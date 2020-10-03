Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС

Російські найманці за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 3 жовтня, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. На решті території проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об'єднаних сил.



