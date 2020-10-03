Танкіст Пантюшенко, який майже 5 років провів у полоні бойовиків, повернувся на фронт

Богдан Пантюшенко перебував у полоні терористів незаконного формування "ДНР" із січня 2015 року до грудня 2019 року. Тепер він знову повернувся на фронт і служить у тому ж підрозділі, що й раніше.

Про це Богдан Пантюшенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже деякий час перебуваю у своєму підрозділі в Донецькій області. Хочу поділитися своїми спостереженнями.

Загалом все непогано", - написав Пантюшенко.

"Щодо бойової підготовки, то можна сказати коротко: отримуємо наказ - ##ашимо по ворогах", - додав він.

Колишній полонений терористів зазначає, що в частині є проблеми з патріотичним вихованням.

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"По телебаченню (Т2) найкраще показують центральні канали РФ і канали з окупованих територій. Українське ТБ можна дивитися тільки в ясну погоду, якщо дощ чи сильний вітер, то сигнал зникає. До речі, з мого досвіду, на окупованих територіях ситуація щодо ТБ така ж, і це велика ганьба для нашої держави, наслідки зрозумілі", - зазначив Пантюшенко.





