Концерт гурту "Кіно" з гітаристом Каспаряном, який неодноразово виступав в окупованому Криму, анонсують у березні в Києві
"Оригінальний склад" гурту "Кіно", зокрема гітарист Юрій Каспарян, виступить у київському Палаці спорту 13 березня 2021 року.
"У те, що через 30 років після розпаду колективу фанати отримають шанс потрапити на живий концерт, не вірив ніхто. Але це сталося! Гурт "Кіно" дасть двогодинний концерт у Києві навесні 2021 року", - йдеться в повідомленні concert.ua - ресурсу, який анонсує концерти зірок і реалізує квитки на виступи, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією, концерт гурту "Кіно" заплановано на 13 березня. Склад, яким має виступити гурт у Києві, - два оригінальні басисти гурту різних років - Олександр Титов та Ігор Тихомиров, а також гітарист - Юрій Каспарян.
"А співати знайомі кожному в залі рядки буде сам Віктор Цой! В основі програми - голос лідера "Кіно", оцифрований з оригінальних багатоканальних записів. Один із творців і продюсерів шоу - Олександр Цой, син Віктора", - йдеться в афіші.
За інформацією Крим.Реалії, у 2018 році в Севастополі та Сімферополі відбулися концерти, на яких музика гурту "Кіно" звучала у виконанні великого симфонічного оркестру під соло гітариста Юрія Каспаряна. Продюсером проєкту під назвою "Симфонічне кіно" виступив син музиканта - Олександр Цой. Аналогічнеий виступ відбувся у Севастополі і в 2017 році. Після цих концертів Юрій Каспарян і Олександр Цой з'явилися в українській базі "Миротворця".
Іноземні артисти й інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями до окупованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску.
Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або безпосередньо підтримують російську окупацію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.
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женіть тих волоцюг аж ген-ген за обрій!
там кефир, клістир, сортир
Этож какая в Украине пророссийская пропаганда что "Кино" вызывает такой ажиотаж!
Нахрен этот совок гнать метлой грязной.
Ласковый май на их фоне - просто Моцарт
ушло кино в небытие, и кина не будет. а организаторам концерта надо так мягко в подворотне объяснить, что кинщик заболел и продавец билетов тоже может заболеть очень
тяжко .
нехай махають в такт музики ))))
Еще нужны концерты групп "Вино" и "Домино"