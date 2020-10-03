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Танкіст Пантюшенко, який майже 5 років провів у полоні бойовиків, повернувся на фронт

Богдан Пантюшенко перебував у полоні терористів незаконного формування "ДНР" із січня 2015 року до грудня 2019 року. Тепер він знову повернувся на фронт і служить у тому ж підрозділі, що й раніше.

Про це Богдан Пантюшенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже деякий час перебуваю у своєму підрозділі в Донецькій області. Хочу поділитися своїми спостереженнями.

Загалом все непогано", - написав Пантюшенко.

"Щодо бойової підготовки, то можна сказати коротко: отримуємо наказ - ##ашимо по ворогах", - додав він.

Колишній полонений терористів зазначає, що в частині є проблеми з патріотичним вихованням.

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"По телебаченню (Т2) найкраще показують центральні канали РФ і канали з окупованих територій. Українське ТБ можна дивитися тільки в ясну погоду, якщо дощ чи сильний вітер, то сигнал зникає. До речі, з мого досвіду, на окупованих територіях ситуація щодо ТБ така ж, і це велика ганьба для нашої держави, наслідки зрозумілі", - зазначив Пантюшенко.

Танкіст Пантюшенко, який майже 5 років провів у полоні бойовиків, повернувся на фронт 01
Танкіст Пантюшенко, який майже 5 років провів у полоні бойовиків, повернувся на фронт 02
Танкіст Пантюшенко, який майже 5 років провів у полоні бойовиків, повернувся на фронт 03

Автор: 

патріотизм (107) полон (1585) Пантюшенко Богдан (2)


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Топ коментарі
+67
Нехай Господь оберігає.
Мужній чоловік.
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03.10.2020 17:12 Відповісти
+56
Молодчинка ,ГЕРОЙ ...любо-дорого осознавать ,что в Украине есть такие ЛЮДИ !!!
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03.10.2020 17:12 Відповісти
+30
Кремінь!ЧОЛОВ'ЯГА!
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03.10.2020 17:19 Відповісти
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Нехай Господь оберігає.
Мужній чоловік.
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03.10.2020 17:12 Відповісти
Виховання по-Зеківському - "Свати".
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03.10.2020 18:42 Відповісти
А звідки ти взяло, що він здався у полон ?
Почитай про людину - тоді виступай.
Тим часом сиди у спамі.
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03.10.2020 18:59 Відповісти
«Богдан Пантюшенко - командир танка, который подбили под Донецком. Находится в плену "ДНР" с января 2015 года.Источник: https://censor.net/ru/p3165612»

Ти був колись у танкі, який підбили?
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03.10.2020 19:20 Відповісти
Ксеню, я вже довший час не бачу Алі.
Він нічого не писав: може, кудись їде чи чимось буде сильно зайнятий ?
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03.10.2020 18:57 Відповісти
Нічого не писав. Схоже, він прийняврішення. І не хоче, щоб його обговорювали.
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03.10.2020 19:56 Відповісти
Жаль.
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03.10.2020 23:41 Відповісти
Молодчинка ,ГЕРОЙ ...любо-дорого осознавать ,что в Украине есть такие ЛЮДИ !!!
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03.10.2020 17:12 Відповісти
Надіюсь він дав згоду на цю публікацію.
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03.10.2020 17:13 Відповісти
Інформація взята з відкритих джерел.
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03.10.2020 17:18 Відповісти
Якщо це "джерело" то воно вже відкрите. Але це не значить, що хтось дав згоду на копіювання.

Якщо в тебе свій сайт це ж не значить що з нього будь хто може копіювати інформацію.
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03.10.2020 17:52 Відповісти
Це соцмережа. Публікуючи там будь-яку інформацію ти надаєш згоду на її обробку та використання.
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03.10.2020 21:27 Відповісти
Ким?
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03.10.2020 22:24 Відповісти
Будь-ким. Тому і називається - "з відкритих джерел".
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03.10.2020 22:46 Відповісти
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03.10.2020 22:51 Відповісти
https://m.facebook.com/legal/terms?locale=uk_UA#

Пункт 3.3.1. Там все чітко вказано.
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03.10.2020 22:53 Відповісти
І де там чітко вказано, що ти можеш використовутати чийсь контент, якій людина розмістила на фейсбуці?
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03.10.2020 22:56 Відповісти
Прочитав? Тому-що увесь той пункт (кілька абзаців) юридично обумовлює передачу усіх прав (за виключенням отримання роялті) на контент. Контентом може бути коментар, фото, відео, малюнок. Будь-що, що ти завантажиш. Я розумію, що ніхто ніколи не читає "оту велику сторінку із галочкою знизу", проте потрібно. Усі питання відпадуть.
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03.10.2020 23:05 Відповісти
"...юридично обумовлює передачу усіх прав (за виключенням отримання роялті) на контент..."- передачу КИМ КОМУ?

