Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів про долю Нагірного Карабаху
Напередодні про готовність до мирних переговорів заявило Міністерство закордонних справ Вірменії. Сьогодні цю ідею підтримав президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Президент Азербайджану Алієв закликав Росію, США та Францію продовжити спроби вирішити конфлікт у Нагірному Карабасі. Ці країни належать до так званої Мінської групи ОБСЄ із врегулювання конфлікту в регіоні.
"Я вважаю, що ці три країни мають продовжити працювати разом над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту, але за умови, що вони залишаться нейтральним", - сказав Алієв в інтерв'ю Al Jazeera.
Його заява пролунала наступного дня після повідомлення Міністерства закордонних справ Вірменії, яке вітало переговори Мінської групи в телефонному режимі. У Вірменії заявляли, що готові до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ.
Мінська група закликала лідерів Вірменії й Азербайджану "негайно взяти на себе зобов'язання відновити предметні переговори, сумлінно і без додаткових умов".
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Азербайджан , дави хитрожопых ар.
- Октябрь 1827 года - Российская Империя аннексирует Иреванское ханство, и включает его территорию в состав свежесозданной указом царя Николая I от 21 марта 1828 года Армянской области. Иреван становится центром притяжения для армянской иммиграции.
- 29 мая 1918 года - Парламент Азербайджана (Национальный Совет) под давлением стран-членов Антанты вынужденно уступает Армении азербайджанский город Иреван.
- 1918-1920 гг. - правительство Армении осуществляет этническую чистку в Зангезуре, с целью вытеснения азербайджанцев с исконных земель. Военачальники Андраник и Нжде частично ликвидируют, частично изгоняют азербайджанское население из Зангезура. Зангезурская резня мирного населения зафиксирована европейскими журналистами.
- 1 декабря 1920 года по решению Москвы большая часть Зангезурского уезда Азербайджана передается Армении.
- 18 февраля 1929 года по решению Москвы территория Нахичевани площадью в 657 км2 - деревни Гурдбулаг, Хорядиз, Огбун, Алмалы, Итгыран, Султанбей, Гарсевян, Килид и др., а также деревня Нуведи Зангеланского района и 4400 гектаров лесов Газахского района передается Армении.
- 1930 год. По решению Москвы Алдара, Лехваз, Астазур и другие населенные пункты Нахичевани передаются Армении, и на их базе создается район Мегри.
- 1938 год. По решению Москвы часть Нахичеванских деревень Сядаряк и Кярки передаются Армении.
- 1947-1953 годы. По решению руководства СССР 150,000 азербайджанцев из мест компактного проживания переселяются в Азербайджан.
- 1969 год. По решению Москвы территория Гарагёл Лачинского района, территория Чайземи Губадлинского района, территория деревни Кямерли Газахского района, территория Зод Кельбаджарского района передается Армении.
- 1982 год. По решению Москвы плато Инджадэре, часть территорий сел Кямерли, Асланбейли и Гаймаглы Газахского района передаются Армении.
- 1986 год. По решению МОСКВЫ территория площадью в 2500 гектаров Газахского района передаётся Армении.
- 25 декабря 1988 года. Завершается депортация из Армении, созданной практически полностью на территориях Азербайджана, исконного населения - более 250,000 азербайджанцев.
- 18 января 1990 года. Армянские вооруженные формирования оккупируют село Кярки Нахичеванской Автономной Республики.
- 8 августа 1991 года. Армянское правительство опустошает последнее село проживания азербайджанцев Нювэди. Мирное население села избивается и изгоняется из Армении.
- 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные бандформирования при поддержке 366-го полка Российской армии напали на город Ходжалы и учинили геноцид азербайджанцев.
- При военной, политической, финансовой поддержке России армянские вооруженные формирования оккупировали 8 мая 1992 года город Шушу, 18 мая 1992 года Лачин, 2 апреля 1993 года Кельбаджарский район, 23 июля 1993 года город Агдам, 23 августа 1993 года город Физули, 23 августа 1993 года город Джебраил, 31 августа 1993 года город Губадлы, 29 октября 1993 года город Зангелан.
