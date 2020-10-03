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Концерт гурту "Кіно" з гітаристом Каспаряном, який неодноразово виступав в окупованому Криму, анонсують у березні в Києві

"Оригінальний склад" гурту "Кіно", зокрема гітарист Юрій Каспарян, виступить у київському Палаці спорту 13 березня 2021 року.

"У те, що через 30 років після розпаду колективу фанати отримають шанс потрапити на живий концерт, не вірив ніхто. Але це сталося! Гурт "Кіно" дасть двогодинний концерт у Києві навесні 2021 року", - йдеться в повідомленні concert.ua - ресурсу, який анонсує концерти зірок і реалізує квитки на виступи, передає Цензор.НЕТ.

Концерт гурту Кіно з гітаристом Каспаряном, який неодноразово виступав в окупованому Криму, анонсують у березні в Києві 01

Згідно з інформацією, концерт гурту "Кіно" заплановано на 13 березня. Склад, яким має виступити гурт у Києві, - два оригінальні басисти гурту різних років - Олександр Титов та Ігор Тихомиров, а також гітарист - Юрій Каспарян.

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"А співати знайомі кожному в залі рядки буде сам Віктор Цой! В основі програми - голос лідера "Кіно", оцифрований з оригінальних багатоканальних записів. Один із творців і продюсерів шоу - Олександр Цой, син Віктора", - йдеться в афіші.

За інформацією Крим.Реалії, у 2018 році в Севастополі та Сімферополі відбулися концерти, на яких музика гурту "Кіно" звучала у виконанні великого симфонічного оркестру під соло гітариста Юрія Каспаряна. Продюсером проєкту під назвою "Симфонічне кіно" виступив син музиканта - Олександр Цой. Аналогічнеий виступ відбувся у Севастополі і в 2017 році. Після цих концертів Юрій Каспарян і Олександр Цой з'явилися в українській базі "Миротворця".

Іноземні артисти й інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями до окупованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску.

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Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або безпосередньо підтримують російську окупацію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

Автор: 

Київ (19663) концерт (234)


