ВООЗ зареєструвала 2 тести на COVID-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зареєструвала два експрес-тести на коронавірус. Вони прості у використанні, коштують дешевше звичайних, а результат відомий вже через 15-30 хвилин.
Про це заявив директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр новин ООН.
Зокрема, 28 вересня ВООЗ зареєструвала перший експрес-тест на основі антигену і рекомендувала використовувати його в надзвичайних ситуаціях. Було прийнято рішення забезпечити поставку 120 млн таких тестів у країни з низьким і середнім рівнем доходів.
Другий антигенний експрес-тест, який також буде внесено до списку засобів для використання в екстрених випадках, ВООЗ схвалила 2 жовтня.
Також глава ВООЗ запевнив, що в межах ініціативи Аct-Accelerator і Альянсу COVAX ВООЗ буде домагатися справедливого розподілу в усьому світі вакцин, які довели свою безпеку й ефективність. За його словами, наразі до Альянсу COVAX, який є частиною ініціативи Аct-Accelerator і координує розробку та розподіл вакцин, долучилися 168 країн. Ще 25 країн повідомили, що зроблять це найближчим часом.
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Abbott получил разрешение от FDA на экспресс тест для выявления коронавируса BinaxNOW
* 15 минут
* 95+ % чувствительность
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людям вне группы риска она не нужна, людям в группе риска она бесполезна и противопоказана
Смысл один, напугать лохов и грабить кто во что горазд...
И депутатам хоть бы что - может у них секретные лекарства ?
У них вроде страховая медицина и все платят страховые организации
Разве , если человек не застрахован ?