Є користувач фейсбуку - КФ.
Є Фейсбук - Ф.

Є контент - К.
Є той хто скопіював цей контент із Фейсбуку на Цензор - СкопЦ.
Я прочитав і бачим лише мову про відносини між КФ та Ф з приводу К.
Але я нічого не бачив про СкопЦ.

Я не думаю, що я маю право копіювати твої фотографії з Фейсбуку і ліпити їх куди попало. Так що "відкриті джерела" це так як "мирний атом". Словоблуддя.
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03.10.2020 23:41 Відповісти
Юридичні тонкощі і є словоблуддя.
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04.10.2020 06:49 Відповісти
Прочитав. Дякую. Такі речі треба читати. Але вважаю, що це відносити користувача і Фейсбука, але ніяк не третіх осіб і чужі фото не можна брати без дозволу навіть з Фейсбуку.
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03.10.2020 23:51 Відповісти
Это его фейсбук.
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03.10.2020 17:36 Відповісти
Йому є що окупантам сказати... З "аргументами"
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03.10.2020 17:17 Відповісти
Кремінь!ЧОЛОВ'ЯГА!
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03.10.2020 17:19 Відповісти
Мужня людина , не спився не втопився моском не повернувся а пішов знову в АТО...
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03.10.2020 17:21 Відповісти
Янголи хай будуть в тебе на сторожі!🙏🇺🇦
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03.10.2020 17:23 Відповісти
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03.10.2020 17:37 Відповісти
За 1.5 года своего бестолкового правления, квартальный кретин вытянул из плена меньше 10 бойцов ВСУ. Зато таксистов, барыг, сепарюг и прочего говна он обменял на убийц сотен украинцев. Обменный фонд из украинских тюрем, зебил просто обнулил. А в это время сотни бойцов и добровольцев годами гниют в тюрьмах лугандона и обменять их ненакого, впрочем и желания менять наших защитников, у прислуг кремля - никакого. От такое дерьмо навыбирали любители приколов.
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03.10.2020 17:25 Відповісти
Респект!
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03.10.2020 17:25 Відповісти
капец....парень 4 года сидел в застенках гестапо российскодонбасяцких садистов....и пошел снова в армию....только наилучшие ему пожелания.....
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03.10.2020 17:30 Відповісти
"Долги" хочет отдать. Дай бог ему долгих лет.
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03.10.2020 17:41 Відповісти
Видимо парню много "вопросов" рашистские скоты задавали,пошел отвечать,ответит,я думаю его ответы там многих "успокоят".Удачи тебе ,боец,пока на Украине есть такие-кремлевскому опарышу она не по зубам.Слава Украине!!!
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03.10.2020 17:42 Відповісти
тока на таких хлопцах и держится Украина
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03.10.2020 17:40 Відповісти
бережи його Боженька та батьківська молитва...
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03.10.2020 17:41 Відповісти
Ми теж будемо молитися за нього.
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03.10.2020 17:48 Відповісти
так... бо батьківскька молитва - це молитва не тільки рідних батьків, а й всих хто має дітей
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03.10.2020 18:26 Відповісти
Дякую тобі, Воїне!
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03.10.2020 17:45 Відповісти
Патріотичне виховання каже....

https://www.facebook.com/alina.dubovska?__cft__[0]=AZVT2jzs2lHxsyyqhYbp4lRt56wXYi922C-Ud5NlQ0vdp4CGd-_EX98tvmxCGWofRb3nlZR5_tXKnrVqPRmyzj7cye7-qulZ6vyZ2zEMe94N6Txdbgr15-YacI29fM2voE0&__tn__=-UC%2CP-R Аліна Дубовська

https://www.facebook.com/alina.dubovska/posts/3340551942678785?__cft__[0]=AZVT2jzs2lHxsyyqhYbp4lRt56wXYi922C-Ud5NlQ0vdp4CGd-_EX98tvmxCGWofRb3nlZR5_tXKnrVqPRmyzj7cye7-qulZ6vyZ2zEMe94N6Txdbgr15-YacI29fM2voE0&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн.

Рівненська область. Захід України.