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Топ коментарі
+66
Концерт группы "Кино" с неоднократно выступавшим в оккупированном Крыму гитаристом Каспаряном анонсируют в марте в Киеве - Цензор.НЕТ 5813
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03.10.2020 19:12 Відповісти
+41
Кто-то еще удивляется сдаче всех национальных интересов зеленой пошестью?
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03.10.2020 19:06 Відповісти
+37
Концерт группы "Кино" с неоднократно выступавшим в оккупированном Крыму гитаристом Каспаряном анонсируют в марте в Киеве - Цензор.НЕТ 8371
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03.10.2020 19:11 Відповісти
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Киевский сброд уже платит хитрому московскому армяшке свои кровные.
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03.10.2020 19:34 Відповісти
кaцапский сброд ему пожизненно платит и лапти не слетают...
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03.10.2020 19:37 Відповісти
Цой живий, для тих хто його уважно слухав. Особливо в підлітковому віці. Але тут Україна повинна висловитись чітко: "Закрой за мной дверь. Я ухожу." І хто їздив в намкриш - нев"їздний.
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03.10.2020 19:40 Відповісти
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03.10.2020 19:43 Відповісти
гоните их на воронеж.
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03.10.2020 19:44 Відповісти
Михальчишин фсб-шник.
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03.10.2020 19:57 Відповісти
Та без питань, перша пісня повинна бути всесвітньовідома харківських фанатів і виконана в прямому ефірі на таможні з трансляцією по центральних ТВ-каналах.
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03.10.2020 19:52 Відповісти
та давно вже немає ніякої групи "Кіно"!
женіть тих волоцюг аж ген-ген за обрій!
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03.10.2020 19:57 Відповісти
То хреновое кино . Там вино и домино .
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03.10.2020 19:59 Відповісти
та там вже навіть і не домино
там кефир, клістир, сортир
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03.10.2020 20:01 Відповісти
Кино без Цоя не Кино!
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03.10.2020 19:58 Відповісти
Нафталин.
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03.10.2020 20:03 Відповісти
Агась... Кіно без Цоя - не є кіно! Але будь-яке кіно, зі шмаркльою зеленою, перетворюєцця на всраний кліп з Порнохабу ! ))) Зеля, пшлонах!)
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03.10.2020 20:22 Відповісти
Эту группу должны помнить от50 лет но не молодежь.
Этож какая в Украине пророссийская пропаганда что "Кино" вызывает такой ажиотаж!
Нахрен этот совок гнать метлой грязной.
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03.10.2020 20:02 Відповісти
Бред
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03.10.2020 20:03 Відповісти
Я в детстве Кино слушал запоем, как сейчас помню программу Время, когда как снег на голову свалилось сообщение о том что погиб Цой, и ком у горла - еле не расплакался. Но даже при этом не могу не признать, что чуть повзрослев, и послушав немного другой музыки - понял какой это голимый тухляк. Пафос и понты для тогдашних малолеток. Аквариум "Равноденствие" остался в моём сердце - настоящая зрелая музыка, а Цой - дерьмище, только способное испортить формирующийся вкус. В топку на хер. Тот же Ласковый Май, только для любителей рок-эстетики.
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03.10.2020 20:06 Відповісти
Всему своё время. Дальше вообще другая музыка будет нравится. И это не значит, что всё что "было до"- дермище. Бабки на лавочках примерно тоже самое говорят- не скатывайтесь туда. Ласковый май- "рок-эстетика"? Сейчас посмотришь на клип "Белые розы"- так бегает какой-то не латентный "голубок" по сцене, не больше-не меньше. И тем не менее, нужно понимать- тогда видимо это воспринималось по другому, наоборот "секс-кумир" для женского пола.
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03.10.2020 20:21 Відповісти
Про музыку Кино послушайте лучше их звукорежиссера Алексея Вишню - он все тоже самое говорит: "музыка гавно", к тому же содранная с британского The Cure. И слабое исполнение.
Ласковый май на их фоне - просто Моцарт
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04.10.2020 00:05 Відповісти
Унылое говно твой Гребенщиков.
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03.10.2020 21:44 Відповісти
Сам ты унылое говно.
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03.10.2020 22:18 Відповісти
Может быть,но это не точно.
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03.10.2020 22:46 Відповісти
Смотрите внимательно: там ещё и бабушка солиста посещала Крым; вот откуда может быть угроза нацбезопасности!
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03.10.2020 20:17 Відповісти
Любой кацап или кацапка, независимо от возраста - прямая угроза национальной безопасности Украины! Не пытайтесь девальвировать кацапскую угрозу
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04.10.2020 00:06 Відповісти
Вы неправы: многие кацапы бОльшие украинцы, чем сами украинцы, которые называют себя хохлами.
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04.10.2020 20:02 Відповісти
А чичерина не приедет?..в сраку её трах!
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03.10.2020 20:21 Відповісти
Ломка, да и срака как кулачек.
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03.10.2020 20:28 Відповісти
Кино уважаю, Цой жив, но этих скоморохов в Украине видеть не желаю категорически!
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03.10.2020 20:23 Відповісти
Концерт гурту "Кіно" з гітаристом Каспаряном, який неодноразово виступав в окупованому Криму, анонсують у березні в Києві - Цензор.НЕТ 5426Сваты смотрели,посмотрите и "Кино"
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03.10.2020 20:24 Відповісти
Навіщо те "Кіно", тут свого цирку хватає з кловунами.
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03.10.2020 20:27 Відповісти
після 2014 року хай всі ті рашкосовкові лабухи йдуть нах на гастролі
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03.10.2020 20:32 Відповісти
Короче склифачисовские Сегодня слушаете Поплавка кропиву , а завтра АС/DC и Iron maiden,затем определяете вокальную разницу кто ни понял о чём речь в викопедию
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03.10.2020 20:54 Відповісти
прикольно, мышыбратья из говнораши решили с украинских лохов бабла срубить?
ушло кино в небытие, и кина не будет. а организаторам концерта надо так мягко в подворотне объяснить, что кинщик заболел и продавец билетов тоже может заболеть очень
тяжко .
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03.10.2020 20:55 Відповісти
Концерт гурту "Кіно" з гітаристом Каспаряном, який неодноразово виступав в окупованому Криму, анонсують у березні в Києві - Цензор.НЕТ 6367
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03.10.2020 21:02 Відповісти
Мы ждём перемен?
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03.10.2020 21:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI&list=LLatkTp4IqRXTLp9nZ-KO4AA&index=33 как сказать , не совсем
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03.10.2020 21:59 Відповісти
Не. У вас не передозировка, у вас переигровка. Она хуже. Передозировка это опьянение, а переигровка это переохмурение.
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03.10.2020 22:08 Відповісти
Во как!
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03.10.2020 22:11 Відповісти
Предлагаю впустить вокально - фекальную шоблу в полном составе.... Задержать для проверки на неделю.... Потом отсортировать нарушителей наших законов и посадить на 5 лет.... Остальные пусть споют на концерте....Если у них ещё останется желание и здоровье.... А потом подсрачником их на паРашу.....
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03.10.2020 21:05 Відповісти
у Бориспілі вколоть їм хрюцьку вакцину від ковіду-19 та на двотижневий карантин, може ще послужать науці і буде від того якась користь
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04.10.2020 12:50 Відповісти
Є пропозиція .народу перед концертом пороздавати азербайджанські прапорці...

нехай махають в такт музики ))))
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03.10.2020 21:06 Відповісти
Гнать на хрен с Украины все это совко-Цое-дрочерство...
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03.10.2020 21:20 Відповісти
*****...до 13 марта 2021 дожить земразе нужно .концерт под вопросом
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03.10.2020 21:29 Відповісти
Да херли там говорить, гаспарян шмапсарян, значит есть спрос на этих говнарей, гаспаряну можно по приезду влупить запрет на вьезд и депортировать, как департировать тех кто на концерт идти собрался?
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03.10.2020 21:42 Відповісти
Хоть и выглядит вроде как смешно, но может так и надо.
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03.10.2020 22:16 Відповісти
Не то уже сейчас Кино..
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03.10.2020 22:36 Відповісти
Это пропаганда гавёного совка! "Разве мы плохо жили" и тому подобное дерьмо
Еще нужны концерты групп "Вино" и "Домино"
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04.10.2020 00:09 Відповісти
Нахер с пляжа окупанты!!! А В.Цоя я и так послушаю...
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04.10.2020 01:21 Відповісти
Закон для всех один - нахрен! Нечего возмущаться, надо было, в свое время, законы соблюдать.
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04.10.2020 10:07 Відповісти
надо же малороссов в тонусе держать.
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04.10.2020 10:17 Відповісти
А чучело Цоя они по сцене носить будут? Иначе не пойду!
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04.10.2020 10:56 Відповісти
А куда смотрит СБУ и "Миротворец"??
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04.10.2020 13:02 Відповісти
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