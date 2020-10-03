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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС

Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС

Російські найманці за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 3 жовтня, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. На решті території проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об'єднаних сил.

Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС 01
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС 02

Автор: 

обстріл (29195) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 3444
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03.10.2020 18:00 Відповісти
+5
Під прямими вказівками зеленського розповсюджується ця брехня "Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС"
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03.10.2020 17:47 Відповісти
+4
за сообщения о нарушениях режима прекращения огня скоро будут штрафовать.
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03.10.2020 17:50 Відповісти
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Під прямими вказівками зеленського розповсюджується ця брехня "Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС"
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03.10.2020 17:47 Відповісти
один раз в несколько залпов и очередей в каждом месте, но это они не уточнили.
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03.10.2020 19:05 Відповісти
та то таке,у зелупi на "контроле" или як,зелебобики?
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03.10.2020 17:49 Відповісти
за сообщения о нарушениях режима прекращения огня скоро будут штрафовать.
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03.10.2020 17:50 Відповісти
это зависит от того как сообщать, если один раз у Авдеевки и один раз у Марьинки и ... потом каждый раз в несколько выстрелов из гаубиц, рпг, ... считать как один раз - то нет, нет вранья, но при этих условиях только- считать каждое место одельно и серию выстрелов считать как один.

Так, около 5 часов утра враг провоцировал украинских воинов неприцельными выстрелами вблизи Марьинки, на этом участке зафиксировано 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3222708 и это сообщает Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3222708

Марьинка- Авдеевка по карте около 20км.
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03.10.2020 19:03 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/Marjinka,+Do%C5%86ecka,+Ukraina/@47.9008668,37.1247262,9.92z/data=!4m5!3m4!1s0x40e0a23e885a49c1:0x5db935ecafec4ca!8m2!3d47.9422861!4d37.5040301
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03.10.2020 19:03 Відповісти
Рас не *******, а потом еще рас.......
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03.10.2020 17:54 Відповісти
Экологическая катастрофа на Камчатке: местные подозревают военных в утечке ядов.

Из-за разлива неизвестного пока вещества погибли сотни тысяч морских животных, отравлены почти сорок километров побережья.
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03.10.2020 17:58 Відповісти
Скоро и в Крыму такое будет.
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03.10.2020 17:59 Відповісти
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 3444
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03.10.2020 18:00 Відповісти
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 9867
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03.10.2020 18:02 Відповісти
Та ви шо?! Невже ті іхтамнєти ще й штріляли?! Ну це ващє капець якийсь. Тіко бубачкє про це не кажіть!) Бо воно обсерицця, а нам смердітиме! Фу!!!
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03.10.2020 18:10 Відповісти
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 5762,

Капитуляди, начало
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03.10.2020 18:13 Відповісти
 
 