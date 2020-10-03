Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів про долю Нагірного Карабаху

Напередодні про готовність до мирних переговорів заявило Міністерство закордонних справ Вірменії. Сьогодні цю ідею підтримав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Президент Азербайджану Алієв закликав Росію, США та Францію продовжити спроби вирішити конфлікт у Нагірному Карабасі. Ці країни належать до так званої Мінської групи ОБСЄ із врегулювання конфлікту в регіоні.

"Я вважаю, що ці три країни мають продовжити працювати разом над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту, але за умови, що вони залишаться нейтральним", - сказав Алієв в інтерв'ю Al Jazeera.

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Його заява пролунала наступного дня після повідомлення Міністерства закордонних справ Вірменії, яке вітало переговори Мінської групи в телефонному режимі. У Вірменії заявляли, що готові до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ.

Мінська група закликала лідерів Вірменії й Азербайджану "негайно взяти на себе зобов'язання відновити предметні переговори, сумлінно і без додаткових умов".

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