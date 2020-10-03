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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ зареєструвала 2 тести на COVID-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин

ВООЗ зареєструвала 2 тести на COVID-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зареєструвала два експрес-тести на коронавірус. Вони прості у використанні, коштують дешевше звичайних, а результат відомий вже через 15-30 хвилин.

Про це заявив директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр новин ООН.

Зокрема, 28 вересня ВООЗ зареєструвала перший експрес-тест на основі антигену і рекомендувала використовувати його в надзвичайних ситуаціях. Було прийнято рішення забезпечити поставку 120 млн таких тестів у країни з низьким і середнім рівнем доходів.

Другий антигенний експрес-тест, який також буде внесено до списку засобів для використання в екстрених випадках, ВООЗ схвалила 2 жовтня.

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Також глава ВООЗ запевнив, що в межах ініціативи Аct-Accelerator і Альянсу COVAX ВООЗ буде домагатися справедливого розподілу в усьому світі вакцин, які довели свою безпеку й ефективність. За його словами, наразі до Альянсу COVAX, який є частиною ініціативи Аct-Accelerator і координує розробку та розподіл вакцин, долучилися 168 країн. Ще 25 країн повідомили, що зроблять це найближчим часом.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) тестування (457) тест (318) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
кива знает средство от коронавируса и успешно его использует...
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03.10.2020 18:59 Відповісти
+3
Вот что интресно - умирают опытные старые врачи, известный архитектор и т д
И депутатам хоть бы что - может у них секретные лекарства ?
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03.10.2020 18:55 Відповісти
+2
аби барани гроші платили, а тест їм зроблять без питань
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03.10.2020 19:10 Відповісти
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ВОЗ зарегистрировала 2 теста на COVID-19, которые показывают результат уже через 15-30 минут - Цензор.НЕТ 4378
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03.10.2020 18:48 Відповісти
Ну, від Abbott цього чекали. Й вакцину від AstraZeneca...
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03.10.2020 20:46 Відповісти
А цена ?? Если эти сраные тесты что есть стоят как лекарство от смерти...то сколько эти будут стоить???
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03.10.2020 18:48 Відповісти
А смысл с них? Вакцина нужна
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03.10.2020 19:00 Відповісти
а смысл вакцины?
людям вне группы риска она не нужна, людям в группе риска она бесполезна и противопоказана
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03.10.2020 20:21 Відповісти
А смысл с них?

Смысл один, напугать лохов и грабить кто во что горазд...
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03.10.2020 20:28 Відповісти
ЗЕля встретит "Мрию" для Эпицентра ?
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03.10.2020 19:21 Відповісти
Вот что интресно - умирают опытные старые врачи, известный архитектор и т д
И депутатам хоть бы что - может у них секретные лекарства ?
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03.10.2020 18:55 Відповісти
кива знает средство от коронавируса и успешно его использует...
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03.10.2020 18:59 Відповісти
ща свангую: главное закусить?
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03.10.2020 20:02 Відповісти
аби барани гроші платили, а тест їм зроблять без питань
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03.10.2020 19:10 Відповісти
Было принято решение обеспечить поставку 120 млн таких тестов в страны с низким и средним уровнем доходов, похоже мы пролетаем у нас высокий уровень доходов.
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03.10.2020 19:19 Відповісти
Тю, шо за ноу-хау... если ща тест прошел, через минуту знаешь результ. И не просто, а с полной выкладкой. 1) ты переболел. 2) Ты переболел, но опять болеешь.3) Ты болеешь. 4) ты - здоров, тобто с минус результом... Зачем тока лисапед изобретать.
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03.10.2020 19:59 Відповісти
тест бесплатный, маде ин США - проще пареной репы. В данном случае я согласен с мыслью заложенной в слоган, мол, укололся и забылся... Первый раз съежился в предвкушении боли от микропореза... Но вы не поверите, я вообще не ощутил самого укола, для забора крови, даже не ощутил, что было какое-то прикосновение к пальцу.
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03.10.2020 20:11 Відповісти
У переболевших тесты могут показывать позитив 4 месяца. В Словакии дают справки или больничные выписки и не требуют 4 месяца тестов. Иначе будут сплошные заблуждения и расказы о повторном заражении
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03.10.2020 20:16 Відповісти
Вы имеете ввиту амер тесты, с отбором крови , в которых результ через минуту готов?
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04.10.2020 04:38 Відповісти
Обращаю Ваше внимание, шо по амер тестам , то шо обычно показывает 4 месяца ты болен, четко разграничено , мол, ты переболел, или ты переболел, но опять заболен повторно, либо ты впервые заболел или же ты не болен.
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04.10.2020 04:41 Відповісти
Одним словом , если сдавать анализ по амер тестам, вначале болезни покажет, что Вы больны, после выздоровления, если Вы не заболели повторно , через 4 месяца покажет, что Вы переболели.
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04.10.2020 04:48 Відповісти
ВОЗ зарегистрировало то,чего на ее складах по всему миру китайцы заскладировали за несколько лет ,для нонешних продаж и навара...
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03.10.2020 20:19 Відповісти
Дык что убивает ,наповал, амер тесты готовы через минуту - тестирование не отходя от кассы. но в кассу не нужно платить , бо стоимость анализа - мизерная. Это зарплата лаборантаЕсли ее раскинуть на 1000 проходящих тест. К примеру , лаборант у нас получает 6000 гривен, то каждый из тысячи должен оплатить 6 гривен. В Штатах этот мизер оплаты государство берет на себя. Тем более , что вовремя выявленный больной экономит до 20 000 на лечение, в сравнении с лечением, когда не вовремя определить, что человек болен. Дорого только в начале , когда налаживаешь производство приборов для тестирования.
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04.10.2020 04:56 Відповісти
«Тем более , что вовремя выявленный больной экономит до 20 000 на лечение»
У них вроде страховая медицина и все платят страховые организации

Разве , если человек не застрахован ?
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04.10.2020 10:41 Відповісти
15 минут?- это не наши методы, вот 10 дней это самое то
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04.10.2020 13:51 Відповісти
 
 