласного підпорядкування. Серед таких лікарень - №16, №8, №21 для дорослих, лікарня ім. Мечникова і №6 для дітей. Попри підвищений рівень захворюваності, ліжок вистачає. У лікарні ім. Мечникова перебуває 61 особа за наявності 180 вільних ліжок. В інших лікарнях теж є вільні ліжка", - заявила Вікленко.
Вікленко вважає, що теперішня ситуація є закономірною і типовою для осіннього сезону.
"Настала осінь. У нас є зростання захворюваності на ГРВІ, також зростання коронавірусної інфекції не лише на території всієї України, а й в усій Європі. Ми інформуємо людей, щоб вони носили маски, дотримувалися дистанції, обробляли руки. На жаль, не всі люди дотримуються цих правил", - сказала Вікленко.
"Також є цікавий момент. У тій же лабораторії лікарні Мечникова роблять тести на коронавірус, і приходить позитивна відповідь. А коли люди перевіряють у лабораторіях інших міст, то діагноз не підтверджується", - додала вона.
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Зелёные пургоносцы. Их если слушать, то у нас люди уже на улицах падают.
мир в тупике в нынешней парадигме ненасытного потребления. Наркомания поребления погубила эту систему и экологию, но коронобесы хотят ее сохранить только для себя любимых. Остальных загнать в стойло.Крарантин пробная недолугая попытка подмять под себя всех несогласных.
Юрочка.. відсьогодні ти у мене будеш вилітати постійно на...уй у спам...
А тут ще й вибори...
Бо що робити ....?
Нащо ото весь час його назву калічити - то під московсько-комуністичних зайд,
то під жидо-масонів...
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська
С начала роста заболеваемости на COVID-19 доктора заполняют тонны бумаги с никому, я так понимаю, не нужной информацией в двадцать пять разных инстанций. Сколько СИЗов, сколько коек, кто лежит, кто выписался, у кого какие глаза и цвет лица, как-то так...
В конечном итоге случилось "неожиданное" - начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжёлых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера.
А ведь мы все, читая документы ВОЗ, в своих лекциях предупреждали давно.
Но у нас были реформы.
С ботофермами (**** для підтримки "реформ Супрун")
. С тупыми, как все грантоедское, лозунгами, типа этого, которым обклеили все стены государственных учреждений, как обоями: "ніщо не може зупинити змін, час яких настав".
Ну, а для наших людей лозунги - это как мантра.
Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям.
Теперь всем советую только одно - просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного.
И будьте здоровы.