Маршрутка прямує до центру Дубна. Пасажирами заповнена вщент, в тому числі й стоячими. Їдуть дві баби.
- Сволочі, понакрадали! А ту війну нащо зробили? Якби Україна на Росію не напала, то було б нам добре! І спокій був би! - каже та, що сидить.
- А шо ж ти думаєш: шо їм шкода було того Луганська віддати? Тож наші брати! - погоджується та, що в окулярах.
Я подумала, що мені почулося. Починаю прислухатися і розумію, що змовчати не зможу.
Встаю з місця, ************ крізь натовп пасажирів. Питаю:
- Перепрошую, а ви в Дубні народились?
- А яке твоє вс**не діло?
- А таке. Скажіть, то хто на кого напав?
- Україна на Росію. Ото майдан зробили і пішли війною! - повторює мені одна з цих двох.
- Ви розумієте що ви говорите?! Я не дозволю вам тут озвучувати ваші сепаратистські думки! Це неповага до армії!
- А нам пох*й армія! Вона наш хліб жере!
Не витримую. Переходжу на крик. Мовляв, через таких як вони в Україні таке й робиться, що й сама маю відношення до захисту України. Кричу, що у них відсутня совість. Кажу, що нехай вже починають російською говорити, Путіна кликати з військами.
- Треба буде, то й покличемо!
З іншого боку сиділа молодша жіночка, років під 40. Вставляє своє бачення:
- Ти дура малолітня, ти ще життя не бачила і не знаєш за що тут говориш! Рота закрий!
Решта пасажирів підтакували цій трійці. Хтось навіть запропонував силоміць висадити таку розумну мене з маршрутки, мовляв, буду знати тоді як зауваження робити. Вийшла сама, попередньо сфотографувавши моїх опоненток.
От вам і патріотизм. От вам і цінності.
Я не маю що додати. Мені до болю прикро!
З Днем людей похилого віку, ага!

Танкіст Пантюшенко, який майже 5 років провів у полоні бойовиків, повернувся на фронт - Цензор.НЕТ 411

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3340551669345479&set=pcb.3340551942678785&__cft__[0]=AZVT2jzs2lHxsyyqhYbp4lRt56wXYi922C-Ud5NlQ0vdp4CGd-_EX98tvmxCGWofRb3nlZR5_tXKnrVqPRmyzj7cye7-qulZ6vyZ2zEMe94N6Txdbgr15-YacI29fM2voE0&__tn__=*bH-R
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03.10.2020 18:03 Відповісти
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03.10.2020 19:01 Відповісти
На жаль, подібні випадки далеко не поодинокі.
Початок їх з 2014р.
На зупинках, ринках, у чергах, маршрутках, загалом- у місцях скупчення людей.
Характерні ознаки- спільна тематика, примітивна аргументація, вкрай емоційне забарвлення, відсутність логіки.
Оплата - 50 грн/година чистими.
А потім дивуємось, з якого року росіянсько- українська війна, чи не з 2014 часом?
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03.10.2020 19:37 Відповісти
Вражає. Але не дебільні судження 2 не зовсім старих маразматичок, а реакція вже молодої жінки і абсолютна відсутність реакції решти пасажирів, яких там було не менше 30. А це Західна Україна, стає страшно.
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03.10.2020 20:00 Відповісти
Канали Мертветчука роблять свою справу...
Толерантність вбиває.
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03.10.2020 20:08 Відповісти
такому гівнові пенсії давати не можна
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03.10.2020 22:14 Відповісти
зеленые гавнюки методично, шаг за шагом, разваливают страну,
а хлопцы, такие как Богдан, так же методично ее собирают обратно.
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03.10.2020 18:03 Відповісти
«Богдан Пантюшенко - командир танка, который подбили под Донецком. Находится в плену "ДНР" с января 2015 года.Источник: https://censor.net/ru/p3165612»

Муділо, а у тебе все з мозгами в порядкє?
Ти був колись у танкі, який підбили?
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03.10.2020 19:08 Відповісти
Умнічка. Це не Зеленський, якому все "А какая разница?"
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03.10.2020 19:06 Відповісти
Удачі в боротьбі за Україну.Слава воїнам ЗСУ, бережи Вас всевишній.
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03.10.2020 19:41 Відповісти
бережи тебе Бог!
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03.10.2020 20:28 Відповісти
Благослови тебя Господь,Богдан Пантюшенко и здоровья на 100 лет!
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03.10.2020 22:11 Відповісти
Богданові Пантюшенко - міцного здоров'я, мирного неба, щастя і довгого життя!!!
СПРАВЖНІЙ КОЗАК!!!
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03.10.2020 22:11 Відповісти
Слава Українським воїнам
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04.10.2020 09:12 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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04.10.2020 10:22 Відповісти
 
 