- С 1991 по 1994 год оккупированы территории Азербайджана - Нагорный Карабах и 7 районов: Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский,Джебраильский, Зангеланский, Агдамский и Физулинский.
Тридцать лет Азербайджан верил посредникам, ООН, ОБСЕ, всему миру, и в ответ получал лишь обман. Терпению пришёл конец.
Если бы армяне не поддались бы на тот момент влиянию кацапов, которая в очередной раз их слила, то и не выкуривали бы их из Вана, Муша и др. городов. Они сепаратно хотели выйти из состава Турции, и в первую мировую войну предали турков. За это были наказаны.
Крым тоже много кому переходил, но по факту после распада совка он был составе Украины. Или прикажешь вернуть крым древней Греции, когда он назывался Керкинитидой?
В 1517 г. Иерусалим стал частью Османской империи. Султан Селим I Грозный, завладел Иерусалимом без кровопролития. Только в VII в. ключи от Святого города мусульманским завоевателям вручал на Масличной горе христианский патриарх, а в ХVI в. новый владыка получил их, вступив в Газу, вместе с ключами от других палестинских городов.
«Золотым веком» для Иерусалима в период турецкого владычества стало время правления султана Сулеймана I Кануни, или Сулеймана Великолепного (1520-1566 гг.). Ни один из турецких правителей не уделял городу столько внимания и не вложил в него столько средств, как этот честолюбивый и властный тезка царя Соломона в надписи, сохранившейся на фонтане, построенном при Сулеймане на Храмовой горе, он по-восточному пышно прославляется как «второй после Соломона правитель мира».
Дивним виглядає те, що після проголошення незалежності Вірменії, країни визнали Вірменію, як суверенну державу у преамбулі декларації про незалежність якої записані зазіхання на територіальну цілісність Азербайджану: "виходячи з принципів Загальної декларації прав людини та загальновизнаних норм міжнародного права, втілюючи в життя право націй на вільне самовизначення, грунтуючись на спільній Постанові Верховної Ради Вірменської РСР і Національної Ради Нагірного Карабаху від I грудня 1989 року "Про возз'єднання Вірменської РСР і Нагірного Карабаху"....
Які це норми міжнародного права дозволяють країні в односторонньому порядку приєднувати території сусідніх держав?
За таким же сценарієм Москва приєднала Крим. Але Москва у відповідь на агресивні дії отримала міжнародні санкції, а Вірменії все зійшло з рук.
1) Полная независимость Нагорного Карабаха
2) Вывод войск Армении из Карабаха
3) Признание Азербайджаном независимости Карабаха
4) Свободное возвращение азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах
Азербайджанская армия водрузила флаг победы над Мадагизом... ИДЕМ ДАЛЬШЕ https://haqqin.az/news/190830
Войну за независимость, например, от Эфиопии, провела Эритрея. Сама за себя. Без чужой армии.
Международное сообщество с этим согласилось, и Эритрея получила государственность, признание и т.д.
А с Карабахом так не получится. Потому что всем понятно, что это была экспансия Армении.
Армения "прорубила" коридор, захватила смежные районы.
Азербайджан даже долгое время очень толерантен был, чтобы не злить сеньора Армении - Россию.
Но любому терпению приходит конец. Жители смежных районов, имея азербайджанские паспорта, не имели возможности жить по законам их страны - сколько так могло продолжаться?
Там армян - миллион, плюс ещё много сочувствующих...
Разве азербайджанцы запрещают у себя в стране христианство?
Пора осознать, что если международное сообщество признало Азербайджан в данных границах, то придётся принять гражданство этой страны и жить по законам этой страны.
Международное сообщество будет категорически против перекроя границ. Это - опасные прецеденты.
а без покойников - нельзя было договариваться?
ужаснулись потерям и цене победы.
пусть договариваются.