Харківський підліток зірвав прапор із будівлі, покарання за статтею - до 3 років, - поліція

14-річний хлопець зірвав прапор із будівлі дитячого садка та пошкодив його. Провадження розслідують за статтею "Наруга над державною символікою".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"2 жовтня о 20:23 в Новобаварський відділ поліції надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що на території дитячого садка на вулиці Пермській невідомі зірвали державний прапор із фасаду будівлі і пошкодили його", - розповіли в поліції. Слідчі з'ясували, що це зробив 14-річний підліток.

"За цим фактом слідчі Новобаварського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 гривень або арешт терміном до 6 місяців або позбавлення волі на термін до 3 років", - пояснили в поліції.

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