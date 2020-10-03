УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11270 відвідувачів онлайн
Новини
12 416 108

Харківський підліток зірвав прапор із будівлі, покарання за статтею - до 3 років, - поліція

Харківський підліток зірвав прапор із будівлі, покарання за статтею - до 3 років, - поліція

14-річний хлопець зірвав прапор із будівлі дитячого садка та пошкодив його. Провадження розслідують за статтею "Наруга над державною символікою".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"2 жовтня о 20:23 в Новобаварський відділ поліції надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що на території дитячого садка на вулиці Пермській невідомі зірвали державний прапор із фасаду будівлі і пошкодили його", - розповіли в поліції. Слідчі з'ясували, що це зробив 14-річний підліток.

"За цим фактом слідчі Новобаварського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 гривень або арешт терміном до 6 місяців або позбавлення волі на термін до 3 років", - пояснили в поліції.

Дивіться також: Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

підлітки (422) символіка (189) прапор (486) Харків (5698) вандалізм (432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
Родители видимо ватные на всю голову ,да и в школе похоже ничему не учат ,а сажать надо всякую сволоту которая с охраной в Крым катается на отдых имея депутатский мандат ...
показати весь коментар
03.10.2020 18:12 Відповісти
+49
начнем с того, что в Харькове у руля мразь, стоявшая трибунах на российских митингах.
А для чиновника, на минуточку, это уголовное преступление!
Мэр Харькова - уголовный преступник!!!!
показати весь коментар
03.10.2020 18:25 Відповісти
+26
Что "должна" сделать?
Того, что в Харькове - мирное небо, без российских танков - мало?
Того, что тут нет вот этих "народных ополченцев" - мало?
показати весь коментар
03.10.2020 18:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
14 лет...уже киздить нужно что бы знал что такого делать нельзя
показати весь коментар
03.10.2020 21:18 Відповісти
Налицо преступление.Пацан был не один.Родителей пацана оштрафовать тысяч на 70,и родителей присутствовавших,но не донёсших о преступлении тоже тысяч на 50 каждой семье.И не криминал, и государству прибыль.Да ещё судебные издержки.А так мусора поживятся.
показати весь коментар
03.10.2020 21:29 Відповісти
Достойная смена "уставших ат вайны"
показати весь коментар
03.10.2020 21:32 Відповісти
14-летний парень сорвал флаг со здания детского сада и повредил его. Производство расследуют по статье "Надругательство над государственной символикой". Источник: https://censor.net/ru/n3222737

Ой *банутоє созданіє, юний наркоман, що тут ще скажеш, пострадянська трагедія - папа, мама люмпени, а синок вата і сєпар.
показати весь коментар
03.10.2020 23:19 Відповісти
треба вколачувати любов до своєї країни з кров"ю. Не поважаєш прапор, за який вмирають українці - не видавать паспорт громадянина України, видати вовчий квиток видати, метрику, і хай всьому світу потім пояснює чому в нього не паспорт, а вовчий квиток. Щоб суспільство мало можливість орієнтуватись хто є хто. Дуже шкода що громадянство такі юні піда**си отримують автоматично.
показати весь коментар
04.10.2020 00:44 Відповісти
кастрировать тварину, что бы не размножался
показати весь коментар
04.10.2020 10:19 Відповісти
Это уже сколько лет прошло с начала рашистской агрессии, а наказания за надругательства над госсимволикой такие, что просто оборжаться.
показати весь коментар
04.10.2020 13:26 Відповісти
Треба вводити уголовну відповідальність або якщо неповнолітній - штраф у 10 000 $ за плюндрування державної символіки України
У крайньому випадку анулювання громадянства України і видачу карти на проживання в Україні без права голосу і займання державних посад.
показати весь коментар
04.10.2020 14:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 